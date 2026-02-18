14 улетных историй от людей, которые в чужих квартирах уже чего только не видели

Как вылетает из трубы? Вроде, гравитация и в трубах работает, так что они могут только вываливаться, а не вверх идти. А фановые трубы тоже не так расположены. чтобы из них что-то аж вылетало, разве что там чужой по трубам ползет и перед собой все толкает.