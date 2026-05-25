20 историй и фото из летних лагерей с запахом костров и светлой ностальгией по нашему детству

Больше всего запомнился лагерь в прекрасной Юрмале. 90 год. Черничные кусты под каждым деревом ( детвора ходила с черными руками и физиономиями🤣🤣), малина в августе❤️. Я дружила с замечательной девочкой Светой Петровой, она была местной, но тетя её работала в лагере и девочка была с ней. И Света была невероятной красавицей! Большие голубые глаза, толстая коса из светло+пшеничных волос. И открытый, добрый характер. Мы с ней шарились по Юрмале. Были на выставке котов. И там я впервые увидела мейнкуна. Какой он был огромный! Мы со Светой пытались поднять его вдвоем🤣🤣🤣. И сам город запомнился очень уютным, с расписанными торцами магазинчиков со всяким разным. Запомнились муралы с чашкой кофе, и ночным пейзажем почему-то. Красивые дома с иной архитектурой чем я привыкла. Чистые пляжи. Очень много зелени, не особо жаркое солнце, интересные поездки - экскурсии в Ригу ❤️. Там тоже - запомнился музей техники. Реально классное место👏👏👏. Локации где снимали Гардемаринов. А мороженное на Рижском вокзале, это вообще отдельная история: здоровенный рожок, полный мороженного и покрытый толстенной шапкой из шоколада с орехами. Ни до ни после я не встречала такого обалденного 🔥🔥мороженного как это! Я была в лагерях на Азовском и на Черном морях. Но именно Балтийское море, с красивенными Юрмалой и Ригой и светлой, сердечной и милой Светой запечатлелись в сердце❤️❤️❤️. Прошел не один десяток лет, а эти воспоминания так же ярки. Надеюсь у Светы все хорошо( тетя у нее была с необычным именем Вия Брониславовна. И имя тети меня немного пугало, потому что перед приездом в лагерь как раз читала Гоголя " Вий"🤣🤣. Хотя тетя была хорошая. А саму Свету пыталась найти по соцсетям, когда те появились, но увы😭). А ещё кинотеатры в лагерях почему-то запомнились. Особенно ярко "Через тернии к звёздам". И мозаичные стеллы из крошечных кусочков смальты. Эх, хорошее было время.