18 историй с запахом парного молока, которые могли произойти только в деревне

По дороге к бабушке соседи держали гусей, и те, скотины, часто ходили по дороге. Иногда мне даже приходилось разворачиваться обратно.

Но один случай все решил. Столкнулась я с этой стаей. Гусак смотрит на меня, я смотрю на гусака и решаю обойти кругом от греха подальше. Не тут то было. Эта тварь погналась за мной, загнала меня в помойку, отступать некуда - обрыв, он идет на меня, крылами своими машет, а я щуплая 10-летняя девочка.От отчьянья я схватила его за шею и отпинала поддых! Гусак пыл свой подрастерял.

Думала издохнет, если честно. Потом еще несколько дней боялась, что соседи придут предъявлять за это побитую скотину, но обошлось. И гусь жив остался, только завидев меня, уводил стаю подальше.