17 вызывающих улыбку историй о том, как съем жилья пошел не по плану

Сняли квартиру в Рязани на ночь. Уставшие после знакомства с городом, в потемках ввалились в чудесное теплое жилище, собираясь отдохнуть, а рано утром снова отправиться в путь. И тут как из рога изобилия посыпались голосовые сообщения от хозяйки квартиры:

— Привет, это Елена! Вам повезло с квартирой, тут настроена система умный дом. Вы ведь заметили, что вода в душе теплая? Вот-вот, это умный дом.

— Угу. Да, теплая. А можно погорячее?

— Нет, нельзя. Это умный дом. В случае чего, сразу пишите мне. Если вы что-то сломаете, то просто скажите и мы вместе разберемся с проблемой. Вы ведь еще ничего не сломали?

— Пока ничего не сломали. Но, Елена, у вас тут мерцает лампочка в прихожей. Она нам не мешает, но мы решили предупредить. Вдруг вы подумаете, что это мы ее...

— Не включайте. Больше не включайте эту лампочку! Кстати, в соседнем доме есть прекрасное кафе. Итальянская, французская, японская кухня.

— Елена, мы заказали доставку. А где у вас кнопка домофона? Нам нужно впустить курьера.

— Кнопки нет. Я же вам говорю про итальянскую, французскую, японскую...

В тот вечер мы отключили интернет и ели пиццу под мерцающий свет лампочки из прихожей.