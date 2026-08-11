20+ теплых историй об отдыхе на море, которые люди будут вспоминать и осенью за чашкой чая
Что может быть лучше, чем собрать вещи и умчаться в отпуск подальше от городской суеты? Для многих отдых ассоциируется с шумом бескрайнего моря, которое дарит нам долгожданное счастье, а еще массу самых разных маленьких радостей и приключений. Герои этой статьи поделились своими теплыми, а местами забавными воспоминаниями о море.
- Путешествовать люблю и стараюсь хотя бы два раза в год бывать в новых городах и странах. Прошлым летом посчастливилось побывать на побережье Италии. Я всегда обожала лимоны и, как оказалось, край славится своими фермами. Среди прочего, домой был привезен огромный лимон, весивший почти килограмм. Из его косточек на подоконнике растет дерево. Для меня оно пахнет отпуском и счастливыми воспоминаниями. Считаю своим самым крутым сувениром.
- Поехала я одна в Турцию, и первые дни было прямо хорошо — море, пляж, тишина. Валяюсь как-то на солнышке, загораю и вдруг слышу — меня муженек мой зовет. Он же дома должен быть, обещал же с детьми посидеть! Оборачиваюсь, а это свекор со свекровью стоят и машут мне. Оказалось, я написала мужу, как скучаю по семье, вот он и растрепал родителям, а они возьми да сорвись ко мне сюрпризом.
- Пришла на пляж, бросила вещи на лежак и ушла плавать. Когда вышла из моря, обалдела: какой‑то качок от всей души обтирается моим полотенцем. Я налетела на него, выдернула полотенце у него из рук. Говорю, мол, как посмел трогать чужие вещи. Он аж покраснел, а потом вдруг спокойно отвечает:
— Девушка, вы, конечно, извините, но это мое полотенце, мой лежак и моя сумка.
— А куда же вы дели мои вещи?! — возмущаюсь я.
Но спустя минуту, я уже стояла вся красная от стыда: до меня наконец дошло, что это вчера я оставляла вещи на этом лежаке, а сегодня расположилась метрах в пятнадцати от него. Пришлось извиняться за свое поведение. Но зато есть что вспомнить из этого отпуска.
«У одной из дорожек, ведущих к видовой точке, мы нашли вот такой стул. Явно это любимое место кого-то из местных»
- Долго мечтала побывать на море. За свои двадцать лет я ни разу не касалась ножками морской воды, не гуляла по пляжу, не ощущала этот волшебный бриз. Когда мне было девятнадцать, я начала встречаться с парнем. Как-то он поехал по работе к морю и привез мне оттуда небольшой браслет с капсулой. Внутри нее был морской песочек. Любимый взял меня за руку и сказал: «В следующем году ты будешь трогать этот же песочек своими руками!» Не соврал. На прошлой неделе мы отправились на море! Я просто потеряла дар речи, когда мы ходили по ночному пляжу под приятный шум волн. Когда любимый человек исполняет твою заветную мечту, ты понимаешь, что он именно тот, кого ты будешь любить всю жизнь!
- Помню, лет четырнадцать мне было, полетели с родителями на море. Лежу на пляже, мама пошла в море купаться. Проходит достаточно много времени, она не возвращается. Я начинаю волноваться, встаю с лежака и ищу ее глазами. Тут замечаю: у берега она лежит на воде лицом вниз и не двигается. Я бегом к ней, а она с невозмутимым лицом поднимает голову. На лице — маска с трубкой. Она рыбок смотрела!
А где мама, до последнего момента, прятала маску и трубку, что парень их ни разу не видел.
Самые лучше хозяева впервые показали своему псу море и привезли его на собачий пляж
- Так сложилось, что полюбила абсолютно не романтичного парня, не умеющего выражать нежность. Навсегда попрощавшись с красивыми ухаживаниями, я встречалась с ним 4 года. Поехали мы на море. Решили нырнуть с аквалангом. Парень заказал фото и видео съемку. Все было безумно интересно и красиво. Спустя минут 10 наших путешествий в пучине морской, он подплывает ко мне и, кое-как встав на колени, протягивает коробочку с кольцом. Я неуклюже киваю ему «да». Он надевает мне кольцо. Оператор все снял. Я плакала на дне моря.
Какую ещё романтику подавай этому кумиру красавцев- ухажёров после предложения руки и сердца на дне морском!
