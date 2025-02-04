Я, правда, не из лагеря, а из поездок к морю всегда старалась привезти домой красивую гальку и ракушки. Но это, возможно, только в России и странах СНГ, а за рубежом можно отхватить нехилый такой штраф за уничтожение морской флоры и фауны.
15+ историй из детского лагеря, которые люди запомнили на всю жизнь
Детский лагерь — это целая жизнь, полная веселья, неожиданностей и ярких впечатлений. Кто-то встречает там первую любовь, кто-то заводит друзей, а кто-то возвращается домой с историями, которые вспоминает годами. Мы собрали теплые и забавные воспоминания, чтобы вернуть вас в те беззаботные летние дни, когда каждое утро обещало приключение.
- В детстве меня каждое лето отправляли в лагерь. Часто лагерь был оздоровительный, и с собой никакую еду не пропускали. И как нам с братом передавали еду родители! Они собирали нам сумку, на дне которой лежали чипсы, в носках — чупа-чупсы, в кепку они могли спрятать нам по яблоку. Сейчас у нас с братом уже давно есть свои дети, которых мы также каждый год отправляем в лагеря, но контроль в них намного строже. А иногда так хочется их побаловать, как нас баловали в детстве. © Подслушано / indeer
- Было мне шестнадцать, я поехал в лагерь и нашел там самую прекрасную девушку в мире. Спали мы через стену. Мессенджеров тогда еще не было, придумали свой шифр и стучали в стену. Прийти друг к другу не могли: вожатые сразу бы узнали. И лежим, стучу ей что-то типа «Я люблю тебя!», и она то же самое. Через двенадцать дней слышим третий стук: «Надоели стучать! Двенадцать дней спать не дают». Оказалось, что наша вожатая выучила этот шифр лучше нас... © Подслушано / indeer
- Когда мне было восемь лет, я поехала в лагерь. Однажды старшие отряды нам показывали разные фокусы, и один парень подошел ко мне и сказал: «Ой, а за ушами-то мы не моем». И достал из-за моего уха монету, а я расплакалась и убежала, потому что я и правда никогда не мыла свои уши. © Подслушано / indeer
- В детстве мама отправила меня в детский лагерь на берегу моря. Кто-то мастерил для родителей поделки, кто-то покупал сувениры, а я просто набрала десятикилограммовый пакет красивых, как мне казалось, морских камней, и по приезде мамы вручила ей его. Мама смеялась и плакала одновременно. © Подслушано / indeer
- Когда впервые приехала в лагерь, попала в одну комнату с очень боевой и активной девочкой. В первую же ночь, когда старшие ходили по комнатам с зубной пастой, я проснулась от диких криков: соседка мертвой хваткой вцепилась зубами в нос парня, который наклонился над ней, чтобы намазать пастой. Зато в последнюю ночь никто к нам не сунулся. © Подслушано / indeer
- В детстве отправляли меня в лагерь на лето. В этом лагере мой дедушка был сторожем и жил у себя в доме. Вдоль забора у него росла вишня, которая переваливалась на территорию самого лагеря, где дети бегают. И все дети знали, что вишню трогать нельзя! А я первый год отдыхала, знала же, что это дедушкина вишня и стояла, ела ее спокойно. Все дети проходили мимо, пялились, вожатые подбегали отгоняли меня. Видели бы вы лица всех, когда дедуля вышел, посадил меня на плечи и сказал, что я хозяйка этой вишни! © Подслушано / indeer
- В советские годы ездили в лагерь. Нас заставляли ухаживать за урожаем на территории баштана. Территорию охранял козел. Обычный такой, мохнатый, беленький, рогатый. И охранял он круче собаки — бодался. В один из дней козла обидели, накричали. Так вот он взял и отомстил: прошелся по баштану и надкусил много арбузов. Очень много... Естественно вечером на десерт нам подали неимоверное количество арбузов. Самым веселым было то, что на почти пятьдесят человек было всего два туалета, двери которых хлопали всю ночь. © Подслушано / indeer
Покусал козёл бахчу,
Я серьёзно, не шучу.
Пришлось есть нам всем арбузы,
А наутро сушить рейтузы.
