14 историй с последних звонков и выпускных, которые пахнут сиренью и уходящим детством
У каждого из нас май ассоциируется с ароматом сирени, волнением перед экзаменами и тем самым выпускным костюмом или платьем, котoрое надевается лишь однажды. Момент, когда школьный звонок звучит только для тебя, врезается в память навсегда. Некоторые школьные истории не забываются, и их хочется пересказывать и вспоминать вновь и вновь. Наверное, у каждого из нас есть одна история, вспоминая которую у нас пробуждается все: ностальгия, настоящие эмоции, легкая грусть и много-много тепла.
- Моя подруга была без ума от мальчика из параллельного класса. Целых два года она буквально мучилась, пытаясь привлечь его внимание: то «случайно» роняла учебники возле его парты, то записывалась в те же кружки, но ничего не получалось. И вот, последний звонок. Каждый выпускник по очереди подходит к микрофону, чтобы сказать финальное «спасибо» школе. Очередь доходит до подруги. Она берет микрофон, у нее дрожат руки, наступает гробовая тишина. И вдруг вместо заученного стиха про учителей она выпаливает на весь двор: «Паша из 11-Б, я люблю тебя сорок тысяч лет, и если мы сегодня не потанцуем, мой аттестат не имеет смысла!» Директор схватилась за сердце, параллельный класс ахнул. А Паша... Паша сначала замер, а потом просто вышел из линейки, подошел к ней, забрал микрофон и на всю школу ответил: «Вообще-то я тоже хотел это сказать». По словам нашего классрука, это был самый крутой и неожиданный последний звонок за всю ее практику.
- В старшей школе встречалась с парнем. Была окрылена чувствами: прогулки долгими вечерами, поцелуи в школьных пустых коридорах. Но внезапно он начал меня игнорировать, и в итоге я предложила расстаться. Сначала мы старательно делали вид, что не замечаем друг друга, а затем он начал делать подколы и шуточки. А на выпускном потом при всех признался в любви и сделал предложение руки и сердца! Ну я отказала...
Начал игнорировать, а позже начались "издёвки и мерзкие шутки" (в оригинале хуже, чем просто подколы). Но потом признался в любви и сделал предложение, чтобы что? На какую реакцию рассчитывал, изначально унижая и оскорбляя девушку? Или у парня пиополярка "люблю/ненавижу", слишком странное поведение.
«Фото делала у бабушки»
Девушка и платье красивые, но это фото повторяется уже несколько раз.
- Помню, в десятом классе фанатела от одного парня, он учился на год старше. Обрадовалась до безумия, когда узнала, что на последнем звонке мы будем дарить памятные медальки его классу. И вот он — момент неимоверного счастья. Я подхожу, вешаю ему на шею медаль, желаю удачи, а он берет и подмигивает мне. Я покраснела, развернулась и поскорее пошла обратно. Почти бегом. Тут мои коленки зажили собственной жизнью, и я эпично рухнула посреди школьного двора. А он подошел, помог подняться и сказал, что теперь просто обязан пригласить меня на свидание. Вот уже три года прошло, а он до сих пор хвалит мои коленки и говорит, что если бы они тогда не подкосились, он бы может так и не решился бы.
- Наша Настя танцевала свой заветный вальс с Лешкой из параллельного. Они были самой красивой парой выпускного и все шло хорошо, но вдруг она побледнела, завизжала и уставилась Лешке на штаны. Когда музыка стихла и все замерли, Лешка покраснел и признался, что принес с собой своего хомячка и сонного носил в кармане. «Ребята, это Жора! Я просто пацанам похвастаться принес...» Этот танец не то что они, мы всей школой не можем забыть уже 8 лет.
«Ох уж этот 2008 год....»
- Выпускной вечер шел по стандартному унылому сценарию. Всем нам хотелось поскорее сбежать на набережную. Но внезапно в зале погас свет, а затем резко вспыхнул диско-шар. И тут у всех девчонок челюсть упала: на сцену вышли мужчины в ярких костюмах. Оказалось, это наши папы втайне от всех репетировали безумный перформанс целых три месяца.
- Поспорили с одноклассницами, кто раньше всех выйдет замуж: самая последняя должна будет устроить всем праздник за свой счет, а первой организуют шикарный девичник. На меня, естественно, даже не рассчитывали. И вот выпускной, ночь, все загадывают желания, отпускают шарики... И тут приезжает мой любимый и делает мне предложение.
«Вот как оделась моя кузина на свой выпускной»
Слева - парень, справа - девушка. Надо было ещё на той стороне, где мужская одежда, сделать стрижку под мальчика.
- На выпускной девушек из нашего класса поздравляли родители, друзья, молодые люди и прочие-прочие, но мой гость стал самым удивительным. На выпускной меня поздравил Игнат, которого я часто подкармливала возле дома и отдавала старые вещи. Тот пришел на мой праздник, сказал, что я — его луч света, что поддержала его и благодаря мне он нашел работу и снял себе комнату. Подарил живого козла, пригрозил никому меня не обижать и удалился. Большего авторитета у одноклассников я даже за 11 лет не заработала, а тут за один день.
Живой козел - хороший подарок! Будет охранять девушку! Но молока от него не дождешься!
- Я заканчивала школу в 2001 году, и после торжественного вручения аттестатов, всей параллелью в три класса, с родителями и учителями, мы поехали в банкетный зал у реки недалеко от города. Это был бомбический выпускной с танцами, купанием в реке, всеобщим весельем и единением! Помню удивление завуча, когда мы с другом-двоечником (а я серебряная медалистка) пели и плесали вместе.
Плесали - да, это прямо 🔥, да ещё от серебряной медалистки. Правильно - плясали.
«Мой 2005. Школьный бал был веселый, встречали рассвет»
- Я так с женой познакомился. Мы на выпускном танцевали медляк, а потом всю ночь лежали и смотрели на звездное небо. Эх, молодость она такая.
- Лучшая подруга нашла себе будущего мужа еще в школе. И вот у нас в 11 классе был выпускной, а парень подруги заболел. Думаете, катастрофа? Только не для нее! В тот вечер она додумалась прийти на выпускной с картонной копией своего парня, во весь рост! Так и проходила с ним весь вечер, ни на секунду не расстраиваясь. Пять лет с выпуска прошло, а лучшая подруга все еще вместе с этим парнем. Все также целуются, обнимаются, миленькие вдвоем. Только он теперь ее муж. Гляжу на них и понимаю, что любовь все же может быть настоящей.
Проходят десятилетия, меняются технологии, но, кажется, что выпускники все так же будут с замиранием сердца ждать свой последний звонок.
