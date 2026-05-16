20+ уютных фото и историй о первом питомце, чью шелковистую шерстку мы помним и сейчас
Первый пушистый друг — это тот, кто учит нас любви, заботе и ответственности и навсегда оставляет на сердце отпечаток мягкой лапки. Мы бережно собрали эти трогательные воспоминания, от которых так и тянет ностальгически улыбнуться и вспомнить с нежностью своих Герду, Дружка или Пушка.
- В 10 лет я мечтала о собаке, но вместо этого на день рождения получила кролика по кличке Беляш — мол, с ним хоть гулять не надо. Как-то возвращаюсь я из школы, а на кухне у нас собачка. Я-то думала, что родители смилостивились, но это Беляш прогрыз дыру на балконе, а соседский той в отсутствие хозяев пролез через нее к нам.
«Несколько месяцев мечтала о кошке, но никак не решалась. Поэтому сказала себе: если найду кошку на улице, обязательно заберу домой»
«И вот вчера была на пробежке и нашла эту малышку. Какой-то парень помог мне поймать ее и посадить в мою машину, и к вечеру мы уже были друзьями — она быстро освоилась, поела и сходила в лоток. Она самая нежная и спокойная кошечка в мире и обожает, когда ей чешут пузико».
- Это было в детстве — я тогда только пошел в первый класс. Возвращаюсь как-то домой, а мама с папой сидят и хитро так улыбаются. Говорят мне: «Лезь под кровать». Я подумал, они надо мной прикалываются, но полез. И тут вдруг вижу, что там сидит щенок — мой первый пес с гордым именем «Рики-Тики-Тави». А если коротко — Рики.
Это был огненно-рыжий породистый цвергпинчер, в будущем чемпион страны. Как же я был рад своему новому другу! Мы проводили все время напролет друг с другом, играли и бесились, гуляли и взрослели вместе. Помню, однажды пришел я с ним к школе. Такого наплыва девчонок ко мне я раньше никогда не видел! Он был моим проводником к сердцам девчонок из 1В и 2А.
Я любил его всем сердцем и душой. И, когда мы переехали в новую квартиру, мы пустили его первым в дом, где он выбрал свой угол и отдыхал там до самой старости. После у меня было еще много собак, но встречу со своим первым псом я запомнил навсегда!
«Первая собака в жизни. Вот такая лисо-медвежатина пуховая пополнила наше логово»
- Поехали в детстве семьей на пикник. Сидим у костра, а из чащи к нам выходит облезлая такса. Покормили ее. Просим: «Папа, возьмем собачку?» Но папа твердо отказал. Двинули в город, а такса бежит за машиной! Отец прибавил газу. И тут смотрим — она все еще бежит, не отстает. Отец затормозил, схватил собаку, сунул в салон. Мы всю дорогу даже вздохнуть боялись — вдруг папа передумает. Бывших хозяев не нашли, такса жила у нас 15 лет, была идеальным питомцем и другом.
«Мой первый питомец. Я счастлив!»
- Достался нам хомяк. Начали его обхаживать: клетку почистить, еды купить, опилок. И вот сидим как-то вечером, дочка осторожно кормит семечками хомячка. И тут вдруг случайно дотронулась до него и как запищит: «Ой, он мягкий!» Я не знаю, как так получилось, но вся семья одновременно ответила: «Прикинь!»
«Перец — мой первый личный кот. Его мамку — роскошную персидскую кошку черепахового окраса — мы с подругой нашли зимой на помойке!»
«Кошечку мы забрали, отогрели, и подруга моя взяла ее к себе. Через какое-то время кошечке нашли жениха, появилось трое котят: две девочки и один мальчик. Все трое были одинаково черными и с потрясающими огромными глазами василькового цвета.
Когда я увидела Перца первый раз, ему не было еще и месяца. Это был просто крошечный меховой шарик с голубыми глазюками, который то и дело нападал на пальцы моих ног. Повиснет на большом пальце, вцепившись в него всеми своими крохотными лапуськами, и грызет, грызет...
В общем, покорил он меня, и я забрала его, как только съехала от родителей в свою квартиру. К тому моменту ему было уже около трех месяцев, а глазки поменяли цвет на ярко-желтый».
