15 историй из детских лагерей, прочитав которые подумаешь: «Ну и отжигали мы, ребята»

Вместо лагеря была в санатории, там были всяческие лечебные процедуры, но в остальном - как обычный лагерь. Однако это было в городе, не в лесу, не на море, так что многие традиционные лагерные штуки типа костра обошли нас стороной.

Но, наверное, в обычном лагере я бы не выжила. Друзья ездили и рассказывали про туалеты на улице, единственный душ на 20 человек, регулярное отсутствие горячей воды и прочие прелести. В санатории у нас были комнаты на двоих, а туалет и душ на четверых. И убирали там ежедневно. В общем, условия прекрасные были, и то мне было не совсем комфортно, слишком много народу.



При том, что я жуткий интроверт, каким-то непостижимым образом я всё равно обнаружила себя участником различных конкурсов, мероприятий, чтения стихов со сцены и прочих активностей. И на дискотеку ходила по субботам. Но я была морально взрослее ровесников, и потому медляков и первой любви не сложилось - разное было представление о том, как это должно выглядеть, увы.

Там же столкнулась с попытками буллинга. Но смогла дать отпор, обернув ситуацию в полезный опыт, что потом мне не раз пригодилось в жизни.