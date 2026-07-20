Врачу за хорошую работу это взятке. А у официантов чаевые... но специфика и ответственность разные
15 историй из кафе и ресторанов, где вместе с едой подали кастрюльку с впечатлениями
Каждое посещение любимого кафе или ресторана — это всегда вкусная еда и вдохновляющий отдых от повседневной суеты. Иногда в стенах общепита разворачиваются настолько теплые и душевные истории, что они запоминаются на всю жизнь. Так что нередко обычный поход в ресторан превращается в незабываемое событие. Этому могут поспособствовать как официанты, так и другие посетители.
- Пригласил меня мужчина в ресторан на свидание. Мило побеседовали, он оплатил счет картой и отошел в уборную. А я оставила на чай 200 рублей официанту и направилась в гардероб. Потом кавалер подходит ко мне весь взъерошенный и выдает: «Мне сдачу дали. Первый раз такое, вроде картой оплатил. Отличный ресторан!» Тут уже удивилась я. Говорю: «Это я на чай официанту оставила».
- Пошла в любимый ресторанчик. За соседним столиком мужчина встал и опустился на колено перед своей спутницей. Ресторан замер в ожидании трогательной сцены! Кто-то уже включил камеру на телефоне, официант застыл с подносом, девушка прижала руки к лицу. А мужчина нагнулся и как давай искать упавшую под стол запонку! Нашел.
Китайское хого — это не блюдо, а способ приготовления. В стол вмонтирована плита, на ней кастрюлька с бульоном, в которую закладываются тонко нарезанные ингредиенты
О, в Маньчжурии полно таких ресторанчиков, Самовар называются, на самом деле очень интересно, вкусно и можно попробовать абсолютно всё, в отличии от готовых блюд, порции которых такие большие, что если идти, допустим, вдвоём, попробуешь максимум 2-3 блюда)))
- В кафе заказала самый скромный суп — денег впритык до зарплаты. А официант несет горячее, салат, десерт, сок. Я замахала руками — это не мой заказ! Он улыбается: «Ваш, все уже оплачено». Я решила, что меня с кем-то перепутали, и собралась честно признаться. Но официант с улыбкой сообщил: пожилой мужчина за угловым столиком сказал, что я «вылитая его дочка в молодости», и попросил накормить меня как следует. Он ушёл раньше, чем я успела обернуться и поблагодарить. Я так и не узнала, кто он. Но тот суп был вкуснее любого ресторанного деликатеса.
Если пересчитать стоимость этого дошика на килограмм и сравнить с ценой обычных макарон, внезапно выяснится, что дошик ни фига не для бедных.
- Зашли с девушкой в кафе, попросили два кофе. Через пару секунд моя девушка добавила: «В один меньше сахара, пожалуйста». А официантка уже насыпала по ложке в мой и ее кофе. Тогда после паузы она смущенно спросила, мол, что же вы раньше не сказали? А потом нашла гениальное решение задачи. Она взяла и насыпала в один из стаканчиков еще ложку сахара. Поставила перед нами оба, показала пальчиком на второй и абсолютно справедливо заявила: «В этом меньше».
История.
Студент с минимальным количеством денег ехал на поезде.
На станции бабка продаёт кофе.
Насыпает ложку кофе и наливает стакан кипятка.
Он покупает стакан.
Она спрашивает: Тебе покрепче или послабже?
Он говорит: Покрепче.
Рассчитывая, что она насыпет 2 ложки за ту же цену.
А она ему насыпала 1 ложку кофе и налила пол стакана воды.
- У меня как-то раз женщина заказала мороженое. Я стою у раздачи, жду пока его отдадут, чтобы сразу унести. Идти до стола меньше минуты. Подала мороженное, а оно, естественно, уже слегка подтаяло. Так клиентка начала задавать вопрос: «Почему мороженое растаяло?» На мой ответ, что это мороженое, и оно имеет свойство начинать подтаивать при плюсовой температуре последовало: «Я не буду за это платить». После этого мы заменили стеклянные креманки на металлические.
Лично я люблю подтаявшее мороженое. Но клиентка права. Она заказывала мороженое, и принести должны были мороженое, а не семифредо. Не лукавьте, меньше чем за минуту оно бы не растаяло.
