15 теплых историй, которые показывают: жизнь полна сюрпризов, если верить в доброту людей

Удивительные вещи случаются прямо рядом с нами. Хулиганы оказываются хорошими ребятами, а грозные начальники совершают добрые дела. Люди находят приятные сюрпризы на пляже, а незнакомцы дарят барышням цветы. Пользователи поделились своими историями о том, что жизнь может приготовить нам что-то хорошее.