- Мы как-то отдыхали на пляже с сыном — ему тогда было года два. Отлично проводили время. Я сидела в шезлонге, а он тихонько ковырялся в песке со своими игрушками. Пора было собираться, я начала скидывать вещи в сумку... и тут до меня доходит, что мое обручальное кольцо куда-то пропало прямо с пальца. А мы ведь до этого исходили пляж вдоль и поперек, и я совершенно растерялась. Я перерыла все вокруг, но ни-че-го.
Тут подошли двое мальчишек, спросили, что я ищу и не нужна ли помощь. Я рассказала, в чем дело, и пообещала награду тому, кто найдет кольцо. В общем, мы все вместе искали еще не меньше часа... пока один из ребят, который отошел чуть дальше по берегу, не подошел ко мне со словами: «Это ваше кольцо?» Я просто глазам не поверила. Самое настоящее чудо.
Но вторым чудом стало то, что этот паренек наотрез отказался от вознаграждения, как бы я ни настаивала. Ему было лет двенадцать-тринадцать от силы. До конца жизни не забуду ни этот случай, ни его самого. Думаю, он вырос замечательным человеком.
Семья повторила кадр на том же месте, но 24 года спустя
- Знаете, какой вечер в отпуске мне запомнился больше всего? Я тогда поссорилась с родными и в расстроенных чувствах ушла на пляж. Выбрала крайний лежак вдали от людей и грустила. В какой-то момент я заметила на соседнем лежаке красивого белого кота. Я стала с ним разговаривать, а он смотрел на меня и иногда подмяукивал. Через некоторое время он перебрался на мой лежак, лег рядом с моим лицом и лизнул в нос. Потом я уснула, а когда проснулась, котика рядом уже не оказалось.
- Однажды летом, когда я была совсем маленькой, мои родители решили устроить нам незабываемое путешествие. Воспоминания о нем до сих пор свежи и ярки. Мы остановились в старом загородном доме с большими окнами, выходящими на море. Каждое утро я просыпалась под шум прибоя и пение морских птиц.
Больше всего меня поразило то, как море меняло свое настроение. Были дни, когда оно оставалось спокойным и безгранично глубоким, а в другие — волны разбивались о скалы, и были видны пена и брызги. Мы проводили дни, исследуя прибрежные города, посещали рыбные рынки и пробовали местные блюда, которые были невероятно вкусными. По вечерам мы сидели на пляже и смотрели на закаты, когда небо приобретало красивые оранжевые и розовые оттенки.
Но самым ценным для меня было то, что это путешествие сплотило нашу семью. Мы проводили много времени вместе, разговаривали, играли в игры и даже учились ловить рыбу. А главное, организовано оно было по случаю того, что родители помирились и передумали расставаться.
Пение морских птиц... Или девушка в птицах не разбирается и слышала совсем не морских птиц. Или ей медведь на ухо наступил и она дикий ор морских птиц приняла за пение. Я рада,что у нас на острове совсем нет морских птиц, только горлицы угукают. И цикады. Вот это совсем лишнее. Они так верещат - оглохнуть можно. Недавно читала - один китаец пошел в лес слушать цикад. И оглох.
Сын сделал трогательный снимок своего отца, любующегося морем
- Полетели с мужем на море. Давно не были в отпуске, хотелось отдохнуть, наесться фруктов, надышаться морским воздухом. На второй день я так устала с самого утра, что решила полежать в номере, а муж пошел погулять по территории отеля. Я, видимо, так устала от новых впечатлений, что проспала до вечера. А муж приходит весь такой радостный и воодушевленный, я даже возмутиться сперва хотела, что ему так хорошо было без меня. Оказалось, он весь день не скучал, потому что встретил на территории отеля своего друга детства, которого последний раз видел, когда им по 14 лет было. Мир-то и правда тесный, можно жить в 100 километрах друг от друга, а встретиться на другом конце земли.
Как только жена начинает возмущаться, что мужу бывает хорошо и без неё, то ему становится нехорошо рядом с ней.
- В детстве я всегда мечтала увидеть море, но такой возможности у родителей не было. В восемнадцать лет я вышла замуж, мы с мужем часто разговаривали, и он знал о моей мечте. Однажды без всяких намеков муж просто пришел домой и сказал: «Собирай сумку, мы едем на море». Я была очень удивлена, а он с улыбкой объяснил, что взял подработку и купил билеты для нас и моей семьи. Мы поехали туда, где я впервые в жизни увидела, как волны накатывают на берег. В тот же вечер муж сказал, что счастье для него — видеть, как светятся мои глаза, когда я смотрю на море. Это был лучший подарок, который я могла себе представить.