- У меня в детстве жил волкособ по кличке Рекс. Как то стал я замечать, что у него аппетит значительно возрос. Если раньше в миске еда оставалась, то теперь она была чистая, и он начинал стучать по ней лапой, опять прося добавки.
В общем, как-то наложил я ему полную миску каши. А он при людях никогда не ел, всегда ждал, пока уйдут. Отошел я за угол, а через окно летней кухни смотрю за ним. Он взял в зубы миску и понес куда-то. Через пару часов смотрю — миска пустая стоит возле будки, а он опять просит, стучит по ней. Решил проследить. Оказывается, он носил свою еду соседской собаке с щенятами. Причем, судя по виду, как минимум половина щенков была его. Отнесет, она поест. Он назад принесет пустую миску, и уже для себя просит. Такой вот кормилец.
«Кузя, подброшенный в приют для собак 10 лет назад. Так и живет с собаками, только уже давно домашний».
- Нашей первой собачке было около 10 лет, взяли ее из приюта. Мы с братом потратили больше 4 часов только на то, чтобы ее отмыть. Забавно, что мы думали, что это черная собака. А после купания поняли, что на самом деле она светло-коричневая.
«Мой первый кот. Недоглажен...»
- Со щенячества учила свою таксу не обращать внимание на голубей. Оставила ее у родителей на неделю. Вернулась, гуляем — не могу ее успокоить, носится за всеми птицами. Звоню папе — может, что-то у них на прогулке случилось? А папа и выдает: «Так я пошел с ней гулять. Мы идем, а там голуби. Я смотрю, а она на них ноль внимания. Думаю — что это за собака такая неправильная? Непорядок! Ну, я и научил ее за ними бегать».
«Дочке было 8 лет, когда у нее появилось непреодолимое желание завести собаку. Поставили условие — ходишь месяц гулять утром и вечером без собаки — купим»
«Мы договорились, что она спускается вниз во двор и сидит во дворе на лавочке — этого достаточно. Думали, хватит на 3-5 дней. Прошла неделя, мы начали переживать. К концу второй недели дочь немного простыла, и вечером я сказал ей, что завтра утром она может пропустить прогулку — это не будет нарушением нашего договора. На следующий день утром проснулся от хлопка входной двери. Подошел к окну и увидел, что дочь все-таки пошла „выгуливать“ своего питомца...
И тут мы поняли, что обещание свое придется сдержать. Этим же вечером с женой сели за компьютер и начали штудировать информацию, выбирать породу собаки. Остановились на нескольких породах, показали, рассказали дочери. Выбрала одну. Так у нас появился цвергшнауцер Винченцио. Дочь так и ходит гулять с ним, и мне тоже нравится его выгуливать. Очень веселый, задорный»
- Сегодня у моего шестилетки спросили, какого цвета у него кот. Ему было лень объяснять, и он сказал «сложного». Теперь у кота по имени Мякиш кличка Сложный. И ведь точнее не скажешь! На самом деле кот серый в полосочку, с белыми лапками.
«Появился у нас котенок в подъезде. Вообще я люблю животных, но я не планировал никого заводить»
«Мне действительно было хорошо одному. Но в тот момент что-то во мне дрогнуло. Даже не дождался конца рабочего дня, не выдержал и поехал на обеде забирать котенка.
Переноски не было, но котенок оказался очень ручным и в поездке вел себя очень спокойно, разглядывая пейзажи за окном, пристроившись на плече. Это оказалась здоровая девочка, месяц-полтора, вес 816 грамм.
Так мы и начали жить вдвоем. Она девочка — ей все можно. Бегает, прыгает, царапается. Назвал ее Афиной, полностью оправдывает свое имя. Кушает хорошо, спит крепко, мурчит громко. Собственно, это вся история о том, как человек и кошка нашли друг друга».
- Папа всегда вставал самый первый. Шел бриться, мыться в душе — и кот с ним заодно. Папа разок помыл ему морду — намочил руки и погладил кота. И все. Коту 19 лет. Он каждое утро с тех пор встает и требует, чтобы его умыли. И его не волнует, что воскресенье, что все спят, что папы уже нету. А вечером папа мыл ему лапки. Поэтому и вечером перед сном котяшка не отстает, пока лапы ему не протрешь.
