13 простых историй о триумфе справедливости, которые пропитаны ароматом заслуженной победы

Каждый наш поступок рано или поздно возвращается бумерангом, и нередко благодаря этому появляется удивительная история с идеальным финалом. Иногда для торжества справедливости достаточно стать успешным наперекор недолюбливавшему тебя учителю, подменить коллеге ручку на совещании или устроить строгое собеседование заносчивому мажору. Наша статья — это простые и добрые рассказы, дарящие уму долгожданный отпуск, а сердцу — маленькие радости, светлые эмоции и надежду.

В школе учительница математики меня откровенно валила и занижала оценки, уверяя, что сложные задачи и точные науки — это не мое. Я выросла, выучилась и открыла свое успешное агентство недвижимости. Сижу в кабинете, и тут ко мне на консультацию заходит она, моя учительница, — хочет разъехаться с родственниками, бюджет крошечный, вариантов почти нет. Когда она меня увидела, у нее руки затряслись. А я не стала поминать старое. Чаем ее напоила, задействовала все свои связи и сделала ей шикарную скидку на услуги, подобрав отличную квартиру. Учительница уходила со слезами на глазах, извинялась за школьное прошлое. В этот момент я испытала невероятный всплеск гордости за себя. Мой успех — лучшее доказательство того, что справедливость в мире есть. ADME A. только что Попахивает очень изящной местью 😏 Ответить

Через пару лет после расставания с парнем мне позвонила его мама. Говорит: «Ой, а Сашенька наш женится! Может, есть у тебя знакомые фотографы, на свадьбе чтоб поработали?» Понятно, что она хотела меня задеть, мол, сынок ее семью создает, не то что я. По ее логике, я должна была страдать по нему всю жизнь и жалеть, что ушла. А я не страдала и как раз за 3 месяца до этого разговора замуж вышла. Поэтому с радостью ответила: «Конечно, есть, Инесса Николаевна! Такая чудная девочка, очень хорошо на моей свадьбе отработала!» Скрежет зубов Инессы слышен был даже сидящим рядом коллегам, по-моему. Несостоявшаяся свекровь кисло меня поздравила и отключилась, даже номер фотографа не спросила почему-то. © OshibkaVpasporte / Pikabu Olga Dubrowski только что Не фотограф нужен был мадам, а унижение несостоявшейся невестки. Ответить

«Я — самый счастливый человек на свете! Влюбился в 40, и теперь я могу просыпаться каждое утро рядом с любимой женщиной»

У деда есть знакомый, ровесник. Достался ему в наследство дом в деревне и замечательный участок с садом. Начал он там свой порядок наводить. И вот однажды заходит в его сад дама с ведрами. Он ей:

— Что вы делаете на моем участке?

— А тебе жалко, что ли?

Короче, сказал, что не жалко, дал набрать два ведра фруктов. Потом взял тачку и пошел за барышней, типа, проводить. Зашел к ней на участок и давай рвать у нее урожай! Та стала возмущаться, а он ей:

— А тебе жалко, что ли?

— Да, жалко!

— Тогда мне тоже жалко!

И забрал те фрукты, что она у него нарвала. Такие дела. © MBlood / Pikabu

Помню, расстались с парнем: мне было 32 года, ему — 31. И он такой: «Все, больше у меня женщин за 30 не будет! Надо искать девушку лет 22-25, которая родить сможет, а ты уже свой лучший возраст отгуляла». Очень скоро после этого я вышла замуж и родила сына. А юная дева, с которой он встречался после меня, кинула его и свалила к другому. Знакомая недавно видела его на сайте знакомств. Пара-пара-пам! ummarinah A. только что Влажные фантазии? 😁 Ответить

«Я с детского сада говорила всем, что, когда вырасту, хочу стать мамой. В 15 лет мне сказали, что я бесплодна. Но вот мои малыши. Чудеса случаются. Я так счастлива!»

