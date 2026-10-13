Я работаю консьержем 20 лет и расскажу, что жизнь в обычной многоэтажке покруче турецкого сериала
Недавно коллега Алла пригласила меня на новоселье. Пока народ собирался, я с ее мамой, Светланой Анатольевной, разговорилась — мы раньше с ней не встречались. Интеллигентнейшая женщина, спокойная, улыбчивая. Пока болтали, выяснила, что она уже 20 лет консьержем работает в многоквартирном доме. Спрашиваю: «Как вы выдерживаете? Работа же не самая простая, еще и сутками надо трудиться!» А она улыбается и замечает: «Знаете, когда устраивалась, думала, что это ненадолго. Но потом так втянулась, что теперь точно никуда уходить не собираюсь!» Дальше — рассказ с ее слов.
Я всю жизнь домохозяйкой была. Но потом дети выросли, поступили в институты, разъехались, и дома сразу стало так пусто. У всех подружек своя жизнь, не будешь же целыми днями по музеям и выставкам ходить. Сначала думала цветы на продажу выращивать — у меня их всегда много было. Но мне быстро надоело в четырех стенах сидеть.
Рассказала соседке, что уже не знаю, куда себя деть, а она вдруг предложила мне консьержем поработать. Дескать, в соседнем дворе, в многоэтажке, человека на вахту ищут. Особых требований нет, главное, чтобы кандидат был готов по графику работать. Зарплата неплохая, дом хороший. А если не понравится, всегда могу уйти. Подумала я, да и согласилась. Тогда я еще не знала, на что подписываюсь.
Поначалу мне было сложно запомнить, как выглядят мои жильцы. Шутка ли: в доме 20 этажей и столько народу живет. Кто угодно растеряется. Так что честно расспрашивала каждого, к кому он идет и зачем. Одни спокойно отвечали, другие отмахивались: мол, вам какое дело? Ну как какое? Это же моя работа, вот журнал на столе лежит, а сижу я тут не для красоты.
Один парень и вовсе сделал вид, что меня не заметил: шагает к лифту и на мои окрики ухом не ведет. Но я, когда надо, дама настойчивая, догнала его и в лифт не пустила. Ох, и ругался он. А в процессе выяснилось, что он вообще дом перепутал. Ему в соседний надо было. Извинился и убежал. Но не только гости чудили — жильцы тоже не давали мне скучать.
Одна дама решила, что в мои обязанности входит выбрасывать мусор. Каждый раз оставляла рядом с вахтой пакеты. Я ей несколько раз терпеливо объяснила, что заниматься этим не буду — мне на вахте сидеть надо. А у нее в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Мне это все надоело, так что я взяла пакет и обратно к ее двери отнесла. Ух, как она возмущалась. Дело дошло даже до разговоров о том, что консьержи в доме и вовсе не нужны. Но тут другие жильцы меня удивили.
Эта неугомонная жиличка предложила домовое собрание устроить. Все повздыхали и пришли. Женщина взяла слово и начала рассказывать, что консьержи никому не нужны. Люди каждый месяц за сервис платят, а проку от нас никакого. Некоторые призадумались, и я уже мысленно складывала вещи.
Грустно стало: только-только в работу втянулась. Но тут один парень с третьего этажа предложил ей в соседний дом заглянуть, где от вахтеров отказались. Там теперь не очень уютно: в лифт заходить боязно, кодовый замок который раз чинят. Так что жильцы предложение сварливой дамы отвергли. А мне стало приятно, что за нас так вступились.
Спустя несколько месяцев я уже чувствовала себя на новом месте как дома. Постепенно запомнила всех жильцов, узнала, кто на каком этаже обитает, у кого какой распорядок и какие привычки. С некоторыми мы быстро сдружились. А еще мне захотелось сделать наш дом немного уютнее.
Цветов у меня в квартире всегда было полно, так что принесла несколько горшков на работу. Расставила их в подъезде, часть отправила на лестницу. А потом и клумбу разбила у входа. Так как сменщицы все время забывали растения поливать, заглядывала в выходные. Мне несложно было. Да и за жильцами всегда было полезно приглядеть.
Так, парковка у нас перед домом была строго распределена, и каждый знал свое место. Но все равно к кому-то постоянно гости приезжали, родственники или мастер по вызову. И если «чужак» вставал на чье-то законное место, тут же начинались споры. Приходилось успокаивать жильцов, срочно подыскивать для приехавшего другое место.
Два жильца, Иван Сергеевич и Петр, постоянно требовали, чтобы я ворон гоняла. Дескать им парковку под раскидистым ясенем отвели, а на нем вечно стая пернатых сидит и машины пачкает. Как же хихикали жильцы, когда я вокруг дерева бегала и руками размахивала. В конце концов просто пару трещоток на ветки повесила, и вороны в другое место переместились.
Детишки, живущие в нашем доме, тоже не давали мне заскучать. Кто-то обязательно сменку или рюкзак в квартире забудет — приходилось их домой возвращать. Мальчишки вечно норовили без шапки на мороз убежать — тоже не дело. А один раз две девочки, Катя и Аня, мне трех котят принесли.
Дескать, нашли их по соседству, а родители взять не разрешают. Жалко мне хвостатиков стало. Думала сначала домой забрать, но я же сутками работаю — как за ними уследишь. Оставила их в вахтерке. Но сначала, конечно, к ветеринару свозила, все необходимое сделала. Сначала жильцы возмущались: зачем нам кошки в доме? А потом привыкли и даже полюбили.
