В огороде бузина, а у немецкой клиентки - 20 коробoк со шляпами)
14 улетных историй от людей, которые в чужих квартирах уже чего только не видели
Истории
48 минут назад
Говорят, «мой дом — моя крепость». Но для клинеров, мастеров по ремонту и случайных гостей чужие квартиры часто становятся настоящим музеем. Переступая порог, никогда не знаешь, что тебя ждет внутри. Мы собрали истории людей, для которых визит в гости обернулся яркими впечатлениями.
- Вызвали меня собрать шкаф. Хозяева — интеллигентная пара, кругом книги и антиквариат. Но хозяйка постоянно шикала на меня, мол, «тише, не разбудите его». Я думал, там ребенок, но когда спонтанно заглянул в комнату, чуть не выронил инструмент: там на кровати спал гусь.
- Работаю сантехником. Однажды вызвала к себе одна дамочка. Захожу в квартиру, а там все стены фиолетового цвета. Я даже слегка удивился. И тут прохожу мимо одной комнаты, а там стены — синие. Не выдержал, спрашиваю: «Извините, а тут почему синий цвет выбрали?» Ответ просто поразил: «Да так, для разнообразия».
- Я в студенческие времена убирала в доме богатых людей в Германии. У хозяйки на шкафах было около 20 коробок со шляпами, я с них убирала пыль. Мне было интересно, куда она их надевает. Представляла картины богатой жизни, где дамы носят шляпы. А сейчас думаю о том, чтобы нанять клининг себе, и как-то неловко за грязь в доме. А муж не любит чужих людей в доме, хотя с мойщиками окон смирился. © knigi_o_germanii
- Я занимался страховым консультированием на дому. Как-то раз меня пригласила к себе одна очень милая и с виду совершенно обычная пара. Провожая меня в гостиную, они между делом предупредили: «Только свинью не гладьте, пожалуйста». Что?! Прямо там, на ковре, развалилась свинья весом не меньше 250 килограммов. Оказалось, это был подарок, им обещали миниатюрную вьетнамскую свинку, а выросла огромная деревенская. Характер у нее был собственнический, так что хозяева сразу сказали: если я не буду ее трогать, то все будет в порядке. Самое интересное, что свинья звонила в колокольчик, когда хотела выйти на улицу или зайти обратно. Она меня не беспокоила, и я ее тоже, но консультацию я постарался провести максимально быстро! © Mary Schwieter / Quora
- Самая интересная вещь, которую я находил во время работы — дорогое бриллиантовое кольцо. Оно затерялось в стареньком унитазе, который я как раз менял. Пока нес унитаз к грузовику, кольцо выпало и выкатилось на дорожку. Хозяйка была очень счастлива, так как она считала, что подарок мужа потерян безвозвратно. © Guy Malaka / Quora
- Иногда после основной работы беру заказы как сантехник. Как-то друг попросил заскочить к его девушке — кран тек. Поехал, все быстро починил. Собираюсь уже уходить, а она мне вдруг: «Вы только не рассказывайте Леше, что видели в ванной». Я стою, не могу понять о чем она. А та робко так берет и показывает на духи: «Я их вместо освежителя воздуха использую. Запах не понравился, а выкинуть жалко, подарок все-таки».
Как бриллианты оказываются в унитазе? Женщины ходят при полном вечернем параде в тубзик дома?
-
-
Ответить
- Меня восхищала одна женщина, у нее была мебель глянцевая и ни одной пылинки, вот такое запомнилось. © maria.manaeva.de
- У меня друг сантехник, заезжал менять трубы, и немного вещи были разбросаны. Я ему, мол, тут у нас не убрано, а он говорит: «У тебя чисто всегда, ты другие дома не видела, ощущение — годами полы не моют». Так что да, они оценивают. © assiya031
- Самый классный момент в работе — это когда снимаешь канализационную трубу и из нее вылетает кучка не пойми чего. Показываешь хозяевам квартиры, они сначала не понимают, зачем я показываю. А потом присмотрятся — и сразу у них лицо меняется. Иногда даже кричат: «Это же мое любимое кольцо/сережка/браслет, которое я потеряла год назад!» © Палата № 6 / VK
Как вылетает из трубы? Вроде, гравитация и в трубах работает, так что они могут только вываливаться, а не вверх идти. А фановые трубы тоже не так расположены. чтобы из них что-то аж вылетало, разве что там чужой по трубам ползет и перед собой все толкает.
-
-
Ответить
- По работе однажды была в одном доме, который был полон часов. И они были повсюду. Часы на стене, на каминной полке, напольные часы, часы с кукушкой, морские часы, настольные часы, даже маленькие карманные часы на тумбочке... у этого человека были все виды тикающих часов, какие только можно себе представить. Ему было за 80, и он проводил дни, возясь со своими часами. Некоторые из них были действительно очень красивыми. Я никогда ничего подобного не видела. © outdoorlaura / Reddit
- Самое ужасное для сантехника — это крышки от бутылок и банок. Шарики тоже не очень. Но крышки будут действовать как клапан. Поэтому вы будете думать, что прочистили засор, а потом коварная крышка прокрутится и вновь заткнет дыру. И так до бесконечности, пока не догадаетесь. © Ken Streiff / Quora
- Я репетитор, раньше ездила по домам, и вот что заметила: в каждом доме своя «аура». Дом может быть дорогим, искусно обставленным, но оттуда хочется бежать, а может быть недорогой, с бардаком, но там настолько уютно и комфортно, что хочется лечь калачиком на диван под плед и поспать. © chupikova.a
- Я работаю клинером и все квартиры, в которые я хожу, невероятно захламленные, что порой не знаешь, с какой стороны подступиться. Мне жалко ремонт квартир, видно что совсем новые, но быт люди не ведут, не приучены. © wwwvernst
- Раньше я работал в компании, которая устанавливала крутую аудио и видеотехнику. Как-то раз мы поехали на вызов, нужно было подшаманить потолочные колонки. Хозяин проводит нас к огромной гостиной в глубине дома, дожидается, пока мы все соберемся у входа, и серьезно так говорит: «Когда я открою дверь, заходим максимально быстро и сразу же ее закрываем». Необычно, конечно, но ладно. Зашли, осмотрелись, вроде все как обычно. И тут я замечаю на стене золотые медали, а хозяин объясняет: в этой комнате искусственно поддерживается уровень кислорода как на высоте три тысячи метров, чтобы он мог тренироваться. А открытая дверь моментально портит весь эффект. © Late-Astronomer8141 / Reddit
А здесь истории про клинеров, у которых что ни рабочий день, то готовый сценарий для комедии.
