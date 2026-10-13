Я работаю консьержем 20 лет и расскажу, что жизнь в обычной многоэтажке покруче турецкого сериала

Поначалу мне было сложно запомнить, как выглядят мои жильцы. Шутка ли: в доме 20 этажей и столько народу живет. Кто угодно растеряется. Так что честно расспрашивала каждого, к кому он идет и зачем. Одни спокойно отвечали, другие отмахивались: мол, вам какое дело? Ну как какое? Это же моя работа, вот журнал на столе лежит, а сижу я тут не для красоты.

Один парень и вовсе сделал вид, что меня не заметил: шагает к лифту и на мои окрики ухом не ведет. Но я, когда надо, дама настойчивая, догнала его и в лифт не пустила. Ох, и ругался он. А в процессе выяснилось, что он вообще дом перепутал. Ему в соседний надо было. Извинился и убежал. Но не только гости чудили — жильцы тоже не давали мне скучать.