Прокурор пришёл лично на печатызвание. А с ними судья Верховного суда не пришёл? 🤣
17 вызывающих улыбку историй о том, как съем жилья пошел не по плану
Съем жилья — это всегда лотерея. Кажущиеся адекватными владельцы квартир и домов вдруг могут поставить странные условия своим жильцам или оставить личные вещи, которые откроют вам мир или самих хозяев квартиры с новой стороны. А мы собрали самые любопытные истории о том, как это выглядит с точки зрения арендатора.
Сняла квартиру. В одно утро просыпаюсь от грохота. Выпрыгиваю из кровати и вижу, что мне вскрывают квартиру. Боже, как я испугалась. Начинаю кричать, звук прекращается, в дверь стучат, и я открываю дверь в трусах и майке. А за дверью один пожарный, полицейский, два судебных пристава и прокурор. Они меня спрашивают, есть ли мне 18. Я говорю, что мне 28. Короче, оказалось, что хозяин квартиры несколько лет не платил ипотеку, и его жилье пришли опечатывать, не зная, что в квартире кто-то живет. В итоге эти мужчины спросили, сколько я живу в квартире, как плачу владельцу и прочие детали. Я показала им квитанции, и они перенесли опечатывание квартиры до того момента, как я найду себе новое жилье. Я не торопилась, 6 месяцев спокойно искала квартиру и при этом жила все это время абсолютно бесплатно.
Сняла квартиру у художницы 64 лет во Франции. Заплатила вперед. Спросила, когда я могу заселяться. Она мне назвала дату. Я на эту дату купила билеты из другого города, откуда переезжала с двумя чемоданами. За неделю до заезда уточняю, все ли в силе. Она говорит: «Ой, в эту дату заселение невозможно, можно на следующий день». Как так, я билет купила, приеду вечером, куда мне податься? А она мне предлагает остановиться у друзей или в отеле, потому что в этот день к ней придет любовник. И бедняги не хотят отвлекаться на то, чтобы открыть мне дверь в соседнюю квартиру. Мадам — хозяйка двух соседних квартир. Я уже собиралась менять билет, когда спустя несколько часов хозяйка квартиры написала, что попробует перенести свое свидание, чтобы мне не пришлось менять билет.
С 18 лет вообще-то нужно уметь выполнять свои обязательства, это возраст ответственности. Какие теперь у неё отношения с внуками и детьми? И есть ли они?
«В съемной квартире обнаружила это. У меня вопрос: что это, блин, такое?»
А я думала, это корабль килотианской королевы Серлины из "Людей в черном 2")))
- Это соковыжималка для цитрусовых. © whoisshe5555 / X
Весной сняли с мужем домик в деревне. Красота: цветущие яблони и вишни, печка, тишина. Но каждую ночь где-то в 2 часа начинали скрипеть половицы в коридоре. Наша кошка шипела в пустоту. У меня аж мурашки по телу шли. Муж обещал разобраться. Следующей ночью лежим, опять скрип, муж посветил фонариком, а там рядом с печкой бегает огромный еж. Топает по половицам, деловито так, к миске с молоком, которую мы для кошки оставляли. Мы потом у хозяина жилья спросили: «А что это за еж приходит?» Он засмеялся: «Ах, забыл вам сказать, это Пых. Его жена моя прикормила, мышей ловить. Он каждую ночь в одно время за молоком приходит. Вы не бойтесь, он безобидный». C того дня мы для него молоко в дополнительной миске для него оставляли.
Главное, что ёжик доволен. Молоко вообще многие животные любят. Но можно подкармливать и другим.
Когда я вышла замуж, мы сняли «скромную, но чистенькую» квартиру. Ее владелица приходила к нам чуть ли не каждую неделю, проверяла пыль и учила меня мыть полы. Я вскоре взвыла от этого, но в итоге очень ей благодарна: именно из-за этих выходок я замотивировала моего тогдашнего мужа купить нашу первую квартиру в ипотеку.
