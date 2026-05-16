19 теплых комиксов о лете, в которых слышатся трели соловья и аромат свежей клубники

Мы все с нетерпением ждем лета, ведь наступающие теплые деньки готовят нам столько маленьких радостей. Можно наконец выбраться за город, пройтись босиком по согретой солнцем травке, завалиться в уютный гамак с любимой книжкой и наесться до отвала свежей клубники и черешни. А еще лето — это душевные посиделки у костра, спокойные вечера на веранде, когда можно часами любоваться яркими звездами, и детский смех на речке.

Лето мы обычно проводили в деревне у бабушки: гоняли на велосипеде, купались в речке, собирали малину. Бабушки и теперь с удовольствием сидят с внуками, но обычно времени хватает только на короткую поездку к морю. А вы где проводили лето?

Лето было бы идеальным временем года, если бы не вездесущие комары, мошки и слепни. Стоит только подобраться к воде, и они тучами начинают роиться. Так что раньше ближе к вечеру мы все благоухали «Звездочкой»

Вечер, тихо потрескивает костер, а ты сидишь и перекидываешь горячую картошку в руках, предвкушая, как подгорелая корочка будет скрипеть на зубах. Жаль, иногда от картошки одни угольки остаются. А у вас какое любимое летнее блюдо?

Кошачья прислуга только что Шааашлык.! На шампурах! На решетке не шашлык. Ответить

Дача — это замечательное место. Вот только отсутствие некоторых благ цивилизации немного усложняет жизнь. Например, мыть посуду в тазиках или под рукомойником — то еще удовольствие

В детстве, только завидев Конский волос на мелководье, мы мигом вылетали из воды. Даже косиножки не производили такого эффекта. Только потом выяснилось, что это совершенно безвредные создания. А какие «страшилки» были у вас?

Кот Капустный только что Я в детстве боялась крупных комаров, мы их называли малярийные. Ответить

Сейчас можно купить надувные круги на любой вкус: хоть фламинго, хоть дельфина. А раньше самой замечательной штукой была камера от трактора. С нее было здорово нырять, а еще ее можно было превратить в плот

Nivere Kerli* только что Да вот хрен там, ничего подобного. Ответить

Рыбалка — занятие не для слабых духом. Можно хоть весь день с удочкой просидеть, а улов даже деревенских котов не порадует. Зато теперь можно рыбачить, не вставая с компьютерного кресла

Gregory Miaskovski только что Когда взрослый дядька геймер... Ответить

Лето — это аромат спелой черешни, абрикосов и малины и мама, стоящая у кастрюли, в которой булькает варенье. Кажется, мы свежие ягоды килограммами ели. А какой у вас любимый фрукт?

Интересно, кто вообще придумал делать «секретики»? Помню, для некоторых мы самые красивые фантики не жалели, а еще добавляли яркие камешки и цветочки. Жаль, что это развлечение кануло в прошлое



Headpanic I'm только что Ох, первая картинка - словно фотка из памяти: две девчушки, Алия и Ленка, зарывают этот свой "секретик" около одного из столбов решётчатого школьного забора, а я так же стою над ними и ехидничаю над их "девчачьей фигнёй" = ) Конец 80-х или около того, лет 6-7 мне было. Ответить

Что может быть вкуснее своей клубники с грядки? Мы готовы сидеть над ней часами, пропалывая и отщипывая усики. А потом прилетают прожорливые птицы и все склевывают

Кошачья прислуга только что У меня мама накрывает спанбондом. Лучи проникают, сороки - нет. Ответить

Летние вечера на даче пахли свежей шарлоткой и смородиновым вареньем. Пока взрослые пили чай на веранде, мы охотились на светлячков. Наберешь побольше в банку и любуешься жучками, сидя на скрипучих ступеньках

Помню, в детстве мы все завидовали ребятам, которых отправляли в летний лагерь. Ведь там было точно веселее, чем в деревне! А счастливчики, приехав со смены, рассказывали, как с помощью помады и зеркала вызвать Пиковую даму. Нынешние дети больше криперов (это такой персонаж в игре Minecraft) опасаются

Nivere Kerli* только что Ну да: а чё бояться какой-то страшилки, если страшилка в Майне реального твоего перса в шашлык превратит? Ответить

Самым приятным в летних походах был тот момент, когда можно было сбросить с плеч рюкзак, а над костром появлялся котелок, пахнущий гречкой и тушенкой. А потом можно было смаковать горячий чай под звуки гитары

Ох уж эти поиски правильного арбуза. Вроде и звучит гулко, и хвостик у него правильный, и на вид спелый, а потом выясняется, что ему еще дозревать и дозревать. А вы как определяете: стоит брать арбуз или нет?

Установка палатки может быть задачей со звездочкой, особенно если вы этого никогда не делали. И тогда ночевка в спальниках под темным летним небом кажется не такой плохой идеей. Если бы не комары...

Alex Alex только что Ну кто ж на ночь оставляет такие важные дела, как поставить палатку!! Ответить

Кто-то идет в лес целенаправленно за грибами, другим просто нравятся прогулки под щебет птиц. Жалко только, что по выходным за город выбирается порядочное количество ценителей природы

Кот Капустный только что хорошо хоть грибов успели набрать до толпы Ответить

Всем хочется увезти из отпуска побольше ярких фотографий. И действительно, некоторые снимки получаются просто незабываемыми. А у вас есть такое любимое летнее фото с историей?

Я стараюсь не убирать зимние вещи подальше в шкаф до середины июня, иначе дождливое холодное лето точно обеспечено и придется вместо летних платьишек носить джинсы и свитера

Кошачья прислуга только что Блин, не смешно. Это реально работает!

А еще - если хочешь дождя - помой машину. Ответить

Выбираясь на дачу, мы мечтаем, как все выходные будем отдыхать: шашлык, салат из свежих овощей и вечерний поход на озеро. А в результате целый день стрижем газон и выпалываем сныть. Зато физическая активность на свежем воздухе полезна для здоровья