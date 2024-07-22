Учитывая гениальность Леонардо не удивлюсь если он действительно играл в мяч😁
15 историй из детских лагерей, прочитав которые подумаешь: «Ну и отжигали мы, ребята»
Все, что происходит в детских лагерях, остается в детских лагерях. Шутка. Мы часто с нежностью и ностальгией пересказываем истории родом из детства. И для кого-то 2-3 недели в летнем лагере — незабываемое время, полное курьезных происшествий.
- В школьном лагере участвовала в конкурсе красоты, и пришло время оглашать победителей. В этот раз были места, хотя обычно выбирают «Мисс лагеря» и всяких там «Мисс улыбок». Для сохранения интриги сначала назвали пятое место, потом четвертое и так далее. Подходит пора назвать второе. А остались только я, моя подруга и еще одна девочка. И называют имя этой девочки. Мы с подругой понимаем, что обе победили, обнимаемся от радости. И тут называют ее имя, а мое — нет. Как оказалось, я заняла последнее место, и про меня забыли. © Подслушано / Ideer
- Однажды, когда мне было лет 8-9, я убежал из лагеря детского на море. Ушел в 4 утра, дошел до трассы окольными дорожками, там поймал машину, сказал, что отбился от группы. Меня довезли до вокзала, сказали, что купят билет и отправят домой, а сами сдали в милицию. Пока они разбирались, меня накормили мороженым, потом на скорой приехала вся администрация моего лагеря. Думал, что отругают, но на их лицах увидел облегчение. Потом даже отмазали от уборки и до конца смены с меня пылинки сдували. © Подслушано / VK
- Я был вожатым в лагере. Так вот у нас был ребенок, который постоянно готовился к зомби-апокалипсису. Он ходил в жилете с кучей карманов, в которых носил разные полезные штуки. А еще отращивал волосы. Зачем? Чтобы если вдруг что, можно было их отрезать и использовать для чего-то. © roflbarn / Reddit
- В лагере играли в «Крокодила» — игру, где нужно, не называя само слово, сделать так, чтобы твоя команда угадала. Пришла очередь мальчика лет 13 из нашей команды. Он вытаскивает бумажку, читает имя и уверенно говорит:
— Это футболист такой.
Предлагаем самые разные варианты, долго не можем угадать. Время почти на исходе.
Вдруг подает голос парень из команды соперников:
— Вы меня, конечно, извините, но я подглядел, и там написано: «Леонардо да Винчи». © Quality Journal / VK
- В 15 лет была в лагере с лучшей подругой. Как-то вечером сижу у костра с местным котенком на руках: темно, звезды, звучит гитара... Вдруг рядом садится самый популярный парень и укрывает меня своей курткой. Сидим, шепчемся, гладим котенка. А наутро подруга распускает по всему лагерю слухи, что я очень хитрая, вечно давлю на жалость, только так и привлекла к себе парня. Все дружно сочувствовали ей, мол, как ты с ней дружишь. Никому, даже мне, и в голову не пришло, что она просто завидует. © Подслушано / Ideer
- У нас в лагере ночью девочки всех пастой обмазали, а меня нет. Поэтому все в комнате подумали, что это я. А оказалось, что я избежал участи товарищей, потому что нравился одной девочке из отряда и она запретила меня мазать. Но все это я узнал уже потом, после того, как меня свои же за пасту наказали. © 1barsuk / Pikabu
- Как-то работала в лагере для богатеньких детишек. Один раз услышала, как девочки болтают о своих нянях. А одна из них возьми и ляпни: «У меня не было няни». Остальные вытаращили глаза, спрашивают, мол, а кто тогда за тобой присматривал и готовил еду. Ответ поверг их в шок: «Мама». © kellhaus / Reddit
- Было мне 14 лет, лето, лагерь. Я была худенькой, невзрачной, мальчишки вниманием меня не баловали. Тем не менее, у меня был ухажер Дима. Ему было 9 лет, такой пухленький, невысокий. Смеялась я над ним, а он упертый оказался. Все медляки танцевал со мной, просто в отряд приходил ко мне. Если мужчине нравишься, то его ничего не остановит, и это подтвердила ситуация из детства! Он даже какое-то время письма мне писал, а потом я переехала. © Подслушано / Ideer
- Летом после второго класса родители отправили меня в лагерь. Первые впечатления: подъем, линейка, построения, шагистика. В общем, через три дня после завтрака собрал манатки и дал деру из лагеря. Домой не поехал, а на попутках отправился за 300 километров к деду, который тогда жил в тайге на пасеке. Там через неделю меня и нашли. До сих пор помню поседевшего вожатого. Стыдно. © Подслушано / Ideer
- Отправили меня родители в спортивный лагерь, хотя со спортом я на вы. И вот как-то просто стою на поле, ничего не делаю. А в меня прилетел мяч, да так удачно от колена отбился, что залетел в ворота. Вожатые были в восторге. © SalamandrAtackForce / Reddit
