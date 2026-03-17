20+ житейских историй про магазинчики у дома, которые превратились в комедию положений

Маленькие магазинчики и ларьки обладают удивительной способностью притягивать к себе смешные ситуации. Возможно, все дело в камерной атмосфере, где все свои, а границы между сотрудником и покупателем слегка размыты. Именно в таких условиях рождаются самые нелепые диалоги и происходят встречи, которые потом годами пересказываются знакомым.

  • Стою у кассы, складываю покупки в пакет, туплю. Продавщица неожиданно выдает: «Ножки голые у мадамы. Не замерзли?» Смотрю на свою обувь на всякий случай, отнекиваюсь. А она от меня отмахивается и бережно надевает пакет на охлажденную курицу со словами: «Да вы-то тут при чем!» Оказывается, у курицы ноги торчали наружу. Сколько в людях нерастраченной нежности, сколько заботы... Как я теперь варить-то буду эту мадаму?!
  • Есть у нас магазинчик у дома. Захожу туда нечасто, там все время одна продавщица. И вот однажды прихожу, говорю, что мне нужно. Продавщица скрылась за холодильником. И тут я аж глазам не поверил — из подсобки в другом конце магазина выходит она же! Я уж было успел подумать, что меня глаза подводят, но тут продавщица вышла еще раз из-за того холодильника, за который ушла. Короче говоря, сестры-близняшки там работают.
  • Стояла с ребенком на остановке. И тут начинается сильнейший град и ветер! В окно нас увидела женщина, выбежала, открыла свой магазинчик рядом, чтобы мы укрылись. Мало того — она вдруг бросилась наружу. И тут мы видим, как она тащит на руках в магазин огромную уличную собаку, которая боялась зайти в открытую для нее дверь. Так мы и переждали это светопреставление... Ирина, мы вас помним! Спасибо!

«Помогите Даше-путешественнице найти мед»

  • Зашел в ларек за шаурмой. За мной мужичок, хочет лепешку. В меню их нет. Но уломал, пообещали сделать через десять минут. Он ушел. Продавец бежит в соседний магазин за лепешкой. Погрели ее, маслом смазали. Мужик вернулся и выдает довольно: «Ух! Сразу видно, что не та фигня, что в соседнем магазине продают». Уходит счастливым. В том магазине лепешка стоит 23 рубля, а ему продали за 50.
storyline_life_
  • Зашли в местный мелкий магазинчик, где продаются продукты. Перед нами женщина, диктует кассирше, что ей нужно. Под конец выдает такую фразу: «И еще дональдов мне шоколадных». Стоим с продавцом обе в недоумении. И тут оказывается, что под «шоколадными дональдами» мадам имела в виду донаты (пончики).
kisrulka
  • Сегодня я осознал, что выбрал неправильную профессию по жизни, когда увидел, как хозяин ларька с шаурмой приехал на свою работу на BMW X5, спокойно поставил ее на парковке, открыл ларек и начал делать то, что у него лучше всего получается...

«Сельский дизайн⁠»

  • В небольших магазинах у дома есть свой шарм. Зачастую там работают одни и те же женщины, которые практически на 100% знают вас и вашу семью. Очень мило и душевно. Они обращаются к тебе по имени, говорят, когда привезли свежий хлеб или отговаривают взять сосиски — потому что они «не очень».
    Сегодня я купила консервированный горошек. Банка оказалась без ключа. Прикинула, смогу ли я сама открыть ее ножом. Продавщица, видимо, увидела, как я загрузилась, и к банке дала открывашку. Просто сказала: «Занесете, когда сможете». Никогда не думала, что внимание и доброта может прийти в виде обычной открывашки.
  • Знакомый каждый день ходит на работу по одной дороге. На пути есть продуктовый ларек, в основном там продают хлеб и некоторые мясные продукты. К подоконнику ларька прибито гвоздиком пластиковое блюдечко для денег, а под окном привинчена небольшая фанерная полка, чтобы посетители могли поставить свои сумки.
    На полочке повадился загорать дворовой котяра. Он лежал на самом краю полки и никому не мешал. Однажды мой знакомый решил купить хлеба. Подошел к ларьку, положил деньги на пластиковую тарелочку. Вдруг мирно спавший кот встрепенулся, подошел к тарелочке с деньгами и стал пропихивать деньги внутрь ларька!
    Кот наблюдал за людьми и заметил, что если туда суют бумажку, то обратно достают что-то вкусненькое. И решил вести себя так же, вдруг перепадет чего. И ведь перепадало, хоть деньги были и не его.