Самая переоцененная еда! Из улиток не вызволилась большая часть мяса, морской еж оказался на вкус как консервы минтая, а устрицы как соленая водичка
- Решили с подругой худеть. Заказали по чаю. Вдруг официант поставил перед нами тарелку с двумя кусками пирога. Мы в один голос: «Это не наше!» Официант кивнул в сторону угла: «Это от мужчины за тем столиком». Мы повернули головы, ожидая увидеть красавчика. Но не тут-то было! Там сидел благообразный дедушка лет восьмидесяти. Он подмигнул нам и сказал: «Девчата, я слышал ваш разговор про диету. Но вы и так красавицы! Ешьте пирог, я угощаю!» Мы умилились и съели этот пирог до последней крошки с огромным удовольствием.
Когда реально хотят похудеть, чай пить в кафе или ресторан не ходят, чтобы соблазна не было.
- Работала в ресторане, куда ходила в основном молодежь. Тут явился мужичок средних лет в трениках с вытянутыми коленками. Заказывал банкет на день рождения. Начали формировать меню. Я, подумала, что он откажется, услышав итоговую сумму. Не отказался. А потом я офигела, когда в день праздника для него в числе подарков был слиток золота размером с кирпич в бархатной коробочке со специальной перчаткой:, чтобы не заляпать золотишко. В общем, не судите по одежке.
Странно, что не упомянула грузчиков, которые этот подарок доставили. Объём стандартного кирпича почти два литра. Умножаем на удельный вес золота и получаем около 40 килограмм. И да, я зануда.
- Знакомая бронировала столик в кафе на день рождения. Пришла с двумя подругами, а там свадьба. Зал один, администратор предложила поставить столик в углу и посидеть там. Знакомая неохотно, но согласилась. Она и ее подружки потом расслабились, вместе с гостями танцевали, какие-то парни даже больше их компанией увлеклись, чем свадьбой. Невеста была возмущена, но администратор отказалась выгонять новых гостей.
Испанский официант очень удивился, когда гостья заказала качопо лишь для себя. Ведь это 2 огромные отбивные из телятины с хамоном и сыром внутри
А чего тут странного? Несъеденное упакуют, и она с собой заберёт. Мне кажется, уже во всем цивилизованном мире так делают.
- Сидел как-то на летней веранде огромного ресторана. Прошел дождь. Один из работников аккуратно пытался стряхнуть воду с тента. В это время подъехал гелик, из него вышел хорошо одетый мужчина. Работник нечаянно опрокинул воду с тента на мужчину, в результате чего костюм последнего стал насквозь мокрым. Мужчина побагровел и решительно направился ко входу в ресторан. И тут работник встал у него на пути и произнес: «Извините, но в таком виде нельзя. У нас строгий дресс код!»
Как же невыносимо отвратительно слово "гелик". Не умеешь сказать Geländewagen - не строй из себя, говори "внедорожник".
- Гости заказали жареного цыпленка. Пока уходила от стола, мне прокричали, чтобы принесли побыстрее, а то они торопятся. Ага, там закусок по полной и десертов с кофе. Предложила взять что-то другое. Предупредила, что цыпленок готовится примерно 30-40 минут. А они такие: «Так вы скажите, чтобы побыстрее!» Как пожелаете, но через 15 минут он будет сырой, а через 5 — сырой, но горячий. До одного мужика быстро дошло, но женщина возмущалась весь вечер. Короче, я весь вечер над ними подхихикивала.
Если это именно цыплёнок, почему не сделать тапака? Будет готово минут через 20-25.
- Как-то пришли две женщины. Заказали чай и удон. Я записала заказ в заметки, повторила его вслух, они подтвердили, что все верно. Пробила заказ, а когда им принесла блюда, они вдруг сказали: «Мы это не заказывали. Французский омлет мы просили». После этого они ушли, даже не поев еду. Я показала им заметки и сказала: «Вот ваш заказ, именно это вы и заказывали. Но они даже не стали слушать и просто ушли».
Зато один официант сказал мне: «Не переживай, такое бывает». И представляете, он сам оплатил этот заказ! Как истинный джентльмен! До сих пор не понимаю, зачем люди так делают.
Передумали есть и решили так сделать, чтобы не пришлось платить? Иначе к чему этот фарс?
