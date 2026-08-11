20+ теплых историй об отдыхе на море, которые люди будут вспоминать и осенью за чашкой чая

Пение морских птиц... Или девушка в птицах не разбирается и слышала совсем не морских птиц. Или ей медведь на ухо наступил и она дикий ор морских птиц приняла за пение. Я рада,что у нас на острове совсем нет морских птиц, только горлицы угукают. И цикады. Вот это совсем лишнее. Они так верещат - оглохнуть можно. Недавно читала - один китаец пошел в лес слушать цикад. И оглох.