«Увидела сегодня местную достопримечательность в магазинчике канцтоваров»

  • Работаю в компьютерном магазине. На часах чуть меньше 8 утра. Заходит к нам бабулька — божий одуванчик.
    — Здравствуйте. Мне, пожалуйста, 25кг отрубей и 10кг муки.
    — Простите, что?
    — Что вам непонятно? Я купила уток, мне нужны отруби, чтоб их кормить. И муки на пирожки внукам. Побыстрее, пожалуйста, а то я на автобус опоздаю.
    Про то, что у меня нет ни муки, ни отрубей, я как-то даже забыл. Потому что у меня была только одна мысль при виде щуплой бабули: каким макаром она собралась 35кг на автобус переть?
    Наконец мысли выстраиваются в ровную череду, уже спокойно говорю:
    — Это компьютерный магазин, здесь нет ни муки, ни отрубей. Мы вообще продуктами питания не торгуем.
    Выяснилось, что она последний раз была тут в то время, когда на месте моего магазинчика был магазин от местного хлебозавода. И там правда были отруби и мука. Под конец она с такой надеждой в голосе спросила, что аж жалко было ее разочаровывать: «Так они что, все вывезли?»
  • Захожу иногда в наш местный магазинчик. Редко там бываю, как и дома в целом. Но вот уже 13 лет магазин есть, работает и никакие торговые сети ему не мешают, процветает. Вчера в семь вечера был аншлаг.
    Только тут есть бородинский от небольшого цеха, его надо заранее заказывать. Привозят всякое десертное от небольшого цеха в соседнем районе, едят сами, откровенную гадость не везут. Есть мороженое и водичка в холодильнике. Цены не слишком выше, а иногда и ниже, чем в супермаркетах.
    Недавно сделали уголок книговорота. Ну и тусовка рядом постоянно — бабуськи, подростки, мужики. Даже есть та самая тетрадка «до получки». В общем, у каждого своя ниша.

«Два куска соли, пожалуйста!⁠»

«Ездили на выходных в юрту покушать лагман. Так вот, после нас подошел этот гражданин и продавщица через окошко дала ему яблоко»

  • Часто езжу в командировку в соседний город, по пути останавливаемся на речке порыбачить. Если что-то удается поймать, то уже на месте назначения в съемной квартире жарим рыбу — вкусно и тратиться на продукты особо не нужно. И вот в очередной приезд мы снимаем квартиру, в расположенном на первом этаже дома магазинчике покупаем все необходимое, и, в предвкушении заселяемся в квартиру. А там выяснятся, что сковороды-то и нет.
    Время уже позднее. Вспоминаю, что в магазинчике был небольшой отдел с хозтоварами, и бегу туда в надежде купить сковородку. Хозотдел закрыт, я грустно вздыхаю — улов у нас в этот раз хороший был. И тут продавец из основного отдела спрашивает: «Рыбу хотели жарить?» Говорю: «Да». Она удаляется в подсобку, выносит свою сковородку и отдает мне со словами: «Завтра утром верните». Утром я вернул ей эту сковородку и в придачу жареную щуку. Всем приятно, все довольны.
  • Захожу в магазинчик возле вокзала, там радостная малышня затаривается вкусняшками для предстоящей поездки в город. Одна девочка у меня за спиной спрашивает учительницу:
    — А этот дяденька у нас в школе работает?
    — Да, это учитель истории.
    — А он моего папу учил!
    Поворачиваюсь, улыбаюсь:
    — А кто твой папа?
    Девочка посмотрела на меня, как на дурачка, и ответила с той интонацией, с какой отвечают на очень простой, даже банальный вопрос:
    — Вова.
    Уточнять фамилию папы Вовы я не стал, иначе совсем растрачу остатки авторитета у этой девочки.

