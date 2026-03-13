15 теплых историй, которые показывают: жизнь полна сюрпризов, если верить в доброту людей

2 часа назад
15 теплых историй, которые показывают: жизнь полна сюрпризов, если верить в доброту людей

Удивительные вещи случаются прямо рядом с нами. Хулиганы оказываются хорошими ребятами, а грозные начальники совершают добрые дела. Люди находят приятные сюрпризы на пляже, а незнакомцы дарят барышням цветы. Пользователи поделились своими историями о том, что жизнь может приготовить нам что-то хорошее.

  • Свояк мой решил приобщиться к тюльпанному бизнесу. Закупили цветочки. Стоять начали с 6-го марта. И вот уже вечер 8-го. Набираю его, чтобы купить цветы жене и маме. А у него торговля не пошла, он просто так выдал мне целую коробку цветов.
    И вот, значит, тащусь я с этой коробкой к матушке, подарил большой букет! Далее — местное кафе, девчата счастливы! Так приятно. Добрел до дома. Полкоробки цветов. «Куда мне столько», — говорит жена. Раздал всем соседкам по подъезду. В итоге через полчаса начались стуки в дверь и благодарности: огурцы маринованные, помидоры, лечо, компоты. После этого случая соседки снабжают нас огурцами, ягодами, помидорами со своих дач. Хотя прошло уже лет 7.
  • Я открыл небольшую кофейню. У меня было два бариста: женщина за 50 и парень с первого курса техникума. Однажды я зашел без предупреждения. Пересменка, оба на месте, но ведут себя странно — явно что-то скрывают. Подхожу ближе: парень прячет за спиной полотенце, под которым кто-то шевелится. Оказалось, они нашли у кофейни маленького котенка и спрятали его, потому что боялись, что я выгоню его на улицу. Но все вышло наоборот. Теперь у нашей кофейни есть своя знаменитость — кот Вася.
velikanvelikanich / Threads
  • Подруга с сыном поехала в Прагу. Видят, бегун, в ушах наушники. У него из кармана шорт выпадает рулончик денег. Подруга с сыном переглянулись и побежали за ним. Догнали и деньги вернули. И всю поездку они находили на улице деньги! То на лавочке сидят, хоп, смятая купюра. То на набережной нашли какие-то незнакомые деньги — по приколу обменяли их в обменнике, думали, там копейки, а этого хватило на оплату двух ночевок! Добрые дела вознаграждаются.
ADME
  • Подруга поехала в Питер, сломались у нее наушники. Она и думает: «Надо где-то их купить». А сама зашла в кофейню, сидит, кофе пьет, других посетителей нет. Тут в кофейню вваливается мужик и говорит девушке на кассе (видимо, они знакомы): «О, Светулик, ну что, одна тут? А я наушники нашел, тебе не надо?» Светулик говорит, мол, не надо. Мужик: «Ну ладно, тогда я пошел». И тут подруга вскакивает: «Подождите!»
    В общем, в итоге она стала обладательницей розовых проводных наушников, абсолютно бесплатно. Питер — город чудес.
ADME
ADME
  • Только в Минске со мной могло такое произойти.
    До зарплаты осталось 2 дня, я с 30 рублями на карте сонная и грустная иду в магазин, чтобы купить себе базовый минимум. Захожу, выбираю продукты. Заметила около кассы стоит какой-то парень, без корзины. И вот, кассир начинает пробивать мои продукты, этот парень подходит и оплачивает мои покупки! Я говорю ему: «Зачем вы это сделали, давайте я вам деньги верну», он отказывается и идет в зал. Я подхожу к кассиру и спрашиваю:
    — И давно он так стоит?
    — Третий час.
    — И что, он всем так покупки оплачивает?
    — Нет, только избранным.
    Я выхожу, мне с одной стороны неловко, но с другой — сразу проснулась и шла назад всю дорогу с улыбкой на лице.
halina_zaidova
  • Почти 28 лет назад мне тоже молодой парень покупки дерзко оплатил. Мне это не понравилось, и я ему отомстила. Мы 25 лет женаты.
karpovich763
  • Была вечером у подруги в гостях. Ее сын сейчас учится в универе, но в свободное время подрабатывае курьером. Работа физически не из легких, да и хамы-клиенты попадаются. И вот приходит ее сын с работы домой, весь светится. И показывает: «Смотрите, что мне на чай дали». А это шоколадка «Аленка». Как мало, оказывается, надо, чтобы человеку сделать приятно.
ADME
  • 8 Марта. Меня никто не поздравил с праздником. А еще как назло все соцсети в букетах цветов, которыми хвастаются девушки. Иду в магазин, и как-то грустно на душе. Вдруг меня окликает какой-то парень и протягивает мимозу. «Это вам», — говорит. И пошел дальше. Я растерялась, кричу ему: «Спасибо». Домой шла уже совсем с другим настроением.