Правильно квартира съёмная не своя, можно и не делать уборку. Из опыта. Многие, живя долгое время, не моют окна, шторы не стирают и т.п. живут в таких гадюшниках, а с виду приличные казалось бы люди😃
«Снимаю комнату в доме. Решили с хозяином жилья перекусить лимонным пирогом, так тот взял рулетку, чтобы разделить его честно»
Сниму квартиру и буду жить спокойно, думала я. А потом хозяйка квартиры пришла за оплатой и возмутилась, что не увидела у меня моющих средств... А окна все закрыла, так как ей открытые окна не нравятся. Теперь вот думаю: терпеть или искать новую квартиру?
Сняла квартиру на долгий срок. Однажды возвращаюсь с работы, а в квартире пожилая хозяйка, да не одна, а с целым взводом гостей за столом. Я аж остолбенела от неожиданности. Говорю ей, что вообще-то о своем визите нужно предупреждать заранее. А эта святая простота мне заявляет: «Да ты не думай, у нас просто родственники приехали, они детство в этой квартире провели, захотели посмотреть, что с домом стало». Стоит ли говорить, что дней через 10 я нашла новое жилье и съехала оттуда. А хозяйка еще удивлялась: что не так-то?
С 16 лет, пока не заработал на свое, снимал квартиры. Первое условие которое я ставил - я меняю замки и ключ только у меня. Нет - ищи другого. И находил таких.
В 23 года я сняла свою первую квартиру, где были включены коммунальные услуги. Владелец показал мне все, включая стиральную машину, а потом установил ее настройки так, чтобы стирать в холодной воде. Я спросила почему, и он пояснил, что холодная вода отстирывает одежду гораздо лучше, чем теплая или горячая. Я была благодарна ему за его мудрый совет и стирала всю свою одежду в холодной воде в течение года, пока жила там. Только спустя годы я поняла, что его «совет» на самом деле было уловкой, чтобы значительно снизить затраты на коммунальные услуги по нагреву воды в условиях наших суровых зим. А сильные загрязнения лучше отстирываются в горячей воде.
Аренда квартиры всегда для меня была головной болью. И в этот раз все вышло особенно напряженно: закончился договор, а хозяйка решила поднять цену аж на 20 %. Для меня это был шок, так как зарплата не такая уж большая. В обеденный перерыв на работе я просто сидела за столом в столовой и думала, что делать дальше. И тут ко мне подходит коллега, с которой мы особо тесно не общались. Спрашивает, в чем дело. Рассказала я ей все. И вдруг через время вижу, как весь офис подходит прямо к моему столу и ставит передо мной копилку с деньгами. Коллега всем все рассказала, и люди решили помочь, скинулись на первый месяц аренды. Это было так неожиданно и трогательно. Иногда поддержка находится там, где ее совсем не ждешь.
Когда даже риелтор в легком шоке
Ах, Александр-Александр! Как быстро получается обзаводиться детьми и котами, а вот с квартирами - не всё так хорошо.
С сестрой снимали квартирку в старом деревянном доме. Там все полы и дверь скрипели. И вот как-то спим ночью, и я просыпаюсь от шороха и скрипа двери, словно кто-то медленно ее открывает. Я лежу, боюсь пошевелиться, слышу сестра шепотом меня зовет, так как тоже слышит этот скрип. И тут сестра как заорет: «Кто здесь?» И все затихло: и скрип, и шорох. И тут звук, как будто дверь захлопнули и шорох опять, и шлепок какой-то, мы как заорем, я подскочила, включила настольную лампу, смотрю, дверь закрыта и под дверью лежит что-то, похожее на тощего человека с длинными ногами. Я седею, а сестра вдруг с какими-то странными звуками тянет одну руку вперед и начинает шаркать к двери. Включает свет... и я начинаю ржать вместе с сестрой. Оказалось, мы вечером свернули палас и поставили его за открытой дверью, ночью он начал медленно падать и тихонько дверь закрывать, отсюда и скрип и шорох, в финале он полностью упал и захлопнул ее. Лампа тусклая, у меня плохое зрение, вот я и приняла палас за тощего человека. А с испугу и смешок сестры приняла непонятно за что, и движения ее мне показались странными.
