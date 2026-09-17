В школе я рыдала над этой историей великой любви. Сейчас же понимаю, что Желтков нездоров, никчемен, инфантилен. Сидит в своей каморке и придумывает себе любовь к принцессе, с которой даже не знаком, просто увидел и полюбил🤦🏻♀️ Сталкер и параноик. А вот муж Веры - настоящий мужчина, он мне всегда нравился.
Я перечитала классику и теперь понимаю, почему с этими книгами стоит знакомиться в школе
Кто-то в школе буквально проглатывал все заданные произведения классической литературы, другие предпочитали знакомиться с кратким содержанием этих книг. В любом случае, после разбора биографии писателя на уроке, многочисленных сочинений и споров о персонажах мы редко возвращаемся во взрослом возрасте к этим книгам. Ведь, казалось бы, все уже изучено от «а» до «я». Но недавно мы с мамой одноклассницы сына решили перечитать те произведения, которые задают нашим детям. Благо, что отроки не горят особым желанием с ними знакомиться. И выяснилось, что многие книги мы теперь воспринимаем совсем по-другому.
Анна Каренина — несчастная женщина или сама заслужила свою судьбу?
Помню, когда я в первый раз знакомилась с этим романом Толстого, история Анны и Вронского вызывала во мне смесь сочувствия и печали. Воистину: столь сильная любовь и такая разочаровывающая развязка. Мне, в мои 15 лет, хотелось, чтобы эта пара смогла преодолеть все препятствия и обрести счастье.
А вот другие сюжетные линии меня только раздражали. Очень уж не хотелось отвлекаться от перипетий романа Анны и Вронского. Страницы, описывающие Левина с его непонятным характером и Кити, тоскующую по Алексею, я старалась поскорее перелистнуть. Что уж говорить об истории Долли и Стивы.
Однако, когда я решила заново прочесть это произведение, мое отношение к персонажам изменилось. Да, судьба Анны кажется все такой же трагичной, но ее поведение вызывает множество вопросов. Кажется, что Толстой специально свел Каренину и Вронского ради демонстрации своей идеи. А так чувство бы между ними не расцвело.
Да и действия Вронского, который поначалу был мне глубоко симпатичен, теперь кажутся как минимум недостойными. Столь настойчиво оказывать знаки внимания замужней женщине, зная, что предложить ей ты ничего не сможешь, — сомнительная идея. И разве можно это оправдать влюбленностью? А вот за отношениями Китти и Левина я теперь следила с большим интересом. Они казались настоящими, живыми людьми, в отличие от Анны и Алексея.
Действительно ли Желтков в «Гранатовом браслете» любил Веру?
В школе повесть Куприна казалась одой настоящей, чистой любви. Георгий Желтков годами тайно обожал княгиню Веру, при этом не требуя от нее ничего взамен. Он даже решил порадовать ее, подарив семейную реликвию на день рождения. И возмущение брата Веры казалось мне чем-то надуманным.
Подумаешь, светские сплетни — тут же такое мощное чувство. Я искренне сопереживала Вере, которая печалилась о том, не упустила ли она главную любовь всей своей жизни. Ведь к супругу она явно сильных чувств не испытывала. Скучная рутина против настоящей романтики. Понятно, что выбрала бы я, будучи подростком.
Теперь же поведение Желткова мне кажется настораживающим. О какой любви вообще можно говорить, если он Веру даже не знал, а только видел украдкой. Влюбленность — возможно, но ведь не любовь же. И изначальное чувство тревоги, которое Вера испытывала, получая послания от незнакомца, сейчас мне совершенно понятно.
А вот ее супруг, который смог поддержать Веру в сложный момент, утешал ее и ни разу не выразил раздражения (хотя ситуация была не самая приятная), вызывает только симпатию и уважение. Далеко же мы ушли от идеалов рыцарской любви. И, честно говоря, я только рада.
