20 историй и фото из летних лагерей с запахом костров и светлой ностальгией по нашему детству
Помните это щемящее чувство из детства, когда автобус увозит вас в неизвестность, а за окном остаются машущие родители и старшие братья и сестры? В первые дни лагерь кажется чужим, линейки там чересчур скучные, а подъем по расписанию — настоящее испытание. Но проходит неделя, и случается магия: вожатые становятся родными, вечерние посиделки у костра согревают душу, а в лагерный альбом записываются адреса лучших друзей. Мы собрали 20 трогательных историй о том, как детские страхи превратились в самые светлые воспоминания и подарили то самое незабываемое лето, которое хочется повторить.
- Мы с сестрой-близняшкой Кирой так долго выпрашивали у родителей путевки в лагерь, но судьба преподнесла нам сюрприз: нас заселили в разные корпуса. Кира попала в 4-й отряд к активной и спортивной Ирине, а я в 5-й, к добродушному студенту-филологу Денису. На третий день на вечерней дискотеке у нас созрел гениальный план: «А давай поменяемся?». Мы были похожи как две капли воды: голоса одинаковые, даже родинки на одной щеке. Мы просто переоделись и разошлись по чужим отрядам. И началось! Целую неделю мы устраивали настоящий секретный эксперимент лагерной системе. По утрам Кира вместо меня увлеченно делала вид, что плетет бисер, а я вместо нее с легкостью сдавала нормативы по бегу. Вожатые не замечали вообще ничего! Денис хвалил Киру за «внезапный прогресс в рукоделии», а Ирина удивлялась, почему я вдруг перестала отставать на стартах. Единственным, кто нас чуть не выдал, был любимый лагерный пес Барбос, он подошел к Кире, принюхался, чихнул и посмотрел на нее с глубоким подозрением. Но лагерные собаки умеют хранить детские секреты. Раскололись мы в самый последний день, когда на финальном концерте Денис вызвал меня на сцену получать грамоту, а Ирина в этот же момент вела Киру за кулисы — спасать отрядный танец. Когда вожатые столкнулись лбами и увидели двух абсолютно одинаковых девочек в одинаковых футболках, у них на лицах застыло такое искреннее удивление, что весь лагерь лег от доброго хохота. Ругать нас не стали, а девчонки из отрядов признались, что половина из них догадывалась, но они дружно молчала ради общего веселья!
- Вспомнилось, как я отдыхал в нашем районном лагере. В последний день наш вожатый решил нас чуток напугать, нацепил маску гориллы и пришел утром будить.
Моя кровать стояла ближе всего к двери, соответственно, меня он и начал будить первым. Но он не учел, что у меня зрение −5, и его маску я попросту не рассмотрел. Вижу: силуэт знакомый, говорю: «Доброе утро, Алексей Александрович», и начинаю одеваться.
Вожатый сначала растерялся, но потом пошел будить следующего пацана, и там уж всё прошло, как задумано: от крика проснулись все остальные.
- В 1993 году я отдыхал в детском лагере в г. Сочи. Тогда все фанатели от диснеевских мультсериалов «Утиные истории» и «Чип и Дейл спешат на помощь». А я как раз очень хорошо умел рисовать дядю Скруджа, Дональда Дака и других уток. Ребята по лагерю меня постоянно просили их нарисовать, а поскольку спрос превышал предложение, мне начали предлагать жвачки, вкладыши и всякие другие детские ценности. Помню, за пару сникерсов я даже нарисовал 3-страничный комикс. А ещё по вечерам нас водили в актовый зал, где показывали американские фильмы. Тогда я впервые посмотрел фильмы «Терминатор», «Дорогая, я уменьшил детей» и прочие. Эх, хорошее было время... На фотке я со своим другом. Сфоткались в автомате, ленту из 4 фото разрезали пополам, 2 фотографии получил я, 2 достались моему другу.
- В 17 лет в последний раз поехала в мой любимый лагерь (Волна, Таватуй). Вся уже такая взрослая. Наш первый отряд (девочек) ставили в пример всему лагерю. Ибо я приучила всю девичью братию спать на тихий час! К нам экскурсии водили. А что было после отбоя — это отдельная история...Сейчас сын мой ездит... В последний раз поедет в этом году.
