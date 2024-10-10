Мне в "Магните" вообще без разговоров возврат сделали за мандарины, которые внутри оказались подгнившими
18 покупателей, которым на рынке вместе с товаром «отвесили» любопытную историю
Обычная ситуация «покупатель — продавец» иногда порождает занятную историю. Продовольственные и вещевые рынки не исключение. Мы уверены, что их продавцам есть что рассказать, но сегодняшняя наша подборка — откровения покупателей о самых интересных случаях на базаре.
- После работы забегаю на рынок за фруктами. Беру, что нужно, расплачиваюсь, а на выходе решил проверить покупки на контрольных весах. Мама дорогая, на два кило меня обвесили! Я — к продавщице, спрашиваю, это что вообще? А она мне: «А как вы хотели? Это не обвес, а компенсация. Вы вообще-то имеете хорошую работу, можете позволить себе на рынок прийти, а я нет... Могли бы и не заметить на первый раз». Правда, разницу в деньгах мне вернула. © CEMEH67 / Pikabu
- Это был 1997 или 1998 год. Отца не стало, маме на работе не платили зарплату, время было не из лучших. И как-то, когда мы пришли на рынок, 6-летний я намертво застыл у прилавка. Нет, там не было киндер-сюрпризов или сникерсов. Там были помидоры! Я, видимо, настолько хотел есть, что они казались божественным лакомством. Старый продавец, улыбнувшись, протянул мне один. Я взял и уже хотел уйти, как вдруг повернулся и продолжил гипнотизировать прилавок. Нахмурившийся продавец вопросительно посмотрел на меня, но лицо его разгладилось после моей реплики: «А маме?» © Убойные Истории / VK
- Я не люблю рынки, но это единственное место, где я могу добыть вкусные «корейские» маринованные продукты. Как-то раз зашла, купила все, что нужно, и увидела в лавке мини-мандарины, которые я могу лопать килограммами. Решила тоже захватить, раз уж тут оказалась. Торговка накладывает в пакет, и я вижу, что попадаются гнилушки. Говорю:
— Уберите гнилые мандарины.
Тетка достает один, вертит у меня перед глазами:
— Какие гнилые, ты что?
— Тогда ешьте!
— В смысле?
— Ну так сами же говорите, что не гнилые. Попробуйте!
Тетка начала юлить, а я сказала, что либо я набираю себе фрукты сама, либо до свидания. Еще и в интернете напишу, что на этой точке гнилью торгуют. В итоге набрала сама. © Миранда Буш / ADME
- Несколько лет назад искал кроссовки на рынке. Понравилась одна модель, но была она мне маловатa. Спрашиваю у продавца: «А мой размер есть?» Тот отвечает, мол, сейчас все будет, и уходит. Спустя пару минут возвращается и гордо протягивает мне тот же кроссовок, что я мерил, но без стельки, и говорит: «Надевай, теперь все ок». © Jktu26 / Pikabu
- У меня одноклассница овощами торгует. Старался к ней в отдел ходить: и общение, и торговлю ей поддержать. Однажды нужно было 2 кг моркови. Еще показалось странным, что Танька набирает ее из двух ящиков. Дома понял почему: половина морковок как тряпочки. Дружба дружбой, а некондицию сбывать надо. © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Подруга выходит замуж. Пошли мы с ней на рынок платье выбирать. Заходим в один салон. Цены очень высокие, но мы для вида крутимся там, чтобы сразу не уходить. А напротив входа висит зеркало во всю стену. Смотрю, подружка моя подошла к нему впритык, туда-сюда шатается, а потом как ломанется прямо в него лбом. Потом она рассказала: «Собралась выходить из магазина, подхожу к двери, а там какая-то тетка стоит. Я влево — и она влево, я вправо — и она вправо. Мне это надоело, и я решила идти напролом!» В ее адекватности я, конечно, засомневалась, но тем не менее дружим до сих пор. © Не все поймут / VK
