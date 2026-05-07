15 смешных историй с рыбалки, где с удочкой в руках точно не соскучишься
Иногда рыбалка может сопровождаться не только удачным уловом, но и смешными историями, которые подарят хорошее настроение на весь день. Ведь маленькие радости могут поджидать нас в самый неожиданный момент медитативного процесса ловли рыбы.
- С начала весны муж начал сбегать «на карася». Возвращался счастливый, без рыбы. Зато с легким запахом сладкого парфюма. Решилась проверить пока он спал. Открываю багажник, нахожу шоппер, да он еще и из косметического! Сердце забилось, открываю, а там лежит пушистый плед, термос, какие-то фантики от еды. Оказалось, мой суровый мужик просто в край выгорел в офисе. Он уезжал на тихий берег реки, чтоб немного переключиться. А запах парфюма все это время исходил из-за шоппера. Из шоппера, в котором я пару месяцев собственноручно несла подарочный набор с ванильными духами.
- Отец редко брал нас с собой на рыбалку. Но решил внуков приучать. Взял их с собой. Ловят они рыбу: дед ее вытаскивает, бросает, а малыши в ведро уносят. Потом дед оглянулся, а внук вместо ведра каждую рыбину в соседнюю лунку отпускает.
«Вельштерьер на рыбалке»
- Забросил удочку. Вдруг поплавок дернулся и ушел под воду. Понял, что зацепил что-то грандиозное. Уже представил сома-рекордсмена. Вдруг прям там, куда уходила леска, вода сильно забурлила. И тут я ахнул. Ведь оттуда с громким всплеском вынырнул человек в черном гидрокостюме и маске. Он выплевывает трубку, протирает глаза и вежливо говорит: «Доброе утро. Извините, но вы поймали мою ласту».
- Поехал с дочками на рыбалку. Ловлю. Удочка зацепилась за здоровенные ракушки перловица. Я набрал, начистил, приготовил. Девочки спросили, мол, маму угостим? Привезли ей, сказал, что это рыбешка пеленгас. И тут дочь достала из кармана створки от одной ракушки, которые она прихватила с собой. Говорит маме: «Вот, что ты ела!» Так дети узнали, что папа очень быстро бегает.
- Пошли на рыбалку. У мужа — куча баночек с разными наживками. Прошел час. Ничего не поймали. И тут я вытаскиваю здорового карпа! Муж недоверчиво: «Какую наживку из моих банок взяла? В чем секрет?» Секрета не было. Просто перед забросом удочки я налепила на крючок свою ярко-розовую жевательную резинку со вкусом клубники.
А я тоже в детстве решила поприкалываться и нацепила на крючок жвачку. Терпеливо ждала минут 40, вытащила рыбешку. Столько радости было! Ведь друзья говорили, что, мол, ерундой страдаешь. А мне хотелось им доказать, что мой способ сработает) Доказала!)))
«Давеча сгонял на рыбалку, дабы насладиться тишиной природы и послушать утреннее щебетание птичек. Пока сидел и наслаждался, появился рыбный инспектор»
"ДавайтИ рыбов! 70% пойманного всегда идет в мохнатые лапы рыбного инспектора) Так у нас заведено"
- Поехала с мужем на рыбалку. У мужа — ни одной поклевки, он нервничает и меняет приманки. У меня каждые 15 минут клюет. Муж не выдержал: «На что ловишь? Я тебе ту же самую приманку насадил!» Я смущенно достала из кармана пакетик, а там лежала булочка с корицей. Приманка с крючка давно слетела, а мне было лень просить мужа насадить новую. Поэтому я просто отщипывала кусочки от своего завтрака, который рыбы оценили куда больше элитных наживок.
Решили мы как-то с младшей дочкой сделать десерт Dampfnudeln (это такие сладкие ванильные булочки, пекутся на сковородке). Сделали, оказалось, что слишком много для нас двоих. Остаток я понесла к реке и, стоя на мосту, бросала кусочки рыбам. Вы не представляете, как это рыбам понравилось. Они даже выпрыгивали из воды, чтобы схватить кусок. По-моему, это из-за ванили.
- Мой муж увлекается рыбалкой. Частенько просил меня поехать с ним. Как-то поехала. После того как я отпустила сазана на 3,5 кг со словами: «Мне его жалко», он больше меня с собой не зовет.
- Поехали с женой рыбачить, сняли домик. Поплыли на середину реки. Клева нет, уплыли. Наутро подошел хозяин дома: «Как вчера?» Отвечаю: «Никак». А он мне: «Надо было на середине ловить, там вчера лещей таскали». Переглянулись с женой. Потом я понял! Ведь, когда мы собирались уходить, я вытаскивал якорь со словами, мол, тяжеленный какой. Вот так и рождаются легенды об удачливых рыбаках, которые даже в бесклевье здоровых лещей таскают.
