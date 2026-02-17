18 историй о мастерах своего дела, чьи рабочие будни полны и доброго юмора, и душевности
Люди, которые привыкли работать руками — народ изобретательный. Их лучшее качество — прокачанная смекалка. А еще удивительное чувство юмора, которое помогает не унывать, когда идет наперекосяк. Они не пишут мемуаров, но у каждого в запасе есть пара-тройка баек, от которых то хохочешь, то умиляешься.
- Спускаюсь в метро. Смотрю: мой поезд уже стоит, вот-вот отъедет. Я такая: «Ну и ладно, на следующий сяду» Не стала бежать. Неспешным шагом дохожу, а поезд еще стоит. Захожу в последний вагон. И тут вдруг включается громкая связь и машинист говорит: «Благодарю, что соизволили!» © fatirazmatova
- Заказывала такси. Водитель — суровый мужчина в кожанке, молчал всю дорогу. В конце поездки замечаю у него на приборной панели маленькую розовую наклейку с котиком. Не удержалась: «Дочка приклеила?» А он вдруг отвечает: «Нет, это я сам — чтобы напоминало, что дома меня ждут, даже когда смена выдалась паршивая». © tn.sheveleva
- Пошла я вчера укоротить штаны. Сегодня прихожу их забирать, а швея на меня смотрит и говорит: «Девушка, вы только спорт не бросайте. Вам это очень нужно». Я напряглась, и тут она продолжает: «Я когда вам раньше штаны подшивала, то разница в длине ног была приличная. А сейчас ее почти нет». И вот тут я зависла. Потому что я, если честно, уже и забыла, что у меня вообще была эта история. Меньше года регулярных тренировок и спина, оказывается, распрямилась и сказала: «Спасибо, приятно». Мелочь, а настроение на весь день. © makovskaia
- Заказала у меня девушка для подружки бенто-торт с надписью. Уже вот-вот придет забирать, скидываю фотку. Она отвечает: «Все классно, но в надписи ошибка». Мамочки! Гляжу — и правда. Переделывать некогда. И тут она вдруг пишет: «А сделайте так — красным кремом перечеркните неправильную букву и напишите правильную сверху. И я подойду, заберу». Сразу от сердца отлегло — бывают же такие понимающие и сообразительные клиенты!
- Работала грумером. Приходит такая фифа, оставляет собачку на стрижку. Снимаем с песика комбинезон, и тут что-то звякает. Смотрю — валяется кольцо с нехилым бриллиантом! Вернули, но даже «спасибо» не услышали. Проходит пара дней. И вдруг та же мадам возвращается с дорогими духами и набором конфет: «Извините, в тот раз у меня было ужасное настроение, я даже не поблагодарила вас. Это мое обручальное кольцо, и я бы не простила себя, если потеряла его». Было приятно — особенно потому, что мое первое впечатление о ней оказалось совсем неверным.
- Знакомый токарь стал встречаться с девушкой, редкой красавицей. Попросила она на первую годовщину у него колечко. Ну он и шутканул — сделал ей бронзовое кольцо и цепь из шайб. Преподносит подарок при гостях. И тут его дама сердца внезапно с радостью принимает эти поделки, а в ответ вручает ему копилку с надписью «заначка от жены». Итог — женаты. Вскоре идем к ним снова на годовщину, только в этот раз уже свадьбы. Кстати, нормальное колечко и цветы товарищ ей в тот раз тоже припас. И стало оно обручальным — надела девушка его только на свадьбе. © volchek1024 / Pikabu
- Звонит мне девушка — нужен ремонтник, очень срочно. Просит приехать прямо сейчас. Подъезжаю к ее дому, никто не открывает. Она присылает сообщение: «Зайдите в дом». Захожу. И тут вижу — мамочки, из потолка на кухне торчит нога. Помог ей выбраться, а потом и подсобил с ремонтом. Очень милая женщина. © FinishDeezsNuts / Reddit
- Работаю парикмахером. Пришел клиент, уселся, обсудили стрижку. Начала работать, и тут он: «Ой, а меня вот Наташа по-другому стригла...» Я: «Да? А что ж вы ко мне сели, а не к Наташе?» Выдает в ответ: «Ой, да вы знаете... она меня так плохо постригла в прошлый раз!» © KateSova / Pikabu
Русский язык — он такой. Влёт читается между строк.