- На рынке прошу взвесить любимую колбаску, а продавщица давай отговаривать: «Да вы лучше вот такую попробуйте или вот эту». Я настаиваю на своем выборе. Как вдруг тетка, почти не открывая рта, выдает: «Мужчина, вы что, намеков не понимаете? Не советую...» С тех пор я у нее постоянный покупатель. © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Молодая женщина на рынке продавала абрикосы в ведре. Такие красивые, с румяным бочком. Взвесили, она стала пересыпать их в мое ведро, а абрикосы практически все мятые и сок пустили. Я сказала, что пусть такие забирает обратно, я брать их не буду. Если они сейчас давленые, то пока я до дома доеду, они превратятся в варенье. Так она с такой злостью назад их забрала и стала мне выговаривать, мол, я сама не знаю, чего хочу, и что она из-за меня раздавила все абрикосы, и их у нее никто не купит. Действительно... © Annyshka1990 / Pikabu
- Я был ребенком, когда в силу вступил закон, что нельзя всякие там арбузы надрезать в ларьках из-за санитарно-гигиенических соображений. И мы с мамкой решили купить арбуз. Продавщица заверила, что слаще не бывает. Купили, я взялся его нести. И тут арбуз выскользнул из моих детских рук, упал на землю, разбился — и оказался внутри белоснежным. Мама ругать меня не стала — набросилась на продавщицу. А та заявила: «Хоть арбуз и белый, но он сладкий!» Пробовали этот арбуз всей очередью. Он был кислый, как лицо продавщицы. Деньги она нам вернула. © dancingcaramel / Pikabu
С колбасой история одной мне из-за температуры непонятна или она действительно какая-то бессвязная?
- Хотела купить мандарины на рынке. Иду заглядываю на прилавки, одна из продавщиц восклицает:
— Девушка, берите мандарины, очень сладкие, вкусные!
Я говорю:
— Спасибо, мне кислые нужны.
На что от продавца пришел незамедлительный ответ:
— А, ну они кисловатые так-то, берите! © ayalta / Pikabu
- У меня муж способен иногда очень неожиданно сторговаться. Вот один пример: дело было по студенчеству в начале 2000-х. Зашли они с однокурсником утром на рынок по пути в универ, чтобы посмотреть кожанки — чисто прицениться. Там их зазвал к себе в палатку один активный продавец — давай нахваливать да предлагать примерить. Мужу одна куртка вполне приглянулась: и села хорошо, и ладная, и надежная, и смотрится. Спрашивает цену. Продавец:
— 3,5 тысячи.
— Дорого. У меня столько нет. Пойдем еще посмотрим.
— А сколько есть?
— Полторы.
— Так ты у друга займи.
Друг:
— Да у меня вообще сотка всего.
— Ну вот, не хватает.
И разворачиваются уходить. Через три шага продавец их догоняет.
— Ладно, бери за 1 600!
Получил день — и давай ими все куртки обмахивать — примета у них такая была с первым покупателем. А муж эту куртеху потом лет 8 носил и в пир и в мир, пока совсем по швам не рассыпалась. Удачная оказалась. © liolka.sos / Pikabu
- Ой, как выбесила одна продавщица!
— Нужна хурма. Чтобы была сладкая, твердая, но не вязала.
— Вот! Твердая!
— Она сладкая, твердая, но не вяжет?
— Вяжет, конечно! Твердая же.
— Нужна сладкая, твердая, но чтобы не вязала.
— Так вы ее в холодильник положите! Она станет мягкой и вязать перестанет.
— Сладкая, твердая, но не вяжет. Такой нет?
— Ну вот хорошая!
Оборачиваюсь — уже пара человек за мной. Ну понятно. Разворачиваюсь. В спину крик.
Продавщица достает огромную такую хурмищу.
— Вот! Сладкая, твердая, но не вяжет!
— А сразу что не дали?