(стишок анонима)
- Мне было лет двенадцать. Приехала в лагерь. Одна девочка из новых знакомых сказала, мол, надо же, у тебя много веснушек, а я ответила, что у меня папа рыжий. Девочка оказалась болтушкой, через неделю весь лагерь знал, что мой папа — «тот самый Рыжий из „Иванушек“», и он, нехороший человек, во всех интервью говорит только про сыновей, а о дочери и не упоминает! То, что у меня совсем другая фамилия и отчество Владимировна, никого почему-то не смущало. И только когда на родительский день ко мне приехал папа, все внезапно догадались, что бывают и другие рыжие мужчины. © Подслушано / indeer
- Как-то приезжаю я в летний лагерь в другом городе. Знакомлюсь там с девочкой, а у нас с ней фамилии одинаковые. Вот мы и прикалывались с ней перед всеми, мол, сестры. Я еще коронную фразу любила кидать про брата дедушки... В середине смены выяснилось, что она реально моя сестра, но троюродная. Наши дедушки по отцам — братья. С тех пор и общаемся. © Подслушано / indeer
- Когда брат маленький был, отправили его в лагерь. И вот родители приехали его навестить. Мама привезла еды. В том числе и курицу жареную. И он так хотел ее сожрать в одиночку, и в то же время надо было поделиться с детьми. Он так терзался, так терзался... Что пошел и закопал ее. Похоронил жареную курицу! Чтобы не делиться. © Подслушано / indeer
- Играю на гитаре и сама пишу песни. Приехала в лагерь и спела одну из них. Людям понравилось, и к концу заезда меня вновь попросили спеть ее. Каково было мое удивление, когда люди стали подпевать ей. И когда у меня попросили аккорды и текст к ней... Я чуть не разрыдалась! Вот оно — мое персональное счастье. Знать, что то, что ты творишь, трогает чью-то душу. © Подслушано / indeer
Когда работала в лагере воспитателем знакомая попросила взять её сына к себе в отряд. Мальчик был ленивый и хулиганистый, но я ему многое прощала, не ругала, всё по-хорошему объясняла. С другими примерно так же общалась, но этот был особенно наглый. Приходилось терпеть. В первый родительский день приехала его мамаша и наши общие подруги. Я взяла нa этот день однодневный отпуск и мы всей компанией с детьми пошли купаться нa водохранилище. Устроили пикник нa берегу. Все вывалили в общую кучу, у кого что было. А эта мамаша вытащила из сумки блинчики и котлетки и давала есть только своему сыночке. Наши лагерные дети смотрели и давились слюной. Но никто ничего не сказал ей. Она всё завернула ему и наказала, чтобы он всё caм съел. Он отнёс к себе в тумбочку и вечером, когда мы устраивали в отряде "обжираловку" и все дети тащили нa общий стол вкусняшки от родителей, он жрал вместе со всеми, но свои блинчики и котлеты не принёс. Я не стала ему ничего говорить, чтобы его мамаша не обвинила меня, что мы отняли у её дитачки продукты. Естественно, нa следующий день всё это испортилось и он выбросил всё нa мусорку. Потом, эта баба предъявила мне, почему я не убрала его продукты в холодильник. То, что у нас нет никаких холодильников, её не интересовало. После этой истории я зареклась связываться с какими либо знакомыми.
