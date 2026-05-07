15 смешных историй с рыбалки, где с удочкой в руках точно не соскучишься

Решили мы как-то с младшей дочкой сделать десерт Dampfnudeln (это такие сладкие ванильные булочки, пекутся на сковородке). Сделали, оказалось, что слишком много для нас двоих. Остаток я понесла к реке и, стоя на мосту, бросала кусочки рыбам. Вы не представляете, как это рыбам понравилось. Они даже выпрыгивали из воды, чтобы схватить кусок. По-моему, это из-за ванили.