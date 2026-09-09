у знакомой отец служил в ГДР, соотвенно они сей семьей там и жили. и решила с младшим братом яблок нарвать. там рядом с военным городком яблони вдоль дроги . взяли велосипед, поехали. а вот когда обратно собрались. подошел местный полицейский и что там начал им внушать. язык не знали, поэтому подумали, что их за яблоки ругают. яблоки выкинули, сели на велосипед, он опять что то там вещает . потом рявкнул "Komenadutra schreiben!" это уже понятно. "я, я комендатурен" . пошли пешком, велосипед рядом катят. потом выяснилось, что нельзя не на раме, не на багажнике человека везти просто так. должно быть специальное сиденье . а яблоки пожалуйста, рвите сколько хотите, только ветки не ломать
16 душевных комиксов и историй о маленьких радостях, которые подарило нам уходящее лето
«Вот и все, вот и кончилось теплое лето...». На дворе сентябрь, скоро деревья станут золотыми, а солнечные лучи будут греть все меньше и меньше. Но теплые воспоминания о лете и его маленьких радостях, пропитанных ароматом цветущих палисадников и клубничного варенья, будут согревать нас на протяжении всей долгой зимы. Мы приготовили для вас порцию комиксов и зарисовок, к которым вы всегда сможете обратиться, если посреди холодного времени года вдруг захочется окунуться в жаркую летнюю атмосферу.
Лето — это время, когда можно в любой момент почувствовать себя ребенком. Даже если прохожие бабули ругаются
Иногда летнее утро — это все что нужно, чтобы вновь почувствовать любовь и возродить теплоту в отношениях
- У нас с мужем прошлым летом появилась новая традиция. Обычно мы собираемся на работу и завтракаем молча, перед уходом чмокаем друг друга в щечку и разбегаемся. Однажды утром в выходной проснулись в шесть утра от жары, вышли на кухню, глянули в окно и вдруг муж предложил: «А пойдем на улицу завтракать?» Двор у нас старый, тихий и зеленый, с большой детской площадкой. Взяли стол, который обычно берем с собой на отдых у реки, нарезали бутербродов, налили чай в термос и вышли со всем этим богатством на площадку. С тех пор стараемся каждые летние выходные так завтракать и болтать обо всем на свете. Кстати, теперь и в будние дни мы разговариваем по утрам, и отношения стали лучше. Всем советую!
Судя по двору, речь идёт не о частном доме. Представила этих завтракающих. Мда 😅
Мало что сравнится с ощущением, когда у тебя последний рабочий день перед отпуском, а за окном буйствуют летние краски
Что может быть лучше, чем поесть лесных ягод, а потом сварить варенье, аромат которого распространяется на весь подъезд
Доводилось мне собирать однажды, землянику в лесу, комары загрызли, ноги страшно болели от сидения на корточках. Ягодка мелкая, собрала половину пяти литрового ведёрка .
После такого жизненного опыта, лучше куплю.))
Летом даже уставать приятно
Осталась часть отпуска, для поездки на море мало, а вот к бабуле в деревню на недельку — самое то. Думала: конец августа, еще немного теплых деньков захвачу, высплюсь, молока попью домашнего. Только вот я не подумала, что молоко то самое придется из коровы доить в 5 утра и картошку потом весь день копать, а вечером вместо заката закрутки на зиму заготавливать. Не любит бабуля лентяев, а я люблю бабулю. Пусть устала, зато лучший отпуск!
Что может быть лучше, чем пройтись под летним дождем посреди большого города
Кто не попадал под проливной дождь в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке или Мурманске, тот не знает, что это такое! Льёт так, что ничего вокруг не видно - в буквальном смысле!
А еще лето — это время неожиданных и очень приятных встреч
Сашка хоть на родного брата- одноклассника посмотрит. Папашка, видать, с того вечера и не вспоминал про эти обещания
Лето — это, как поется в известной песне, маленькая жизнь. Особенно в гостях у бабушки в деревне
- Эх, лето в деревне, 80-е годы, у бабушки с дедушкой!
С утра необходимая трудотерапия, пара часов в день, не больше — прибраться в доме, или помочь окучить картошку, или собрать малину — одну ягоду в банку, пять в рот, иногда с незабываемым клоповым ароматом. Проголодались — пообедали где придется — у бабушки, или у тетушек — и снова бродить толпой до вечера. Вечером — встречать стадо и забирать коров. Когда стемнеет — ловить во дворе звезды, ночевать на сеновале с братьями и сестрами, и рассказывать друг другу страшные истории. Перепугаться непонятного звука не то медведя, не то монстра, а потом хохотать до боли в животе, потому что это корова кашляет.