«Эту рыбешку поймала моя дочь»
- Как-то раз с друзьями выбрались на рыбалку. Я взял спиннинг, но ловить особо не собирался. Хотелось просто отдохнуть на берегу и побыть с ребятами. Взял рыбки поесть. Друзья заладили, мол, нельзя на рыбалке рыбу есть, иначе не поймаешь ничего. В итоге, во время чистки плотвы, слушал заверения в духе, что теперь-то я точно ничего не поймаю. Я не выдержал, взял спиннинг, сделал три заброса и выловил небольшого голавля. После этого сложил спиннинг и спокойно продолжил есть свою рыбку. В тот день этот голавлик был единственным нашим уловом.
- Папа взял меня с собой на рыбалку на пруд, в котором разводили форель. Нам не везло, я порывался уже уйти. Папа сказал, что не уйдет, пока не поймает хотя бы одну рыбину. После этих слов он вновь забросил удочку и наткнулся на связку форели, которую кто-то потерял в пруду. После этого папа сказал: «Вот теперь мы можем уходить».
Ааа, бедный человек, который наловил всю эту форель. Я представляю его вселенскую боль..)
- Каждое лето родители отправляют меня в деревню к бабушке и дедушке. Занимаюсь там всем подряд. Помогаю с животными, кошу траву, выкапываю картошку, крашу забор, если нужно, ну и отдыхаю тоже. И вот была очередная поездка в деревню. В этот раз мы с дедулей решили устроить поход и рыбалку одновременно! Взяв палатки и все нужное для ночевки в лесу, отправилась к озеру с рыбой. Только вот по прибытию мы, два гениальных рыбака, обнаружили, что забыли удочки. Очень хотелось ловить рыбу, поэтому пришлось использовать только свои руки. В итоге, мы поймали одну рыбину за весь день, но отлично провели время, смеясь над нашими неудачными попытками.
Зачем ходить на рыбалку с рыбой?? Можно было уже три раза вернуться за удочками
«Для меня счастье выглядит примерно так. И все равно, что не клюет»
- Сначала я ездил на рыбалку один. Потом жена решила со мной кататься, мол, на воздухе побыть, позагорать. В итоге получилось, что она сейчас больше на рыбалку рвется, чем я. Так втянулась! Пришлось отдельные снасти купить. Всю зиму сама следила за ценами на онлайн-маркетах, чтобы прикупить нужного для рыбалки. Готовится на майских открыть сезон. Лично я только рад такому компаньону.
Ахах, повезло этому мужчине! Даже не знаю повезло в кавычках или без кавычек)))
- В детстве поехала с крестным на рыбалку. Хороший у нас тогда улов был — целое ведро наловилось. Довольный крестный пошел это дело с мужиками отмечать. Ну а я что? Подумала, раз рыбалка закончилась, все, расходимся, и выпустила всех рыб обратно в воду. Домой к деткам.
«На два дня сгоняли порыбачить. Отлично время провели: плов на природе, рыбку запекли. А дома сейчас уже котлет накрутил. Выходные удались!»
- Мой отец часто уходил на рыбалку. Возвращался с плохим уловом. Но однажды пришел с огромным сазаном, красочно описав, как его поймал. Мне тогда было 8 лет, я была в восторге! А через пару лет на семейном застолье папа рассказал историю про сазана, добавив, что рыбак долго не хотел его продавать.
- Вчера я видел абсолютно счастливого человека. Это был мальчишка лет 11, который поймал свою первую щуку. Да не просто щучку, а здоровенную рыбину, килограмма на три.
Познакомился с ним на рыбалке. Он рассказал, что мечтает поймать хотя бы одну щучку, и у него недавно даже попался щуренок, но увы сошел. И вот вчера рыбацкое счастье подарило и ему и мне такие эмоции, которых век не забыть. И я ему в этот момент по-хорошему завидовал. У него руки тряслись, когда он с визгами радости схватил свою добычу, уронил на песок и приплясывал от восторга. Это был миг настоящего, мальчишеского счастья.
Я тоже помню свой первый улов в виде небольшого карасика! Счастья-то сколько было)
Рыбалка — это не просто про добыть ужин. Процесс ловли рыбы — это настоящий генератор забавных ситуаций.
Интересно, случались ли с вами какие-то курьезы на рыбалке? Или же вы предпочитаете другой вид досуга?
знакомые поехали на рыбалку, зимнюю. принесли после в подарок щуку . все щуку видели, знают, что у нее длинный "нос" . так вот, он почти на сквозь прокусан . спрашиваю- вы что там озверели что ли от холода, щуку сырую грызли? оказалась, что когда щуку вытаскивали, она сорвалась с крючка . в руках удержать невозможно-она холодная и скользкая. так вот рыбак ее зубами цапнул, так и вытащил