«Мой первый кот — Фуфик»
- Все-таки не мы заводим кошек, а они нас. Вот, например, наш кот пришел к нам в подъезд 31 декабря в год Тигра. Муж был против, но я не смогла оставить его там. Мои аргументы, что в год кошки нельзя обижать кошек, и вообще, это мне подарок, чтобы мне не было одиноко, убедили его оставить пушистика в нашей семье. Спустя 4 года котеночек весом меньше килограмма стал шестикилограммовой котярой. И когда меня спрашивают его породу, я, как правило, говорю: «Европейский подъездный».
«Подобрал котенка с улицы, нашли с ним друг друга у подъезда. Мой первый сожитель, назвал Тунец»
«Грязный был — решил его в ветеринарку отвезти, чтобы правильно помыли. А у него нашли там и блох, и грибок, и проблемы с зубами и ушами. Выставили мне счет 18 000 рублей, вышел подумать. Ну и надумал — я же нормальный человек, оплатил все лекарства и начали жить с ним. Первую неделю он просто лежал и грустил, а сейчас уже бегает и прыгает, так что не угнаться».
- Я вообще не собачник, и в планах не было заводить. А сестра, наоборот, взяла щенка бульдога. Попросили меня забрать на передержку на время отпуска, и я влюбилась: это такие контактные и нежные собаки! Стали задумываться о щенке. В питомнике, откуда булка сестры, пристраивали взрослую француженку — ненужную, из разведения. Мы сразу согласились взять. Не понимаю, как можно было отдать этого ребенка... Теперь Ника живет с нами, и это самая большая любовь.
«Нашла на ферме в соломе крошечный писклявый комок размером с хомяка — с грязной мордочкой, полуоткрытыми глазами, невставшими еще ушками»
«Забрала домой, обустроила ей мягкую лежанку в коробке, положила бутылку с теплой водой, дала имя Кошка. Чтобы не привязываться. Думала — подрощу ее, и пусть живет в телятнике.
Растила, кормила каждые два часа, массировала животик. Взвешивала ее каждый день и радовалась привесам. Хомяк быстро вырос до морской свинки. А дальше время понеслось. Первые забеги, первые игры, прикорм, приучение к лотку, а потом и к унитазу...
Мои попытки не привязаться к Кошке просто провалились. Ей дано имя Кита Мэй и место в моем сердце и моей жизни. Через несколько дней у нее будет предполагаемый день рождения. И уже 3 года, как я ее безмерно люблю».
- Я очень хотела собаку. Скупала все открытки, календарики, книги с собаками. Последней каплей стала выставка собак: в афише было сказано, что все билеты участвуют в розыгрыше щенков немецкой овчарки. Я поехала на выставку, прошаталась там часов до четырех, потом был перерыв и в шесть розыгрыш.
Конечно, щенок мне не достался. Приехала домой и рыдала так, что мама испугалась и пообещала мне щенка на день рождения, через два месяца. Но не подарила, потому что щенки должны были родиться только через две недели. Я все еще не верила, что собака у меня будет. А перед Новым годом позвонили в дверь. Мама говорит: «Это, наверное, Снегурочка принесла подарок». Я открыла — на пороге женщина с обычной хозяйственной сумкой. Открывает, а там... Малыш размером с ладонь, лохматый, черный. Кузенька. Прожил с нами 16 лет.
«Наш первый кот прожил 22 года. Первые его фото вообще были еще на пленку. Он застал эпоху больших, теплых, ламповых мониторов — нынешние коты такого удобства уже лишены».
- В моем раннем детстве у нас был кот, но из-за нашего переезда в другой город родители его отдали бабушке в деревню. В новой квартире родители почему-то не заводили кота, как я ни просила. Я оставила все попытки уговоров. Но когда я смотрела телевизор, и там начиналась реклама кошачьего корма, где постоянно показывают милых котят, я садилась рядом с телевизором и плакала. Ну, в общем, своего я добилась.