Сняли с подругой у одного деда на его участке домик. Дед ей этот регулярно розы таскал и на крыльцо клал. А потом и вовсе предложил подруге за него замуж выйти: дескать, она работящая, а за домом и садом уход нужен. А ведь я предупреждала ее, чтобы не помогала ему. В итоге съехали через неделю.
Снимал квартиру, где обои отлетали, а на мебели был инвентаризационный номер. Хозяйка каждый месяц со всей своей семьей, мужем и детьми приезжала за деньгами, переводы не признавала. Проходила по всей квартире, заглядывала чуть ли не в шкафы. Самое веселое, что после нее постоянно находил какие-то иголки, воткнутые в обои или в дверные косяки.
Снимали после института квартиру. Хозяин приходил когда нас не было дома, ходил в обуви. Вплоть до того, что если у него были дела в нашем районе, мог потусоваться пару часов, попить чайку. Короче, прожили мы пару месяцев и смотались оттуда, сверкая пятками. А после сняли квартиру за эти же деньги в новом доме с шикарными хозяевами.
«Заметила эту проекцию из замочной скважины в квартире, которая показывает противоположную сторону улицы»
Сняли квартиру в Рязани на ночь. Уставшие после знакомства с городом, в потемках ввалились в чудесное теплое жилище, собираясь отдохнуть, а рано утром снова отправиться в путь. И тут как из рога изобилия посыпались голосовые сообщения от хозяйки квартиры:
— Привет, это Елена! Вам повезло с квартирой, тут настроена система умный дом. Вы ведь заметили, что вода в душе теплая? Вот-вот, это умный дом.
— Угу. Да, теплая. А можно погорячее?
— Нет, нельзя. Это умный дом. В случае чего, сразу пишите мне. Если вы что-то сломаете, то просто скажите и мы вместе разберемся с проблемой. Вы ведь еще ничего не сломали?
— Пока ничего не сломали. Но, Елена, у вас тут мерцает лампочка в прихожей. Она нам не мешает, но мы решили предупредить. Вдруг вы подумаете, что это мы ее...
— Не включайте. Больше не включайте эту лампочку! Кстати, в соседнем доме есть прекрасное кафе. Итальянская, французская, японская кухня.
— Елена, мы заказали доставку. А где у вас кнопка домофона? Нам нужно впустить курьера.
— Кнопки нет. Я же вам говорю про итальянскую, французскую, японскую...
В тот вечер мы отключили интернет и ели пиццу под мерцающий свет лампочки из прихожей.
Хотел снять жилье. Пришел на просмотр небольшой студии. А там меня ждал сюрприз. Прямо от справа от входа — подряд установлены раковина, плита, душ, унитаз и небольшой холодильник. И это еще не все: пол был настолько кривым, что плита и холодильник были прикручены к стене болтами, чтобы не опрокинулись.
«Кажется, мне придется спать в машине, пока хозяин жилья не приедет»
Ездил в Питер по делам на недельку, заранее снял там дизайнерскую квартиру. Хозяйка сказала, что до меня там проживали родственники с детьми, чудесные люди, квартира впитала их душевное тепло и ауру... Тогда не придал этому значения, а зря. И вот заселяюсь удаленно. Квартира — огонь. Не очень убрано, но обстановочка богемная, как в музее. А потом, присмотревшись повнимательнее, замечаю, что стены и скульптуры... расписаны фломастерами. На картинах в золоченых рамках красуются наклейки с пони и Hello Kitty. Подоконники деревянные вообще изрезаны. Но, думаю, раз хозяйку это не парит, мне-то что. Пролетела неделя, я выехал. Перед уходом еще прибрался за собой: вымыл посуду, полы подмел. И помчался на поезде домой. А на следующий день мне пришло 100 сообщений с фотками стен разрисованных и гневными комментами, что я весь дизайн испортил. На намеки, что в квартире все так было при заезде и уж явно не взрослый дядя наклейки с поняшами там лепил, была истерика. Хозяйка заявила: «Мои родственники — приличные люди! Да я им звонила, они сказали, что вообще ни при чем!» Пришлось дамочку заблокировать.
