А может всё же в сухой рис? Или влажный лучше влагу забирает? В таком случае можно в сахар или соль
15+ жизненных историй о непредсказуемом отпуске, пропитанных теплой иронией
Всем же знакомо это чувство, когда наконец заканчиваешь работу и радостно вздыхаешь с мыслью, что завтра начнется долгожданный отпуск? Чемоданы собраны, путевки в теплые страны оплачены, и ожидания возносятся до небес. В реальности маленькие радости отпуска бывают разбавлены такими смешными, но человеческими авантюрами, как пойти в горы и получить там неожиданную новость. Или повозиться с авиаперелетом, но все равно продолжить медовый месяц с самым родным человеком. Но даже когда не все идет по плану, отпуск остается в памяти трогательным воспоминанием.
- Поехали с друзьями на море парочками: я с парнем и лучшая подруга с женихом. Взяли тур на целых 2 недели, чтобы насладиться отдыхом на год вперед. Но все пошло не по плану. Подружка с парнем начали страшно ругаться, рассорились так, что она съехала от него в отдельный номер. Мы думали, что помирятся, ведь вокруг такая красота, не время для выяснений. Но они разорвали свою помолвку, закатив скандал. Подруга зря времени не теряла, в тот же день ушла на свиданку с каким-то турком. К моменту нашего перелета домой она уже была помолвлена с другим. Маленькая жизнь длиной в 2 недели.
- Отдыхали как-то с мужем в Таиланде. Cнимали небольшое бунгало, обувь всегда оставляли на крыльце. Недалеко от нашего бунгало часто бегали собаки. Добрые, ласковые, местные их любили, а мы с мужем как-то и не обращали внимания на них. Очень зря, как оказалось. Украли собачки нашу обувь. Погрустили с мужем немного, но потеря небольшая, ведь шлепки и на местном рынке можно купить. Муж только поныл, мол, хорошие тапки украли. Удивительно, но чуть позже возле пляжа какая-то собака на бегу украла у него кепку.
- История это произошла на Шри-Ланке. Приезжаем, а тут рай! И тысячи рыбок в воде. Я пыталась сфотографировать их, когда телефон накрыло волной. А в нем вся жизнь — переписки, фотки, карты, сами понимаете мое отчаяние. В голове возникла информация из неизвестного источника — нужно положить телефон в рис, тогда влага абсорбируется и аппарат оживет. Но где найти сырой рис в нужном количестве? Вопрос непростой: в кафе наверняка принесут вареный, в магазине маленьких упаковок нет.
И тут мы вспомнили, что по дороге в отель есть магазинчик, помчались туда и битый час объясняли на английском, что нам нужна горсть риса, чтобы оживить телефон. Хозяин скептически на нас посмотрел, принес рис и попросил на следующий день прийти к нему и показать результат эксперимента. Телефон действительно ожил, мы пришли к мужичку, рассказали, его это привело в восторг и он пригласил нас в гости.
- В прошлом году поехала отдыхать на море. Одна, без всяких путевок и договоренностей. Приехала на вокзал, а там таксист. Отвез он меня к частному дому, где хозяйка сдает комнату. Переоделась я и пошла погулять. По пути купила арбуз и, когда решила вернуться, то возникла одна проблема — я полностью забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом, пока не догадалась поехать на вокзал и найти того водителя. Он снова отвез меня в тот дом. Измученная, рассказала хозяйке о своих злоключениях, а та в ответ сообщила, что целый вечер наблюдала в окно за тем, как я гуляю вдоль улицы с арбузом.
- Были впервые в Сербии и зашли поесть в ресторан. Себе заказал чорбу (аналог шурпы, даже названия созвучны), уштипцы (сербские котлеты) и какой-то салат. Жена что-то по лайту заказала, типа салата и десерта. Сидим, ждем. Смотрю, официант несет большую супницу. Думаю: «Во дела, сейчас еще при мне из нее в тарелку будет наливать для пущего пафоса, мол, блюдо свежее». А это оказалась не супница, а моя тарелка с чорбой! Так я впервые познакомился с размерами порций в сербской кухне.
- Муж не смог поехать в отпуск, и я укатила одна. Сижу вся такая роковая красотка: шляпа, очки, шезлонг, книга. Вдруг сзади голос с хрипотцой: «Красавица, одна здесь отдыхаешь?» Я обернулась, вижу знакомое лицо, слышу сдавленное: «Ой...» И тут до меня доходит, что это Валерка, наш сосед по даче. Закоренелый холостяк, решил приударить за красоткой на курорте. Я ему и выдала правду-матку: «Одна. Но я мужа люблю, Валер». Тот весь отпуск меня за километр обходил и потом на даче тише воды ниже травы был.
- Когда-то отдыхали за границей в Китае на острове Хайнань. Забронировали номер в пятизвездочном отеле с лоджией с видом на море. Балдели десять дней до первого тайфуна. Такой стены дождя я еще не видел. Естественно, лоджия наполнилась водой, которая через плохой уплотнитель дверей хлынула к нам в номер. Местные суетятся, но нам не помогают. Ну ладно, положил полотенце и зажал дверью, затем вычерпал 20 ведер, и мы спасены.
- Прошлым летом впервые отвезли дочку на море. Она была в восторге, из воды не вылезала, а по дороге домой плакала, не хотела уезжать. Я решила ее успокоить и сказала, что мы скоро обязательно вернемся. Имела в виду следующее лето, а дочь приняла все слишком буквально. Через неделю после нашего приезда слышу шум в коридоре. 4-летка стоит в купальнике, панамке и очках. В руках держит свой чемоданчик с игрушками и говорит: «Мама, открывай двери, поехали».
