16 работников гостиниц и отелей, у которых что ни день, то готовая зарисовка для анекдота

Истории
только что
16 работников гостиниц и отелей, у которых что ни день, то готовая зарисовка для анекдота

Будни сотрудников отелей часто напоминают живые бытовые зарисовки, где с каждым новым гостем ждет новый сюжет. Здесь юмор и легкая ирония становятся лучшими помощниками, ведь предугадать желания гостей просто невозможно. Иногда это простые просьбы о тапочках, а иногда приходится резко менять цветовую гамму номера или вообще как-то объяснять гостю, что морские львы и море не могут вести себя потише.

  • Сижу на работе, третья смена, два часа ночи. Заходит дама с улицы — точно постоялица, ключ в руках, но представляться наотрез отказалась. Сперва я подумал, что она шутит, ну не может же человек это всерьез... А нет. Всерьез и в полнейшем возмущении.
    С порога начала распекать меня на тему того, что это моя прямая обязанность — контролировать парковку и вообще все, что происходит снаружи. Ладно, допустим, но что случилось-то? После пары минут допроса выяснилось: над ней пролетала стая гусей, и один из них сделал свои дела, попав на нее... На этом основании она потребовала скидку.
    В итоге мне пришлось вписать в рабочий журнал буквально следующее: «Обязуюсь довести до сведения гусей, что делать такие дела рядом с гостями — это хамство». Как ни странно, ее это устроило. Очень надеюсь, что завтра нам не прилетит за это плохой отзыв. Еле удержалась, чтобы сохранить лицо и не расхохотаться ей прямо в глаза, потому что — ну что это вообще было?! © chrissyfishyfu / Reddit
  • Работаю в отеле. Прибегает горничная и говорит, что из 205 исчезла мусорка. А там, на минуточку, железная, тяжеленная бандура мне по бедро. В номере жили два старичка. Идем в номер, обшариваем, террасу, садик — нигде нет. Возвращаюсь, прогоняю камеры — старички есть, но ничего крупнее шопера не выносили. Так мы и не узнали, куда оно делось. © kaza_nostry
  • Как-то к нам заезжала известная актриса, у которой к номеру был ряд требований. В частности, определенная площадь и цвет любой, кроме бордо. По площади таких номеров у нас два, назовем их просто люксами для простоты. И как нарочно, свободен был именно бордо, а из второго — бежевого, должен был гость уехать. В принципе, все было бы нормально, ведь заезд у нее обозначался во второй половине дня, если бы не тот гость, что стоял на выезде. Это был важный человек, прибывший в город на какое-то совещание. Вещи свои он оставил в номере и укатил совещаться. Звоним — не берет трубку. А время-то идет, что-то нужно делать. И вещи гостей не имеем права трогать, даже уборка делается вокруг них. Тогда было принято решение поменять весь текстиль и декор между номерами. Это хорошо еще, что ковролин не пришлось перестилать! Участвовали все свободные сотрудники из всех мыслимых служб. © Irchi / Pikabu
  • Я работала в отеле, построенном на сваях над заливом. Из него открывались потрясающие виды. Однажды позвонила гостья и заявила, что морские львы и волны слишком шумят и мешают ей уснуть... Попросила меня как-нибудь заставить их вести себя потише, пока она пытается погрузиться в сон. © Stephanie Macey / Quora
Olga Dubrowski
1 час назад

Надо работниками отеля выйти к морю с растительным маслом, разлить его по поверхности воды, тогда волны не будут такими большими и "громкими" (старинный способ спасения кораблей во время бури). А дальше ходить по берегу и отгонять тюленей подальше, потом предоставить счёт гостье за проделанную работу и цену растительного масла. Учесть ещё работу по удалению этого масла на следующий день. Можно, конечно, сперва показать стоимость таких услуг. Уверена, что этого будет достаточно, чтобы гостья успокоилась.

