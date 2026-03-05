15 историй о коллективах, в которых что ни день, то новая серия «Кассандры»

Истории
2 часа назад
Офисная жизнь полна сюрпризов: сегодня коллеги вас искренне поддерживают, а завтра начинают плести интриги. Но герои нашей статьи доказали своим примером: есть коллективы, где уровень страстей зашкаливает так, что скучать не приходится ни минуты.

  • На работе кто-то постоянно крал мою еду из холодильника, но я не могла понять, кто это делает. Я начала подозревать всех, подходила к каждому и спрашивала, может, кто-то случайно съел. Естественно, никто не признавался. В итоге вор выдал себя сам. А не надо было есть йогурт, который простоял две недели у меня на подоконнике. Посреди рабочего дня воришка вскочил со своего места и побежал в туалет. Правда, добежать он не успел. Возможно, это жестко. Зато больше контейнеры мои не трогает. © Рабочие истории / VK
  • Моя коллега не отличается яркой внешностью и всегда очень переживала из-за этого. Но в свой день рождения она сделала прическу, макияж, надела клетчатое платье. Ну, красотка! Все шло хорошо, но вдруг коллега решил сделать комплимент и сморозил: «Вы сегодня так прекрасны, словно шахматная доска!» Ох уж эти мужики и их комплименты. © Рабочие истории / VK
  • У нас на работе есть традиция — регулярные корпоративы. Шесть, а иногда и восемь раз в год. Мои коллеги часто интересуются, почему я прихожу на все мероприятия без своего парня, и даже начинают сомневаться в его существовании. «Он всегда рядом с нами, просто вы его не замечаете», — отвечаю им и с улыбкой смотрю на своего начальника. © Карамель / VK
  • Коллектив у нас прекрасный. Пришла новенькая. Приняли как следует. А через несколько месяцев вдруг стали замечать, что у нее нет настроения, делает все нехотя. Решили узнать, в чем дело. Я от ее ответа чуть не рухнула, а потом ржали всем отделом: «Мне за это время сделали два предложения по работе с высокой зарплатой. Но мне так хорошо с вами, что уходить совсем не хочется. И что мне делать?» Смеялись всем отделом!
  • В юные годы я мечтал стать известным музыкантом. Выступал в школьном ансамбле и даже записал несколько композиций. Шли годы, и я начал работать в офисе, кушать-то хочется. Однажды я нашел свои старые записи и решил послушать их на работе. Коллеги стали расхваливать музыку, и вдруг мои песни стали набирать популярность в офисе. Теперь мы танцуем на корпоративах под мои треки. Конечно, это не та слава, о которой я мечтал, но все равно приятно. © Рабочие истории / VK
  • Я работала в частном детском саду. К нам устроились парень и девушка, лет 25. Они встречались. Потом к нам пришла еще одна красивая и молодая сотрудница, и парень начал встречаться с ней. Логично было бы подумать, что брошенная девица уволится, но нет. Она каждый день приходила на работу и каждый раз заливалась слезами, видя счастливую парочку. Такая вот «Санта-Барбара» на работе. © readitinamagazine / Reddit
  • Есть у меня на работе программист — молодой парень, но очень амбициозный. Что ни спросишь — вечно бурчит, умничает: «Без ваших дурацких вопросов работы полно!» Но все изменилось после корпоратива. Оказалось, что там он весь женский коллектив поперевытаскивал в центр танцпола танцевать, что девушки чуть не падали. Лезгинку пытался танцевать, пока не свалился и его не увезли домой. С тех пор работу делает молча, быстро и без причитаний. © Подслушано / Ideer
  • Я — симпатичная молодая девушка, которая знает, что такое субординация и работа в коллективе. Я постоянно всем помогаю и исправляю косяки своих коллег, но почему-то руководство придирается только ко мне. Верхом абсурда стал выговор от начальницы за слишком чувственный аромат духов! © Подслушано / Ideer
  • Начальнице 68 лет. А я молодая девушка, ее зам. Вся черная работа на мне, ее работа — тоже на мне. Из кожи вон лезу, чтобы ей угодить. А она каждый день обвиняет меня в некомпетентности. И так уже 4 года. Говорю: «С меня хватит, увольняюсь!» А она мне отвечает: «Нет, я вас не отпускаю». Зачем тогда ей нужна такая неумеха, как я? И зачем вообще было меня брать? © Подслушано / Ideer
  • На работе я единственная девушка, у меня самая маленькая зарплата. Подходит ко мне коллега: «Жалко тебя, копейки зарабатываешь. А ведь ты девочка, тебе нужны всякие женские штучки». Вздохнул и вышел. Прошло немного времени, вдруг он вернулся и сует мне небольшую пачку денег. Оказалось, что он попросил весь коллектив с каждой зарплаты скидываться мне понемногу, никто не оказался против. Я сначала отказывалась, далее но коллеги оказались настойчивы. И я в долгу не осталась: как только зарплата подросла, напекла на весь коллектив пирожков. Такая вот у нас взаимная благотворительность. © psy_stori
  • Двое моих коллег с работы были очень дружны. Парень был женат, а девушка — свободна. У нас была сплоченная команда, мы работали в сфере IT. Поэтому пойти выпить кофе после работы не считалось чем-то необычным. Но коллеги из соседнего отдела пустили слух, что парень изменил жене с той девушкой.
    Сначала они оба смеялись над этим, но все зашло слишком далеко. Жена парня была беременна, и такие слухи могли ей навредить. В итоге он даже уволился.
    Я до сих пор общаюсь с ними обоими. Каждый из них построил свою семью, и они счастливы в браке. Между ними никогда ничего не было. © ohno807 / Reddit
лысый череп
1 день назад