© EllieOhhh / Reddit Саетлана только что В 15 лет диагноз бесплодие могут поставить только в том случае, если отсутствуют некоторые репродуктивные органы. В других случаях, как говорится, пусть говорят ..... Ответить

Когда раздавали бабушкино наследство, двоюродная сестра сильнее всех билась за раритетный сервиз, очень дорогой, настолько, что вполне себе можно было слетать в отпуск «все включено». В общем, добилась она своего и забрала тарелки. Как же стало на душе приятно, когда через два дня вдруг выяснилось, что вышла ошибочка, и этот сервиз вполне себе обычный, а сестра 2 часа таскала его себе в квартиру на 6 этаж без лифта. А я забрала бабушкину шаль, которую она сама связала. И пусть эта вещица не стоит миллионов, но для меня она по-настоящему дорога, ведь создана руками бабули. ADME Саетлана только что Да уж, какие теплые отношения в семье....🤦 Ответить

Дело было в эпоху до мобильников. В клубе я нос к носу столкнулась с парнем подруги — редким бабником, которого до этого видела только на фото. Лично мы знакомы не были, поэтому он тут же подкатил ко мне и начал флиртовать. Я подыграла, назвалась чужим именем, а когда он попросил контакты, провернула номер: черкнула на салфетке номер его же собственной девушки. Парень на радостях подвоха не заметил. Буквально той же ночью он набрал этот номер и позвал к телефону таинственную незнакомку. Подруга все поняла и тут же послала его куда подальше. Я молчала об этом случае, пока она не встретила нормального мужчину и не вышла замуж. Вот тогда-то я ей все и выложила под общий хохот. Подруга была просто счастлива! © RelationshipNice5976 / Reddit Мелла только что Если бы мой парень позвонил бы мне и спросил таинственную незнакомку, я бы подумала, что он шутит. И уж точно не поняла бы, что это какая-то подруга мой номер даёт. Вонючая истрия. И вообще, парни и девушки ничьи, хотят и ходят по клубам. Ответить

«Я взяла из приюта много кошек, но у меня никогда не было по-настоящему ласкового питомца... До недавних пор. Я так счастлива!»

Мы в детстве жили бедновато, поэтому у нас дома было железное правило: «Ешь что дают и не выпендривайся. Если кому-то еда не нравится — тот завтра сам готовит». Каждый из нас хоть раз да нарушил это правило, после чего безропотно дежурил у плиты.

В 19 лет я переехала к родителям жениха. Семья там была максимально консервативная: папа пашет на работе, мама шуршит по дому. И вот как-то за ужином отец семейства скривил лицо и начал громко отчитывать жену за невкусное блюдо. Меня это задело, и я возьми да и ляпни: «А у нас в семье, если кто-то чем-то был недоволен, на завтра готовил сам!» Все посмеялись, решив, что это шутка, но я продолжила: «Нет, серьезно. Вы обидели жену. Что вы нам приготовите завтра?» Будущий свекор от такой дерзости опешил, помычал, помялся, но отступать было поздно. Знаете, как выяснилось, он классно готовит! © Odd-Variety-3802 / Reddit Алина только что Как бы то ни было, а в чужую семью со своим уставом - дурное воспитание. Ответить

«Жизнь рухнула, когда женщина, на которой я хотел жениться, бросила меня. Через 1,5 года я купил дом, нашел свою любовь и взял собаку из приюта. Я так рад!»

У меня на участке один умник сено втихаря косил. Ну, я же тоже не глупый, не зря интернеты читаю. Подождал, пока он весь участок скосил. Подождал, пока он сено просушил. Утром в 4 часа приехал на тракторе с семьей и быстро сено свое собрал и увез. Люблю работящих людей! © MonoLIKE / Pikabu Саетлана только что Дайте мне контакты этого умника! У меня участок 20 соток, пусть косит))) Ответить

После 12 лет брака муж ушел к молодой коллеге. Отсудил у меня часть квартиры, оставил без копейки денег. Чтобы прийти в себя, я работала как та лошадь, карьера поперла в гору. Прошло два года, я цвету и пахну, влюблена. И как же я смеялась, когда позвонил мой некогда суженый и попросил стать его поручителем по кредиту, мол, очень надо, а обратиться больше не к кому: «Мы ведь с тобой столько лет прожили — не чужие же люди!» Оказалось, с молодой женой семья тоже не сложилось, и ему нужны деньги на машину, так как предыдущую забрала супруга. Ну, прости, парень, я пас. ADME

«В детстве меня дразнили из-за моей улыбки. Прошло 11 лет, и теперь я, наконец-то, ее обожаю!»