- Лежу сейчас на пляже. Проходит пара со взрослым сыном. Жена занимает лежак в теньке возле нас. Муж: «А что это ты в теньке место занимаешь? Всю неделю на жаре жарилась». Жена только собирается ему ответить, тут муж продолжает, оглядев ее: «А-а, понял, ты добилась своей прожарки well done», — и ржет. Я тоже еле сдержала смех.
Иногда самое лучше решение — это в 6 утра отправиться плавать в море
- Через полгода после знакомства мы с моим мужчиной решили полететь на море. Вся организация была на нем. Мы прилетели, все было шикарно. Но замечаю, что он как-то не так себя ведет. Ну, думаю, ладно, волнуется, чтобы мне все понравилось.
Но, когда мы пришли на ужин, я выпала. К нам подсела какая-то взрослая дама, а через несколько минут мужчина. Оказалось, что мой мужчина таким образом решил меня со своими родителями познакомить на нейтральной территории, так сказать, в расслабленной обстановке. Наш совместный отпуск прошел шикарно, отдыхали мы почти все время в разных местах отеля, встречались только на ужинах и съездили на пару экскурсий.
Более близкое знакомство состоялось уже в нашем родном городе, родители у него оказались приятными людьми и были рады, что их сын, наконец-то, кого-то себе нашел. Прошло уже 15 лет, и мы до сих пор иногда ездим в тот отель, а ту поездку вспоминаем с особой теплотой.
Шикарный отдых в " разных местах" отеля, с мужиком, который" как-то не так себя ведёт".
- Отдыхала летом в северной стране, долго бродила по холодным пляжам, а потом вышла к пристани. Вдруг замечаю — кто-то за мной наблюдает. Из воды высовывается милая мордочка, смотрю — тюленчик, достаточно далеко от меня. Ну я ему возьми да помаши с абсолютной уверенностью, что ему на это махание фиолетово. Тюлень нырнул под воду. «Уплыл», — подумала я. А секунд через десять он вынырнул прямо возле меня, у пирса, и пытался подплыть так близко, что его можно было потрогать. Никогда не забуду эту встречу с самой природой!
Я тоже видела дикого тюленчика. В Остенде на городском пляже даже огорожен сеткой пятачок, на который они вылезают отдохнуть, а так они рядом с пирсом радостно плещутся все время.
«Кто на этом фото самый довольный от поездки на море, так это мой папа»
- Бывают дни, которые не можешь потом вспомнить, — просто очередная суета. Но некоторые запоминаются на всю жизнь по какой-то маленькой, но приятной детали. Вчера вечером сижу возле палатки, любуюсь закатом на море. Смотрю на воду, на редких прохожих. Слушаю музыку из старых фильмов, пью чай. Палатка стоит за авандюной — это такой холм из песка, ближайший к морю. В колонке играет вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». И тут замечаю, что девушка с парнем под моей авандюной обнялись и танцуют под этот вальс. Это был хороший день и чудесный вечер.
- Море, пляж. Ветерок достаточно сильный. Несет рывками по прибрежной воде в мою сторону мячик (большой такой, из серии легких, надувных). Вслед за ним несется дядечка и умоляющим взглядом просит его поймать. Ловлю, дожидаюсь, когда он добежит поближе. Еще издалека, перейдя на шаг и тяжело дыша, начинает он выдавать с придыханием: «О... спасибо... что... поймали, вы... не представляете, сколько... отелей я... пробежал за этим... мячиком...» Начинает протягивать руки — я кидаю ему мяч, глаза его в ужасе округляются, и он истошно кричит: «Только не кидайте! Только не кидайте!» Резкий порыв ветра подхватывает легкий мячик, который я уже успел бросить, и быстро-быстро несет его по берегу дальше.
"несется дядечка и умоляющим взглядом просит его поймать"... Белый дядечка, сам, похоже, остановиться уже не мог 🤣
Пожалуй, именно такие незапланированные сюжеты, искренние эмоции и случайные встречи с удивительными людьми делают любое путешествие по-настоящему незабываемым.