ADME
  • Ехала домой вечером. Передо мной еле едет черный «Акцент» на аварийках, в нем компания мужчин, и все грустные. Ровняюсь с ними, спрашиваю, нужна ли помощь.
    — Девушка, милая, насос есть?
    — Есть.
    — А домкрат?
    — Обижаете!
    Останавливаемся на обочине, я отдаю им все нужное. Примерно минут через 15 возвращаются довольные, благодарят, что теперь хоть до монтажки дотянут, спрашивают, чем отблагодарить. Я говорю, что ничего не надо. Сажусь в машину, открываю изнутри багажник, ребята грузят инструменты мне обратно. Уже дома в багажнике я обнаружила набор зефира и запрятанные в него 2000 рублей одной купюрой. Негодники.
  • Как-то задержалась на работе, поздно, холодно, стою, жду автобус, а его и не предвидится, даже машин на дороге нет. Денег на такси нет, а живу в отдаленном районе. В общем, ситуация почти безвыходная. Тут останавливается машина, парень с девушкой, спрашивают, куда мне. Я говорю туда-то, но у меня денег нет. «Садись, довезем». Села, разговорились, а они, оказывается, просто катаются и подвозят заодно таких опоздашек, как я. Как вспомню, тепло на душе, плюс в карму таким людям!
  • У сестры цветочный салон. На 8 Марта она попросила меня ей помочь, выйти поработать. Мужчины весь день покупали цветы своим женщинам, мамам, детям. И нашлись мужчины, которые также покупали цветы для меня! Один парень в очереди наблюдал за этим и такой: «Это у вас так обязательно надо делать?» Ахаха. В итоге вечером я уехала с охапкой цветов домой.
julia_dulevskaya
  • Выставила детскую кроватку на продажу. Приехали сегодня, забрали. Часа через 3 звонят и говорят:
    — Девушка, а вы деньги не теряли?
    У меня аж глаз задергался. Я говорю:
    — Теряла, 108 тысяч, спрятала и не могу найти.
    — Вы их в наматрасник спрятали. Мы снимали и нашли.
    Вот память моя дырявая. Я до сих пор не помню, как туда их положила.
    Как? Ну как? В наше время такое возможно?
    Марина, огромное вам спасибо от нашей семьи. Аж до слез. Отблагодарила словами и тортом, деньги не взяли.
  • На 8 Марта тайно решил послать букет сотруднице, к которой неровно дышал. Она работала в другом офисе нашей компании. Между офисами катались водилы: чтобы отправить что-то в другой офис, достаточно было оставить пакет или коробку с надписью для «Ирины». Водила забирал и отвозил в другой офис получателю. План был идеальный, надежный, как швейцарские часы. Как я оставлял букет, никто не видел. Через полчаса звонок от нее: «Ой, спасибо, такие классные цветы!» Я аж выпал. Прогнал в голове, где же я спалился, понимаю, что нигде, спрашиваю ее: «Боже, как ты узнала?» Ответ был простым: «А больше некому». Вот так вся моя конспирация оказалась пшиком.
  • Мы с мужем поехали в отпуск, пошли на пляж. Муж вылез из воды первым, дождался меня. И только в отеле он понял, что надел чужие шорты! Мы бегом на пляж, но свои шорты так и не нашли. Расстроенный муж засунул руку в карман поглубже, а там... нет, не деньги, а два билета на концерт крутой музыкальной группы! Прикол в том, что по загадочному совпадению утром муж сетовал, мол, круто было бы сходить, но билеты такие дорогие.
    Мы даже объявление в отеле дали, что нашли чужие шорты, но никто так и не откликнулся. Ну а мы, довольные, пошли на концерт. Было круто!
ADME
  • Сижу дома в одной футболке. Звонок в дверь, в глазок вижу — огроменный мужик. Я быстро натягиваю штаны, спрашиваю: «Что вам надо?» Он представился курьером. Я в ответ: «Но я ничего не заказывала». Говорит, подарок моему мужу! А прислала его моя мама, она заказала свежую клубнику и малину, чтобы поздравить мужа с днем рождения. Но у мужа день рождения через неделю, она перепутала.
    Вот уж не ожидала, что мама, пенсионерка, которая живет в другом городе, закажет подарок курьером. Мужу было очень приятно.
ADME

Комментарии

Уведомления
Кактус
38 минут назад

Девочки (и мальчики 😄), нужен совет. Или, точнее, идеи)
Помогите придумать, как провести интересное свидание с мужчиной, где можно и пообщаться и пообниматься ☺️
Кафешки уже скучно и неинтересно, кино тоже.
Что-то теплое, уютное и ламповое)

Ответить