В универе в общежитии у меня была соседка — любительница врубать музыку в два часа ночи и на все просьбы заявлявшая: «Расслабься, это же общага!» Однажды я поняла, что в эту игру можно играть вдвоем. Зная, что эта соня спит до полудня, следующую неделю я ровно в 6:30 утра включала самый приторный поп-мусор из 2000-х. На третий день утренних побудок она заглянула ко мне с вопросом, что происходит, а я мило улыбнулась и сказала: «Расслабься, это же общага!» С тех пор ночные концерты таинственным образом прекратились, и наступила золотая тишина. © Lesleysmith09 / Reddit

У меня на работе постоянно пропадали ручки, пока я не заметила точно такие же у коллеги. Ругаться не стала, а просто купила упаковку ручек с исчезающими чернилами и положила на стол. Наш любитель брать чужое тут же стащил одну ручку прямо перед важным совещанием и сел усердно записывать важные тезисы. Примерно на середине встречи его записи начали бледнеть, пока лист не стал абсолютно чистым. Надо было видеть его лицо: все вокруг пишут, а он в полном шоке смотрит на пустую бумагу! Я чуть не лопнула от смеха, но лицо удержала. Больше он к моей канцелярии даже близко не подходил. © MiddleNebula8320 / Reddit

«Мой отец — врач, он работает с утра до вечера. Наконец-то он решил купить себе тачку, о которой всегда мечтал!»

© ThisIsAsinine / Reddit Джамиль Асадуллин только что Нехило врачи получают видимо главврач. Первое эти машины стоют как квартиры если не Москва то Питер или Казань при этом двушка но это не основная проблема. Чтоб выкатить такие ранитеты нужно состоять в сообществе антикварных раритетов иначе не заиегистрируешь в гибдд Ответить

Заказала в интернете новенькую книгу по отличной цене, а приехал карманный нано-вариант размером с пачку салфеток! Продавец явно утаил этот факт в описании, ведь у него таких «пробников» было еще штук двадцать. Я честно написала, что читать этот микрошрифт с моим слабым зрением нереально, и потребовала возврат денег и отправку книги обратно за его счет. А он мне ответил, мол, «книга есть книга», а размеры я должна была спрашивать сама. Правда, вернуть деньги и оплатить доставку транспортной компанией обратно все же согласился, если я плохой отзыв оставлять не буду. Ну, ладно. Книга упакована и ждет курьера. Коробка есть коробка, верно? В моей когда-то лежала огромная люстра метр на метр. Надо было спрашивать, в чем я отправлю. Очень хочу посмотреть, в какую копеечку ему эта доставка влетит! © Main_Royal_3616 / Reddit Джамиль Асадуллин только что Эх от холодоса двух камерного американки надо было упаковать Ответить

«Как раз в тот момент, когда я думал, что уже навсегда останусь одинок, я встретил самую прекрасную женщину!»

До сих пор не могу перестать улыбаться от радости. В школе у нас был заносчивый мажор, который знатно попортил мне нервы своими шуточками. Прошло много лет, я круто поднялась по карьерной лестнице, руковожу отделом. И вот как-то провожу собеседование, а ко мне на цыпочках заходит устраиваться на работу тот самый парень. Время его знатно потрепало, от былой дерзости не осталось и следа. Когда он узнал меня, у него аж дар речи пропал, замер посреди комнаты. В этот момент я испытала невероятное удовольствие и аж опешила от накатившего торжества. Мурыжить его прошлым я не стала, задала пару вопросов по работе и взяла на испытательный срок. Но боже мой, как же приятно осознавать, что былые обиды обернулись такой красивой и абсолютно мирной финальной точкой! ADME