Это ж как надо нагуляться, чтобы НЕ заметить, что квартира чужая.
Чужая кровать, чужое постельное белье, чужая ванная комната, чужой душ и чужое полотенце, чужая зубная щётка, чужая пижама... Не, пижамы вообще нету.
Зато какой сказочный конец.... Прям, как в сказке 😂
19 историй о случайных встречах, после которых в обычный день словно краски плеснули
Иногда жизнь подмигивает нам самым наглым образом: ты заходишь в лифт, а там — человек, о котором ты думал пять лет назад. А обычный поход за кофе или прогулка в парке могут обернуться встречей, которая спустя годы откликнется неожиданным поворотом в жизни. Мы собрали 19 историй о том, как случайные люди оставляют в нашей памяти яркий след, заставляя поверить: чудеса случаются гораздо чаще, чем мы привыкли думать.
- В 2014 году были на Мальдивах. Муж острое не ест и постоянно в ресторане спрашивал у официанта: «Спайси или нет?» Через четыре года поехали в тот же отель. Муж шел мимо шведского стола, наткнулся на официанта и выдал свое коронное: «Спайси?» Их глаза встретились: буря, искра, узнавание! Потом этот дядя таскал нашим детям каких-то совершенно нереальных креветок, а мы оставили ему щедрые чаевые.
- Гуляла с подругами и, возвращаясь домой, перепутала этаж. Дверь была не заперта. Я зашла и легла спать, ничего не подозревая. Утром проснулась в чужой квартире, передо мной сидел парень, немного помладше меня. Стали общаться, и вот уже больше года мы вместе. Вот вам и случайная встреча!
- Живу в Барселоне, встречалась с аргентинцем. На свидании взахлеб рассказывала, как мы в детстве фанатели от сериала «Дикий ангел» и какой там был красавчик Иво. Мой кавалер внимательно послушал, а потом выдал такое, от чего я потом сутки приходила в себя. Он: «Ты серьезно? Вообще-то Факундо Арана — мой двоюродный брат!» Я такая: «Что?!» Говорю: «Звони срочно ему прямо сейчас!» Он не стал, показал семейные фотки, и мы посмеялись. А ведь я была так близка к Иво!
Я протестую! Факундо Арана - не красавчик, точка. Какой-нибудь чувак с улицы с такой внешностью был бы дрыщеватый хлыщ. Или хлыщеватый дрыщ.
А Факундо Арана, ска, эльфийский прЫнц, дайте два.
Камбьо долор!..
- Вчера в десять часов вечера вылетаю из Актау в Астану. В аэропорту меня незнакомый мужчина просит передать человеку документ. Соглашаюсь: нет проблем. Он записывает мой телефон и имя, сообщает, что завтра со мной свяжутся и заберут бумагу. Сегодня ближе к обеду иду на фитнес и после, естественно, в душ. В душевой есть хаммам, решил прогреться. В Астане, пока я был в Актау, выпал конкретный снег, холодно. Со мной одновременно в хаммам зашел незнакомый мужчина, которого сегодня видел в зале. В зал записался недавно: третье или четвертое занятие. Сидим, он завязывает разговор про устройство хаммама, затем я: «Зато можно в нем прогреться, если промерз, редкость для спортзала и удобно. Вчера вот был в Актау, там днем плюс семь». Незнакомец: «А мне вчера из Актау бумаги передали через человека. Позвонил ему — трубку не берет. Надо ехать забирать». Я: «И через меня в аэропорту передали документ...» Тут мы смотрим друг на друга, небольшая пауза, и... он называет мое имя!
- Познакомилась с парнем, очень много болтала о том, что скоро поеду в Абу-Даби на «Формулу-1». Через неделю встретились в центре города, он машет мне через дорогу: «Формула, привет!» А я ведь даже спустя год после этой встречи помню, как он выглядел.
- Зашла в кафе, настроения ноль. Рядом шумная компания. Задели мой стул, и я вспылила: «Можно потише?» А в ответ игнор! А потом я отлучилась припудрить носик. Возвращаюсь — на моем столе коробочка и бумажка. Я взяла в руки находку и замерла — там записка. В записке: «Простите нас за этот балаган, мы празднуем день рождения! Угощайтесь». А в коробочке кусочек чизкейка. Это было так мило, что раздражение моментально сменилось детским восторгом.
