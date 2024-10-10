18 покупателей, которым на рынке вместе с товаром «отвесили» любопытную историю

Однажды пошли покупать мне куртку к школе. Понравилась одна, и цвет, и фасончик, и цена подходящая, а самое главное - рукава как раз( у меня руки нестандартные, длинные. Но! "Надо ещё посмотреть". Короче не купили ту курточку. А когда похолодало, пришлось брать любую, и ходила я с куцыми рукавами. Почему всё же не купили ту? Я была с мачехой.