- На мостике, что над путями, стояла женщина с маленькой дочерью лет 6. Сразу обратила внимание на них, так как они явно чего-то ждали. И вот на станцию заезжает поезд, а девочка говорит: «Вот он! Смотри». Я поняла, что машинист — это отец девочки. Увидел их, пустил гудок два раза и помахал им в ответ. Как я увидела это — сразу в слезы. Есть в таких моментах какое-то непомерное счастье. © anglmk
- Еду в автобусе. Водитель автобуса — степенный мужик лет 50. И тут он подъезжает к одной из остановок и вдруг начинает ерзать и крутить головой. И тут вдруг в автобус забегает юркая бабулька и сует ему в руки судочек с едой. Целует в лоб и выбегает. Это самое милое, что я видела за сегодня! © anna.sacra
- Работаю логистом. Звоню одному дальнобойщику уже в который раз: «Вы где?». А он вдруг присылает мне фотку собаки-дворняжки с подписью: «Да вот, встретил коллегу». Недоумеваю. Ответ водителя сразил наповал: «Ну а что? Живет в будке, ест из миски. Прямо как я в рейсе!» © ekspeditor_na_svyazi
Т.е. взрослый степеней мужчина с собой еду не взял, а его пожилой маме (?) пришлось бегать к нему с судочком? Это не мило, это печально
- Работаю в маленькой фирме. Сегодня услышал такой диалог.
— Леха, пока ты был на больничном, я тебя замещал.
— Это что, токаря красить поставили?
— Нет! Пока тебя не было, я, как и ты, ходил и ничего не делал! © Bulbavoz / Pikabu
- У нас в кафе уволилась вся смена. Вместо того, чтобы найти способ удержать людей, начальство решило — мы сами справимся, незаменимых нет! У меня два директора, технический (Т) и финансовый (Ф).
Я, как админ, говорю Т: «У нас критическая ситуация. Завтра нет ни одного повара, ни одного курьера. Что будем делать? Надо срочно искать новых людей либо упрашивать старых!»
Т: «Да ладно, это все ерунда. Завтра я выйду поваром поработаю, а Ф — курьером. Не волнуйся, короче». И свалил. А он вообще понятия не имеет, как все готовится. А второй город не знает, чтобы работать курьером.
Я звоню Ф, нервно рассказываю историю. Заканчиваю словами: «Нет, это просто возмутительно!»
Ф: «Да, возмутительно!»
Думаю: «Ура, понял! Есть тут хоть один разумный человек».
А Ф продолжает: «Это я должен быть поваром, а Т — курьером!» © extrimka / Pikabu
По-моему, в последней истории выход очевиден: берём больничный, отключаем телефон и наслаждаемся шоу. Параллельно ищем новую работу.
- На одном из проектов нам постоянно попадались совершенно неверные чертежи. И пока мы ждали правок, уходила куча времени. В итоге нам надоело, когда накопилось уже 8 таких недоделанных проектов. И поэтому в этот раз мы просто сделали все так, как было на плане: установили водопроводный кран внутри щитка, а унитаз — на внешней стене здания, на третьем этаже. © HungerISanEmotion / Reddit
- Шеф-повар был не в духе. Все на кухне ходили на цыпочках, ну и я тоже. Шеф делал инвентаризацию в холодильнике, а мне нужен был соус оттуда. Хотел проскочить, как мышка, и схватить его с полки, но случайно своротил оттуда контейнер. Это был французский луковый суп. Все двадцать литров вылились шефу на штаны и ботинки. Понятия не имею, как я выжил после этого. © Chazzyberry / Reddit
- Пошутили над стажером: послали его за баллончиком «краски в клеточку». Это была очень большая стройплощадка. Каждая бригада, у которой он спрашивал его про краску, отправляла его к другой бригаде. Так он весь день в поисках и пробегал. © Positive_Issue8989 / Reddit
- Мыл корову на ярмарке перед выставкой. Ей не понравилось, что я трогаю ее хвост. Она пнула ведро с мыльной водой и убежала. Я схватил ее за недоуздок, но сапоги были скользкими. Она носилась кругами, а я висел на ее шее и меня мотало по мыльной луже, как на водных лыжах. Все это происходило на глазах у толпы людей, которые начали смеяться. Наконец я потерял равновесие и шлепнулся в лужу. Корова же поскакала к маленькому мальчику, который держал булочку. Он уронил ее и убежал, а корова слопала его булку. © Gen-Jinjur / Reddit