Меня удивила фраза "я вас не отпущу". Как так? Заявление в трудовую инспекцию, и уволят с нормальным выходным пособием через 20 минут

Ответить
  • В нашем коллективе появилась очаровательная сотрудница. Не побоюсь сказать, что настолько красивой и идеальной во всем женщины я еще не встречала. Все женщины в офисе одновременно и восхищаются ею, и завидуют. В общем, все как и положено в женском коллективе. Но я не завидую. Она вдохновила меня на то, чтобы начать заботиться о себе. Впервые в жизни мужчины начали обращать на меня внимание. А сегодня утром один коллега сказал мне, что я выгляжу потрясающе. У меня такое чувство, будто я покорила весь мир! Спасибо новой коллеге. © Рабочие истории / VK
  • Устроилась на работу. Начальница — молодая, но держит всех в ежовых рукавицах. А коллектив боится слово сказать. Когда приходит уборщица, вообще наступает тишина. Не могла понять, в чем дело. Спросила у коллеги — промолчала. А потом я узнала: та коллега — родная сестра начальницы, а уборщица — их мама. © Подслушано / Ideer
  • Коллега на работе вдруг заявила, что она теперь вегетарианка. И ладно бы просто ела свои овощи и никого не трогала. Но требует, чтобы в офисе никто не ел мясо. Никакой колбасы или запаха котлет из судочков. Мы посмеялись, но она серьезно начала устраивать проверки обедов, бесцеремонно заглядывая в чужие ланчбоксы. Нашла у меня на прошлой неделе отварную грудку и уже который день со мной не разговаривает. © Карамель / VK
  • Кто-то звонил жене моего работодателя и говорил, что ее муж завел со мной шашни. Но она не терялась: «Вам завидно, что ли? Пусть, раз ему так хочется». После этого она позвала меня поболтать, попить кофе. И вот в один день она встает и при всех заявляет своему мужу: «Дорогой, пойду вам с Анастасией кольца выбирать, вы пока сидите». У сплетниц челюсти отвисли. Вот так реагируют большинство окружающих на взаимоуважение, теплые отношения людей. © Pasianidi Anastasia

