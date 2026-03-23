20+ человек, которые так продумали интерьер, что куда ни ляг — везде уютно и тепло — 23.03.2026
Когда дело доходит до создания уюта в доме, фантазия будто сама просится наружу — хочется продумать каждую деталь так, чтобы интерьер радовал каждый день. Одни придумывают перегородки, которые филигранно зонируют комнату. Другие находят способ спрятать стиральную машину так, что она и вовсе не видна. А кто-то даже умудряется собрать целую систему хранения под кроватью.
«Придумала интерьерное решение в виде перегородки. Можно и цветы поставить, и роль этакой стенки при входе, чтобы не „проваливаться“ в комнату»
«Цветочки в горшках расползлись на все подоконники, столы и прочие поверхности. Было принято решение обустроить растениям дом»
«Наконец-то купила ковер мечты!»
Счастье для котов, что тут ещё сказать. А я бы рухнула на таком, навереое. Да и не один раз
- Офигеть! А такие что, бывают? Мне тоже надо! © JasmineTea-42 / Reddit
«Мои попытки создать комнату внутри комнаты. Я живу в крошечной студии, пришлось проявить изобретательность, чтобы она казалась просторнее»
Ничего нового. Ребенок за шкафом. Решение с эпохи коммуналок, когда семья жила в одной комнате.
Заказчики бывают разные. Порой даже такие
- Работаю дизайнером интерьера. Недавно взялась за маленький проект, квартира 36 квадратов. Девушка подробно расписала все свои пожелания. Далее я все сделала по запросу клиента и показала на встрече результат. Но заказчица сказала, что подумает. Через день присылает мне мой переделанный план. И тут я обалдела! У нее там все было так круто сделано! В разы круче моей работы. Она придумала, как сделать так, чтобы в квартире было еще больше места для хранения, но при этом появилось больше свободного пространства. Девушка работает маркетологом. В итоге, когда она мне заплатила 80 тысяч за мою работу, у меня возникло чувство, что я ее обманываю.
«Наконец-то придумал, где хранить свой велосипед»
«Вот как я организую пространство в доме и избавляюсь от беспорядка. Я хотел, чтобы моя система хранения вещей хорошо сочеталась с высокими потолками. Установил такую даже в спальне»
«Подвесная полка для кастрюль на моей маленькой кухне»
«Центральное украшение стола сделано из деревянного ящика для инструментов моего прадеда и стеклянных банок моей бабушки»
- Какой замечательный способ вдохнуть новую жизнь в старые вещи! © Daezd765 / Reddit
«У нас ограниченное пространство, вопрос о месте для зарядки робота-пылесоса был решен таким образом»
«Данное решение подходит, если на кухне есть широкий нижний ящик, в ином случае будут мешаться опоры ящика».
Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам
- До начала ремонта начала смотреть видео разных дизайнеров интерьеров. Запоминала их советы. Долго выбирала материалы и мебель. Продумала всю квартиру до мелочей. Прошло уже два года, а гости до сих пор просят поделиться номером дизайнера и спрашивают, сколько он берет за работу. Когда говорю, что все подбирала сама, долго удивляются, а потом просят дать совет по ремонту или помочь с выбором мебели.
«Сделала коврик в виде мха! Он из акриловой и шерстяной пряжи, с комбинированным стриженым и петлевым ворсом разной глубины»
«Своими руками сделала вот такую стену из растений. Она делает мою квартиру еще уютнее»
«Моя необычная спальня. Я сама сделала гирлянды в виде облаков. Мне кажется, здесь довольно расслабляющая атмосфера»
«Только что закончила небольшую переделку этого уголка своей комнаты. Полки сделаны из обрезков дерева, которые я нашла в саду. Обожаю бюджетные ремонтные работы!»
Горшок с кактусом на хлипкой полочке аккурат над изголовьем?
Дама знает толк в развлечениях)
«Лайфхак для хранения вещей под кроватью. У нас всего один шкаф, он общий»
Папа умолчал о том, что такие кровати (с ящиками для хранения) есть в готовом виде)
«Нам не хватало места, поэтому отец предложил купить шкаф, извлечь из него выдвижные ящики, приделать к ним колесики и ручки и положить под кровать».
«Мне захотелось добавить немного искусства на свои пустые стены, поэтому я сделала картину сама, хотя и не обладаю художественными способностями»
- Шутите? Да у вас талант! © Local_Seaweed_9610 / Reddit
«Вот как я отделила спальное место в своей однушке»
- Это прекрасно! А гобелен вообще изумительный. © Ljknicely / Reddit
«Только взгляните, как я спрятал стиральную машину. Мой первый проект»
- Выглядит потрясающе! © Unknown author / Reddit
- Что? Какую стиралку? Я ничего не вижу! © jeanclaudecardboarde / Reddit
С такими соседями можно и ремонт потерпеть
- Соседи стабильно раз в год делают ремонт: обои меняют, мебель, иногда линолеум, новые люстры, ванную комнату тоже переделывают. Как-то раз они вытащили на площадку здоровенный новый диван. Спрашиваю соседа, мол, почему. А он как выдаст: «Ха! У нас он к интерьеру не подошел. Хочешь? Забирай!» Теперь у нас посреди комнаты стоит крутой диван. Вот только не развернуться теперь, ведь старый жалко выкидывать.
«Сделал вот такой экран под ванну из фанеры. Концепция не моя. Воплотил с учетом особенностей нашей ванны и наших потребностей в пространстве»
- Вот что значит руки из нужного места растут. Браво! © Rakiska / Pikabu
Согласитесь, что порой самые удачные идеи рождаются из желания сделать ремонт максимально бюджетно. Наверняка и у вас есть пример того, как простая идея в интерьере воплотилась в жизнь и теперь радует глаз. Будем рады обсудить в комментариях.