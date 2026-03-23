20+ человек, которые так продумали интерьер, что куда ни ляг — везде уютно и тепло — 23.03.2026

Когда дело доходит до создания уюта в доме, фантазия будто сама просится наружу — хочется продумать каждую деталь так, чтобы интерьер радовал каждый день. Одни придумывают перегородки, которые филигранно зонируют комнату. Другие находят способ спрятать стиральную машину так, что она и вовсе не видна. А кто-то даже умудряется собрать целую систему хранения под кроватью.

«Придумала интерьерное решение в виде перегородки. Можно и цветы поставить, и роль этакой стенки при входе, чтобы не „проваливаться“ в комнату»

«Цветочки в горшках расползлись на все подоконники, столы и прочие поверхности. Было принято решение обустроить растениям дом»

«Наконец-то купила ковер мечты!»

Офигеть! А такие что, бывают? Мне тоже надо! © JasmineTea-42 / Reddit

«Мои попытки создать комнату внутри комнаты. Я живу в крошечной студии, пришлось проявить изобретательность, чтобы она казалась просторнее»

Заказчики бывают разные. Порой даже такие

Работаю дизайнером интерьера. Недавно взялась за маленький проект, квартира 36 квадратов. Девушка подробно расписала все свои пожелания. Далее я все сделала по запросу клиента и показала на встрече результат. Но заказчица сказала, что подумает. Через день присылает мне мой переделанный план. И тут я обалдела! У нее там все было так круто сделано! В разы круче моей работы. Она придумала, как сделать так, чтобы в квартире было еще больше места для хранения, но при этом появилось больше свободного пространства. Девушка работает маркетологом. В итоге, когда она мне заплатила 80 тысяч за мою работу, у меня возникло чувство, что я ее обманываю. © Подслушано / Ideer

«Наконец-то придумал, где хранить свой велосипед»

«Вот как я организую пространство в доме и избавляюсь от беспорядка. Я хотел, чтобы моя система хранения вещей хорошо сочеталась с высокими потолками. Установил такую даже в спальне»

«Подвесная полка для кастрюль на моей маленькой кухне»

«Центральное украшение стола сделано из деревянного ящика для инструментов моего прадеда и стеклянных банок моей бабушки»

Какой замечательный способ вдохнуть новую жизнь в старые вещи! © Daezd765 / Reddit

«У нас ограниченное пространство, вопрос о месте для зарядки робота-пылесоса был решен таким образом»

«Данное решение подходит, если на кухне есть широкий нижний ящик, в ином случае будут мешаться опоры ящика».

Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам

До начала ремонта начала смотреть видео разных дизайнеров интерьеров. Запоминала их советы. Долго выбирала материалы и мебель. Продумала всю квартиру до мелочей. Прошло уже два года, а гости до сих пор просят поделиться номером дизайнера и спрашивают, сколько он берет за работу. Когда говорю, что все подбирала сама, долго удивляются, а потом просят дать совет по ремонту или помочь с выбором мебели. © Подслушано / Ideer

«Сделала коврик в виде мха! Он из акриловой и шерстяной пряжи, с комбинированным стриженым и петлевым ворсом разной глубины»

«Своими руками сделала вот такую стену из растений. Она делает мою квартиру еще уютнее»

«Моя необычная спальня. Я сама сделала гирлянды в виде облаков. Мне кажется, здесь довольно расслабляющая атмосфера»

«Только что закончила небольшую переделку этого уголка своей комнаты. Полки сделаны из обрезков дерева, которые я нашла в саду. Обожаю бюджетные ремонтные работы!»

«Лайфхак для хранения вещей под кроватью. У нас всего один шкаф, он общий»

«Нам не хватало места, поэтому отец предложил купить шкаф, извлечь из него выдвижные ящики, приделать к ним колесики и ручки и положить под кровать».

«Мне захотелось добавить немного искусства на свои пустые стены, поэтому я сделала картину сама, хотя и не обладаю художественными способностями»

«Вот как я отделила спальное место в своей однушке»

Это прекрасно! А гобелен вообще изумительный. © Ljknicely / Reddit

«Только взгляните, как я спрятал стиральную машину. Мой первый проект»

С такими соседями можно и ремонт потерпеть

Соседи стабильно раз в год делают ремонт: обои меняют, мебель, иногда линолеум, новые люстры, ванную комнату тоже переделывают. Как-то раз они вытащили на площадку здоровенный новый диван. Спрашиваю соседа, мол, почему. А он как выдаст: «Ха! У нас он к интерьеру не подошел. Хочешь? Забирай!» Теперь у нас посреди комнаты стоит крутой диван. Вот только не развернуться теперь, ведь старый жалко выкидывать. © Подслушано / Ideer

«Сделал вот такой экран под ванну из фанеры⁠⁠. Концепция не моя. Воплотил с учетом особенностей нашей ванны и наших потребностей в пространстве»

Вот что значит руки из нужного места растут. Браво! © Rakiska / Pikabu