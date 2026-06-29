17 теплых историй о пушистых бунтарях, которые чихать хотели на наши ожидания
Домашние питомцы часто оказываются прирожденными учителями, которые преподают своим хозяевам самый главный жизненный урок: чужие ожидания — это исключительно чужие проблемы. Иногда, чтобы наглядно продемонстрировать эту мудрость, пушистому любимцу достаточно опутать квартиру паутиной из ниток, устроить дизайнерский ремонт или притащить в кровать зимний ботинок. в нашей статье — простые и добрые рассказы о том, что коты и собаки не отказывают себе в маленьких радостях и невинных слабостях и нам не советуют, ведь от этого жизнь становится светлее, ярче и счастливее.
- Родители, живущие в своем доме, завели собаку, славную немецкую овчарку. Псина оказалась с ярко выраженными лидерскими качествами, недюжинной силой и игривым характером. Носится по двору, как лошадь, вытаптывает напрочь петрушку, играет и дурачится, как и любой нормальный щенок. Но стали родители замечать, что количество растущих во дворе цветов как-то уж подозрительно быстро стало сокращаться. Долго не могли понять, в чем дело, пока однажды не стали свидетелями следующей картины: наша красавица рвет себе букет, тащит за будку, там выстилает цветами землю и укладывается сверху. Ну прямо «лепестками белых роз наше ложе застелю...» В общем, чует мое сердце, что была эта собака в прошлой жизни не просто романтичной женщиной, а настоящим флористом.
«У меня очень чуткий сон, и как только светает — мой организм просыпается. Купила плотные шторы, думала, наконец-то высплюсь. Но у кота были другие планы...»
- У меня было много собак, и никогда не было проблем ни с питбулькой, ни с дикой помесью бультерьера со стаффордом, а вот когда у нас дома появилась дворняжка Котлета, мы поняли все прелести жизни с собакой-прорабом. Разбиралось все! Из плинтусов аккуратно выдергивались гвозди, сами плинтусы уносились куда-то по фен-шую. Выдиралась плитка под ванной, двери вообще в доме оказались не нужны, особенно в туалете — все же свои, поэтому съедались даже косяки. Обои некрасивые, теперь купите красивые, интернет — зло, поэтому кабель мы уберем, линолеум вообще уже никто давно не стелет, переделывайте. Короче, у нас был год постоянного ремонта, при этом ни мебель, ни игрушки, ни обувь она не портила. А потом Котлета выросла и стала настоящей леди.
Мой первый пёс тоже был дворянских кровей. Так вот у нас были изгрызены все ножки стульев и столов и все двери. Линолеум он тоже драл нещадно. Плинтусы и провода он, к счастью, не драл, но с проводами прекрасно справлялся кот.
- Кот повадился метить разбросанные по всему дому носки моего парня. Коту объяснили, что так вести себя плохо, и свои дела следует делать только в горшок. Кот у нас послушный и сообразительный. Сегодня вечером он сделал ход конем: натаскал себе в горшок носков и со спокойной совестью пометил их все. Не увидела бы — не поверила бы!
А мой кот просто прицельно лил в оба ботинка / кроссовка, если молодой человек ему не нравился.
«Купили корги с документами. Заводчик сказал, что в 3 месяца мы щенка вообще не узнаем. Конечно, не узнаем, потому что борода выросла!»
- Купила коту роскошный трехъярусный игровой комплекс из натурального дерева, с когтеточками и меховыми гамаками. Половину зарплаты за него отвалила! Муж три часа его собирал, весь исплевался. Торжественно запускаем кота, а этот пушистый наглец демонстративно обошел трехэтажный замок стороной, подошел к огромной картонной коробке, в которой этот комплекс привезли, с трудом в нее утрамбовался и уснул с максимально блаженным видом! Попытки пересадить его в мягкий гамак закончились тем, что кот смотрел на нас с возмущением, возвращался в коробку и начинал яростно грызть ее край. Комплекс в итоге продали в интернете, а вот коробка у нас еще месяц в зале стояла, пока кот ее не демонтировал окончательно.
Люди, зачем вы так быстро сдаётесь? Я бы на месте владелицы кота коробку выбросила, а сам комплекс сбрызнула чем нибудь типа кошачьей мяты (или повесить её пучками), или валерьянкой. У нас когда Фунтик раздербанил свою первую лежанку до дыры в дне, мы ему купили новую. Не спать же ребёнку на полу. Он первые пол года неверное тоже в ней не спал, не играл. Мы ждали. И дождались, теперь и дрыхнет там, и бесится.
- У нас была кошечка с честным взглядом и огромными ушами. Но она знала несколько собачьих команд. Например, «ко мне», «фу», хотя ее этому специально не учили. Однажды у нас были гости, и папин друг сказал: «Ну, допустим, знает она собачьи команды. Только какой от нее толк, если она хозяина защитить не сможет?» И тут папа скомандовал: «Лиза, взять!» — и показал на друга. Надо было видеть лицо дяди Саши, когда кошка сделала ему кусь!
