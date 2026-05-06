18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь

А не забросить ли и мне свои 5 копеек? Рассказ женщины адвоката: "Моя мама последние годы прожила в своем доме в поселке. Вроде и переезжать не собиралась А тут звонит- голос радостный:" я домик то сдала, а сама в город перебралась". Ну сдала и сдала. Жаль с нами не посоветовалась. Видимо время пришло. А вот через три месяца такого оптимизма уже не прослеживалось. Выяснилось, что квартирантка- мать одиночка с двумя детьми отказывается платить под предлогом полного финансового краха и отсутствия средств. Выселить нельзя -мать одиночка и дети малолетние. Закон целиком на их стороне. Чек безопасности на случай невыплат добрая душа не попросила. Мой брат тоже адвокат. Собрались у него. Совет держать. Быстро отмели всякого рода идеи типа отключить воду, газ или электричество. За такое адвокатские лицензии отнимут. Нанять местных аборигенов что б из кустов кричали и всячески донимали по мелочам чтоб из дома выдавить тоже весьма опасно. Но что делать то? Эх мама, мама! Что ж ты с нами то не посоветовалась? Имея в семье двух адвокатов и так влететь? Только вздыхает. В мое время люди были другие. А женщина ведь такая милая и глаза правдивые, а детки просто прелесть! Порешили пойти к ней всей семьей и спросить чего она хочет. Ведь нельзя же всю жизнь прожить не платя сьём. Хорошо, до конца года, а потом? Подумала. Потерла переносицу. "Знаете", говорит-" если найдете такой же домик за пол цены, тогда сьедем". Вот это уже разговор!! Дружно принялись за работу. Перерыли все и вся, задействовали знакомых маклеров. Нашлиии! Такой же дом за пол цены. Помогали переезжать. Паковали. Деток развлекали, пока их мама нехитрый скарб в коробки складывала. Мы же адекватные граждане. Уффф. Всё. Можно начинать с белого листа. Через день звонок от мамы. Голос дрожит: " Она вернулась!! Говорит какого хрена вы её засунули туда, где рядом чернокожие живут?! Она не желает для своих детей такого соседства. Что из них вырастет на такой улице?" Я позвонила брату. Поняли друг друга с полуслова. Ах же ты сучье вымя! Платить не хочешь, а чернокожие соседи видите ли мешают? А адвокатские лицензии пусть отнимают. Хрен с ними. Есть предел всему. В результате в доме неожиданно из за поломок не стало воды, газа и электричества. И странные пугающие окрики из кустов. Сама сьехала . Через год выяснилось, что это известная мадам. Она ,оказывается, у многих уже снимала и так же точно прекращала платить. А адвокатские лицензии никто и не отнял. Видимо есть та граница, которую переходить не стоит никому".