- В возрасте около десяти лет лет поехала в летний лагерь на Черное море. Папа рассказал мне, что если я найду на берегу камешек, который из-за постоянных ударов волн стерся так, что в нем образовалась дырочка насквозь, то он принесет мне удачу. Так как его сложно отыскать среди груды камней, это считается большой удачей. И я такой камешек нашла! Я даже повесила его на ниточку и носила не шее, чтобы он приносил мне счастье. И это работало! Я верила в чудодейственную силу маленького дырявого камня, и жизнь будто действительно налаживалась, как-то светлее стало жить. Потом я его потеряла. Сейчас я мечтаю найти такой камешек, как только поеду к морю, и я уверена, что он снова принесет мне удачу. © Подслушано / indeer
- Вот вы приезжаете в лагерь на море, там куча ребят из разных городов. Друзья на всю жизнь, первая любовь, дискотеки... И вы понимаете, что этих людей никогда больше не увидите: вы из Ростова, а они из Омска, из Новосибирска, из Красноярска... И вы прощаетесь навсегда, рыдая на плече друг у друга. А потом в 26 лет в переходе в Санкт-Петербурге вы видите мальчика из вашего отряда. Через месяц начинаете жить вместе, и вот он уже стоит перед вами на одном колене. Все-таки у жизни потрясающее чувство юмора. © Подслушано / indeer
- В детстве меня долго учили плавать, но никак не получалось, и к двенадцати годам вся семья уже сдалась. Да и я тоже. А тут снова отправилась в лагерь. Когда нас приводили первый раз в бассейн, я должна была проплыть пару метров под надзором тренера. И я, значит, поняла, что позориться в лягушатнике не хочу. Заявила, что умею, спустилась в бассейн и решила попытать удачу — как-то притвориться, что умею. Именно так я и научилась плавать. © Подслушано / indeer
- Каждое лето меня отправляли в лагерь, это было чудесное время, но запомнился мне момент, когда мне было лет десять, в лагере сломались холодильники ночью из-за сильной грозы. Так вот, нас разбудили часа в два ночи и выдали мороженное! Аж по две штуки каждому. Вот это было счастье! © Подслушано / indeer
- В восьмом классе поехали мы в какой-то лагерь в горах. Территория большая, вокруг лес... Когда я проиграла в одну игру, отправили меня в наказание к местному роднику за водой. Один мальчик сказал, что пойдет со мной, чтобы помочь, а мне он как раз нравился, но я стеснялась признаться ему. И вот идем мы, а вокруг тишина, луна светит. Было так романтично! И тут неожиданно раздается звук: «Ууууу-ууууу!». Наверное, сова или филин. Мы оба остановились, а этот мальчик, сказав «Извини!», как рванул назад со страху, не оглядываясь. В ту же секунду я поняла, что вся моя симпатия к нему исчезла. А воду я принесла. Сама. © Подслушано / indeer
- Мне было лет пятнадцать. Лагерь. Очень сильно нравился один мальчик из нашего отряда. На дискотеке он пригласил меня на медленный танец. Я залилась пунцовым румянцем, внутри все расцвело, и ноги немного подкосились от волнения. Он нежно меня обнял, и мы двигались в такт музыке. Потом я почувствовала, как он где-то лазит рукой и достает из кармана бутерброд с сырокопченой колбасой и начинает жрать! Такого я никак не ожидала. Больше мне этот мальчик не нравился. © Подслушано / indeer
- Мне было пятнадцать. Лагерь. Жуткая гроза, южный ливень — льет как из ведра. Мы с девчонками сидим в домике, спать невозможно из-за грозового шума, рассказываем страшилки. И во время кульминации одной молния попадает в громоотвод домика. Визжим! Но вся жизнь еще не успела перед глазами пролететь, как врываются наши обеспокоенные мальчики, спрашивают, все ли в порядке. Мы сдвинули десять кроватей, достали гитару и пели песни до утра. Самая лучшая смена. © Подслушано / indeer
Эти истории возвращают нас в то беззаботное детство, где все было ярче и веселее. Лагерь дарил новых друзей, учил смелости и оставлял после себя воспоминания, которые греют душу даже спустя годы. А может, у вас тоже есть свои истории из лагеря, которые стоит вспомнить?
Комментарии
Отправлять ребёнка в оздоровительный лагерь и класть чипсы, это сильно))
О, история про грозу, где мальчишки примчались девочек охранять понравилась!
Про бутерброд)) А чего нравиться-то перестал? Очень недальновидно так-то. Раз сам ест, может и девушку накормить. Это уж всяко лучше, чем весь этот романтИк с цветами и мягкими игрушками))
Усталость забыта,
Настал тихий час.
И снова подушки
Летят через нас.
И нет нам покоя
Ни ночью, ни днем.
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам
Вожатый с ремнем.
Есть паста в кармане
И надо успеть
Мальчишек намазать
И сон досмотреть.
И нет нам покоя
Ни ночью, ни днем.
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам
Вожатый с ремнем.