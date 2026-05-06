"Малыш" -это первый признак начала "съезда крыши". Не заметите, как у неё "поедет крыша" как у специалиста.
16 эйчаров, у которых на работе всегда впечатлений выше крыши
Признавайтесь, случалось ли вам на собеседовании ляпнуть что-то такое, о чем вы жалели еще неделю? Такие моменты — это забавные, но очень понятные каждому чувства, которые есть в копилке у каждого. Мы собрали простые и живые случаи от эйчаров, которые могут поднять вам настроение. Готовы улыбнуться нашему списку рабочих курьезов?
- Пришла на собеседование приятная женщина. Отлично пообщались, но в конце она вдруг оглянулась на дверь и шепотом спросила, можно ли держать у монитора своего «малыша». И, не дожидаясь ответа, достает из сумки трехлитровую банку с огромным чайным грибом и бережно гладит стекло. На работу мы ее взяли, у всех свои тараканы, а специалист она суперский.
- После недавнего корпоратива пришлось проводить собеседование. Я была уставшей, голова раскалывалась, но старалась не подавать виду. Кандидат вел себя скованно, смущался, избегал зрительного контакта, смотрел в пол или на свои руки, говорил неуверенно, мямлил. Провожая его, я подумала: «Слишком застенчивый!» Но потом, когда я вернулась в кабинет, то увидела в зеркале, что у меня из-под пиджака торчит бретелька топика, а под ней кружевной лифчик. И это я была в таком виде все это время? Что он мог обо мне подумать? И о компании, где так встречают на собеседовании? Тогда-то стало понятно, чего мужик так себя вел, но уже было поздно.
- Пришла к нам в понедельник девушка, 28 лет, устраиваться на работу на должность менеджера по продажам. Но пришла она не одна, а с папой, и на собеседование в кабинет зашла с ним чуть ли не за ручку. Я сразу так удивилась, вроде же не в школе уже. Какой вопрос ни задам — отвечает папа; дочка только пытается открыть рот, папа говорит вместо нее. Он только и нахваливал, какой Лизочка хороший ребенок. По вечерам не гуляет, посуду маме помогает мыть — и это прекрасно, я рада, что Лизочка хороший ребенок, но от самой Лизочки я так ничего и не услышала. Поэтому по окончании собеседования предложили работу папе: ему она как раз подойдет, любит разговаривать и речь интересная. Отказался папа, обиделся, что Лизочку не приняли.
- Парень проходил собеседование по зуму из ванной, потому что жена спала и он не хотел ее будить. Сидел на фоне аккуратно сложенного постиранного белья. Взяли его, кажется, до сих пор работает.
- Работаю сейчас эйчаром, провожу собеседования в одной фирме. На прошлой неделе пришел к нам молодой человек устраиваться, 20 лет ему. Пришел не сам, а с подругой. Я думаю, ладно, бывает. Она за него на все вопросы отвечала, даже рот ему не давала открыть. И так оба собеседования. Он пришел в одиночку только раз, когда копии документов нужно было заносить. Там я ему и сказала, мол, приходи один, без подруги, поговорим и я тебя возьму. Он смотрит на меня и отвечает: «Это не подруга. Это моя жена. Ревнивая просто». Я все еще в полном шоке.
А как его жена отпустила одного копии заносить? Не углядела бы, и он занёс кое-кому свою копию.
- У меня есть стандартный вопрос для кандидатов: «Если бы вы могли выбрать суперспособность, то какую?» Самым крутым ответом за все время было: «Умение разговаривать с белками».
- Кандидат пришла в очках и в ковбойской шляпе, говорила шепотом и оглядывалась постоянно. А все для того, чтобы ее компания не узнала, что она ищет работу. Я тоже вела собеседование шепотом на всякий случай.
- Ко мне как-то на собеседование пришла девушка с мамой, бабушкой, тетей и двумя сестрами маленькими. Я, когда встречала их, сильно старалась не показать то, как я удивлена. Расположила их на диване, но они очень рвались на саму беседу.
- На собеседовании задаю стандартный вопрос: «Какой ваш главный недостаток?» На что потенциальный сотрудник после долгой паузы отвечает шепотом: «Ну... Иногда после обеда у меня бывает небольшое вздутие».