Она как будто говорит: «Если вы дадите мне вкусняшки, я не буду оставлять шерсть на ваших чистых овощах и фруктах. Может быть. Но это не точно»
- У всех кошки как кошки, а моя «сломалась». Обожает чай. Воду не пьет — только чай из стакана, и причем обязательно сладкий! А вода ее интересует в другом плане: стоит начать мыть посуду или набирать ванну, кошка сразу лезет в воду, плавает, ходит, сидит в воде. Чтоб мыть полы, мы набираем 2 ведра: одно для кошки, другое для мытья. А в душ приходится идти с ней вместе!
- Работаю учителем. Ученица сказала, что у них будут щенки, и я решила взять одного. Девочка заверила, что собака большой не будет — мама-то маленькая. Взяла щенка, а он растет и растет! Через время показала девочке фото песика, а она как воскликнет: «Ой, теперь я знаю, кто отец!» В итоге, оказалось, что у них есть вторая собака — ирландский волкодав. А мы стали приемными родителями огромного медведя...
- Еще давно, в 80-х, наши родственники летом уехали отдыхать, а нас попросили взять свою семимесячную овчарку. Нашей дочери на тот момент было лет 10, и она очень любила гулять со щенком. А мы с третьего этажа любили наблюдать, как пес управляет нашим ребенком.
Сначала они молниеносно выбегали из подъезда! Смотрим: дочка пытается направить щенка гулять по дорожкам, но куда там! Пес то кость какую-то грязную найдет, то еще что-то. Ребенок пытается оттащить животное от находки, но силы явно не равны. Потом песель начинает бегать по двору, таская ребенка за собой. Нагулявшись, идут домой. Мы с мужем стоим на балконе и смотрим, как внизу со страшной силой бегут девочка с собакой, но пролетают мимо двери подъезда и уходят на второй круг! Потом нарезают еще третий и четвертый. И лишь с пятого раза им удается попасть в подъезд. Вбегают домой и оба падают «без задних ног» от усталости!
Было бы смешно, когда бы ни было так грустно. Семимесячная овчарка уже должна пройти курс дрессировки. А если собака радостно понесется к маленькому ребенку и прыгнет? Не со зла, играя, но какая разница? А если под проезжающую машину понесет?
P.S. у меня всего лишь цверг, но в 6 месяцев мы уже путешествовали по Карелии, и нас хвалили за воспитанность собаки.
У кого-то в доме появился дизайнерский ремонт. А вот и сам дизайнер
Умаялся и проголодался дизайнер, надо его кормить и гладить поскорее)
- Привезли кота на дачу, чтобы он помог извести обнаглевших полевых мышей, которые повадились бегать на веранде. Парень он у нас крупный, породистый, сильный. Сели с мужем ужинать и ждем первых охотничьих трофеев. Вдруг на пол выбегает мышь, а кот при виде нее издает истошное «Мяу!», подпрыгивает на метр в воздух и мигом сигает мужу на колени. Мышь от такой дикой звуковой волны сама обалдела, замерла, а потом спокойно пошла доедать упавший кусочек мяса из кошачьей миски. Кот сверху наблюдал за этим с огромными глазами и дрожал как осиновый лист. Теперь мышей боимся втроем.
- Уложила сына спать на ночь, а сама пошла делать дела: готовить, наводить порядок. Так мой котяра каким-то чудом забрался к сыну в комнату и разбудил его своим топотом и мяуканьем. Пока заново укладывала спать ребенка, эта вислоухая наглая морда сожрала мясо и тертую морковку, а потом завалилась спать в только что поглаженное белье. Меня развел собственный кот!
Не успеешь открыть дверцу холодильника, как эти два котика уже тут как тут. Проверяют свежесть продуктов. Тут и коту понятно, что вкусняшки нужно хранить пониже!
- В свободное время я беру на передержку маленьких собак. Есть у меня постоянный клиент — старенький джек-рассел. Привезли его летом. Утром смотрю: пес стоит у выхода на террасу и очень просится на улицу. Открываю, а он бегом через террасу несется в сад. Ну, думаю, приспичило. На следующий день повторяется то же самое. Пошла посмотреть, что он там делает. Нет, он не по собачьим делам ускакал — пес бегает под яблоней и ищет упавшие за ночь яблоки! Отобрать у джек-рассела добычу — то еще приключение, поэтому с этого дня я в сад выбегала первая и собирала падалицу. Но пес не остановился на этом: он стал караулить созревание малины на нижних ветках! Мне удалось этот процесс заснять, пересматриваю для настроения.
