16 счастливых историй из летних кафе, которые пропитаны вкусом сочного шашлычка и арбузного лимонада

Летняя веранда кафе или ресторана — это особое место, где пересекаются безмятежный отдых и вкусная еда. Под аромат шашлыка и звон стаканов с лимонадом здесь рождаются маленькие радости. Ведь летние террасы буквально пропитаны теплом и легкой иронией. В результате дружеская или семейная посиделка в таких летниках может подарить хорошее настроение и историю, которая запомнится надолго.