В спортивный лагерь отправляют от спортивной секции. Похоже на трындежь. Хотя с Реддита, может так пытаются тамошних подростков пытаются привлечь к спорту🤷♂️
- Мне было 11, и в детском лагере, во время грозы, мы решили поиграть в вызывание духов. Воспитателей созвали на планерку, и в корпусе остались только дети. Сделав «магический обряд», мы сидели в ожидании. Тишина. В конце концов все разошлись по комнатам. Примерно через полчаса слышим дикий визг! Оказалось, мальчик увидел в окне отражение красного быка. Паника почти охватила нас, но потом мы поняли, что за стеклом просто отражается футболка с красным быком, которую кто-то повесил на шкаф. © Подслушано / Ideer
- В 12 лет поехала в детский лагерь. Там был один мальчик, которого все постоянно задирали. Никто с ним не дружил, не разговаривал, не танцевал. Нам с другими девчонками стало так его жаль, что мы решили его немного подбодрить. Во время обсуждений все сошлись во мнении, что я — самая красивая девочка в отряде, а потому именно я должна подойти к нему на дискотеке и предложить потанцевать. Мне показалось, что это благородный поступок. Вечером я дождалась медляка, подошла к нему и предложила потанцевать. Он смерил меня полным отвращения взглядом: «Я? С тобой? Ты себя-то видела?» © Палата № 6 / VK
- Было нам лет по 12. Ночью девчонки ушли с ребятами в лес, а я хотела спать и не пошла. Подруге же дала свою куртку с искусственной меховой опушкой. Утром на линейке вожатый искал тех, кто ходил в лес. Нашел меня, так как куртка пропахла костром. Он был поражен, ведь от меня такого никто не ожидал. Наказали меня одну, я никого не выдала. © Алиса Васильева
Интересно, ну хоть какую-то благодарность от ушедших ночью в лес друзей девчонка получила?
- Подростком я отдыхала летом в детском лагере. Как и во всех лагерях, в конце смены у нас была «цыганская ночь». Тогда у меня украли очень много, да и я хорошо поработала. Как и всегда, наутро мы обменяли вещи на так называемые фанты, было очень весело. Только вот мой любимый желтый купальник мне так и не вернули. Прошло 10 лет, в социальной сети ко мне в друзья просится какой-то парень. На вопрос: «Мы знакомы?» — он присылает фото того самого купальника. Предложил встретиться. Женаты уже 2 года. © Подслушано / Ideer
- Ездила пару раз в школьный лагерь. Жили, разделенные по половому признаку, в двух огромных комнатах. После отбоя вожатая, она же учитель литературы, рассказывала страшные сказки. Один раз в самый кульминационный момент включилась вытяжная вентиляция. Это такая толстая железная труба, идущая под потолком через весь барак. Она завыла в лучших традициях зомби-страшилок. Как же мы орали! © Наталья Штильман
А вот еще классные истории про людей, которые спихивают детей на бабушек и дедушек, надеясь, что так проблем не будет (спойлер — ха-ха!)
Комментарии
Прошла разные пионер-лагеря в советское время. Был такой, где давали сок манго и бананы. А был военно-спортивный лагерь, где за счастье была космическая манная каша и борщ с колючей проволокой. Но везде находила друзей и они делали время в лагере незабываемым и полным приключений на наши тощие зады.
Студенческий лагерь в 16 и 17 лет на Горьковском водохранилище - было супер!
Цыганская ночь? Первый раз слышу. Знаю про Королевскую....
Вместо лагеря была в санатории, там были всяческие лечебные процедуры, но в остальном - как обычный лагерь. Однако это было в городе, не в лесу, не на море, так что многие традиционные лагерные штуки типа костра обошли нас стороной.
Но, наверное, в обычном лагере я бы не выжила. Друзья ездили и рассказывали про туалеты на улице, единственный душ на 20 человек, регулярное отсутствие горячей воды и прочие прелести. В санатории у нас были комнаты на двоих, а туалет и душ на четверых. И убирали там ежедневно. В общем, условия прекрасные были, и то мне было не совсем комфортно, слишком много народу.
При том, что я жуткий интроверт, каким-то непостижимым образом я всё равно обнаружила себя участником различных конкурсов, мероприятий, чтения стихов со сцены и прочих активностей. И на дискотеку ходила по субботам. Но я была морально взрослее ровесников, и потому медляков и первой любви не сложилось - разное было представление о том, как это должно выглядеть, увы.
Там же столкнулась с попытками буллинга. Но смогла дать отпор, обернув ситуацию в полезный опыт, что потом мне не раз пригодилось в жизни.
Однажды была в лагере под Анапой. Помню ,возвращаемся со смены в Москву ,жара, плацкарт. Вожатый Вова вышел за Арбузом на остановке в шортах и тапках , и вот поезд поехал ,а мы в окно наблюдали роняющего тапки Вову с огромным арбузом в руках 🤣. Так там и остался с одним арбузом , больше мы его не видели 🤣