16 историй о возвращении домой, где скрип половиц звучит как добрая сказка
Где бы мы ни жили, у каждого из нас есть то место, где чай слаще, а суп — вкуснее. А главное, что нас там всегда ждут и рады нам, что бы ни было. Сегодня в программе — живые истории о людях, которые решили сменить столичный шум на простые человеческие вещи: тишину родных дворов, треск дров в печке и бабушкины пироги. Впрочем, и без забавных казусов не обошлось.
- Отмечала юбилей в родном городе. Сидим в кафе всей семьей. Вдруг мама говорит: «Катюш, прости меня!» И я вижу, как к нам идет мой первый муж с дочкой. «Можно к вам?» Развернула обоих. Позже получила СМС, и аж сердце екнуло: «Катя, я хотел тебя от всей души поздравить и познакомить с Миланой. У нее недавно не стало мамы, и я думал, ты захочешь начать все сначала. А ты поступила как всегда!»
Оказалось, мама моя с ним периодически общалась и была в курсе всей ситуации. У них родился план — помирить нас на моем дне рождения. Только вот мне они решили ничего не говорить. «Сюрприз» хотели сделать.
- Я приехала к родителям, а дома никого не было. Заглянула в холодильник и отрезала большой кусок колбасы. Было очень вкусно с дороги! Потом только название прочла: «Для Бобика». Оказалось, что это собаке покупали!
«Каждое лето в детстве меня отправляли в деревню. До сих пор помню, как дедушка печку разжигал, а бабушка пекла пироги. Прошлой весной в родных краях купил дом. Теперь печку топлю сам»
- Когда я была в старших классах, у меня были любимые джинсы. С низкой посадкой, прямые и немного свободные. В начале лета я приехала на каникулы в деревню. Уже представляла, как щегольну в них на местной дискотеке. Приехали ночью и остановились у бабушки, где уже были мои двоюродные братья. Утром я свои джинсы не нашла... Помню, как грозно младшему кузену сказала: «Надеюсь, ты их не брал!» И тут бабушка достает мои джинсы, обрезанные по колено. Как оказалось, она подумала, что это старые джинсы братьев и решила сделать из них шорты.
Бабушка тогда дала мне денег, и я купила новые джинсы — свои первые скинни, потому что похожие на старые нигде не нашла.
- Ушла от мужа и попросилась пожить у мамы. Стучу, готовлюсь выслушивать «я же говорила». Мама открывает и с порога: «Сейчас тебе полегчает!» Тянет меня за руку в мою старую комнату. Открывает дверь, и я вижу на стенах свои подростковые постеры — Джастин Тимберлейк, Дима Билан, Александр Рыбак и прочие кумиры юности. На Тимберлейке даже сохранился поцелуйчик, сделанный с помощью блеска для губ. И так мне хорошо стало, так легко — да е-мое, думаю, ну, разошлись, ну и что, другого найду, зато у меня мама есть, которая меня любит и примет всегда, какой бы я ни была.
- Нам всем нужно поучиться самоуважению у кота Василия. Приехала я в гости к родителям и спрашиваю: «А чего кот не выходит встречать?» Мама, недоуменно на меня глядя: «Ты говорила, что будешь вчера. Он сидел и ждал тебя у двери. Но второй день подряд он никого ждать не будет!»
В гостях у бабушки
Помню, в студенчестве девочке из нашей группы родители прислали ведро клубники. Это был уже конец летней сессии, многие уже разъехались. Девочка жила в нашем общежитии этажом ниже. Она поняла, что одна ведро клубники не осилит, пригласила нашу комнату на помощь. Клубника отборная, крупная, вкусная. До сих пор помню. Спасибо, Таня!
- Переехала к бабушке в небольшой город с населением 150 тысяч из Сибири на Урал. Какие тут люди, а! Всегда помогут. Вышла из автобуса, упала — тут же подскочили, помогли подняться. Бабуля упала на прогулке — добрый дядька довел ее до квартиры и тысячу раз переспросил меня, а точно ли я ее внучка, отдавать не хотел. Один раз она упала, когда мы шли вместе, так один мужик поднял ее и держал, а второй вызвал нам такси и с нами доехал до дома, помог. Добро есть!
- Есть у меня племянник со стороны жены, 30 лет, живет в Москве. Приезжает как-то на лето со своей девушкой к бабушке. А девушка у него убежденная вегетарианка, и племяш тоже стал вегетарианцем.
У бабушки практически все блюда жирные и готовятся из мяса. Накрывает она на стол, а ни внук, ни его девушка практически ничего не едят, даже манты. Внук пытается объяснить:
— Мы вегетарианцы, мы решили полностью отказаться от мяса.
— Ты ж всю жизнь мясо любил. Это из-за нее?
— Нет, бабуль, я сам так решил.
Бабушка сердито смотрит на девушку, а та ей:
— Поймите, животный белок вполне можно заменить растительным. Вот грибы например, они же как мясо.
Бабушка думает секунд 10 и выдает:
— Если б грибы были как мясо, волк бы их ел!
Два по биологии. Грибы,животные и растения вообще разные царства.