График работы

  • Буквально на днях было. День тяжелый, допоздна заездился, бензина в баке ниже 1/8, надо заправить. Первая заправка — не работает терминал, у меня налички нету. Вторая, слив бензовоза. Решил ехать домой. В голове сумбур. Захожу в придомовой магазинчик.
    Я: «Сорок девяносто пятого».
    Продавщица: «Пакет надо?»
    Я туплю. Продавщица тупит. Посмеялись.
  • Лет 10 назад шла в ларек возле дома. Пока шла, было несколько звонков на телефон — ответила на все. Подхожу к ларьку, женщина открывает окошко. И я ей говорю: «Алло».
zharova_yana_
  • Однажды сказала мужу, что боюсь случайно купить кинзу вместо петрушки. Он надо мной посмеялся, типа: «Как можно перепутать?» И вот нам снова нужна была петрушка. Я пошла в молочный ларек, а мужа отправила за петрушкой в овощной. Встретила его на выходе из овощного с пучком кинзы. И говорю: «Вот так и можно перепутать кинзу и петрушку».
balzhinchik

Овощной ларек

  • Знаете, чего захотелось? Лимонад «Колокольчик». Да не просто, а с сухариками. И чтобы как в детстве — играете в футбол, подходит мужик и говорит: «3 раза бью. Если забиваю, вы мне 100 рублей. А если нет, я вам». Становишься на ворота, чуть мандраж есть. Он все 3 не забил, дает деньги. А ларек прямо у футбольного поля, и вы покупаете кучу чипсов, сухариков и лимонад. Лучшее чувство. Вот это жизнь...
ivn033
  • Вышла сегодня за эклерчиком в ближайший ларек. Ничего не предвещало беды... Но тут прекрасная женщина за прилавком говорит: «А возьмите всю коробку (4 штуки)!» Удержаться от такого я не смогла. Заварила чай, наслаждаюсь нежнейшим тестом и шоколадным кремом. Пожалуйста, будьте бдительнее! Берегите себя и своих близких от эклерных ловушек.
aliva_numero
  • Наш магазинчик у дома был крошечной коморкой. Владеют им две женщины, мать и дочь. Раньше видела, как они сами привозили туда продукты на продажу в своем стареньком авто. Сейчас они отстроили там здание с нуля. Большой супермаркет. Много интересных и необычных позиций. Представители фирм к ним сами приезжают уже.
    Я сегодня подошла, вижу — хозяйка магазина в машине сидит. Новенький, красивый джип. Купила, говорит, пока еще не все кнопочки знаю. И смеется так по-доброму. А мне тепло, и такая гордость за них, ведь я видела весь их путь: маленькими шагами к большой цели.
gulya.orn

«Без ничего и с совсем»

  • Любимая история нашей семьи. Пошли с сыном за продуктами. Магазинчик крошечный, типа ларька, но все нужное есть. Торгуют через прилавок. Подхожу к витрине-холодильнику, зависла, долго всматриваюсь в колбасы, сыры, бекон... Жду свою очередь. Продавец: «Здравствуйте, что вам?» Я: «Дайте сахар!» Продавец от неожиданности аж вздрогнула и растерялась. Сын ржал: «Мам, это выглядело так, что ты пришла хотя бы посмотреть на колбасу, но денег у тебя только на сахар».
chetkaya_optica
  • С мамой зашли в магазинчик, болтаем, рассматриваем продукты. Тут мама мне говорит, мол, глянь, что это? Смотрю, написано: «Преобра Женская». Что это такое — не понимаем. Мама: «Если есть женская, значит есть и мужская, давай поищем». Ищем, ищем, не можем найти.
    Спрашиваем у продавщицы: «Что это за Преобра Женская?» Она: «Вам делать, что ли, нечего?» Мы с мамой приуныли. А напоследок я все-таки глянула еще раз и моим глазам открылось: «Преобра Женская Колбаса».
    Мы с мамой хохотушки, нас хлебом не корми, дай посмеяться. Так дружно громыхнули, что из магазина не смогли выползти. Ржали долго, до сих пор смеемся над тем случаем.
maryapopinse
  • Зашла в магазин у дома купить воду и какие-то сладости, передо мной ребенок лет 6, хочет купить сухарики. Они стоят 52 рубля, он дает две монетки — 5 и 2 рубля. Решил, что таким образом 52 и получается. Меня что-то это так умилило, что я попросила продавца ему сухарики отдать и добавить их в мой чек.
llissova

