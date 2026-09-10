20+ добрых историй о питомцах, которые внезапно попали в самые заботливые руки

С появлением питомца в доме, все сразу преображается. Кажется, что даже стены становятся теплее, а обстановка — в сотни раз уютнее. Эти пушистики позволяют нам прочувствовать, что значит взять на себя ответственность, проявлять постоянную заботу и любовь. Они раскрывают в нас самые лучшие качества, а взамен дарят свою бесконечную преданность.

Увидел, как возле дома женщина долго пыталась посадить в переноску огромного кота. Кот сопротивлялся и явно не хотел туда лезть. Уже несколько соседей подошли помогать, ну, и я подтянулся. Спрашиваю: «Ваш котик?» Она говорит: «Нет. Я его три года кормлю возле подъезда. Завтра переезжаю в другой город». Кот наконец залез, сел внутри и замолчал. Женщина закрыла дверцу и тихо сказала: «Ну все, Василий. Ты тоже переезжаешь. Я не умею прощаться». maksim_surkov_rrr Светлана БМВ только что Ах, ты ж ку_рва! Это же кот Василий из комуналки, за которого боролись две соседки! Стырила котика, осиротила женщин! Бедный Вася, понятно, что не хотел к ней идти, привык к своим тётушкам и не хотел с ними расставаться. 🙀 Ответить

Эта кошечка жила в приюте, где ее приметила молодая пара. Она сразу попросилась на ручки к будущему хозяину и тут же его очаровала. Такого преображения из бродяжки в королеву даже Голливуд не видел

laugh.riot.repeat Светлана БМВ только что Ах, красотка какая !! "Моя прекрасная леди" с Одри Хепберн отдыхает и сды_хает от зависти. Ответить

Тут классический пример папы, который сначала заявил, чтобы не смели тащить в дом уличную кошку, а потом не смог перестать умиляться котятам, которые у нее появились. Ну, а кто тут сможет устоять?

Приехали на дачу яблоки собирать. Пока я искала ведра, муж пошел в сарай за лестницей. Жду его, жду, а он потерялся. Бросила ведра, пошла выяснять в чем дело. Заглядываю в сарай, и вижу картину, которую уже не забыть: муж стоит враскоряку под потолком, а по нему вниз ползут двое котят! Вы представляете себе это вообще? Спрашиваю, что тут происходит, а муж такой: «Да зашел сюда и услышал, как в темноте пищит кто-то наверху. Полез проверять, а тут эти балбесы сидят. Хотел их руками спустить, а они давай по мне ползать». Нахохотались тогда от души, конечно. Котята были там одни, без мамы, сколько просидели неясно. Конечно решили их забрать в городскую квартиру. Теперь у нас серый кот, которого зовут Том, и рыжик по имени Гек. ADME Светлана БМВ только что Тогда уж назвали бы Том и Джери, или Чук и Гек. А получились Том Сойер и Гекльберри Финн. Ответить

Эту кошечку нашли на обочине, совсем маленькой и напуганной. Но вы только посмотрите на эту красотку сейчас!

Разница между этими фотографиями всего один год. И пусть первые недели в жизни этого песика были не самыми легкими, зато потом он обрел теплый дом, где его бесконечно любят

Я планировала взять черную кошку из приюта, но внезапно мне позвонила коллега и рассказала, что уличная кошка принесла котят у нее в подвале. Она сумела пристроить всех, кроме одного, которого никто не хотел брать... Два месяца спустя я принесла домой этого маленького рыжего котенка, которого назвала Чеддер. Сейчас ему 3,5 месяца, он довольно сумасшедший, но я его безумно полюбила. Больше, чем когда-либо могла себе представить. © yakshack / Reddit

Этот пушистый комочек жил на стройплощадке, где его заметил один из рабочих и забрал домой. Так из глазастого, перепуганного малыша, вырос шикарный котяра

Эта крошка так громко пищала под дождем, что ее услышала девушка, которая остановилась рядом из-за поломки машины. Ночные кормления, выхаживание и тонна заботы, превратили котенка в грациозную царевну