«В гостях у бабушки. Ей 83 года. Личность она неординарная, умная, готовит шикарно! Пишет статьи в местную газету, рассказывает о своей жизни, ее частенько печатают»
- За месяц до нашей свадьбы жених взял все отложенные деньги и перевел первой жене. Оказалось, она не оплатила обучение их дочки. Зато в Египет съездила. Я на эмоциях собрала вещи и уехала к бабушке. Выслушав меня, она нахмурилась и вдруг молча меня обняла. Долго так сидели, и я чувствовала себя как в детстве, когда меня соседский пацан задирал, а бабушка меня от него защищала. Потом борща навернула, а на утро блинчики — и отлегло как-то.
Мужчину того оставила. Я понимаю, что он защищал своего ребенка, но пускать в свою жизнь человека, у которого предыдущая жена способна выкидывать такие коленца, а он это молча терпит, я не готова.
А почему он свои деньги не перевёл? ?? Они с бывшей - два сапога пара
- Я потеряла папу, когда мне было 12 лет. А где-то лет в 18 я поехала в гости к бабушке (маме отца) в другой город. И мы с ней навестили моего дядю (папиного брата). Посидели за столом, пообщались. Мы с бабушкой стали собираться домой, уже обулись. Обнялись с дядей на прощание — оказалось, от него пахнет так же, как от моего папы! Я думала уже, что забыла этот запах — и вдруг внезапно вспомнила. Чуть не расплакалась прямо там. Сказала бабушке, что еще на день задержусь, осталась в гостях. Хотелось так и стоять с ним, обнявшись, долго-долго. Я до этого даже подумать не могла, что запах может вызвать такие эмоции!
Как мне хочется ещё хоть раз почувствовать и вспомнить папин запах. Когда он умер,я года 2 его вещи отдельно хранила. Иногда доставала какой нибудь свитер,утыкалась носом и дышала. Потом,к сожалению,вещи начали пахнуть одеждой, которую давно не носят ( 21 год прошёл. А мне так его не хватает. С дядьками не повезло. 2 было. 1 остался. Оба чужие равнодушные. Оставшийся даже не помнит как моих детей зовут.
- Зашла в гости к бабушке. Конечно же, она начала меня кормить и говорит: «Сейчас блюдо отведаешь, я его впервые в московском ресторане пробовала!» Я, предвкушая что-то необычное, жду. Тут выходит бабушка и театральным голосом объявляет: «Яйцо под майонезом!»
В одном современном американском сериале было: детективы приходят в ресторан по работе, мельком смотрят меню - о, тут подают фаршированные перцы, надо будет попробовать, говорят это очень вкусно!
Фото с запахом, звуком и воспоминаниями
- Моей бабушке 80, стараюсь приходить к ней каждый день. Даже если захожу сытым, приходится что-то съесть, потому что она ждет меня и старается что-то приготовить именно для меня. Это раздражает порой, но я нашел выход из ситуации. Просто говорю: «Бабушка, а положи мне с собой, я дома/на работе в обед поем», — и она с удовольствием заворачивает это все, потом еще обязательно обернет газеткой и сложит в пакет.
- Давным-давно было. Сижу с сыном в гостях у тещи-бабушки... Накормлены досыта, отдыхаем. Бабушке приходит в голову идея угостить внука еще и десертом.
— Ромочка, а давай я тебя творожком со сметанкой угощу!
— Не хочу, бабушка...
— Творожок со сметанкой — это вкусно и полезно.
— Бабушка, я уже ничего не хочу.
— Но сметанка с творожком — это очень вкусно!
Сын, тяжело вздыхая:
— Ну, ладно, давай...
— Вот и славно!
Теща поворачивается ко мне:
— Леша, сходи, пожалуйста, в магазин за творожком и сметанкой.
- Пару лет назад была в гостях у бабушки, которая, в свою очередь, живет со своими родителями. И вот поздний вечер, прадедушка с тростью ходит по дому, нервно поглядывает на часы и приговаривает: «Ох, что за времена пошли! 11 часов ночи, а ребенка до сих пор дома нет!» Мы просто лежали от смеха: ребенку-то уже седьмой десяток идет!
- Хотела тату. Очень долго выбирала рисунок, мастер несколько раз перерисовывала, прежде чем набивать. Все знакомые, которые видели татуировку, спрашивали, что она означает. Я ответы на ходу придумывала, сама не знала. Через полгода приехала в гости к бабушке, где не была уже много лет и где прошло мое детство. Села на любимое место и уперлась взглядом в картину. Вот откуда мое тату! Из самых счастливых воспоминаний.
- Приехал в гости к бабушке, на свою малую Родину. Городок небольшой, тихий и спокойный. Иду по разбитому асфальту мимо деревянных старых домов, и мне навстречу выруливают два парня в трениках и кожаных куртках. Улыбнулся, потому что у нас на юге даже самые отвязные так не ходят. Но тут происходит комбо — у одного из них играет рингтон «Бумер». Я как будто в прошлое попал!
- Пришла я в гости к бабуле. На тот момент ей было 86 лет. После чаепития бабушка пожелала сходить «проветриться» в ближайший магазин. Мы собираемся, я уже оделась, и тут бабушка начинает в прямом смысле бегать по комнате и что-то искать. Оказывается, она забыла, где лежит ее красивая шаль и, внимание, помада! К слову, до 85 лет бабулечка работала директором музея, проводила множество экскурсий перед высокопоставленными посетителями, и сейчас, даже дома, перед приемом гостей просит предупредить ее заранее, чтобы она успела надеть жемчуга, подушиться парфюмом и нанести помаду.