- В середине медового месяца мы с мужем перепутали время вылета самолета из Парижа в Дублин. Побежали выселяться из отеля, а там администратор висит на телефоне с подружкой. Мы минут 5 не могли ничего добиться. В конце концов, к нам подошел другой сотрудник отеля, чтобы помочь.
Затем мы побежали на поезд в аэропорт. На станции зависли все билетные автоматы, так что мы потратили еще 20 минут, чтобы найти работающий. В поезде поток людей чуть не вынес один из наших чемоданов. На выходе пассажирам требовалось приложить карту к турникету. Муж прошел без проблем, а моя карта дала сбой. И да, все сотрудники, которые могли бы решить этот вопрос, были на обеденном перерыве.
В аэропорту нам пришлось буквально бежать от стойки регистрации к выходу на посадку. Когда мы сели в самолет, на моем месте уже устроилась другая дама, мне пришлось с ней спорить, прежде чем она поняла, что ошиблась.
Впрочем, все прошло отлично. Мы приземлились в Дублине и провели там чудесную неделю — вторую часть нашего медового месяца.
- Мне было 17 лет. Лежу я как-то на пляже и вижу — симпатичная девушка еле идет. Ну, думаю, перегрелась. Только хотел встать и помочь ей, как она потеряла сознание. Я подскочил как ошпаренный, взял ее на руки и бегаю, врача ищу. Тут ко мне подбегает тетка и начинает орать: «Помогите, дочку крадут!» Народ столпился, тетка меня мутузит какой-то сумкой. Я ору, зову врача. Итог: я женат на этой девушке.
- Мечтала побывать в Австралии. И вот мечта сбылась — приехала. Купаться в океане нельзя — медузы, балкон открывать нельзя — налетят чайки и прочие попугаи, окна открывать нельзя — заползет такая восьмикрылая шестиногая фигня, что ты сдашь ей квартиру бесплатно. Коалы, кенгуру и всякие тюлени противно пахнут, хоть и красивые.
- В самый разгар летнего сезона поехали на отдыхать с друзьями семьями на выходные. Заселились в коттедж с большой террасой на втором этаже. Напротив коттеджа через дорогу расположился деревенский магазин. Родители сразу же оккупировали террасу, а дети, естественно, помчались в магазин, дабы по-своему закрепить начало выходных. Вдруг выяснилось, что взрослые забыли про посуду. Мой муж с террасы крикнул нашему сыну, которому на тот момент было 6-7 лет, чтобы он купил 5 стаканчиков. Спустя несколько минут приходит наше чадо и отдает папе пакет, в котором 5 стаканчиков мороженого. Как просили, ровно пять.
- Несколько лет назад мы с друзьями путешествовали на машине. Едем, шутим, веселимся. И тут друг-водитель выдает: «Ой, кажется, у нас бензин закончился». Да, он просто забыл заправиться перед выездом. А вокруг нас на многие километры ни души. Связь не ловит. Каким-то чудом один из нас смог поймать одно деление на телефоне и вызвать эвакуатор. Жара. Кондиционер не работает. А у нас только бутылка воды и пачка чипсов на всех. В итоге мы прождали 6 часов, пока до нас доедут. Теперь у меня чертовски большой страх остаться без бензина на длинных участках автомагистралей.
- Отпуск с мужем, зашли на рынок, он выцепил себе лазерную указку. Радости — как у ребенка, побежали на пляж тестировать. Он решил посветить в воду. И тут странное... что-то мелькало и исчезало. Мы уже строили теории заговора, пока вдруг это «нечто» не встало в полный рост и не оказалось мужиком, который просто решил ночью поплавать и все это время пытался спрятаться от нашего лазера.
- Месяц назад я был в отпуске, который официально могу назвать одновременно лучшим и худшим. Уехал отдыхать в Таиланд. Попал на хороший тур, отель 5 звезд. Первая неделя была чудесна, я наслаждался экскурсиями и шведским столом, а вот вторую неделю решил поизучать город сам. Взял свою любимую профессиональную камеру и отправился к морю.
Погода резко поменялась. Решил, быстренько пофоткать море и не заметил волну, которая не только унесла мою камеру, но и меня с ног свалила. Позже я понял, что и телефон волной унесло. Весь вечер пытался не заплакать, ибо потерял $ 10 тысяч за одну прогулку. Зато остальное проведенное время без гаджета было чудесным. Я стал больше смотреть на природу вокруг своими глазами, а не через линзу фотоаппарата.
- Решили мы с подругой поехать в санаторий. Приезжаем, там красота, уют. Пошли отмокать в джакузи. Балдеем и слышим, как работницы шушукаются, а потом резко убегают. Мы в непонятках, надели халаты — и за ними. Выходим на территорию и обалдеваем: там вольеры с дикими животными. Санаторий-то на территории национального парка. И одна косуля стала рожать. Мы с подругой в шоке были, но новорожденные косулята такие милые! Вот это отпуск.
- Во время моего многодневного путешествия на скутере каждый день все шло наперекосяк. Один раз по дороге начался сильный дождь, а у меня с собой был только дешевый пластиковый дождевик. Когда я доехал до нужного места, большинство парковочных мест были заняты. Мне пришлось кататься около 20 минут под проливным дождем, пока я не нашел место для своего скутера.
В другой раз по дороге я видел множество полицейских, а когда подъехал к повороту на национальный парк, дорога оказалась полностью перекрыта. По-видимому, там проходила какая-то крупная велогонка. Мне пришлось ждать открытия перевала больше часа. Несмотря на все эти проблемы, поездка мне очень понравилась, и я хотел бы так покататься еще раз.
Как вам такие отпускные приключения? А у вас как все проходит, чинно, степенно и согласно заявленному плану или есть место неожиданным происшествиям?