— Так она дорогая! © motherofunicorns / Pikabu
- Как-то, когда был молодым и наивным, поехал на радиорынок. Сразу же ко мне подошел паренек, типа, чего ищешь. Ну я сдуру и сказал, что аккумуляторы для ноутбука. Он тут же такой: «Пошли!» Топали мы через весь рынок. В общем, привел, аккумуляторы есть, как сейчас помню, 1 400 я отдал. Сколько они должны были стоить, я не знал даже примерно. Иду обратно, вижу: стоят точно такие же на витрине за 800 рублей. Возвращаюсь в ту палаточку, говорю, мол, верните обратно деньги, вот ваши аккумуляторы. Меня там давай грузить про сложный технический товар и прочее... Я стою на своем. И тут продавец открывает тайну, говорит: «Если бы ты сам пришел, то без вопросов, а так я уже 500 рублей отдал тому, кто тебя привел». Тут бы написать красочную историю про то, как я ему пригрозил своими познаниями в области права, но, увы, я тогда просто ушел, опечаленный, с аккумуляторами, купленными почти за двойную цену. © dmitrye399 / Pikabu
- Катаемся с мужем по стране — занимаемся автотуризмом. И, как назло, порвались мои эспадрильи, а в кроссовки перелезать жарко. Зарулили в ближайший маленький райцентр за какими-нибудь подходящими тапками. А там только рыночек и о-о-очень подозрительная обувь. Говорю продавцу: «Что-то подошва у этой пары ненадежно выглядит». Он мне: «Ну что вы, они сто лет пробегают!» — и сгибает тапку пополам. Ну и подошва пополам хрясь! Продавец эту пару скромненько под прилавок задвинул и сразу начал заинтересованно изучать облака. © ФьюАлка / ADME
- Иногда ходим на рынок с мужем, но чаще его одного отправляю. Вчера зашла в ларек с овощами, попросила взвесить огурцов да помидоров. А продавщица со злостью глянула и сказала, что ничего мне не продаст. Я оторопела. Тут бабуля достала блокнотик и заявила: «Ваш муженек мне 3 раза 50 копеек обещал донести. Платите его долг — или овощей не видать!» Так неловко было, что дала ей гораздо больше, так сказать, за моральный ущерб. © Не все поймут / VK
- Мой муж сыр покупал. Пришел на рынок и замер перед прилавком с сырным разнообразием. Продавец решила помочь: «Вам какой сыр? Для чего?» И тут муж на голубом глазу выдает: «Жена сказала, что для любовницы». Продавщица тут же сделала квадратные глаза, и муж вдруг понял, что сморозил. А «Любовница» — это название салата, который мы очень любим. © Убойные Истории / VK
- Мы с мамой как-то ей куртку подбирали. Приглянулась одна, но тоже дорого показалось. Решили еще походить, посмотреть. Продавец потребовала оставить задаток, а то ведь другому продаст. Купили в итоге в другом месте. © Niki SS / ADME
- Покупаю на рынке разливное молоко. Продавец берет бутылку, льет поварешку воды, потом поварешку молока, и так все два литра. Я спрашиваю: «Это что такое-то?» Продавец снисходительно: «Девушка, молоко коровье не пьют неразбавленным!» Пробую, а оно еще и скисло. Тут же говорю об этом продавцу, а он смеется: «Это вам не магазиное молоко, оно и должно быть кисловатым». Говорю ему, мол, я ветеринарный врач, в мои обязанности входит ветеринарно-санитарная экспертиза продутов животноводства, в том числе и молока, и уж поверьте мне, я точно знаю, каким должно быть молоко, а если вы мне сейчас не вернете деньги и не заберете свою бурду, я буду рада позвонить своему коллеге, ответственному за ваш район, и тогда он с удовольствием выслушает вашу лекцию о молоке. Продавец ехидничать перестал. Молча отдал мне деньги. © Trapezium / Pikabu
Комментарии
Однажды пошли покупать мне куртку к школе. Понравилась одна, и цвет, и фасончик, и цена подходящая, а самое главное - рукава как раз( у меня руки нестандартные, длинные. Но! "Надо ещё посмотреть". Короче не купили ту курточку. А когда похолодало, пришлось брать любую, и ходила я с куцыми рукавами. Почему всё же не купили ту? Я была с мачехой.
Свежее парное молоко от коровы, которая клевера наелась — самое вкусное и сладкое молоко, которое я когда-либо пробовала. Да и вообще ни разу не было, чтобы нормальное молоко было кислым. С желтым оттенком? Да, если корова ела одуванчики. Горьковатое? Да, если борщевик. Кислое? Только испорченное.