27 уютных зарисовок из провинции, где время течет медленно, а счастье живет рядом

На мой взгляд, подружкам не хватает четвертой.

Той, которая руками мало что может, зато руководить любым процессом и ещё его комментировать, - большая мастерица. И с памятью она хорошей. То и дело обращается к своим товаркам:

- Девчат, а вы помните.....?

Эх.... Одна совсем глуховата, другая уже ничего не помнит, а вот третья, она про себя все воемя тихонечко бормочет:

- Ничего не забыла я и не надейся, злыдня ты такая.... ПаШто моего Гришку увела?

Ой..., погоди, или не Гриню? Семена что ль? Нее, тот раньше слинял... Неважно, кого-то увела, это я точно помню....

😅