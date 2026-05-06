18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь

А не забросить ли и мне свои 5 копеек? Рассказ женщины адвоката: "Моя мама последние годы прожила в своем доме в поселке. Вроде и переезжать не собиралась А тут звонит- голос радостный:" я домик то сдала, а сама в город перебралась". Ну сдала и сдала. Жаль с нами не посоветовалась. Видимо время пришло. А вот через три месяца такого оптимизма уже не прослеживалось. Выяснилось, что квартирантка- мать одиночка с двумя детьми отказывается платить под предлогом полного финансового краха и отсутствия средств. Выселить нельзя -мать одиночка и дети малолетние. Закон целиком на их стороне. Чек безопасности на случай невыплат добрая душа не попросила. Мой брат тоже адвокат. Собрались у него. Совет держать. Быстро отмели всякого рода идеи типа отключить воду, газ или электричество. За такое адвокатские лицензии отнимут. Нанять местных аборигенов что б из кустов кричали и всячески донимали по мелочам чтоб из дома выдавить тоже весьма опасно. Но что делать то? Эх мама, мама! Что ж ты с нами то не посоветовалась? Имея в семье двух адвокатов и так влететь? Только вздыхает. В мое время люди были другие. А женщина ведь такая милая и глаза правдивые, а детки просто прелесть! Порешили пойти к ней всей семьей и спросить чего она хочет. Ведь нельзя же всю жизнь прожить не платя сьём. Хорошо, до конца года, а потом? Подумала. Потерла переносицу. "Знаете", говорит-" если найдете такой же домик за пол цены, тогда сьедем". Вот это уже разговор!! Дружно принялись за работу. Перерыли все и вся, задействовали знакомых маклеров. Нашлиии! Такой же дом за пол цены. Помогали переезжать. Паковали. Деток развлекали, пока их мама нехитрый скарб в коробки складывала. Мы же адекватные граждане. Уффф. Всё. Можно начинать с белого листа. Через день звонок от мамы. Голос дрожит: " Она вернулась!! Говорит какого хрена вы её засунули туда, где рядом чернокожие живут?! Она не желает для своих детей такого соседства. Что из них вырастет на такой улице?" Я позвонила брату. Поняли друг друга с полуслова. Ах же ты сучье вымя! Платить не хочешь, а чернокожие соседи видите ли мешают? А адвокатские лицензии пусть отнимают. Хрен с ними. Есть предел всему. В результате в доме неожиданно из за поломок не стало воды, газа и электричества. И странные пугающие окрики из кустов. Сама сьехала . Через год выяснилось, что это известная мадам. Она ,оказывается, у многих уже снимала и так же точно прекращала платить. А адвокатские лицензии никто и не отнял. Видимо есть та граница, которую переходить не стоит никому".
18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь
Сдача квартиры в аренду — это всегда аттракцион под названием «как повезет». Иногда после жильцов остаются проблемы, а иногда — поводы для улыбки или искреннего недоумения. В этих живых историях примеры того, что человеческий фактор невозможно предусмотреть никаким договором. Зато такие простые моменты делают жизнь намного приятнее и превращают бытовую рутину в сюжет для хорошей комедии.
- Жил у меня японец. Решил выселиться на месяц раньше. Я ни разу не проверяла квартиру за все время. Соседи не жаловались, вопросов от него не было. Пишу: «Если ничего не сломано, то верну депозит». Прихожу ключи забрать, а там он та-а-ак отмыл все, даже постельное постирал! Оставил кучу вещей типа удлинителя, фена, ну и так далее.
«Девушка-квартирантка решила постирать перьевую подушку в машинке»
Напёрник был не качественный или дряхлый!!! В большинстве случаев прокатывает....
- Сдавал я однажды квартиру филиппинцам. Через пару дней мне позвонила соседка снизу и с дикими воплями поведала, что ее заливают. Приехал разбираться. У меня пол весь в воде, у соседки потолок и стены испорчены. Оказалось, что эти товарищи не знали, что мыться надо в ванне, и поливали себя, стоя на полу. Объяснил им, что тут так не принято, а надо залезать в ванну и закрывать занавесочку. Они сами вызвались отремонтировать соседке ванную за свой счет, на следующий день закупили все необходимое и сделали лучше, чем было. Больше с ними проблем не было.
