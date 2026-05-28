10 наших любимых героев в версиях разных стран
Есть мультфильмы и фильмы, которые стали по-настоящему родными — «Король Лев», «Приключения Буратино» и другие любимые истории, которые приятно пересматривать снова и снова. Но мало кто знает, что знакомые герои выглядят совсем иначе в версиях других стран.
Симба
Голливудский «Король Лев» вышел в 1994 году и стал одним из самых кассовых мультфильмов в истории, однако мало кто знает, что еще в 1965 году в Японии вышел «Белый лев Кимба» легендарного Осаму Тэдзуки. Сюжеты картин очень похожи: оба львенка теряют родителей, оба возвращаются, чтобы восстановить справедливость. Схож даже визуальный ряд — например, культовый разговор с отцом в облаках.
Рафики
Но схожи не только главные герои. В обоих мультфильмах есть мудрый бабуин — в «Короле Льве» это Рафики, который направляет Симбу и показывает ему путь. В «Кимбе» это Дэнл Бабуин — такой же старый, ворчливый и мудрый наставник.
Дюймовочка
В 1964 году студия «Союзмультфильм» выпустила мультфильм, который получился очень близким к тексту Андерсена. В 1992 году в Японии вышло аниме «Oyayubi Hime Monogatari», а в 1994 году голивудская студия выпустила полнометражный мультфильм, где героиня в финале стала феей цветов.
Русалочка
В XIX веке Ханс Кристиан Андерсен подарил миру сказку «Русалочка», которая впоследствии неоднократно экранизировалась. В 1975 году в Японии увидела свет анимационная лента «Принцесса подводного царства». А в 1989 году вышла очередная версия легендарной сказки («Русалочка»), которую сняли в Голливуде. В отличие от голивудской версии, в японской экранизации финал сказки трагичен, как и в первоисточнике.
Красная Шапочка
Этого персонажа также частенько обыгрывают в фильмах. Многим известна кинокартина 1977 года «Про Красную Шапочку». В голливудской версии 2011 года героиня Валери пытается вычислить оборотня в своей родной деревне. А вот в Италии сняли хоррор «Красная шапочка» (2003). Создатели фильма ушли уж очень далеко от оригинального сюжета. Главная героиня Дженни и ее щенок, который вырос и стал человеком в маске волка, пытаются восстановить справедливость в Риме.
Маугли
В 1967 году студия Walt Disney показала миру «Книгу джунглей». Кстати, он стал последним фильмом, спродюсированным самим Уолтом Диснеем, и первой анимационной лентой, выпущенной после его кончины. С 1989 по 1990 годы в Японии выходил анимационный сериал «Книга джунглей: Приключения Маугли».
Ведьма Моргана
Моргана — персонаж из мифа о короле Артуре. В экранизациях эта волшебница может быть как положительным, так и отрицательным персонажем. Например, в британском сериале «Мерлин» Моргана сначала была доброй волшебницей, однако со временем стала злодейкой. в ирландском сериале «Камелот» Моргана с самого начала отрицательный персонаж, который пользуется темной магией.
Белль
«Красавица и Чудовище» — еще одна популярная во всем мире сказка, которая также не обделена вниманием кинематографистов. Она была создана в 1740 году французской писательницей Габриэлой Сюзанной Барбо де Вильнев. В 2010 увидела свет австралийская киноверсия любви Белль и Чудовища («Красавица и Чудовище»). Спустя 4 года на экраны вышла французская киноадаптация сказки под тем же названием, ну а в 2017 — в Голливуде.
Мальвина
Всем полюбилась девочка с голубыми волосами из фильма "Приключения Буратино«1975 года. И мало кто знает о французской киноадаптации под названием «Безумный Пьеро». Это, кстати, романтическая криминальная драма. Главный герой Фердинанд сбегает из Парижа с Марианной, которая выглядит французской вариацией Мальвины.
Малыш и Карлсон
Шведское кино осталось близко к книге: это история про одинокого мальчика, которому не хватает внимания родителей. Создатели же знакомой нам картины, сделали из этого веселую комедию, а Фаина Раневская со своей Фрекен Бок затмила вообще всех.