- Много лет плаваю на маленький островочек Гили рядом с Бали, всегда гуляю там по кругу — он всего пять километров. И лет десять назад один местный парень прозвал меня за длинные светлые вьющиеся волосы — Спагетти Хейр, типа волосы-макарошки. Я долго не ездила туда, потом два года прожила в Турции. Вернулась — Гили уже не тот. Однажды, спустя еще год, приплыла и иду по совершенно чужому уже острову. Вдруг откуда-то радостный вопль: «Спагетти хейр, блонди, лонг тайм но си!»
- Мы с тогда еще мужем впервые приехали в Кемер в 1998 году, и местные зазывалы прозвали нас Рэмбо и Клаудиа Шиффер. Потом мы приезжали еще несколько раз в начале двухтысячных; нас все еще помнили и звали так же. В последний раз мы были там вместе в 2009 году: мы уже приняли решение развестись, но пока не объявили об этом друзьям и родственникам, поэтому делали вид, что мы — семья. Но каково же было мое удивление, когда мы все так же неизменно услышали: «Рэмбо, Клаудиа Шиффер, заходите в мой магазин!»
- Уехав из города, в котором я постоянно пил кофе в одной и той же кофейне, я вернулся туда спустя десять лет. Зайдя внутрь и поздоровавшись, я услышал: «Вам как обычно?» — и даже получил свой напиток без очереди. Это незабываемо.
- А у меня был личный водитель, ну, не мой, а в такси — езжу на бизнесе. Я, уставшая, сажусь в машину на заднее сиденье, а он так в зеркало смотрит и говорит: «Домой едем, Каролина?» А я настолько уставшая была, что даже не удивилась, просто улыбнулась и сказала: «Домой». Потом он попросил включить мою музыку, мол, вкус у меня хороший. Я уже не удержалась и спросила, чем я так запомнилась ему, а он рассказал, что забирал меня с дочкой с железнодорожного вокзала и слушал нас, пока ехали — понравилось, как мы общались.
- Два года назад я рассталась с парнем. Живем в одном городе, но все это время не встречались. Я много раз прокручивала в голове, как пройдет наша случайная встреча. И вот иду я после салона красоты с красивой укладкой, в крутом образе и вижу его. Думаю, как же здорово я сейчас выгляжу! Как вдруг ветер поднимает пакет с остатками кефира и несет на меня. Я пытаюсь увернуться и падаю в лужу, а пакет все-таки прилетает мне в лицо. Это история о том, как мой бывший оттирал меня от грязи и кефира и хохотал.
- Мы с ним познакомились, когда мне было 19 лет. Поначалу были попытки стать парой, но молодость, характеры и обстоятельства не позволили этому случиться. У каждого были свои отношения и свои истории, но где-то в глубине души воспоминания друг о друге остались. И вот спустя 7 лет после знакомства случайная встреча изменила все. Лежа вчера вечером рядом, он сказал: «Ты та женщина, к которой хочется возвращаться. После долгого рабочего дня, усталости и суеты я думаю только о доме — о месте, где меня ждут моя любимая жена, будущая мама нашего ребенка, уютный вечер и покой. Ты та, с которой даже мысли о предательстве кажутся отвратительными. Я люблю тебя». После таких слов понимаешь, что все в жизни складывается не случайно, и эта любовь — то, что делает тебя по-настоящему счастливой.
- Иногда мне кажется, что у моего Купидона ужасное чувство юмора. Нравился мне один молодой человек лет пять назад — общий знакомый, виделись иногда, но не общались. Сама не поняла, как влюбилась в него, все произошло очень спонтанно для меня. Я девушка скромная, всегда боялась к нему подойти, даже, можно сказать, избегала его. Потом я его долго не видела, даже как-то немного отпустила эту мысль. Недавно устроилась на новое место работы, на которое давно хотела попасть; сначала не получалось, а тут удача оказалась на моей стороне. Я была очень рада, что попала именно в ту организацию, в которую хотела, да и опыт с прошлой работы мне неплохо в этом помог. Стою я, значит, жду лифт, и подходит он. Я была просто в шоке, меня словно перенесло в день нашей первой встречи. Мне кажется, я испытала весь спектр эмоций. Оказалось, что он работает в этом же здании. Уйти на работу мечты, чтобы видеться с человеком, которого люблю на протяжении пяти лет.
- Когда я была на шестом месяце беременности, мы с мужем гуляли в парке и случайно встретили мою бывшую одноклассницу. Она была очень рада меня видеть, сразу пригласила нас пообедать, и в целом это была неожиданная, но приятная встреча. Когда прощались, она рассказала, что ее мама работает в библиотеке, поэтому она привезет нам целую кучу сказок, которые нам обязательно понадобятся в скором времени. Я думала, что это было сказано просто из вежливости, но вчера она действительно прислала большую коробку с книгами. Несмотря на то, что дочке уже семь лет, все равно очень приятно.