- В детском лагере у нас был довольно моложавый директор, все девчонки от него тащились. Я, конечно, тоже. И представьте себе мой восторг, когда в королевскую ночь он меня вдруг пригласил на финальный медляк! А в конце улыбнулся и сказал мне шепотом: «Как ты похожа на маму! Передавай ей привет и скажи, её бывший одноклассник всё еще ждет её звонка!»
- Меня отправили в спортивный лагерь, хотя в спорте я был полным нулем. Как-то раз, пока я просто неподвижно стоял на поле и никого не трогал, футбольный мяч сам прилетел мне в колено и отскочил прямо в сторону от наших ворот. Вожатый был в полном восторге от того, что я наконец-то «включился в игру» и так круто себя проявил!
«Внутри трамвайчика. Ребята из моего отряда.»
- В 14 лет я был чуть закомплексованным подростком. Я поехал в лагерь и встретил там одну из самых красивых девчонок, что я когда-либо видел. Мои лагерные друзья спросили, нравится ли она мне. Я ответил: «Пф-ф... конечно нет». Хотя она была единственным, о чем я вообще мог думать, когда там выдавалось свободное время. А потом они пришли ко мне и сказали: «Она спросила нас, нравишься ли ты ей... мы сказали, что нет, и она ответила: „О, отлично! Слава богу“». В тот момент я как-то с этим справился, но внутри был ужасно расстроен. Из-за этого я почувствовал себя полным ничтожеством. Мы пообщались с ней уже после того, как все вернулись домой, и она призналась, что я ей всё-таки нравился. После этого я еще очень долго хранил маленькую плетеную травинку, которую она мне подарила. Это был первый раз, когда я почувствовал любовь, которой, как мне казалось, я не заслуживал. Подобные вещи в итоге помогли мне обрести уверенность и полюбить себя. Мне кажется, это звучит ужасно сентиментально и даже немного странно — помнить такое спустя столько времени, но я до сих пор вспоминаю об этом с теплотой.
- Я росла очень тихим, зажатым ребенком, и поездка в творческий лагерь казалась мне настоящей катастрофой. Я была уверена, что надо мной будут смеяться, и первые дни буквально умоляла вожатых отпустить меня домой. Но у нас была невероятная вожатая Лена — студентка театрального. Она разглядела во мне то, чего я сама не видела. На финальном лагерном фестивале мне доверили главную роль в отрядной постановке. Когда огромный зал взорвался аплодисментами, внутри меня будто зажглось маленькое солнце. В день закрытия смены мы всем отрядом вязали друг другу на запястья «ниточки дружбы» и плакали от того, как не хочется расставаться. Этот лагерь подарил мне не просто верных друзей, он подарил мне саму себя.
«Лагерь старшеклассников „Юный педагог“ Карелия, Святозеро, июль 1997»
- У нас в лагере ночью девочки всех пастой обмазали, а меня нет. Поэтому все в комнате подумали, что это я. А оказалось, что я избежал участи товарищей, потому что нравился одной девочке из отряда и она запретила меня мазать. Но все это я узнал уже потом, после того, как меня свои же за пасту наказали.
- Ездил туда на неделю на протяжении 3 или 4 летних сезонов. Мне нравилось. Встречал новых людей, мы становились друзьями. Это было еще до социальных сетей, во времена самой ранней электронной почты, поэтому связь мы так и не поддерживали, но это было нормально. В лагере можно было выбрать 4 занятия, которыми ты будешь заниматься каждый день, так что можно было настроить всё под себя. Несколько раз я занимался верховой ездой, скалолазанием, кожевенным ремеслом, плаванием, борьбой. Всегда была одна ночь, иногда две, когда мы уже ложились спать, а потом вожатый (которых в какой-то момент переименовали в «лидеров») будил нас, и мы устраивали ночную игру. Это всегда было весело. Это был довольно хороший/популярный лагерь, за эти годы там построили еще несколько домиков, и все места всегда бронировались очень быстро.