Мои однокурсники нашли этих котят возле общаги. Я живу в отдельной комнате, поэтому было решено поселить их у меня. Никто из нас толком не знал как ухаживать за такими малышами, но мы очень старались. Нам приходилось прятать их во время ежемесячных проверок комнат, потому что в общежитии нельзя держать питомцев. Мы выхаживали их все вместе и каким-то чудом нам удалось не оплошать. Сейчас у этих пушистых комков, выращенных студентами, все замечательно. Кстати, их зовут Спайси, Соевый Соус, Ранч и Рамона. © TONDEMO-WONDERZ / Reddit

Этому котеночку, которого подобрали на дороге, повезло не только попасть в хорошие руки, но и обрести двух четвероногих братьев, которые сразу же приняли его в свою стаю

Вышел из дома и увидел, что мусорный бак перевернут. Поставил его на место и почувствовал, как что-то пушистое коснулось ноги. Гляжу, а там малюсенький котенок. Я его погладил и пошел по делам, а он побежал следом и стал громко пищать. Взял его на руки, а он начал вырываться. Я поставил его обратно на землю, так этот комок опять начал пищать и бежать за мной. В общем, теперь у меня есть Неро. Из мелкого котенка он превратился в избалованного «Люби меня. Корми меня. Никогда не надевай поводок». © CrunchyHipster / Reddit

Бродячему малышу Адонису не сразу повезло в этой жизни, но сейчас он окружен любовью, заботой, теплом и самыми мягкими перинками

Хозяйка этой пушинки всю жизнь считала себя собачницей, пока внезапно в ее дом не забежала маленькая и чумазая кошечка. Сейчас эта белоснежная красавица живет свою лучшую жизнь

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Очередной малыш-найденыш в нашей семье, седьмой по счету. Так как мы живем в стороне от села, нам частенько встречаются такие бродяжки. Кого-то мы оставляем, кого-то передаем хорошим людям. Черныша оставили. Он такая умница! Теперь все наши животные по очереди его «моют», особенно собаки, поэтому он вечно весь взъерошенный. tandem.dvoe

Девушка, которая взяла этого песика из приюта, боялась, что он больше никогда не сможет почувствовать себя счастливой собакой. Но ее любовь все изменила. Только посмотрите на его глаза тогда и сейчас...

У меня есть черная кошка. Как-то ночью кто-то начал тарабанить в дверь. Открываю, а там стоит соседка, с моей кошкой на руках, и говорит: «Ваша красотка сбежала, забирайте». Я отнесла беглянку в дом, велела больше не беспокоить соседей, и легла спать. Утром обалдела, когда насыпала корм в миску и позвала ее завтракать. Моя кошка, которая все это время сидела на подоконнике, даже с места не сдвинулась, зато из под кровати вылезла другая чернушка, которая была не против перекусить. Выяснилось, что моя питомица никуда не убегала, а соседка просто перепутала и притащила мне случайную уличную гулену. Так у меня появилась вторая черная кошка. © ImaginationSad2803 / Reddit

Эту кошечку зовут Винни. Ей через многое пришлось пройти, когда она была еще котенком. Но потом она обрела чудесный дом и за год выросла в шикарную рыжую сердцеедку

Девушка приютила этого милаху, отдав за него всего 1 доллар. Песику всего год, а он уже успел подарить ей несчетное количество радости

Ехала к заводчице с мыслями о черном коте-ориентале. Уже походила к ее дому и думаю: «Вот кто ко мне пойдет сам на ручки, того и возьму». Пока я пыталась всех котят погладить, ко мне на колени залезла коричневая и невзрачная микро-девчонка, которая сразу замурчала. Ее я и взяла в итоге. Теперь она сидит около моего лица на подушке и теплым боком мурчит мне в нос. nyukhalkina

nyukhalkina

Поехали мы как-то со своей собакой на местный фестиваль, где была палатка «Общества защиты животных». В ней находились бездомные животные, которые нуждались в хозяевах. Наша собака сразу приметила себе одного песика, начала его обнюхивать, а потом просто села рядом с ним и отказалась двигаться с места. Утащили кое-как. Через два дня снова пришли туда, чтобы дать ей возможность пообщаться с новым другом. Увидели, как отлично они ладят и решили забрать его домой. Так наша собака выбрала себе брата. © joket4728 / Reddit

Этот серый комочек прятался за горой шин в автомастерской. Конечно, добрые люди не смогли пройти мимо этих восхитительных глазок. Его зовут Макс и сейчас у него все чудесно