Воистину золотое время было. Сама себе завидую.
Да, время в детстве на каникулах - поистине золотое, очень жаль, что нельзя туда вернуться.
Когда еще, как не летом, можно пойти в поход, устроиться возле костра, и рассказывать истории про черную руку — прямо как раньше
Есть такой сериал про детей,где они у костра такие же истории рассказывают.
А ближе к концу августа можно собирать грибы и угощаться жареной картошкой с отборными боровиками
Лето — это повод дарить радость всем окружающим. Даже если ты с ними не знаком
Отдыхаем двумя семьями на море. У нас с женой двое детей, у друзей трое. Возраст детей от 3 до 9 лет. А яжотец, мне же с детьми играть надо! И вот беру я дочку свою под мышки и подбрасываю ее в теплую набежавшую волну. Дочка счастливо взвизгивает и хочет повторения. Через минуту в процесс включается и 3-летний сын, а еще через пару минут все пятеро детей уже соревнуются за право отправиться в непродолжительный полет.
Спустя некоторое время, чувствуя, что подустал, говорю соискателям: «Братва, еще раз каждого подброшу, и хватит!»
При этом оглядываюсь на очередь и вижу в ней двух совершенно незнакомых детей!!
В памяти сразу мультик «Каникулы Бонифация» — «А дети хлопали в ладоши и кричали «Еще, еще..»
Когда еще, как не летом, можно качаться на качелях и получать от этого неподдельное удовольствие. Даже если ты взрослый человек в деловом костюме
Из-за таких тёток у нас все качели и поотлетали. Да там металл,но и он перетирается в разы быстрее от таких перегрузок.
Чтобы провести летние деньки по-настоящему счастливо, вовсе не обязательно ехать в дальние страны
- Года два назад было. Первый день после летних каникул. Хоть сад и работает летом, но большую часть детей на лето разбирают бабушки. Сын был часть лета в селе. У моих родителей свиноферма небольшая, хозяйство обширное. В первый «рабочий» день в саду воспитательница попросила, конечно же рассказать, кто, где и как провел лето. Прихожу забирать из сада. Смотрю, дети с некоторой долей зависти провожают нас взглядом. Спрашиваю, как день прошел? Говорит, что все рассказывали, как провели лето и он поделился, как кормил свинок, живность всякую, уток, индюков и корову. Еще про маленького теленка, котят и овчарку. И как с дедом на рыбалку ходил и костер жгли по вечерам. И на комбайне дедушка катал. Ходил горд непомерно. Ему завидовала вся группа. Особенно мальчик, который был месяц в Доминикане.
Одна из главных летних радостей — это разбежаться и плюхнуться в теплую воду. Даже если все остальные смотрят на тебя как на чудака
Конечно, все смотрят как на чудака! Чуть дальше в море женщина стоит, который это море по пояс, значит здесь мелководье, по колено где-то. Так что, если чувак отделается лишь легкими царапинами, можно считать, что крупно повезло
И, конечно же, что может быть романтичнее, чем лежать летней ночью с кем-то особенным и разглядывать яркие звезды
Летняя пора — это время, которое может навсегда изменить твою жизнь
- С мужем познакомились в летнем лагере. Я была вожатой первого отряда, он — второго, и всю смену мы только и делали, что соревновались, чьи подопечные лучше, никто не хотел уступать и делал все, чтобы его ребята побеждали других в любом соревновании. Мы постоянно спорили из-за конкурсов, спортивных состязаний и даже из-за того, чьи дети разожгли самый большой костер. На закрытии смены нашему отряду торжественно вручили грамоту как лучшему. Он подошел поздравить и внезапно предложил отметить победу после работы. С тех пор прошло девять лет, а муж до сих пор утверждает, что позвал меня на свидание исключительно из спортивного интереса.
А здесь вы найдете еще больше теплых и ярких историй об уходящем лете:
- 18 простых историй и фото о летних днях, от которых таешь быстрее эскимо на солнце
- 15+ светлых зарисовок о том, что лето — это череда мгновений, пропитанных запахом арбуза и счастьем
- 15+ зарисовок о летних вечерах, которые наполнены ароматом липы и желтым светом фонарей