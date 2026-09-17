Я перечитала классику и теперь понимаю, почему с этими книгами стоит знакомиться в школе

Помню, когда я в первый раз знакомилась с этим романом Толстого, история Анны и Вронского вызывала во мне смесь сочувствия и печали. Воистину: столь сильная любовь и такая разочаровывающая развязка. Мне, в мои 15 лет, хотелось, чтобы эта пара смогла преодолеть все препятствия и обрести счастье.

А вот другие сюжетные линии меня только раздражали. Очень уж не хотелось отвлекаться от перипетий романа Анны и Вронского. Страницы, описывающие Левина с его непонятным характером и Кити, тоскующую по Алексею, я старалась поскорее перелистнуть. Что уж говорить об истории Долли и Стивы.