- Я шью, и как-то оставила оверлок на столе с нитками. Вернувшись домой, я очутилась в самой настоящей паутине! Оказалось, кот прошел мимо оверлока и хвостом задел нитки, потянул их, а потом бегал по всем комнатам и размотал две бабины. Всю квартиру опутал, паук полосатый!
Кормушка должна была сработать через 5 минут. Но он сам решает, когда есть!
- Подруга уехала в отпуск и оставила мне своего крошечного той-терьера. Ну, знаете, эти собачки, которые вечно дрожат и боятся собственной тени. Я купила ему милые розовые мисочки, постелила пуховую лежанку. Но в первую же ночь этот гном наотрез отказался спать на розовом пуху, утащил из прихожей мой тяжелый зимний ботинок, каким-то чудом затащил его на диван и спал на нем с таким суровым видом, будто он как минимум волкодав. На прогулке он игнорировал всякую мелочь типа шпицев, зато смело шел знакомиться к огромным ротвейлерам, причем те от его бешеной уверенности в себе испуганно пятились назад. Мал, да удал оказался.
- Был у моего брата кот. Белый, пушистый — красавец, в общем. Но хитрюга тот еще! Надо сказать, что хозяина он очень боялся. Однажды встретились мы с братом на улице и пошли к нему в гости кофе пить. Заходим в квартиру, открываем кухню, а там картина маслом: кот сидит на столе и нагло ест хозяйские продукты. Увидев нас, он не нашел ничего умнее, как сделать вид, будто потерял сознание. Актерище!
«Купила метиса корги в интернете. Выросло 40 кг счастья, преданности и любви. Ни о чем не жалею!»
- У меня спокойный, флегматичный кот. За три года ни разу не видела его когтей, он даже почти не мяукает. Как-то собрались мы в отпуск уехать, а тут как раз мои родственники в наш город приехали на каникулы. Пару дней ночевали все вместе, а потом мы оставили им квартиру, кота и уехали на неделю. Думали, все будет мирно, а вернулись, и нам такое рассказали!
День первый. Кот занял пост под диваном в зале и шутливо охотился на всех проходящих мимо. Зал у нас проходной, и проход из спален на кухню оказался под бдительным кошачьим контролем. Родственники весь день со смехом перебежками добирались до ванной, а кот был горд собой.
День второй. Кот чуть спокойнее относился к передвижениям, но дверь на кухню охранял. Сам открыть не мог и других не пускал.
День третий. Кот оголодал и понял, что самому до корма не добраться, придется пустить ненавистных людишек.
К нашему возвращению дома царил напряженный нейтралитет: кот сидел на кухне и глаз не спускал с гостей, когда те туда заходили. Если бы не демонстрация царапин, то в жизни бы не поверила, что мой милый и пушистый котик может включить режим охранника!
Сразу видно, кто в доме главный. И это не обсуждается!
- Наш папа был против котов. Скрепя сердце согласился на одного рыжего кота, и мы закрыли этот вопрос на 4 года. За 4 года эта наглая рыжая морда сама шла на руки только к папе, который котов типа не любит. Мы объясняли это тем, что они оба хозяева, вот и «чувствуют друг друга». Подкинула нам бабуля юную кошечку. Папа ругался, но смирился. И знаете что? Теперь оба кота к нему лезут. Папа лежит на диване? Один кот на нем, второй в ногах. Он садится есть? Двое на его стуле. И все в этом духе. Мы с мамой не понимаем: вот где справедливость?! Мы их кормим, убираем за ними, а нас царапают, кусают и даже не мурчат у нас на руках. Более того, папа теперь котиков всячески балует! Постоянно! Что-то мне подсказывает, что когда отец говорил про нелюбовь к животным, он нам нагло врал.
У меня кошка любит больше всего песеля, хотя тот ее не кормит, не убирает, а иногда дает взбучку как суровый старший брат.
- Взяли из приюта огромного пса, помесь дога с овчаркой. Соседка по даче нам за него все нервы вымотала, мол, он лает, топает и мешает спать. И вдруг женщину словно подменили: улыбается нашему громиле, таскает ему вкусняшки. А вчера она сама подошла к забору, пока я клубнику собирала, и кое-что рассказала. Оказывается, с нашим песелем они реально подружились. Дело в том, что ее кусты элитной крупной малины растут вплотную к забору со стороны улицы, и прохожие вечно бессовестно обрывали ягоды. А теперь наш пес облюбовал это место для дневного сна. Стоит чужаку протянуть руку к забору, как из кустов бесшумно поднимается огромная зубастая голова и делает тихое, но очень убедительное «Аф!» Прохожих как ветром сдувает, малина цела, а соседка теперь считает нашего пса лучшим сторожем на свете!
А если вы хотите оставаться на позитивной волне, то вот вам теплые истории про комплименты, которые бодрят лучше ледяного кваса в июньскую жару.