Сфотографировать или снять на видео нужно было весь этот дизайн при заезде, и отправить фото и видео хозяйке.
Я снимала комнату, когда мне было чуть больше 20-ти. Хозяйка сначала показалась мне очень милой. Потом она начала за мной шпионить. Заходила в мою комнату, когда меня не было, начала говорить мне, с кем мне следует встречаться, а с кем нет. Я вначале думала: ну ладно, милые советы от пожилой женщины. Но потом она начала указывать мне, с кем мне можно встречаться, а с кем нельзя, кого могу приводить в дом, а кого нет. Последней каплей стало ее заявление о том, что мне нужно перестроить свой график, чтобы ужинать с ней каждый вечер.
Сняли квартиру — евроремонт, новая мебель, цена смешная. Хозяйка, пожилая интеллигентная женщина, сказала: «Живите спокойно, только в шкаф в спальне не заглядывайте, там личные вещи». Мы и не лезли. Но через месяц у меня закатилось под этот шкаф любимое кольцо, я полезла за ним и плечом случайно отодвинула защелку и распахнула дверцу. А оттуда среди гор одежды вещей посыпались распечатанные конверты с письмами и личный дневник. Я не удержалась, открыла парочку. Оказалось, хозяйка квартиры в молодости была влюблена в одного парня — Виктора, но родители были против отношений с ним. Уговорили ее выйти замуж за мужчину из «ее круга». А они продолжали тайно переписываться годами, даже когда у обоих появились свои семьи.
Девица, конечно, в шкаф неслучайно залезла, а намеренно, да ещё и всему свету рассказала о находке. Но сдавать квартиру с просьбой не заглядывать в шкаф — это тоже... гкхм. Я бы такую просьбу выполнить просто отказалась. Откуда я знаю, что там старые письма, а не какой-то криминал?
А какие воспоминания о съеме жилья остались у вас? Поделитесь своими наблюдениями и историями, а заодно прочитайте еще одну любопытную статью о домах с перчинкой.
Комментарии
первая съёмная у меня была в соседнем государстве, я была на сильном стрессе: я боялась остаться без регистрации, нечаянно нарушить закон, семья за тысячу км и все такое прочее, а моя квартирная хозяйка была уверена, что я сплю и вижу как "перетащить в квартиру всю свою деревню" и когда она приходила за оплатой, то рыскала по комнатам в поисках посторонних людей и их вещей (наверное узелков, они же из деревни). И очень сильно обиделась, когда я попросила перечислить причины приехать в её хоромы: 21 век на дворе, а свет с пробками(первый раз я сама такое увидела), из окон деревянных свищет ветер, домашний телефон на блокираторе, ни интернета, ни связи, город посмотреть? и из-за этого на один день прилететь? в моей "деревне" хоть метро есть, а у вас при брежневе только собирались строить. Некоторые хозяева уверены так в себе, а можно и по носу щёлкнуть, который они и суют и задирают.
Знакомая рассказывала, как она продавала квартиру. Пришла парочка, посмотрели все, понравилось, только было одно условие - они хотят переночевать, чтобы типа определить, шумные ли соседи. Квартиру показывала риэлтор, поэтому она не разрешила ночевку. Потом эта же риэлтор еще несколько раз сталкивалась с этой парой при показе других квартир, всегда просились на ночлег! Потом оказалось, что им негде любовью заниматься, а денег снять хату на ночь то ли нет, то ли жалко.