«В кружке росписи я в основном рисовала на бумаге. А эту поделку я подарила дяде (он старше меня всего на два года)»
- В 12 лет меня впервые отправили в лагерь на море. Первые три дня я устраивал родителям форменную истерику по телефону: «Заберите меня, тут скучно, вожатые строгие, парни какие-то непонятные!» Мама едва сдерживалась, чтобы не сорваться за мной. Но на четвертый день мы пошли в поход с палатками. Ночью у костра мы с парнями из отряда пекли картошку и наперебой рассказывали страшилки, и я вдруг понял, что они лучшие люди на свете. В последнюю ночь мы, как положено, пошли мазать девчонок пастой, попались вожатым, и вместо наказания нас усадили пить чай с печеньем и петь под гитару до рассвета. Когда приехал автобус, я рыдал навзрыд и умолял маму оставить меня на вторую смену. До сих пор дружим со многими из того отряда. Это было лучшее лето в жизни.
- Мы в бараках жили, и туалет был деревянный на улице, а мылись из умывальников на улице. Это такая длинная узкая бочка. Стирали, по необходимости, там же. Отдыхали 24 дня, по-моему. В 3 часа ночи ходили в горы встречать рассвет. Красноярск. 70-е годы.
«Лагерь в Берёзовке (Красноярск). Отряд в однодневном походе, привал. Мама моя в белой блузке, я рядом с ведром, с бантиком на голове»
- Мне было 13 лет, лагерь на Волге, конец 90-х. Я безумно, до дрожи в коленях влюбилась в мальчика из первого отряда: высокого, с модной тогда челкой. Всю смену я строила ему глазки, но он меня будто не замечал. И вот, у нас финальная дискотека. Объявляют белый танец, из колонок гремит культовая «Beautiful Life», у меня сердце колотится где-то в пятках. Я зажмурилась, подошла к нему и выдохнула: «Потанцуем?» И он согласился! Мы топтались на месте, я утыкалась носом в его пахнущую костром футболку и думала, что это — абсолютное счастье! На прощание он подарил мне свой значок с эмблемой лагеря. Прошло больше двадцати лет, лагеря того уже нет, а значок до сих пор лежит в шкатулке с моими самыми важными сокровищами.
- Поехала я как-то в лагерь, где мне безумно понравился мальчик. И вот, завязывается у нас беседа. Между делом он проронил, что не любит, когда девочки плохо учатся. А я-то как раз и не училась хорошо. Ну я и соврала, что едва ли не отличница, дабы произвести впечатление. Не особо мне этот ход помог, ибо мальчика я так не заинтересовала. Зато это так меня мотивировало, что школу я едва ли не с медалью окончила и в универе круглая отличница! Спасибо парню.
- В конце девяностых я поехала в лагерь. Мобильных телефонов у нас тогда, конечно же, не было, а единственный стационарный аппарат стоял в кабинете у начальника лагеря, и звонить по нему разрешали только в самых экстренных случаях. Связь с миром мы держали через настоящую лагерную почту. На воротах висел синий железный ящик, и каждый день после тихого часа наш вожатый приносил в отряд стопку писем. Как же мы ждали этот момент! Когда вожатый громко выкрикивал твою фамилию, ты подпрыгивал от счастья, хватал этот заветный конверт, исписанный маминым почерком, и бежал читать на лавочку в тени сосен. Мама подробно писала, как дела у папы, что делает наш кот, какая погода в городе и как они меня ждут. Я перечитывала эти строчки по десять раз, а потом бережно складывала конверты в кармашек чемодана. Прошло столько лет, мы уже давно общаемся в мессенджерах за секунды, но ту невероятную ценность обычного бумажного письма, которое летело к тебе через километры, я не забуду никогда. Недавно разбирала старые вещи на антресолях и наткнулась на эту пожелтевшую стопку лагерных писем со штампами 1998 года. Знаете, в горле аж комок встал от хлынувших воспоминаний...
Первая поездка в лагерь была кошмаром! Вытерпел 3 дня. Но в тот же год отправили в другой лагерь на последнюю смену. В итоге каждый год до конца школы туда ездил.