Печорин уж точно не герой нашего времени
В 9-м классе все девочки вздыхали по красавцу и обаяшке Печорину. Настоящий романтический герой: мрачно предается тоске, невероятно храбр и готов на все, чтобы покорить сердце любимой женщины. Помнится, мы даже обсуждали, что скучные дамы просто не смогли надолго увлечь Григория. Ему точно нужна была дева под стать.
Но при свежем прочтении Печорин вызвал во мне искреннее раздражение. Его отношение к окружающим, не слишком этичные проказы — все это выглядело исключительно отталкивающе. А главное: все испытания, которые готовила персонажу судьба, ничему его не научили. Как был Печорин скучающим эгоцентриком, так им и остался.
В школе, когда разбирали это произведение, что-то никому из одноклассниц Печорин не нравился)
Недавно мы обсуждали с приятельницей роман Лермонтова, и она поделилась такой историей: «Дочка писала сочинение по „Герою нашего времени“. Спрашиваю ее: „Ты кому больше сочувствуешь: Бэле или княжне Мери?“ Она в ответ: „Печорину!“ Как так? Он же девушкам жизнь испортил.
А дочка берет книгу и показывает мне ключевые моменты: потерянное счастье с Беллой, упущенные возможности с княжной. Говорит: „Неприкаянный он какой-то. Ничего удержать не может. Да и друзей всех растерял! Остается только принимать гордый и неприступный вид!“ Да, под таким углом я на Печорина не смотрела!»
Базаров теперь вызывает скорее раздражение, а не восторг
Другое разочарование постигло меня, когда я перечитывала роман Тургенева «Отцы и дети». В школе меня буквально очаровал образ Базарова. Он казался таким отважным, таким несгибаемым, так храбро парировал в спорах и отстаивал свою точку зрения. А потом еще продемонстрировал способность к верной и сильной любви.
На его фоне остальные персонажи выглядели блекло и скучно. Тот же самый Аркадий, который, казалось, не мог и шагу сделать без старшего товарища и во всем пытался ему подражать, иногда не до конца понимая идеи Базарова.
Но не зря это произведение называется «Отцы и дети». Пусть с годами идеи сменяют друг друга, но вечный спор между молодым и старшим поколением остается. И теперь я с большим сочувствием отношусь именно к «отцам», которые, пусть не всегда понимая детей, продолжают их любить и пытаются вникнуть в мысли молодежи.
Базаров же ко всем относится с одинаковым презрением и явно кичится своим превосходством. Он даже споры ведет в скучающей манере и изображает, что одному ему открылись все тайны мироздания. Вполне понятное поведение для подростка, но Евгений уже не был так юн.
Именно - для подростка. Он невероятно инфантилен. Помню, в универе препод задал вопрос , от чего умер Базаров? Хороший врач, профессионал, как он мог после пореза не обработать рану, не принять меры? И мы общими усилиями пришли к выводу - а ведь умер он от любви. Не признавая любовь, насмехаясь над чувствами, он вдруг понимает, что все его убеждения - ничто по сравнению с истинными чувствами. Борясь со страданиями, пытаясь сохранить себя и не выглядеть слабаком, предавшим свои великие идеи, он просто теряет бдительность, его голова забита другими проблемами. Помню фразу учительницы в школе - Тургенев убил Базарова, потому что НЕ ЗНАЛ, что с ним дальше делать🤣Ну да, Тургенев, конечно, не знал🤦🏻♀️
И почему Герасим не мог раньше уйти от барыни?
Мне в детстве никогда не нравился рассказ Тургенева «Муму», уж очень он был грустный. Перечитывать его я бы точно не стала, если бы не школьная программа. Сыну в 6-м классе проходить «Муму», и каждая страница давалась ему непросто. Выяснилось, что он просто не знает значения части слов в произведении.
Сели читать вместе, добрались до финала, и вдруг ребенок огорошил меня вопросом: «Мама, а почему Герасим раньше от барыни не сбежал? Он же все равно в результате самовольно ушел, не лучше ли было это сделать вместе с Муму?»
