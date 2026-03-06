Надо работниками отеля выйти к морю с растительным маслом, разлить его по поверхности воды, тогда волны не будут такими большими и "громкими" (старинный способ спасения кораблей во время бури). А дальше ходить по берегу и отгонять тюленей подальше, потом предоставить счёт гостье за проделанную работу и цену растительного масла. Учесть ещё работу по удалению этого масла на следующий день. Можно, конечно, сперва показать стоимость таких услуг. Уверена, что этого будет достаточно, чтобы гостья успокоилась.
16 работников гостиниц и отелей, у которых что ни день, то готовая зарисовка для анекдота
Истории
только что
Будни сотрудников отелей часто напоминают живые бытовые зарисовки, где с каждым новым гостем ждет новый сюжет. Здесь юмор и легкая ирония становятся лучшими помощниками, ведь предугадать желания гостей просто невозможно. Иногда это простые просьбы о тапочках, а иногда приходится резко менять цветовую гамму номера или вообще как-то объяснять гостю, что морские львы и море не могут вести себя потише.
- Сижу на работе, третья смена, два часа ночи. Заходит дама с улицы — точно постоялица, ключ в руках, но представляться наотрез отказалась. Сперва я подумал, что она шутит, ну не может же человек это всерьез... А нет. Всерьез и в полнейшем возмущении.
С порога начала распекать меня на тему того, что это моя прямая обязанность — контролировать парковку и вообще все, что происходит снаружи. Ладно, допустим, но что случилось-то? После пары минут допроса выяснилось: над ней пролетала стая гусей, и один из них сделал свои дела, попав на нее... На этом основании она потребовала скидку.
В итоге мне пришлось вписать в рабочий журнал буквально следующее: «Обязуюсь довести до сведения гусей, что делать такие дела рядом с гостями — это хамство». Как ни странно, ее это устроило. Очень надеюсь, что завтра нам не прилетит за это плохой отзыв. Еле удержалась, чтобы сохранить лицо и не расхохотаться ей прямо в глаза, потому что — ну что это вообще было?! © chrissyfishyfu / Reddit
- Работаю в отеле. Прибегает горничная и говорит, что из 205 исчезла мусорка. А там, на минуточку, железная, тяжеленная бандура мне по бедро. В номере жили два старичка. Идем в номер, обшариваем, террасу, садик — нигде нет. Возвращаюсь, прогоняю камеры — старички есть, но ничего крупнее шопера не выносили. Так мы и не узнали, куда оно делось. © kaza_nostry
- Как-то к нам заезжала известная актриса, у которой к номеру был ряд требований. В частности, определенная площадь и цвет любой, кроме бордо. По площади таких номеров у нас два, назовем их просто люксами для простоты. И как нарочно, свободен был именно бордо, а из второго — бежевого, должен был гость уехать. В принципе, все было бы нормально, ведь заезд у нее обозначался во второй половине дня, если бы не тот гость, что стоял на выезде. Это был важный человек, прибывший в город на какое-то совещание. Вещи свои он оставил в номере и укатил совещаться. Звоним — не берет трубку. А время-то идет, что-то нужно делать. И вещи гостей не имеем права трогать, даже уборка делается вокруг них. Тогда было принято решение поменять весь текстиль и декор между номерами. Это хорошо еще, что ковролин не пришлось перестилать! Участвовали все свободные сотрудники из всех мыслимых служб. © Irchi / Pikabu
- Я работала в отеле, построенном на сваях над заливом. Из него открывались потрясающие виды. Однажды позвонила гостья и заявила, что морские львы и волны слишком шумят и мешают ей уснуть... Попросила меня как-нибудь заставить их вести себя потише, пока она пытается погрузиться в сон. © Stephanie Macey / Quora
Ответить
- Заселилась пожилая пара. Не успели они подняться к себе, как тут же вернулись с просьбой сменить номер из-за мягкой кровати. Я предложила им наш отель через дорогу — авось там кровати будут пожестче. Дедок наотрез отказался, а через час он ввалился в лобби с деревянным щитом и невозмутимо пронес его к себе в номер. Как потом передали горничные, они приспособили эту доску для кровати, так и спали. © jackthedogo / Reddit
- Работаю в отеле. Звоню гостю, чтобы напомнить, что у него накопился долг и пора оплатить. А он вдруг спрашивает: «Девушка, вы замужем?» Говорю, мол, не. И он как выдаст: «А пора бы, вы так правильно деньги выпрашиваете». © Палата № 6 / VK
- Я раньше работал в отеле, и одна рок-звезда дал мне чаевые за то, чтобы я принес ему штаны с кровати, которая стояла в соседней комнате. © Unknown author / Reddit
- Гость перед заездом спрашивает администратора: «У вас в номере есть одноразовые тапочки?» Отвечает, что да. При заезде та же гостья спрашивает: «А что будет, если мы будем пользоваться своими тапочками?» А у меня администратор с гостями общается довольно забавно, за что ее гости и обожают. А та им: «500 плюсиков в карму». Гости поблагодарили, пожили у нас, выехали и через пару дней присылают вопрос: «А когда мы сможем получить бонусы за неиспользованные тапочки?» Обожаю своих гостей. Не соскучишься. © Сообщество отельеров WRKHotel / VK
- На ресепшен отеля прибегает гость. Испуганный вид. Машет руками. Идите, мол, со мной, это ужасно. Ресепшионист идет с ним в номер. Клиент показывает на подросшего птенца чайки, который прогуливается по наружному карнизу вдоль его окна. «Надо спасти его! — кричит турист. — Он упадет и разобьется!» «Месье, что вы хотите, чтобы я сделал?» «Позвоните в Лигу защиты птиц».