В Сербии мяса не жалеют. Как видите, иногда мяса в тарелке оказывается значительно больше гарнира
- У нас с мужем был любимый ресторан, куда мы всегда ходили есть. Все как положено: мужу жали руку, а мне делали комплименты. Однажды сказала официанту, мол, какой у вас красивый цветок в зале стоит, нигде больше таких не видела. Через некоторое время ко мне подошла администратор. Сказала, что они посмотрели, где был куплен цветок, позвонили туда, им сказали, что он еще в наличии. Уважаю людей, которые могут создавать в своих заведениях такую уютную и дружескую атмосферу.
То есть им это сообщили, чтобы они поехали туда и купили себе этот цветок?
А она не поняла и всего лишь восхищается обслуживанием
- Работаю официантом в ресторане. Пришла девушка, я приняла заказ, но поняла что что-то не так. Спросила, мол, у вас все хорошо? Девушка посмотрела на меня и сказала: «Можно я вас обниму? Мне это сейчас очень нужно». Мы обнялись, а я ей сказал, что все будет хорошо, все проблемы решаются. Я решила заказать ей от себя чизкейк. Это были мои последние деньги, но я не смогла просто так взять и оставить человека. Надеюсь, она это запомнит и ей будет легче. Нужно делать больше хороших дел, даже таких.
Так кто официант? Девушка или парень? Или по ходу действия произошла смена пола?
Вот такую огромную шаурму подают в Ереване! Ее вкус и размер по достоинству оценивают даже жители Санкт-Петербурга, которые уж точно знают толк в шаверме
- Когда-то мой муж коллекционировал стаканы. Однажды в каком-то заведении мы увидели оригинальный стакан в виде сапога. Я решила спросить у официантки, сколько будет стоить разбить стакан. Она ответила, что бесплатно. А я ей: «Тогда можно нам его в подарок? Сделаем вид, что мы разбили». Она отказала. Стакан был очень классный, до сих пор его помню. Больше мы нигде таких не встречали.
Пивные бокалы в виде сапога есть во многих немецких пивных. Я даже мужу хотела такой купить - они в интернете какие хочешь продаются.
- В нашу шашлычную ходил мужик. Заказывал порцию, ел молча. Недавно принесла ему заказ. Мужик нахмурился, поклевал два куска и говорит: «Мангальщика приведи, а». Побежала. Думаю, сейчас начнется что-то про жесткое мясо! Выходит шеф, а мужик вдруг достал из пакета банку и басом выдал: «Мясо у вас отличное, а вот маринад слабоват. Дарю свой фирменный, на гранатовом соке! Я этот рецепт сам придумал, от клиентов отбоя не будет». Наш шеф сначала опешил, а потом они с этим дядькой еще полчаса у мангала специи обсуждали. Договорился он, что мужик теперь нам этот маринад поставлять будет. Новинка и впрямь зашла на ура.
Кафе и рестораны — это гораздо больше, чем просто места, где можно вкусно поесть. Ведь иногда за обычными столиками происходит нечто больше, чем просто обед или ужин. Здесь пересекаются судьбы, рождаются добрые поступки и случаются моменты, которые потом хочется пересказывать всем знакомым. Работники общепита каждый день становятся свидетелями теплых, забавных и трогательных сцен — и, кажется, именно из таких мелочей и складывается настоящая душевная атмосфера любимого заведения.
Комментарии
мужик в ресторане
- а принесите мне минтая жареного
- хорошо
- приготовить его по особенному, надо шоп одна сторона подгорела, а вторая оставалась мороженной
-!? х х хорошо....
- а, ещё! подавать бросив тарелку на стол и сказать, нате, жрите!
сделали как заказывалось, но сомнения какие то гложат
- а почему такой заказ, это какая то проверка?
-не, я тут в вашем городе, в командировке уже месяц, соскучился по жене. захотелось шоп как дома....
Ресторанная жизнь точно прошла мимо меня. Была в ресторане 1,5 раза. Сначала в Сочи на вокзале днем зашли пообедать. Потом спустя 30 лет на свадьбе. Дочку (2 года) пришлось взять с собой. Весь вечер ходила за ней. За столиком почти не сидела.)))