20+ человек, которые так продумали интерьер, что куда ни ляг — везде уютно и тепло — 23.03.2026

Когда дело доходит до создания уюта в доме, фантазия будто сама просится наружу — хочется продумать каждую деталь так, чтобы интерьер радовал каждый день. Одни придумывают перегородки, которые филигранно зонируют комнату. Другие находят способ спрятать стиральную машину так, что она и вовсе не видна. А кто-то даже умудряется собрать целую систему хранения под кроватью.

«Придумала интерьерное решение в виде перегородки. Можно и цветы поставить, и роль этакой стенки при входе, чтобы не „проваливаться“ в комнату»

«Цветочки в горшках расползлись на все подоконники, столы и прочие поверхности. Было принято решение обустроить растениям дом»

«Наконец-то купила ковер мечты!»

GabrielSolis
43 минуты назад

Счастье для котов, что тут ещё сказать. А я бы рухнула на таком, навереое. Да и не один раз

Ответить

«Мои попытки создать комнату внутри комнаты. Я живу в крошечной студии, пришлось проявить изобретательность, чтобы она казалась просторнее»

Мария Мария
6 часов назад

Ничего нового. Ребенок за шкафом. Решение с эпохи коммуналок, когда семья жила в одной комнате.

Ответить

Заказчики бывают разные. Порой даже такие

  • Работаю дизайнером интерьера. Недавно взялась за маленький проект, квартира 36 квадратов. Девушка подробно расписала все свои пожелания. Далее я все сделала по запросу клиента и показала на встрече результат. Но заказчица сказала, что подумает. Через день присылает мне мой переделанный план. И тут я обалдела! У нее там все было так круто сделано! В разы круче моей работы. Она придумала, как сделать так, чтобы в квартире было еще больше места для хранения, но при этом появилось больше свободного пространства. Девушка работает маркетологом. В итоге, когда она мне заплатила 80 тысяч за мою работу, у меня возникло чувство, что я ее обманываю.

«Наконец-то придумал, где хранить свой велосипед»

«Вот как я организую пространство в доме и избавляюсь от беспорядка. Я хотел, чтобы моя система хранения вещей хорошо сочеталась с высокими потолками. Установил такую даже в спальне»

«Подвесная полка для кастрюль на моей маленькой кухне»

«Центральное украшение стола сделано из деревянного ящика для инструментов моего прадеда и стеклянных банок моей бабушки»

  • Какой замечательный способ вдохнуть новую жизнь в старые вещи! © Daezd765 / Reddit

«У нас ограниченное пространство, вопрос о месте для зарядки робота-пылесоса был решен таким образом»

«Данное решение подходит, если на кухне есть широкий нижний ящик, в ином случае будут мешаться опоры ящика».

Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам

  • До начала ремонта начала смотреть видео разных дизайнеров интерьеров. Запоминала их советы. Долго выбирала материалы и мебель. Продумала всю квартиру до мелочей. Прошло уже два года, а гости до сих пор просят поделиться номером дизайнера и спрашивают, сколько он берет за работу. Когда говорю, что все подбирала сама, долго удивляются, а потом просят дать совет по ремонту или помочь с выбором мебели.

«Сделала коврик в виде мха! Он из акриловой и шерстяной пряжи, с комбинированным стриженым и петлевым ворсом разной глубины»

«Своими руками сделала вот такую стену из растений. Она делает мою квартиру еще уютнее»

«Моя необычная спальня. Я сама сделала гирлянды в виде облаков. Мне кажется, здесь довольно расслабляющая атмосфера»

«Только что закончила небольшую переделку этого уголка своей комнаты. Полки сделаны из обрезков дерева, которые я нашла в саду. Обожаю бюджетные ремонтные работы!»

«Лайфхак для хранения вещей под кроватью. У нас всего один шкаф, он общий»

«Нам не хватало места, поэтому отец предложил купить шкаф, извлечь из него выдвижные ящики, приделать к ним колесики и ручки и положить под кровать».

«Мне захотелось добавить немного искусства на свои пустые стены, поэтому я сделала картину сама, хотя и не обладаю художественными способностями»

Евга
6 часов назад

Ну как бы для таких картин художественные способности и не нужны

Ответить

«Вот как я отделила спальное место в своей однушке»

«Только взгляните, как я спрятал стиральную машину. Мой первый проект»

С такими соседями можно и ремонт потерпеть

  • Соседи стабильно раз в год делают ремонт: обои меняют, мебель, иногда линолеум, новые люстры, ванную комнату тоже переделывают. Как-то раз они вытащили на площадку здоровенный новый диван. Спрашиваю соседа, мол, почему. А он как выдаст: «Ха! У нас он к интерьеру не подошел. Хочешь? Забирай!» Теперь у нас посреди комнаты стоит крутой диван. Вот только не развернуться теперь, ведь старый жалко выкидывать.

«Сделал вот такой экран под ванну из фанеры⁠⁠. Концепция не моя. Воплотил с учетом особенностей нашей ванны и наших потребностей в пространстве»

  • Вот что значит руки из нужного места растут. Браво! © Rakiska / Pikabu

Согласитесь, что порой самые удачные идеи рождаются из желания сделать ремонт максимально бюджетно. Наверняка и у вас есть пример того, как простая идея в интерьере воплотилась в жизнь и теперь радует глаз. Будем рады обсудить в комментариях.