Тот отвечает, мол, хорошо, и остается невозмутимым. Через 10 минут турист звонит на стойку и печально сообщает: «Он улетел». Ресепшионисту лишь осталось констатировать: «Прекрасно, месье, значит, „Лига“ сработала быстрее, чем обычно». © gone.with.the.breton.wind
- Работаю горничной в провинциальном отеле 3 звезды. Начальство порой ворчит, что долго выполняю работу. А я насмотрелась «Ревизорро» и теперь все вымываю, чтобы никакая Оленька не подкопалась. Объясняла свои затяжные мойки полов и других не менее важных занятий просто компетентным выполнением работы. Конечно, это мало кого волновало. И о чудо! Нагрянула все-таки эта «долгожданная» проверка. Оля довольна, отель имеет эту желаемую многими наклейку. А в итоге меня за это похвалили и даже дали премию. © Подслушано / Ideer
- У нас был постоянный гость. Все его любили — приятный, доброжелательный, всегда с улыбкой. Но был один нюанс. Даже самый большой отельный халат был ему мал. Как-то он упомянул это на ресепшен, не жалуясь, просто в разговоре. Мы решили: а давайте купим халат его размера? Нашли в специализированном магазине. Попросили швею вышить не только логотип отеля, но и его имя. Когда мы вручили халат, он был в изумлении. Смеялся, благодарил, а потом сказал, что теперь этот отель — его второй дом. © misssbennet
- Я работаю в отеле, и к нам как-то вечером приехали 3 пары друзей, дают паспорта, а я не могу найти их бронирование, судорожно смотрю все сервисы, но ничего нет. Прошу показать ваучер или номер брони, а там название отеля наше, но страна и город другие. Мы в Италии, у них забронировано в Испании. © shidlik_m
- Работала в отеле с девочкой, которая очень плохо знала английский, но когда постояльцы к ней подходили и что-то просили сделать, то зачем-то делала вид, что понимает, и кивала. Из-за этого мне приходилось каждый раз нестись за ними, извиняться и переспрашивать слово в слово то, что они только что сказали. © Подслушано / Ideer
Подумаешь, Испанию с Италией перепутали! Австрию часто с Австралией путают и долго возмущаются в аэропорту Я в Австрии купила футболку с изображением кенгуру и надписью "В Австрии нет кенгуру".
Ответить
- У нас был гость, который просил, чтобы горничные никогда к нему не заходили. Причем жил он у нас неделями. Даже полотенца и туалетную бумагу он брал сам у нас на ресепшене, а не просил у горничных. Каких только слухов о нем не ходило... А потом мы узнали, что он просто был помешан на чистоте и убирался у себя сам, просто не хотел показаться невежливым. © Reddit
- На данный момент я работаю в курортном отеле на побережье океана, где сейчас проживает около 450 гостей, а температура воздуха достигает 45 °C. История произошла буквально на днях. Одна из туристок сказала, что хочет поговорить с менеджером.
Выйдя, она меня спросила: «Вы позиционируете себя как пятизвездочный отель?» Я ответил, что да. Она мне тут же: «Вы в курсе, что у вас происходит на пляже? У вас на пляже нет дорожек от лежаков к океану! Вы в курсе этого? У меня горят пятки и невозможно ходить по пляжу!» Ее ожидания были , что на пляже от каждого лежака до океана будет дорожка... К сожалению, мне даже ответить ей было нечего. © hospitalityindustry13
- Гость забронировал номер на 2 суток, но на следующий день в 7 вечера ему потребовалось уехать. Он очень удивился тому, что мы не возместим ему стоимость второй ночи. Я этого просто не понимаю. Никто же не просит в ресторане вернуть половину стоимости блюда, если не доел его. © kukuboy17 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй, которые начинались как детектив, а закончились комедией
20+ историй о гостеприимстве, которое вышло за все рамки
18 историй знакомств, по которым можно и фильмы снимать
15 курьезных историй, которые начались с обычного звонка в дверь
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда
15 историй со свиданий и встреч, о которых молчать нету мочи: когда поступок сказал больше любых признаний
Народное творчество
1 неделя назад
16 свекровей, которые отжигают так, что хоть стой, хоть падай
Истории
3 недели назад
15 доказательств того, что добро — это единственный язык, который понимают в любой точке мира
18 историй о подарках, которые стоили копейки, а оказались дороже золота
16 фото «до» и «после», которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса
Животные
1 месяц назад
14 случаев, когда бабушки так лихо обыграли ситуацию, что обставили даже молодежь
Истории
4 дня назад