Смены заканчивались, автобусы увозили нас обратно в пыльные города, а лагерные путевки со временем превратились в пожелтевшие архивные карточки. Но та особенная магия, когда чужие люди за две-три недели становились самыми близкими на свете, а обычный вечер у костра казался центром Вселенной, осталась с нами навсегда.
Меня мама каждое лето отправляла в лагеря, иногда даже на две смены... Как же я ненавидела это! Самое ужасное - деревянные туалеты в виде сарая с дырками в полу, без перегородок... это было в том лагере, куда меня отправляли обычно. Пару раз меня отправляли в более благоустроенные лагеря, там было получше хотя бы в этом плане, не так стремно, и все равно - не для меня спанье с чужими девчонками в одной комнате. Я просто интроверт с сильной необходимостью личного пространства. Были не только моменты физического дискомфорта, в одном лагере меня травила компашка во главе с моей подружкой - после этого я никого не называю этим словом, а мне уже за 50... Как говорится, "ликвидировала всех подруг" (с). Родители, пожалуйста, не настаивайте, если ребенок умоляет вас не отправлять его в лагерь! Это не всем подходит, и может аукнуться, для него вы будете предателями. Пожалейте такого ребенка!
Поселок Васильево, лагерь имени Леонова (космонавта, не артиста).
Часть домиков деревянные, с длинными открытыми верандами, a часть каменные, в них сыро.
Палаты на 10-12 человек, деревянный туалет с дырками, засыпанный хлорной известью, в отдалении. К нему ночью идут вдвоем-втроем)
Банный день 1 раз за смену, официальный родительский день тоже раз за смену. Неофициально родители приезжают по воскресеньям, детей с ними отпускают на пару часов в лес.
Высоченные сосны, шишки, ужи, кино или танцы по вечерам. Каждый отряд готовил пьесу-сказку, в качестве музыки - баянист)
Считалось, что в соседнем лагере им.Мусы Джалиля (сокращенно Муса) - погода лучше, т.к. он на пригорке и прогрет солнцем 😊🙃
После статьи захотелось снова в детство хотя бы на недельку. Очень тёплая ностальгия
Больше всего запомнился лагерь в прекрасной Юрмале. 90 год. Черничные кусты под каждым деревом ( детвора ходила с черными руками и физиономиями🤣🤣), малина в августе❤️. Я дружила с замечательной девочкой Светой Петровой, она была местной, но тетя её работала в лагере и девочка была с ней. И Света была невероятной красавицей! Большие голубые глаза, толстая коса из светло+пшеничных волос. И открытый, добрый характер. Мы с ней шарились по Юрмале. Были на выставке котов. И там я впервые увидела мейнкуна. Какой он был огромный! Мы со Светой пытались поднять его вдвоем🤣🤣🤣. И сам город запомнился очень уютным, с расписанными торцами магазинчиков со всяким разным. Запомнились муралы с чашкой кофе, и ночным пейзажем почему-то. Красивые дома с иной архитектурой чем я привыкла. Чистые пляжи. Очень много зелени, не особо жаркое солнце, интересные поездки - экскурсии в Ригу ❤️. Там тоже - запомнился музей техники. Реально классное место👏👏👏. Локации где снимали Гардемаринов. А мороженное на Рижском вокзале, это вообще отдельная история: здоровенный рожок, полный мороженного и покрытый толстенной шапкой из шоколада с орехами. Ни до ни после я не встречала такого обалденного 🔥🔥мороженного как это! Я была в лагерях на Азовском и на Черном морях. Но именно Балтийское море, с красивенными Юрмалой и Ригой и светлой, сердечной и милой Светой запечатлелись в сердце❤️❤️❤️. Прошел не один десяток лет, а эти воспоминания так же ярки. Надеюсь у Светы все хорошо( тетя у нее была с необычным именем Вия Брониславовна. И имя тети меня немного пугало, потому что перед приездом в лагерь как раз читала Гоголя " Вий"🤣🤣. Хотя тетя была хорошая. А саму Свету пыталась найти по соцсетям, когда те появились, но увы😭). А ещё кинотеатры в лагерях почему-то запомнились. Особенно ярко "Через тернии к звёздам". И мозаичные стеллы из крошечных кусочков смальты. Эх, хорошее было время.
