то что человек на работе и швец, и жнец, и на дуде игрец верю.
в три зарплаты нет.
20 офис-менеджеров, чье умение решать любые задачи за секунду граничит с магией
Кажется, что в работе офис-менеджера нет ничего сложного: надо лишь уметь красиво кофе подать, да бумажки вовремя распечатать. Но на самом деле рабочий день этих тружеников редко проходит без приключений. То презентация окажется под угрозой срыва, то у коллег появятся личные трудности, то из холодильника начнут продукты сотрудников исчезать. Мы собрали истории о работниках, которые любую проблему могут решить как по щелчку пальцев.
- Я на работе получаю почти три зарплаты, а все потому, что к своей основной работе я еще офис-менеджер и дизайнер. Так получилось, что начальнику настолько все понравилось, что он перестал искать людей на эти должности. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
то что человек на работе и швец, и жнец, и на дуде игрец верю.
- Я на работе решила стать «министром счастья», изначально это не входило в мои обязанности. Просто был маленький уютный коллектив, в который я влюбилась. На перерывах узнавала беды сотрудников, потом шла к начальству, чтобы выбить для ребят помощь и поддержку. Сама себе профсоюз. Но зато сотрудники летели на работу как на крыльях, вечером их из офиса не выгонишь. Реально счастливый сотрудник повышает благосостояние компании. У нас хотели работать лучшие ребята из индустрии. © annayelnik
- Работала офис-менеджером: принимала и распределяла звонки, консультировала, организовывала кофе-брейки и фуршеты (причем своими руками). В нашей конторе было 4 генеральных директора, два учредителя и много разных замов, и всем всегда что-то от меня было надо. При этом уходила домой я всегда вовремя. Любила работать так, чтобы день пролетал как час. © uta87 / Pikabu
- Свекровь — владелица бизнеса и по совместительству офис-менеджер. Я у нее в фирме тоже работаю. И вот звонит незнакомая женщина, которая хотела воспользоваться услугами нашей компании. Трубку взяла свекровь, а дама начинает сердито спрашивать, когда же наши сотрудники наконец приедут. Проверили список контактов — ее номера там нет. А женщина не успокаивается, заявляет: «Буду жаловаться! Я знаю вашего начальника — он мой сосед!» Свекровь уточнила ее адрес, а потом спокойно сказала: «Я начальник, я там не живу и вас не знаю. И больше не звоните сюда, мы с вами никаких дел иметь не будем!» И повесила трубку. Я просто в восторге была. © Flaky_Obligation5659 / Reddit
Мне кажется, что отсылать на начальном этапе проблемных клиентов - это правильно
- Работаю офис-менеджером: оформляю сотрудников, заключаю договоры, делаю отчеты о расходах, бронирую билеты и отели, собираю деньги и покупаю подарки всем на ДР, отвечаю за офис — канцтовары, еда, вода, кофе. За все это время мне приходилось организовывать мелкий ремонт, заниматься перевозкой двухтонного микроскопа, искать потерянный директором аппарат. Сейчас вот работаю над корпоративом на 100 человек. © Kataran / Pikabu
- У нас в офисе была одна барышня, которая жаловалась, что ей холодно. А температура выставлена нормальная, как полагается. Я не стал сильно мучиться и просто предложил всем сотрудникам проголосовать за ее предложение: делать в комнате потеплее или нет. Барышня осталась в меньшинстве и с тех пор ходит в свитере, а под столом у нее — обогреватель. © ZER0EFFSGIVEN / Reddit
- Нанял себе ассистента, и теперь мне кажется, что это я на нее работаю. Передал ей свой календарь, учет по финансам и ведение соцсетей. Так она постоянно держит руку на пульсе, предъявляет ко мне жесткие требования, напоминает, подправляет и не дает ни о чем забыть. Вот что значит выбрать сотрудника, который умнее тебя © onar.bek
- Чтобы у нас в офисе сотрудники не кисли, все время обновляю запасы вкусняшек в кладовой. Недавно начала заказывать жевательные конфеты и крендельки в шоколаде. Народ был в восторге. А еще стараюсь регулярно какие-нибудь мероприятия устраивать, при этом не выходя за рамки бюджета. Например, в прошлом месяце заказала всем небольшие наборы по уходу за собой. Коллеги радовались. © Snoo_8405 / Reddit
- Пришел к нам в отдел новый начальник и начал давать мне мелкие личные поручения. Например, кофе сделать или в магазин сбегать. Кофе я варила полдня (искала кофемолку), а в магазин пошла, закончив работу. Такие поручения сошли на нет, а начальник от расстройства ушел на повышение. © Kidakashy / Pikabu
- Работаю в очень загруженном офисе, и первичное общение с людьми в основном на мне. Я как бы лицо компании. Принимаю звонки от клиентов, стараюсь выстроить с ними доверительные отношения, решаю разные вопросы. Поэтому начальник может на других вещах сосредоточиться. Работы много, зато я получаю неплохие бонусы, да и босс всегда готов оплатить мне обед. © Doralaexploradora120 / Reddit
Хм... Эти получения - часть твоей работы или нет?
И да, считать собственную говнистость причиной чего-то успеха - это пять, конечно.
