Я перевезла маму и отца к себе и поняла, почему мне не хватало все эти годы душевности и тепла
Я всегда восхищалась одноклассницей Олей. После школы она уехала в другой город поступать в ВУЗ, нашла там работу и познакомилась с отличным парнем. Пока я жила под тёплой крышей маминого дома, Оля с мужем уже взяли трёшку в ипотеку. У Оли были свои семейные ценности, она всегда говорила: «Маму с папой своих очень люблю, но жить вместе мы не будем! Разве что на отдых съездим».
Как же я удивилась, когда узнала, что она их к себе перевезла. Недавно созванивались с ней, и я стала расспрашивать, как им там вместе живётся. А она смеётся и говорит: «Сейчас отлично, но без приключений не обошлось!» И вот что она мне рассказала о совместном житье-бытье.
У меня мама с папой лет двадцать назад в свой дом перебрались. Были от него в полном восторге, но когда вышли на пенсию, управляться со своим жилищем им было всё сложнее. Я предлагала маме оплатить услуги клинеров или ремонтников — а она ни в какую. Говорила: «Сами справимся! Не хочу, чтобы чужие люди по моему дому ходили!» А мы живём далеко: навещать их получалось от силы несколько раз в год, и то на выходные.
И что там за пару дней сделаешь? Ну максимум мы могли траву покосить и на участке прибраться. Думала, может, к ним переехать? Но у мужа мама в нашем городе живёт, плюс работа у нас хорошая — там такую не найдём. Да и дочек из школы и от друзей не хотелось выдёргивать. Значит надо маму с отцом к себе забрать. Им полегче будет, и внуков смогут каждый день видеть. Рассказала мужу о своем плане, но он неожиданно воспротивился.
Сказал: «Ты у них больше недели выдержать не могла, забыла? А тут предлагаешь вместе жить!» Объяснила, что это максимум на полгода: рядом с нами как раз новую многоэтажку сдают, там ещё квартиры на продажу есть. Родители купят жилье, ремонт быстро сделают и там обоснуются. Но муж всё равно был против. Предложил маме с отцом на этот период снять квартиру.
А как же семейные ценности? У нас свободная комната есть, а я даже родным у себя пожить не предложу? И к тому же я по ним соскучилась. Если близким другое жильё подыскивать, опять будем редко видеться. В общем, заявила супругу, что если мама и папа будут жить в съёмной квартире, то и я с ними. Муж поворчал и согласился, что лучше пусть к нам переезжают.
И всё завертелось. Мои быстро продали свой дом, купили квартиру, потом был переезд — и вот мы все оказались под одной крышей. Тут-то и началось самое интересное.
В первую очередь мне пришлось в полной мере осознать всю правоту утверждения о том, что двум хозяйкам на кухне ужиться непросто. То я тарелки не так в шкаф ставлю, то овощи в раковине чищу — грязь развожу. Как-то заглядываю на кухню, а все мои вазочки и декоративные бутылочки куда-то пропали. Что за чудеса?
Спрашиваю у мамы, а она говорит: «Да они только пыль собирают и места на столешнице занимают. Готовить неудобно. Вот я их на антресоли и убрала!» Решила не спорить: родители съедут — обратно вытащу. А ещё мама увлеклась уборкой, каждый день полы намывала. Придёшь с работы, хочется отдохнуть, но неудобно на диване сидеть, пока рядом кто-то делом занят. Приходилось тоже включаться в процесс. Зато дочкам повезло.
Вместо хлопьев они теперь на завтрак ели сырники, блинчики, омлеты с какими-то хитрыми начинками. Как-то уехали с мужем на выходные — дочки с бабушкой и дедушкой остались. Возвращаемся, а наша младшая, привереда, рыбные котлеты наворачивает!
Вот это да, она же их с садика не выносит! Спрашиваю у мамы, что за чудеса, а она смеётся, и показывает на сыр. Говорит: «Я предложила Анечке вместе их приготовить. Добавили в фарш немного твердого сыра, она его любит. И ей понравилось!» В результате кухонные вопросы мы с мамой утрясли. Но как же я удивилась, когда и с папой у меня некоторое недопонимание возникло.
Захожу как-то на кухню, а там раковина мыльной водой наполнена, а где-то в глубине тарелки виднеются. Уже собралась за вантузом бежать — точно же засор, а тут заходит папа и заявляет: «Сейчас научу тебя посуду мыть!» Подумала: ну, в сорок-то лет уже поздно деточку учить. Говорю: «Спасибо, папуль, но у нас же посудомойка есть, зачем руками её мыть?»
А отец в ответ: «Что-то она отмывает плохо, да и электричества много ест! Сейчас мы в этой мыльной воде всё вымоем, потом сполоснём. И воду сэкономим, и электроэнергию». Как ни убеждала я его, что посудомойка хорошо работает, всё без толку. В дальнейшем старалась просто побыстрее посуду в агрегат запихнуть и запустить его. А ещё выяснилось, что я отвыкла от заботы старших родственников.
Мама и папа всё время сетовали, что мы слишком поздно спать ложимся. Ну разве это дело — сериалы до часу ночи смотреть? Они-то отправлялись на боковую уже в 11 часов, а вот я к такому графику не привыкла. Детям бубнёж телевизора не мешал, но моя мама просыпалась, кажется, от любого шороха. Ладно, решили не мешать близким. Купили в спальню телевизор и стали на нём фильмы в наушниках смотреть. Однако не тут-то было.
