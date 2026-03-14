Мой дядя делал так не менее трёх раз, а потом конечно была окончательная покупка
16 историй с рынков и базаров, сочных, как узбекский арбуз
Истории
2 часа назад
Сегодня покупка товаров стала настолько простой, что ради нужной вещи даже из дома выходить не обязательно: несколько кликов — и заказ уже едет к двери. Но те, кто время от времени заглядывает на рынки, знают: оттуда можно вернуться домой не только с пакетами, но и с целой коллекцией впечатлений. Даже обычная покупка картошки превращается в небольшое приключение, а разговор с продавцом мяса может конкретно ошарашить.
- Всегда покупаю мясо на рынке у одной женщины. Прихожу, а вместо нее какой-то мужчина стоит. Спрашиваю: «А где Надежда?» А он мне: «Заболела. Дома лежит. Я супруг ее». Я пожелала, чтобы скорее поправлялась, и начала выбирать мясо. И тут он посмотрел и спросил: «А вы случайно не Вика?» Я аж зависла. Говорю: «Да! А откуда вы знаете?» А он как выдаст: «Так Надя меня предупредила, что если подойдет Вика, то надо выбрать кусочки посвежее! А как выглядит эта Вика — не сказала». Никогда бы не подумала, что буду «своей» для продавцов мяса.
ADME
- Мои родители на зиму каждый год покупают картошку, целый мешок. В прошлом году долго искали, у кого купить. Мама ушла на работу в ночь, а папа пошел на рынок, попросил достать из мешка одну картофелину. Взял ее, пришел домой и сварил. Но так и не понял, хорошая она или нет. Вместо того чтобы подождать маму, он положил картофелину в термос, залил бульоном и повез маме на проверку. Она одобрила. И только после этого вновь пошел на рынок покупать картошку.
Ответить
- Пошли как-то с мужем выбирать мне джинсы. Попросила у мужичка-продавца размер «на меня». Он выдал. Прошу дать размер побольше. А он — ни в какую, у него, видите ли, глаз-алмаз! И заявляет: «Если влезешь — уступлю полцены!» И тогда мой муж как ляпнет: «Лезь!» В общем, к своему глубокому удивлению, штанишки сели как влитые. Носила я их потом долго и с удовольствием, вспоминая удивительного продавца, который, как и обещал, продал в два раза дешевле.
Демерджи / Dzen
«Сходил на рынок, а там продавец торгует приставками и картриджами аж с 1994 года. Сказал, что было 6 точек в разных районах города, но сейчас только эта»
- Когда был маленький, в начале 2000-х, пошел с мамой на рынок: много палаток, куча народа, везде суета. Как и подобает мелкому мальчонке, я с успехом отбился от мамы и потерялся. В такой толпе найтись было трудно, поэтому я решил пойти к бабушке, которая жила недалеко. Часа через два к ней залетает моя мама с криком: «Я потеряла сына!» И тут я спокойно выхожу из комнаты... Это надо было видеть!
- На рынке у одной женщины решила купить абрикосы. Такие красивые, с румяным бочком. Взвесили, она стала пересыпать ко мне, а там практически все мятые, даже сок пустили. Я сказала, что такие брать их не буду, мол, они превратятся в варенье. Так она мне выговаривать, мол, я сама не знаю, чего хочу, и что она из-за меня раздавила все абрикосы, и их у нее никто не купит. Действительно...
- Приехали мы как-то с папой и братом на вещевой рынок, все трое одетые в кожаные куртки. И из каждой палатки нам кричат: «Куртки! Кожаные куртки! Берем куртки!» Когда один из продавцов схватил меня за руку и потащил рассматривать куртки, папа схватил его за грудки и как рявкнет на весь ряд: «А мы что, в рыбьей чешуе, что ли, идем?» После этого мы дошли до конца ряда в полной тишине.
«Купил арбуз, разрезал, а он негодный. Поехал обратно. Продавец сразу понял, что я сам выбирал. В итоге помог выбрать еще больше по размеру и даже денег не стал брать»
- Бабушка в свое время долго проработала на рынке. Рассказывала много забавных историй, но больше всего мне запомнилась про одну дамочку. Пришла она вся такая нарядная: в новой шубе, в сапожках, с бусами красными. Купила за один раз целых 50 наборов разного нижнего белья из Китая! Затем договорилась с продавщицей и начала регулярно у нее брать по 100 пар, прямо ящиками. Однажды они рискнули поинтересоваться, мол, зачем ей столько бюстгальтеров и трусов, на что дамочка ответила: «Ой, хочу открыть свой магазин комплектов нижнего белья прямиком из рук итальянских дизайнеров!»
- Коллега, простой парень, покупал кожаную куртку на привокзальном рынке одного из маленьких околостоличных поселков. Купил и на работе давай щеголять, мол, натуральная кожа и взял недорого. Коллеги спрашивали: «Да неужели прямо натуральная?» Он отвечал: «Да, понюхайте!» Пахло, действительно, кожей, но сомнения не оставляли коллег. Они вспомнили простой способ проверить — поджечь кусочек зажигалкой и посмотреть. Подожгли — горело ярко и быстро. В общем, оказалось, это была ненатуральная кожа. После смены парень помчался на рынок, нашел продавца и предъявил ему за «не кожу». Тот выкручивался, как мог, но в итоге признался, что, мол, да, не кожа, и в качестве компенсации подарил парню футболку с принтом из кино какого-то. Коллега спросил: «Почему же тогда куртка пахнет кожей?» Продавец ответил, что есть специальный спрей и они брызгают им на все такие изделия.
- Хотела купить мандарины на рынке. Иду, заглядываю на прилавки, одна из продавщиц восклицает:
— Девушка, берите мандарины, очень сладкие, вкусные!