- Работала я в одной строительной компании. Должность была просто офис-менеджер, но так как я все схватывала на лету, то помогала сметчице и бухгалтеру. Обожала составлять таблицы с кучей формул и подсчетов. Работала отлично, нареканий не было, начальник мне даже зарплату повысил. Потом приехал генеральный директор, проверил ведомости, удивился моему окладу и велел снизить зарплату вдвое (дескать, я сама себе такую зп выписала). А шефу храбрости не хватило сказать, что это он мне ее поднял. Я на них обиделась, нашла тот самый приказ о повышении, написала заявление об увольнении и удалила все свои расчетные таблицы. Ведь меня брали «на звонки отвечать». Довольно быстро нашла другую работу. © aleksa525
- У нас в офисе маленький холодильник стоит, и тут сотрудники начали жаловаться, что кто-то их продукты подъедает. Может, неизвестный просто брал, что под руку подвернется, но народ уже начал друг на друга коситься. Не замок же с камерой вешать. Подумала я и просто поставила звонок на дверь холодильника. Как только дверца открывается, он пиликает, и все смотрят, чей судок коллега тащит. Стоил звонок копейки, а проблема сразу решилась.
- Работал я менеджером в маленькой строительной фирме. Заметил, что нашим консультантам сложно объяснить клиентам, как будет выглядеть дом: чертежи на бумаге плохо передавали вид будущей постройки. Решил помочь. Разобрался в программке, начал делать 3D проекты. Пару часов работы — и директора, и клиенты в восторге. Пару раз мне даже оплатили эту работу. Потом деньги давать перестали, а модели просили делать все чаще. Сказал, что готов этим заниматься за доплату, но руководство отказалось. В результате они наняли студию, которая выполняет ту же работу, только хуже и в 8 раз дороже. В чем тут выгода — я так и не понял. © kachok01012020 / Pikabu
- На одном из корпоративов решили мы караоке попеть. Вдруг на сцену неожиданно выходит наша офис-менеджер и потрясающе исполняет песню Стрейзанд на английском. Голос — аж до мурашек. Все в недоумении, шеф даже занервничал. Начали выяснять и только тут узнали, что дама закончила консерваторию по классу вокала, плюс к тому же свободно владеет английским, немецким и испанским. Причем в анкете она все это указала. Но когда ее принимали, просто попросили сварить кофе, а анкету никто не читал. © MightyGriha / Pikabu
- У нас в офисе работала уборщица. Когда менеджер уволился со скандалом, и некому было работать, то поставили уборщицу на замену на пару дней. Как потом выяснилось, у женщины было экономическое образование. В итоге она настолько резво себя проявила, что ее оставили на этой должности. Оказалась очень коммуникабельным сотрудником. © Не все поймут / VK
Про то, что резюме не читают: увы, факт.
То мне заявили, что к меня нет опыта в мед.крипаниях (а он был), то в упор не понимают, что входит в обязанности конкретной должности,. И много чего.
- Моя главная задача — сделать так, чтобы всем в офисе было комфортно. Если сотрудник жалуется, что какая-то вещь плохо работает, или он что-то не может найти, всегда сначала благодарю его, а уж потом выясняю, что случилось. Я знаю, кто какими канцтоварами предпочитает пользоваться (у некоторых даже любимые кнопки есть), и обязательно учитываю это при заказе. Кроме того выучила все кулинарные предпочтения коллег. © PrestigiousCancel693 / Reddit
- Когда только устроилась на работу, у нас никаких документов о стандартах и политике компании не было. Не беда, составила их, теперь по ним работаем. Заодно написала должностные инструкции. В результате именно я занимаюсь наймом, обучением и увольнением персонала, слежу за дисциплиной, делаю график отпусков, подписываю больничные. А заодно слежу за чистотой в офисе и приглашаю ремонтников, если нужно © smcamero / Reddit
- Звонит мне тут разгневанная жена директора, дескать, я на ее мужа глаз положила. У нас с шефом чисто деловые отношения, но как ей докажешь? С разрешения босса организовала им романтический ужин, а на следующий день в офисе на глазах у ревнивой супруги начала от зависти вздыхать. Дескать, я от своего благоверного такого внимания вряд ли дождусь. Жена босса тут же подобрела, а я работаю себе спокойно дальше.
Жена начальника тусит в офисе? Или девушка в кабинете начальника вздыхала и видео записала?
- Я офис-менеджер, то есть тот человек, который меняет картриджи и заказывает вкусняшки. Приехали к нам китайские партнеры, а наш переводчик застрял в пробке. Китайцы уже хмуро встают, чтобы уйти, тут появляюсь я, ставлю перед ними чай и на чистом китайском выдаю извинения за заминку, попутно вставляю цитату из их классической поэзии. Коллеги в изумлении, а я просто в универе учил китайский. Делегация была в восторге. Контракт подписали, а шеф мне премию выдал.
- Работаю в крупном холдинге уже лет 20. И тут в офисе пошли разговоры о сокращениях, на меня тоже начальство недобро поглядывало. Как-то на крупном совещании упал сервер, все материалы презентации слетели. Народ мечется, не знает, что делать. Я тут же вынесла боссам распечатанные материалы в 20 экземплярах. Всегда по-старинке бумажные копии делаю, вдруг что-нибудь зависнет. У руководителей отлегло от сердца, а вопрос о моем увольнении был снят.
А вам доводилось работать секретарем или офис-менеджером? Согласились бы вы на такую должность? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько душевных подборок историй о рабочих буднях:
Комментарии
какая единороговая чушь про офис менеджеров). и вкусняшки они покупают, и работу за директора делают))).