Ага! А меня вызвали к шриланкийским квартирантам...Так вот они шторку от ванны просто большим узелком завязали и вода на полу их не смущала, в отличие от соседей снизу!!! Вот я и думаю - может у них строят лучше? Ну там, гидроизоляцию делают с учётом долбо..изма???🤣🤣🤣
- Мы долго пытались продать свою квартиру. Настолько долго, что было решено плюнуть и пустить туда квартиранта. С квартирантом было проведено краткое собеседование в телефонном режиме. Все всех устраивало, договорились о цене, о дате, а также о том, что квартиросъемщик будет жить с питомцем Пафнутием, «который не принесет хлопот». Я поинтересовалась, не слишком часто ли гавкает питомец, чтобы потом не выслушивать от соседей жалобы. В ответ мужчина засмеялся и сказал, что от соседей жалоб точно не будет, даже если они будут подслушивать под дверью. И царапать питомец ничего не будет или что-нибудь рассыпать и шкодить. «Да что же это за животина-то у вас?» На что мужчина с любовью и благоговением отвечает: «Это питон!»
«Другу поступил заказ от съезжающих квартирантов на смену межкомнатной двери, при этом попросили захватить болгарку. Поменяв дверь, друг спросил, зачем нужна болгарка. Ему и показали это»
Сверло не жалко? Вставь в дрель, включи задний ход... Дорогое сверло, однако...🤣🤣🤣
«Квартиранты попросили мастеров одной провайдерской компании провести сетевой кабель на кухню через комнату, но на 3-й попытке пробурить стену бур основательно застрял. Так и жили год».
- До того, как я сам начал сдавать жилье, помогал какое-то время другу. Как-то он позвал меня и попросил захватить с собой инструменты. Я приехал и обалдел: арендаторы оставили в квартире большое джакузи, нам нужно было как-то вытащить эту громадину из квартиры. В итоге пришлось его распилить, и мы так и не поняли, как те ребята умудрились затащить такое джакузи в квартиру.
Стену снесли, а потом восстановили.
А чем джакузи помешало-то? Мыться в нём можно.
- Как-то помогала прибраться в квартире, которую снимал просветленный йог, строгий веган. Там в каждой щелке были орехи — в диване, в креслах, под мебелью, как будто гигантская белка там жила и делала запасы. А под холодильником нашли засохшую колбасную шкурку, но это ему, наверное, подбросили...
«Оказалось, что у нашего квартиросъемщика в качестве питомца была свинья»
- Мама сдает квартиру около 10 лет. Жильцы постоянно забывают продукты в шкафах и холодильнике — это уже классика. Но бывали и курьезные случаи: один раз нашли после квартирантов целого замороженного гуся! Бывшие жильцы за ним, естественно, не вернулись. Наши псы ликовали неделю на таких харчах. А один раз дама так торопилась сбежать, чтобы не платить за коммуналку, что забыла норковую шубу. Мама, правда, добрая: вернула ей шубу за погашение части просроченных платежей.
Сколько же она задолжала, что норковая шуба тянула только на часть коммуналки???🤣🤣🤣
- Ребенок вырос, уехал учиться, мы с мужем решили годик-два пожить на юге, но квартиру бросать без присмотра было боязно. Решили сдать за символическую плату паре без животных. Выбрали скромных молодых супругов-студентов, заключили договор на год. Но «юг» затянулся, поэтому мы вернулись через три года. Вместо моей миленькой квартирки в светлых тонах была абсолютно та же самая квартира в светлых тонах. Поясню: они переклеили обои, перекрасили стены, перестелили ламинат в гостиной, подбирая все те цвета, которые и были. Но самое прикольное — новая роспись в кухне в тех же тонах и в том же стиле (я когда-то расписала стены) и отреставрированные кресла-качалки на балконе (моя столетняя любовь). Короче, не то что квартиру не испортили, а еще и освежили.