Я говорю:
— Спасибо, мне кислые нужны.
На что от продавца пришел незамедлительный ответ:
— А, ну они кисловатые так-то, берите!
Тот момент, когда даже помидоры отстаивают свои границы
- Занимаемся с мужем автотуризмом. И, как назло, порвались мои эспадрильи, а в кроссовки перелезать жарко. Зарулили в ближайший маленький райцентр за какими-нибудь подходящими тапками. А там только рыночек и о-о-очень подозрительная обувь. Говорю продавцу: «Что-то подошва у этой пары ненадежно выглядит». Он мне: «Ну что вы, они сто лет пробегают!» — и сгибает тапку пополам. Ну и подошва пополам хрясь! Продавец эту пару скромненько под прилавок задвинул и сразу начал заинтересованно изучать облака.
- Как-то раз произошел диалог с продавщицей.
— Нужна хурма. Чтобы была сладкая, твердая, но не вязала.
— Вот! Твердая!
— Она сладкая, твердая, но не вяжет?
— Вяжет, конечно! Твердая же.
— Нужна сладкая, твердая, но чтобы не вязала.
— Так вы ее в холодильник положите! Она станет мягкой и вязать перестанет.
— Сладкая, твердая, но не вяжет. Такой нет?
— Ну вот хорошая!
Оборачиваюсь — уже пара человек за мной. Ну понятно. Разворачиваюсь. В спину крик.
Продавщица достает огромную такую хурмищу.
— Вот! Сладкая, твердая, но не вяжет!
— А сразу что не дали?
— Так она дорогая!
Кошачий плацкарт на рынке выглядит именно так
- Подруга выходит замуж. Пошли мы с ней на рынок платье выбирать. Заходим в один салон. Цены очень высокие, но мы для вида крутимся там, чтобы сразу не уходить. А напротив входа висит зеркало во всю стену. Смотрю, подружка моя подошла к нему впритык, туда-сюда шатается, а потом как ломанется прямо в него лбом. Потом она рассказала: «Собралась выходить из магазина, подхожу к двери, а там какая-то тетка стоит. Я влево — и она влево, я вправо — и она вправо. Мне это надоело, и я решила идти напролом!» В ее адекватности я, конечно, засомневалась, но тем не менее дружим до сих пор.
- Год назад пошли с женой на рынок выбирать сантехнику, а заодно и душевую систему с термостатом в новую квартиру. Понравилась одна модель на витрине за 13 тысяч. Спрашиваю у продавца точное название модели, чтобы бегло посмотреть отзывы в интернете перед покупкой. И тут он такой:
— Не скажу!
— В смысле?
— Ну я тебе сейчас скажу, а ты на маркетплейсе закажешь.
— О, точно! Спасибо за совет!
Тут же при нем захожу на сайт фирмы изготовителя, нахожу в линейке эту самую душевую систему, лезу в маркетплейсы. В итоге заказал при нем же за 7 тысяч с копейками. Кислая рожа продавца навсегда останется в моей памяти. А ведь я уже был готов купить у него.
- Это был 1997 или 1998 год. Мне 6 лет. Пришел с мамой на рынок и внезапно застыл у прилавка с помидорами! Продавец улыбнулся и протянул мне один. Я взял и уже хотел уйти, но вдруг повернулся. Продавец нахмурился и посмотрел на меня, но лицо его разгладилось после моей фразы: «А маме?»
«Сходил на местный рынок. Когда надел это худи, ко мне подошли три продавщицы и предложили забрать контейнер с джинсами»
- У меня одноклассница овощами торгует. Старался к ней в отдел ходить: и общение, и торговлю ей поддержать. Однажды нужно было 2 кг моркови. Еще показалось странным, что Танька набирает ее из двух ящиков. Дома понял почему: половина морковок как тряпочки. Дружба дружбой, а некондицию сбывать надо.
- Я не люблю рынки, но это единственное место, где я могу добыть вкусные «корейские» маринованные продукты. Как-то раз зашла, купила все, что нужно, и увидела в лавке мини-мандарины, которые я могу лопать килограммами. Решила тоже захватить, раз уж тут оказалась. Торговка накладывает в пакет, и я вижу, что попадаются гнилушки. Говорю:
— Уберите гнилые мандарины.
Тетка достает один, вертит у меня перед глазами:
— Какие гнилые, ты что?
— Тогда ешьте!
— В смысле?
— Ну так сами же говорите, что не гнилые. Попробуйте!
Тетка начала юлить, а я сказала, что либо я набираю себе фрукты сама, либо до свидания. Еще и в интернете напишу, что на этой точке гнилью торгуют. В итоге набрала сама.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 историй о людях, которые поступили не по инструкции, а по совести
15 светлых моментов, когда люди доверились зову сердца и не прогадали
20+ случаев, когда вселенная решила сделать людям щедрый подарок без повода
18 смешных историй от грамотеев, которые превратили обычный текст в отличную комедию
Истории
3 дня назад
17 жизненных сцен из транспорта, теплых и бодрящих как кофе на заправке
Истории
5 дней назад
16 случаев, когда чуйка у людей сработала на все сто процентов
Народное творчество
1 месяц назад
18 бабуль, которые доказали, что на пенсии жизнь только начинается
15+ курьезных случаев, когда опоздание обернулось сюрпризом
Истории
3 недели назад
16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался
15 человек, которые решили сделать сюрприз любимым, но где-то перемудрили
18 человек пригласили к себе гостей, а их вечер обернулся настоящим анекдотом
Интересное
1 месяц назад
15 женщин рассказали, как отношения с иностранцами стали источником сюрпризов
Народное творчество
1 месяц назад