Через пару дней мама строго вопрошает: «Опять полночи не спали?» Я начинаю смущённо отнекиваться, а мамуля в ответ: «Я всё видела! У вас из-под двери свет пробивался!» Попыталась объяснить, что мы уже взрослые люди, сами можем за своим режимом следить, но маму это совершенно не убедило. Было чёткое ощущение, что я семимильными шагами в золотое детство возвращаюсь.
Раньше, когда мы гостей звали, я готовила пару салатиков, а остальное заказывала в соседней кафешке. Тут пригласили в очередной раз друзей, и мамуля сразу начала список блюд составлять. Объяснила ей, что напрягаться не стоит, я службой доставки воспользуюсь, а мама в ответ: «Так гостей не принимают!» Но тут уж я была непреклонна: пять перемен блюд маме готовить строго-настрого запретила.
В день икс просыпаюсь в 6 утра от странного шума. Захожу на кухню — батюшки, там мама миксером жужжит, тесто для безе делает. На мой немой вопрос она решительно заявила, что решила все сама приготовить, зачем на доставку деньги тратить. Что уж говорить, к вечеру мамуля умаялась и чуть за столом не заснула. Решили в обозримом будущем гостей не звать, а просто в кафе встречаться.
Было заметно, что все мы немного устали от совместного проживания. Долго думали с мужем, чем бы маму с отцом порадовать, и в результате решили им отпуск устроить, купили путёвку в санаторий. А что, отличный вариант. Мои сначала долго отнекивались, но наконец согласились.
И вот наступает день отъезда, а у них ещё чемоданы не собраны. Пошла к папуле с вопросами, а он мне в ответ: «Знаешь, мы с мамой решили не ехать. За ремонтом в квартире нужно следить, да и не любим мы эти санатории! А деньги я лучше на стиралку потрачу!»
Я, конечно, не слишком обрадовалась, а с другой стороны — их право. Наверное, и настаивать было не нужно, раз уж люди не хотят отдыхать. Хотя некоторые папины решения, особенно в отношении внуков, мягко говоря, казались мне спорными.
Приключился у нас с папой один курьёз. Отправила отца на родительское собрание к старшей внучке. Ничего особенного, надо было просто узнать список для летнего чтения. Часа три его не было, я уже призадумалась, что они там столько времени обсуждают. Возвращается папа и с порога: «Я в школу больше ни ногой!»
Почему? Ребёнок же отличник и паинька! Но папа на расспросы отмалчивался. А вечером звонит классная и щебечет: «Мы с вашим отцом, оказывается, вместе в школе учились! Представляете, столько лет не виделись! Пусть заходит почаще, я его чаем угощу!» Хихикая, пошла к отцу, а он ворчит: «Я за вашей Екатериной Петровной в школе ухаживал. А она на меня ноль внимания тогда. Сейчас, ностальгия, видно, проснулась!» В общем, папу я от школьной повинности избавила. С младшей тоже вышел небольшой казус.
Дочка с детского садика ходила на гимнастику, даже в спортивный лагерь ездила. Как-то расспрашиваю её, как дела в секции, а она в ответ: «Я гимнастику бросила, плаванием буду заниматься. Мы так с дедушкой решили».
Вот это номер! Я собиралась в ближайшем будущем с тренером насчет сборов и соревнований поговорить, а тут такое! Пошла к отцу выяснять в чём дело, а он вдруг спрашивает: «Ты когда в последний раз в секции у неё была?»
Выяснилось, что Ане на гимнастике давно уже не нравится. Тренер на неё внимания не обращает, да и подружки все в начале года оттуда ушли. А рассказать об этом мне ребёнок постеснялся. Говорю папе: «Ну ты бы хоть со мной этот вопрос обсудил!» А он в ответ: «Да ты и так как белка в колесе крутишься. А в бассейн мы с Аней вместе можем ходить!»
В общем, после нескольких месяцев совместного проживания я поняла, что делить со старшими родственниками одну квартиру — это задачка со звёздочкой. У меня было явное ощущение, что я резко помолодела и мне снова тринадцать лет. Самое смешное — во мне даже бунтарский подростковый дух начал просыпаться. Муж тоже потихоньку стал порыкивать. И тут к нам пришло спасение.
Ремонт у родителей наконец-то закончился, и они перебрались в новую квартиру. Как ни удивительно, поначалу мы даже скучали — дома было на удивление тихо. А потом для меня открылись все радости жизни рядом с мамой и папой, когда не нужно делить одно пространство. Во-первых, бабушка и дедушка всё равно присматривали за внуками, дочки у них по полдня проводили.
Как только моя кухня перестала быть вотчиной мамы, вопросы к готовке и уборке исчезли как по мановению руки. Правда, она всё равно иногда приносит какие-то вкусности: запеканки или пирожки. А мы и не против. А ещё выяснилось, что, если быт нам вести лучше раздельно, мы с мамой и папой всё равно можем отлично проводить вместе время.
Мы с мамой взяли абонемент в филармонию и теперь ходим туда вместе, а папуля всё равно в зале на пятнадцатой минуте кемарить начинает. А недавно я смогла её с собой и на фитнес затащить. Отец, избавившись от культурной повинности, вспомнил про свои удочки и зятя к рыбалке пристрастил. Я, правда, упросила их часть улова отпускать, а то вся морозилка была щукой забита. А недавно они и дочек с собой на озеро взяли — те были в восторге.
В общем, жить под одной крышей с родителями — это настоящее искусство. И, наверное, мне до этого ещё расти и расти. А то я в обществе мамы и папы тут же превращаюсь в маленькую лялечку, готовую покорно кивать на все замечания. Но то, что мы живём рядом, меня очень радует. И мне спокойнее, и родители довольны, и мои дети счастливы, потому что у них есть настоящие, а не «виртуальные» дедушка и бабушка.
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