16 душевных комиксов и историй о маленьких радостях, которые подарило нам уходящее лето

у знакомой отец служил в ГДР, соотвенно они сей семьей там и жили. и решила с младшим братом яблок нарвать. там рядом с военным городком яблони вдоль дроги . взяли велосипед, поехали. а вот когда обратно собрались. подошел местный полицейский и что там начал им внушать. язык не знали, поэтому подумали, что их за яблоки ругают. яблоки выкинули, сели на велосипед, он опять что то там вещает . потом рявкнул "Komenadutra schreiben!" это уже понятно. "я, я комендатурен" . пошли пешком, велосипед рядом катят. потом выяснилось, что нельзя не на раме, не на багажнике человека везти просто так. должно быть специальное сиденье . а яблоки пожалуйста, рвите сколько хотите, только ветки не ломать