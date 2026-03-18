Любое красное платье или красное в белый горошек. Черное с красным тоже пойдет. В стиле 60х, когда юбка колокол.
20+ поклонников яркой обуви, в которой точно получится выделиться из толпы — 18.03.2026
У каждого из нас есть пара любимой обуви, в которой мы готовы пройти сотни километров. Но порой среди привычных моделей встречаются настоящие находки, способные превратить обычную прогулку в повод для улыбки. Эти живые примеры показывают, что творческий подход к повседневным вещам не знает границ: кто-то создает туфли в форме клубники, кто-то находит винтажные шедевры на барахолках, а кто-то решается на смелый эксперимент с дизайном своими руками.
«У меня было творческое настроение, поэтому я сделала туфли в форме клубники. Осталось придумать наряд»
«Я в восторге от этих туфель. Хотя, возможно, я и надену-то их всего пару раз»
Летом под белый сарафан, красиво было бы 👍. Еще бижутерию подобрать...
«Моего размера не было, взяла мамуле»
Сначала долго рассматривала, что это вообще. Потом кааак поняла! Ничего себе, у неё мамуля.
- А ногу-то куда вставлять? © Reddit
«Новая пара»
«Моя первая пара Лабутенов»
«Вот такой подарочек на Рождество»
Ощущение, что бомж нашёл на помойке старые боты, обрезал пятки, а чтобы не свалились, примотал их верёвкой!
«Мне подарили эти туфли, но я не уверена, стоит ли их оставлять»
«Я нашла сапоги своей мечты. Они чуть больше, но даже это меня не волнует»
«Я ходила по магазинам со своей лучшей подругой, ей 84 года. Она пришла в восторг от этих ботинок и сказала, что их точно надо брать»
«Откопала эту пару на местной барахолке и просто помешалась на них»
«Они достались мне за копейки. И как же они мне нравятся!»
Очень удобная модель. Уже несколько лет ищу такие, но не нахожу, всё какие-то узконосые делают.
«Бродила по комиссионке и наткнулась на такие туфли»
«Винтажные брендовые туфли. И мне даже дали скидку постоянного клиента!»
«8 лет назад я купила эти туфли на барахолке. А теперь, представляете, один итальянский музей захотел их в свою коллекцию!»
«О, эти туфли точно не для всех. Но я, как любитель нестандартной обуви, просто не могла пройти мимо»
«Надыбала эти туфли в виде черепашек-ниндзя»
«Я коллекционирую необычные туфли. Где бы еще достать?»
«Они ужасно тесные, но достались мне с огромной скидкой»
«Важная деталь моих ботинок попросту расплавилась. И теперь я ломаю голову над тем, как же их спасти. Не следовало запихивать внутрь реальные конфеты»
«Сапоги моей мечты теперь со мной!»
«Решила кое-что добавить этой паре туфель. Осталось еще разок промазать клеем, чтобы точно все схватилось»
«Я охотилась за ними несколько месяцев»
Помню, в 70-е были в моде сапоги-чулки.
А это их сокращенная модификация - туфли-носки)
«Я сам разработал и изготовил эти ботинки»
- Стиль, конечно, неоднозначный. Но по материалам и изготовлению выглядят куда круче дорогих брендов. © GroundbreakingAd5899 / Reddit
Как вам такая обувь? Мне кажется, даже вечные любители кроссовок найдут что сказать.