- К нам на собеседование пришел мужчина. Резюме отличное, я сразу хотела его взять, а шеф мне шепчет: «Ты посмотри, как он плечи сжимает — я читал, это признак неуверенности». Но мужчина расслышал. Он расправил плечи и сказал шефу: «Вы, конечно, извините, но у вас так кондей в спину дует, что я замерз». Мы: «А что же вы раньше не сказали?» В общем, парень решил, что это стресс-тест и жаловаться нельзя.
- Работаю в большой компании, последние несколько месяцев ищем новых сотрудников, и я провожу собеседования. То ли работа у нас специфическая, то ли еще что, но ни одного кандидата мы так и не взяли. Странно, не могут ответить даже на половину вопросов, не знают основ. Начальник бесится — люди-то нужны. Решил докопаться до истины и провел собеседование у двоих людей, которые уже около пяти лет успешно работают в компании. Так же не могли нормально ответить даже на половину вопросов. Плюнул, пригласил двух случайных людей, вопросов не задавал, а сразу усадил за компы, дал задания — и дело пошло. Начальник, наблюдая за всем этим, пожал плечами: работает — ну и хорошо!
Значит такие вопросы задавали. Типа какой у вас недостаток или какой суперспособностью хотели бы обладать. Это ж самые "обычные" вопросы для устройства на работу. Только не знаю кем. Может аниматором в детскую студию...
- Я как-то проводил первичные собеседования по телефону в одной небольшой IT-компании. Один кандидат был очень приятным в общении, хоть и не совсем нам подходил. Он с таким восторгом рассказывал, что сам выучил программирование с помощью какой-то программы — мол, вообще никто не помогал, он все освоил от и до. Я такой: «Круто! И что же вы выучили?» А он: «Я в совершенстве овладел приложением для прослушивания музыки».
- Провожу собеседование на работу. Девушка не пришла в день, когда было назначено, вечером спохватилась, перезвонила, записалась на другой. Опоздала на 15 минут. У меня уже чисто спортивный интерес был посмотреть на это чудо. Смотрю анкету, напротив пунктуальности галочка стоит. Однако же. Приглашаю. Задаю пару вопросов. Начинает рассказывать, что очень ответственная и пунктуальная.
Так она на самом деле ответственная и пунктуальная. Не была бы такой -опоздала бы на три часа.
- Как-то пробивал рекомендации одного кандидата и выяснилось, что ни одна из них не подтвердилась — его вообще никто не знал. Я набрал его, сказал, что он нам больше не подходит, и отменил собеседование. Он, конечно, спросил: «Почему?» Я ответил прямо: «Ваши рекомендации не прошли проверку». И он, вообще не моргнув глазом, выдает: «А я и не думал, что вы будете проверять».
- Я работаю эйчаром, набираю людей в компанию, провожу начальное собеседование. Пришел ко мне как-то один интересный молодой человек с весьма обычным резюме. Есть люди хуже, но есть и лучше. Поговорили мы с ним где-то минут сорок, затем я спросила у него, мол, какие сильные качества он имеет. На что парень ответил: «Ну я трудолюбивый, умный, а еще настойчивый!» Я узнала все, что хотела, после чего ответила ему: «Спасибо, тогда на связи с вами. Я перезвоню вам!» Он посмотрел на меня и настойчиво сказал: «Я тут подожду, спасибо!» Самое прикольное, что он попал к нам на работу. Настойчивость оправдала себя.
- Нужно было найти в компанию сисадмина. Приходит к нам молодой парнишка, опыта — ноль. Но скромность — не его конек, он сходу заявляет, что работать будет с 11 утра, а еще требует кофе и плюшки за счет компании. Шеф попросил оставить их наедине. А потом выходит и ржет — они договорились, что парниша будет работать с 11 утра, но к этому времени привозить свежий горячий кофе всем сотрудникам. Этот парень, кстати, неплохим оказался, еще три года у нас успешно проработал.
Будни эйчара — это бесконечный сериал, где каждый новый кандидат может стать главным героем комедии. Наверно у каждого из нас имеется опыт забавного собеседования? Делитесь своими историями в комментариях.
Комментарии
Лучший сотрудник больницы "Мерказ Давидофф".
Завелся сам, без эйчаров, резюме и собеседования.
Имеет персональную лужайку, кормежку и внимание всех проходящих.
Кот Пропофол, я про него уже рассказывала несколько лет назад.
Рада найти его еще более толстым и ленивым)