15+ историй из детского лагеря, которые люди запомнили на всю жизнь

Когда работала в лагере воспитателем знакомая попросила взять её сына к себе в отряд. Мальчик был ленивый и хулиганистый, но я ему многое прощала, не ругала, всё по-хорошему объясняла. С другими примерно так же общалась, но этот был особенно наглый. Приходилось терпеть. В первый родительский день приехала его мамаша и наши общие подруги. Я взяла нa этот день однодневный отпуск и мы всей компанией с детьми пошли купаться нa водохранилище. Устроили пикник нa берегу. Все вывалили в общую кучу, у кого что было. А эта мамаша вытащила из сумки блинчики и котлетки и давала есть только своему сыночке. Наши лагерные дети смотрели и давились слюной. Но никто ничего не сказал ей. Она всё завернула ему и наказала, чтобы он всё caм съел. Он отнёс к себе в тумбочку и вечером, когда мы устраивали в отряде "обжираловку" и все дети тащили нa общий стол вкусняшки от родителей, он жрал вместе со всеми, но свои блинчики и котлеты не принёс. Я не стала ему ничего говорить, чтобы его мамаша не обвинила меня, что мы отняли у её дитачки продукты. Естественно, нa следующий день всё это испортилось и он выбросил всё нa мусорку. Потом, эта баба предъявила мне, почему я не убрала его продукты в холодильник. То, что у нас нет никаких холодильников, её не интересовало. После этой истории я зареклась связываться с какими либо знакомыми.