- Случайная встреча изменила мою жизнь кардинально. В начале месяца ходили отдохнуть с подругами в кафе, и я заметила, как с самого начала вечера на меня поглядывал мужчина. А мне-то что: я дама свободная, тоже могла в его сторону глазками стрельнуть. Спустя пару часов он подошел ко мне, мы познакомились; оказалось, ему 40 лет, он предприниматель, обеспечен. Я рассказала ему, что я художник, что его очень заинтересовало. Рисовать — мое хобби с детства. Я пишу портреты, натюрморты и просто что-то для души. Рисование меня успокаивает, у каждой моей подруги есть портрет. В общем, нравится мне это занятие, но доход оно мне приносило минимальный. Мы с моим новым знакомым пообщались и пошли дальше отдыхать каждый в свою компанию, только номерами обменялись. Утром он мне написал. Я думала, что понравилась ему, а его интересовали исключительно мои картины. Он попросился посмотреть их. В этот же день мы встретились, он купил сразу 4 моих картины и попросил нарисовать еще 2. И в общем-то, благодаря ему сработало такое сарафанное радио, что ко мне даже из других городов приезжают за портретами и прочими картинами с личными пожеланиями. Я ушла с основной работы, мне теперь это ни к чему: мое хобби наконец-то стало приносить мне не только удовольствие, но и доход.
- На книжной ярмарке я случайно столкнулась с автором моей любимой книги. Он не очень популярен, так как пишет на довольно узкие темы, но тем не менее мне было страшно к нему подойти. Я очень долго не решалась, но в конце концов собрала всю свою смелость в кулак и пошла за автографом! Не знаю как так вышло, но мы разговорились, и оказалось, что у нас много общих интересов. Он не только подписал мою книгу, но и дал несколько советов по письму, так как узнал, что я тоже пишу. Эта встреча вдохновила меня начать собственный литературный проект. Теперь я работаю над своей первой книгой и мечтаю однажды так же встретиться со своими читателями.
- Пятница, прекрасный летний вечер. С четырьмя коллегами решили сходить в знаменитое в нашем городе кафе «Полянка». Приехали, смотрим — а за другим столиком еще трое наших коллег сидят. Посмеялись, стали друг к другу «в гости» ходить. Через десять минут к нам начальник отдела подходит: оказывается, он с другими начальниками тоже в этом кафе ужинает! Тут мы уже целенаправленно стали искать во всех залах. И что же? Еще из двух отделов коллег нашли! Такой вот неожиданный корпоратив получился.
- Случайные встречи могут быть неслучайными. Я понял это тогда, когда день не задался с самого раннего утра: когда проспал, когда не завелась машина и когда, пока я стоял возле нее, меня облила из лужи проезжающая мимо девушка. Она вышла из машины и стала извиняться, что было весьма неожиданно. Сказала, что твердо намерена угостить меня кофе в качестве компенсации, а я ответил, что все равно уже никуда не успеваю, на что получил встречное: «Я тоже». У нас оказалась одна и та же любимая кофейня, там мы разговорились, и там все началось. Я рад, что то утро настолько не задалось, ведь та случайная встреча обернулась судьбой. И да, за кофе тогда платил я. Как и теперь покупаю своей самой прекрасной девушке ее любимый напиток и вкусные круассаны.
Одна и та же любимая кофейня
Где найти человека, который как и я ходит во вкусно и точка 😂
- У нас с мужем все никак не получалось совместного ребенка родить (был сын от моего первого брака), в принципе смирились, но надежда еще была. И вот новый 2018 год, мы после боя курантов пошли на центральную площадь на народные гуляния. А там ходил мужчина в костюме Деда Мороза — очень фактурный. Я подхожу к нему, говорю, мол, можно с вами сфотографироваться? Он отвечает, что можно, и вообще он все желания исполняет в новогоднюю ночь: нужно дотронуться до волшебного посоха, и все исполнится. Ну, я тоже в праздничном настроении была, дотронулась до посоха и про себя загадала, чтобы ребеночек у нас был, а что муж загадал — даже не знаю. Прошло две недели, и на свой день рождения выясняю, что беременна. Дочку назвали Надеждой. Так что верьте в чудеса.