Объяснила ребенку этот ход драматургией истории (так как сама не знала, как обосновать логику Герасима), но на сына мои аргументы особого впечатления не произвели. Так он и остался при своем: все персонажи рассказа мало симпатичны и сочувствия не вызывают. Жаль ему было только собачку.
В «Драме на охоте» жалко только Урбенина
Когда я познакомилась с этим произведением в школе, мне действительно казалось, что нелепая влюбленность Урбенина в юную красавицу Оленьку и запустила роковую цепочку событий. Если бы не это, то Зиновьев и Оленька обрели бы семейное счастье и жили бы долго и в согласии.
Но теперь я понимаю, что никаких особенных намеков на влюбленность Зиновьева в Ольгу не было. И ему бы в голову не пришло предлагать ей руку и сердце. Да и сама барышня только выглядела романтично. Ее жадность, редкий эгоизм и недальновидность разрушили бы даже самые крепкие отношения. На мой взгляд симпатичных персонажей в этом произведении, кроме бедного Урбенина, нет.
Обломов уже не вызывает такого раздражения
Единственным героем, который мне нравился в школьные годы и умудрился сохранить мое благорасположение спустя годы, оказался Андрей Штольц. Да, порой он кажется чересчур идеальным, но при этом не лишен недостатков. А главное, несмотря ни на что, он не бросает своего друга Обломова.
А вот Илья Ильич, который раньше вызывал у меня раздражение своей ленью и нерешительностью, теперь кажется симпатичным. В конце концов, все люди разные. И если человеку по нраву спокойная и бездеятельная жизнь, то стоит уважать его желания. Не всем же быть деятельными товарищами. Тем более что его лень, в отличие от эгоизма Печорина, особых бед другим не принесла.
«Евгений Онегин» теперь увлекает не только сюжетом
В школе мы выучивали наизусть письма Татьяны и Онегина, сочувствовали девушке и негодовали из-за ветрености Евгения. Но годы спустя поведение молодого человека уже не вызывает такого возмущения. Он не играл чувствами Татьяны и постарался объяснить причину своей холодности. Понимал ли он сам себя — другой вопрос.
Но когда я недавно перечитывала роман в стихах Пушкина, то поняла, что меня больше увлекает не история героев, а картины городской и сельской жизни первой четверти XIX века. Буквально на каждой странице можно найти какие-то подробности о культуре тех времен: описание домов, моду, обычаи, блюда. Это очень увлекательно.
Ой, ну извините, Онегин тот еще позер. "учитесь властвовать собой, вас не всякий, как я поймет". А потом на балу устроил ей такой бемц, хорошо хоть, не у всех на виду, и даже мысли не появилось, что может ее скомпрометировать.
Позер, эгоист и себялюб.
Я не думаю, что школьникам в подростковом возрасте рано знакомиться с классической литературой. Конечно, некоторые нюансы отношений и философские вопросы становятся понятны с годами. Но и без этого в книгах можно найти много увлекательных моментов.
Я бы, наверное, фокусировалась не на взаимоотношениях героев и их внутреннем мире, а именно на культуре и истории тех времен. Зная о правилах этикета, особенностях жизни, моментах воспитания, ребятам было бы проще понять некоторые действия героев и их логику. Ну а перечитать книгу никогда не поздно. И каждый раз впечатления и мысли будут другими.
А если вам нравятся наши статьи о культуре, вот еще несколько:
Комментарии
Автор, вы там предлог НЕ в заголовке упустили. Все эти книги авторы писали для взрослых людей, с каким-никаким жизненным опытом. Все приведенные вами примеры о том, как вы НЕ поняли книгу в школе. Хорошо, что вы читать любите и перечитали произведения потом, когда доросли до них, а у скольких детей литертура не по возрасту отбила желание читать вообще.