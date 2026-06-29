17 теплых историй о пушистых бунтарях, которые чихать хотели на наши ожидания

Люди, зачем вы так быстро сдаётесь? Я бы на месте владелицы кота коробку выбросила, а сам комплекс сбрызнула чем нибудь типа кошачьей мяты (или повесить её пучками), или валерьянкой. У нас когда Фунтик раздербанил свою первую лежанку до дыры в дне, мы ему купили новую. Не спать же ребёнку на полу. Он первые пол года неверное тоже в ней не спал, не играл. Мы ждали. И дождались, теперь и дрыхнет там, и бесится.