Я перевезла маму и отца к себе и поняла, почему мне не хватало все эти годы душевности и тепла

Я всегда восхищалась одноклассницей Олей. После школы она уехала в другой город поступать в ВУЗ, нашла там работу и познакомилась с отличным парнем. Пока я жила под тёплой крышей маминого дома, Оля с мужем уже взяли трёшку в ипотеку. У Оли были свои семейные ценности, она всегда говорила: «Маму с папой своих очень люблю, но жить вместе мы не будем! Разве что на отдых съездим».

Как же я удивилась, когда узнала, что она их к себе перевезла. Недавно созванивались с ней, и я стала расспрашивать, как им там вместе живётся. А она смеётся и говорит: «Сейчас отлично, но без приключений не обошлось!» И вот что она мне рассказала о совместном житье-бытье.