«Сдавали квартиру творческим личностям, которые оказались с писательской жилкой. Комнату не выкладываю, там целые сценарии для будущей книги»
Знакомый хвастается - В такой школе работаю, так такие одарённые дети!!! Только стену покрасил, покурить отошёл, а они её уже расписали в японском стиле...Он как выяснилось в школе для дебилов работает и с юмором у него всё в порядке...🤣🤣🤣
- Сдавала квартиру семье — муж, жена, ребенок лет пяти. Хорошие люди, жили аккуратно. Когда съезжали, ребенок попросил разрешения оставить рисунок. Я говорю — конечно. Думала, бумажка какая-нибудь. Оказалось — он нарисовал прямо на стене в своей комнате. Карандашом, аккуратно, в уголке. Домик, солнце, три человечка и подпись «мы жили тут». Я не стала закрашивать. Следующие жильцы спросили, что это. Я объяснила. Они тоже не стали закрашивать. Рисунок до сих пор там.
- Сдал квартиру двум студенткам. Договорились — без животных, без вечеринок, звонить если что. Через три месяца звонят: «У нас тут небольшая проблема». Приезжаю. В ванной живет черепаха. Большая. Они говорят: «Черепаха же не животное, она не лает и не царапает». Я смотрю на черепаху, черепаха смотрит на меня. Формально они правы — в договоре было написано «без кошек и собак». Черепаха прожила там до конца аренды. На прощание они предложили мне ее оставить. Я отказался. Хотя до сих пор иногда думаю — зря.
Двум студентам и " без вечеринок" ??? Арендодатель явно блещет умом !!!🤣🤣🤣
«Будни посуточной аренды. Вилка? Что? Как? Зачем? Почему? Одни вопросы»
- Сдавала однушку девушке, художнице. Предупредила сразу — стены не трогать, краски аккуратно. Она согласилась. Через год съезжает, я прихожу и вижу: стены не тронуты, все чисто. Зато на потолке в спальне — небо. Звезды, луна, облака, вот это все. Я стою и смотрю вверх. Она говорит: «Я только потолок, стены не трогала». Хах, не поспоришь. Я потом долго думала, закрашивать или нет. Не закрасила. Новые потенциальные жильцы постоянно первым делом восторгаются потолком, так что я даже решилась цену поднять.
Жадная стерва!!! Что-бы ты своими бабками подавилась!!! Нихрена в квартиру не вкладываешь, а цену повышаешь! Это же антикварная квартира...🤣🤣🤣
- Сдавала квартиру мужчине лет пятидесяти, солидный такой, в костюме пришел смотреть. Прожил год, съехал тихо. Прихожу принимать — квартира идеальная, только на кухне стоит огромная кастрюля. Открываю крышку — и запах аж сносит. Там борщ! Записка рядом: «Хозяйка, вы так хорошо со мной обращались, я сварил борщ. Ешьте на здоровье». Я стою над этой кастрюлей и просто растекаюсь от умиления. Эх, себе бы такого мужчину, чтобы кормил вкусно.
Через неделю борщ только вкуснее!!! Как в том анекдоте - Хотите вчерашний борщ??? Приходите послезавтра...🤣🤣🤣
«Сделал арт „Хрупкая маскулинность“ из повреждения, которое нанес предыдущий квартирант»
- Квартиранты съехали, квартиру принимала сестра. Вроде все нормально. Вчера я приходила прибраться, а из шкафа вылетел офигевший и ужасно напуганный хомяк, не меньше, чем я в этот момент. Поймала, посадила в клетку, теперь сижу счастливая. Все детство мечтала о хомяке, но не разрешали. Потом не до зверушек было.
Иногда оставленный борщ или рисунок на стене стоят дороже любого депозита. Именно в таких мелочах и прячется искреннее отношение людей друг к другу. А какой самый необычный «привет» от жильцов получали вы?