Так что теперь Черныш, Лапочка и Черепашка — главные украшения нашего подъезда. Со всеми обязательно поздороваются, с детьми очень любят играть, а собаки их искренне уважают. Да и нам, консьержам, не так грустно в ночную смену.
Хотя, чтобы на этой работе заскучать, требуются недюжинные усилия. Например, некоторые жильцы оставляют на вахте запасные ключи. Так, на всякий случай.
Иногда я целыми днями бегаю по разным этажам и выполняю маленькие просьбы жильцов. Например, десятилетний Коля из 42-й квартиры никогда телефон не слышит, а его мама волнуется. Приходится идти и проверять, сделал ли он уроки и пообедал ли. Заодно напомнить мальчику, что надо на мамины звонки отвечать. Летом и на праздники, когда все разъезжаются, нужно поливать цветы и присматривать за животными. В общем, на стуле спокойно не посидишь.
Как-то симпатичная девушка с 7-го этажа, Ольга, попросила забежать к ней домой. Перед уходом она поставила мясо в духовку и не могла вспомнить, выключила ли плиту. А дома никого нет. Поднимаюсь, открываю дверь и слышу, что на кухне кто-то шуршит.
Бросаюсь туда и начинаю изумленно глазами хлопать: у плиты хлопочет муж Ольги и что-то стряпает. На мои смущенные расспросы мужчина сказал, что сегодня у них годовщина знакомства и он решил порадовать супругу ужином. Я объяснила, зачем пришла, мы вместе посмеялись, и я пообещала не выдавать его сюрприз. Ольге сказала, что с плитой все в порядке.
А сколько раз за ночь приходилось вызывать сантехников, я и сосчитать не могу! И хорошо, если жильцы дома. Но когда хозяева в отпуске, а у них протечка, это уже совсем другая история. Один раз мне позвонили ребята с шестого этажа и сказали, что соседи их заливают.
А те на юга уехали. Поднялась к ним, открыла дверь — там тоже потоп. Оказалось, что трубу прорвало в квартире на восьмом, а там все на даче. Пока я ремонтников вызывала, пока по этажам бегала, уже и утро наступило. И таких историй у меня уже на целую книгу набралось.
А как-то к нам в дом заехала семейная пара. Сразу стали жаловаться на шум сверху, а там никто не живет! В очередной раз позвонили, мол, дорогая Светлана Анатольевна, проверьте. Поднимаюсь, дверь приоткрыта, слышатся мужской и женский голоса.
Заглядываю и ахаю — там наши другие квартиранты ремонт делают. Выяснилось, что эта квартира принадлежит тете их хозяйки. Вот она и попросила ребят подготовить жилье к приезду тети. За плату, естественно. Я то думала, что новенькие придумывают, а они были правы. Ребята пообещали больше так не шуметь.
С курьерами тоже выходили забавные случаи: то дом перепутают, то еще что-нибудь учудят. Одной девушке со второго этажа должны были привезти заказ, а ей срочно понадобилось по работе убежать. Она попросила меня пропустить курьера и передать, чтобы он оставил коробку у двери квартиры. Приезжает парень, я ему все объяснила, он спокойно кивает.
И тут замечаю: отошел он на пару метров, открыл пакет и что-то в нем ищет. Думаю: вот наивное дитя, консьерж-то рядом! Уже собиралась рявкнуть, а он достает какую-то коробочку, подходит ко мне и протягивает: это, мол, вам от заказчицы. Оказывается, себе девушка заказала какую-то выпечку, а мне — салатик! Мелочь, а очень приятно!
Были и другие веселые случаи. На девятом этаже жил солидный бизнесмен с женой. Собрались они в отпуск и попросили поливать их цветы. Я на следующий же день побежала — слышала, что у него там какая-то экзотика растет. Думала: наверное, пальмы и орхидеи. Может, упрошу потом один росточек мне отдать.
Выхожу на лоджию и начинаю смеяться. Весь пол заставлен рядами горшков с огурцами и кабачками. Огород я обихаживала на совесть. А вернувшись, хозяева мне еще и подарили килограмм огурцов из собранного урожая, спросить зачем им это хозяйство, я как-то постеснялась. Причуды у наших жильцов бывают разные, но люди они все равно замечательные.
Осенью у нас сломались оба лифта. Я несколько часов на телефоне просидела, выбивая нам ремонтников. Все-таки в доме много детей и пожилых людей. Обещали к вечеру починить. Пока ждала мастеров, заказала две коробки питьевой воды. Все-таки хочется освежиться, пока поднимаешься по лестнице или после спуска.
Жильцы, конечно, ворчали. Думала, долго сетовать будут, что так ремонт затянулся. А они вместо этого скинулись и купили мне букет цветов и тортик. Золотые они у меня! И про день рождения никогда не забудут и на праздники чем-то порадуют.
В этом доме я работаю уже почти двадцать лет. Меня сманивали в другую многоэтажку и даже сулили всяческие бонусы, но куда я уйду? Обитатели дома мне уже как родные. Я видела, как их дети растут, а потом уже и сами заводят семьи.
Меня и на свадьбы, и на дни рождения приглашают. Конечно, в работе консьержа есть минусы: график неудобный, да и гости не всегда вежливые. Но свой дом и людей, которые в нем живут, я очень люблю. Никуда не хочу отсюда уходить. А то как они без меня?
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