Ответить
  • Заселилась пожилая пара. Не успели они подняться к себе, как тут же вернулись с просьбой сменить номер из-за мягкой кровати. Я предложила им наш отель через дорогу — авось там кровати будут пожестче. Дедок наотрез отказался, а через час он ввалился в лобби с деревянным щитом и невозмутимо пронес его к себе в номер. Как потом передали горничные, они приспособили эту доску для кровати, так и спали. © jackthedogo / Reddit
  • Работаю в отеле. Звоню гостю, чтобы напомнить, что у него накопился долг и пора оплатить. А он вдруг спрашивает: «Девушка, вы замужем?» Говорю, мол, не. И он как выдаст: «А пора бы, вы так правильно деньги выпрашиваете». © Палата № 6 / VK
  • Я раньше работал в отеле, и одна рок-звезда дал мне чаевые за то, чтобы я принес ему штаны с кровати, которая стояла в соседней комнате. © Unknown author / Reddit
  • Гость перед заездом спрашивает администратора: «У вас в номере есть одноразовые тапочки?» Отвечает, что да. При заезде та же гостья спрашивает: «А что будет, если мы будем пользоваться своими тапочками?» А у меня администратор с гостями общается довольно забавно, за что ее гости и обожают. А та им: «500 плюсиков в карму». Гости поблагодарили, пожили у нас, выехали и через пару дней присылают вопрос: «А когда мы сможем получить бонусы за неиспользованные тапочки?» Обожаю своих гостей. Не соскучишься. © Сообщество отельеров WRKHotel / VK
  • На ресепшен отеля прибегает гость. Испуганный вид. Машет руками. Идите, мол, со мной, это ужасно. Ресепшионист идет с ним в номер. Клиент показывает на подросшего птенца чайки, который прогуливается по наружному карнизу вдоль его окна. «Надо спасти его! — кричит турист. — Он упадет и разобьется!» «Месье, что вы хотите, чтобы я сделал?» «Позвоните в Лигу защиты птиц».
    Тот отвечает, мол, хорошо, и остается невозмутимым. Через 10 минут турист звонит на стойку и печально сообщает: «Он улетел». Ресепшионисту лишь осталось констатировать: «Прекрасно, месье, значит, „Лига“ сработала быстрее, чем обычно». © gone.with.the.breton.wind
  • Работаю горничной в провинциальном отеле 3 звезды. Начальство порой ворчит, что долго выполняю работу. А я насмотрелась «Ревизорро» и теперь все вымываю, чтобы никакая Оленька не подкопалась. Объясняла свои затяжные мойки полов и других не менее важных занятий просто компетентным выполнением работы. Конечно, это мало кого волновало. И о чудо! Нагрянула все-таки эта «долгожданная» проверка. Оля довольна, отель имеет эту желаемую многими наклейку. А в итоге меня за это похвалили и даже дали премию. © Подслушано / Ideer
  • У нас был постоянный гость. Все его любили — приятный, доброжелательный, всегда с улыбкой. Но был один нюанс. Даже самый большой отельный халат был ему мал. Как-то он упомянул это на ресепшен, не жалуясь, просто в разговоре. Мы решили: а давайте купим халат его размера? Нашли в специализированном магазине. Попросили швею вышить не только логотип отеля, но и его имя. Когда мы вручили халат, он был в изумлении. Смеялся, благодарил, а потом сказал, что теперь этот отель — его второй дом. © misssbennet
  • Я работаю в отеле, и к нам как-то вечером приехали 3 пары друзей, дают паспорта, а я не могу найти их бронирование, судорожно смотрю все сервисы, но ничего нет. Прошу показать ваучер или номер брони, а там название отеля наше, но страна и город другие. Мы в Италии, у них забронировано в Испании. © shidlik_m
  • Работала в отеле с девочкой, которая очень плохо знала английский, но когда постояльцы к ней подходили и что-то просили сделать, то зачем-то делала вид, что понимает, и кивала. Из-за этого мне приходилось каждый раз нестись за ними, извиняться и переспрашивать слово в слово то, что они только что сказали. © Подслушано / Ideer
Olga Dubrowski
55 минут назад

Подумаешь, Испанию с Италией перепутали! Австрию часто с Австралией путают и долго возмущаются в аэропорту Я в Австрии купила футболку с изображением кенгуру и надписью "В Австрии нет кенгуру".

Ответить
  • У нас был гость, который просил, чтобы горничные никогда к нему не заходили. Причем жил он у нас неделями. Даже полотенца и туалетную бумагу он брал сам у нас на ресепшене, а не просил у горничных. Каких только слухов о нем не ходило... А потом мы узнали, что он просто был помешан на чистоте и убирался у себя сам, просто не хотел показаться невежливым. © Reddit
  • На данный момент я работаю в курортном отеле на побережье океана, где сейчас проживает около 450 гостей, а температура воздуха достигает 45 °C. История произошла буквально на днях. Одна из туристок сказала, что хочет поговорить с менеджером.
    Выйдя, она меня спросила: «Вы позиционируете себя как пятизвездочный отель?» Я ответил, что да. Она мне тут же: «Вы в курсе, что у вас происходит на пляже? У вас на пляже нет дорожек от лежаков к океану! Вы в курсе этого? У меня горят пятки и невозможно ходить по пляжу!» Ее ожидания были , что на пляже от каждого лежака до океана будет дорожка... К сожалению, мне даже ответить ей было нечего. © hospitalityindustry13
  • Гость забронировал номер на 2 суток, но на следующий день в 7 вечера ему потребовалось уехать. Он очень удивился тому, что мы не возместим ему стоимость второй ночи. Я этого просто не понимаю. Никто же не просит в ресторане вернуть половину стоимости блюда, если не доел его. © kukuboy17 / Reddit

Эти живые и порой абсурдные ситуации — лучший ответ на вопрос, почему работа в отеле никогда не превратится в рутину. А у вас на работе происходят подобные смешные случаи? Какие из ваших коллег или клиентов запомнились вам больше всего?

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее