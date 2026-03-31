А бусурманские сходящиеся бы оценили, серьёзно? В оригинале нормальные брови для девушки восточно-европейской внешности, а у словянок таких чернющих, еще и сросшихся не бывает!
Вот как изменились бы наряды 13 киногероев, если бы художники по костюмам строго следовали эпохе
Каждый популярный исторический фильм — это своеобразный компромисс между исторической правдой и современными понятиями о красоте. В фильмах 60-х отчетливо угадываются образы Одри Хепберн, а гламур 2000-х находит свое отражение в снятых в то время сериалах. В этой статье мы попытались представить, какими бы предстали перед нами любимые романтические персонажи, если бы их образы оказались более близкими к реальной моде их эпохи.
И на всякий случай предупреждаем — статья носит развлекательный характер и не претендует на историческую достоверность.
Реальные боярыни не оценили бы брови-ниточки экранной царицы Марфы Васильевны
Лицо экранной царицы украшают тонкие брови, аккуратные стрелки и современная помада, выдающие моду эпохи съемок фильма. Но стандарты красоты на Руси в XVI веке диктовали радикально иной, куда более яркий подход. Чтобы выглядеть как настоящая аристократка, героине следовало бы нанести на лицо густой слой белил со свекольным румянцем. В почете были и соболиные брови — их нужно было густо насурьмить. А если они еще и срастались на переносице — вообще полный шик!
Анжелика выглядела бы гостьей из будущего при дворе Людовика XIV со своими огромными стрелками и современным корсетом
В знаменитой экранизации Анжелика выглядит как икона стиля 1960-х годов с огромными стрелками до висков, модным начесом и платьем, скроенным по современным лекалам с вытачками для груди. Если бы костюмеры стремились к достоверности, то на замену стрелкам пришел бы толстый слой пудры и модные «мушки». На голове, в зависимости от десятилетия, могла красоваться прическа «уши спаниеля» с пышными локонами по бокам или высокий «фонтанж». Кроме того, героиню нужно было бы затянуть в жесткий конусообразный корсет, который выровнял бы силуэт по суровым меркам XVII века.
Анна Каренина вряд ли бы стала иконой стиля, появившись в свете без турнюра
Образ Анны кричит о том, что фильм снят в 1960-х: на лице актрисы красуются графичные стрелки, а на голове — высокая объемная укладка в стиле Одри Хепберн. В реальности героине подошел бы максимально естественный макияж и прическа с тяжелым каскадом локонов на затылке. А платью не помешал бы дополнительный объем сзади — не просто бантик, а полноценный пышный турнюр и элегантный шлейф.
Корсеты в османском гареме: реальный султан был бы в замешательстве от таких откровенных нарядов Хюррем
Героини в сериале носят платья с невероятно глубокими декольте и французскими корсетами, что характерно скорее для европейского двора, чем для Османской империи XVI века. Для историчной картинки стоило бы переодеть Хюррем в роскошный, но закрытый многослойный османский кафтан. Лицо героини при этом стало бы более естественным, без современного скульптурирования, сохранив лишь аутентичную восточную подводку глаз сурьмой.
Кэтрин из «Грозового Перевала» — откуда на суровых йоркширских пустошах взялась полупрозрачная синтетика?
В фильме она вышла прогуляться в пленке? Разорила соседскую теплицу? 🤣
В новой экранизации Кэти предстает перед новоиспеченным мужем в весьма экстравагантной ночной рубашке, больше напоминающей полупрозрачный пластиковый пакет. Разумеется, в конце XVIII века ни о каком целлофане или других блестящих синтетических материалах в йоркширской глуши не могло быть и речи. Реальная ночная рубашка того времени была бы длинной, объемной и напоминала скорее чехол, надежно скрывающий фигуру от посторонних глаз. Но, как признаются создатели фильма, они и не стремились к исторической достоверности, а передавали через одежду эмоции и характеры персонажей.
Хитклиффу было бы сложно изображать героя драмы в обычной одежде английского батрака
В отличие от автора статьи, я посмотрела новую экранизацию. В элегантное пальто Хитклифф одет уже после того, как сбежал и разбогател. А до этих событий, работая на ферме, он носил соответствующую одежду.
Экранный Хитклифф разгуливает по вересковым пустошам в длинном черном пальто и расстегнутой рубашке, напоминая скорее солиста готической рок-группы. В реальности же приемный батрак на суровой йоркширской ферме одевался куда скромнее и практичнее. Более реалистичный образ потребовал бы заменить романтичное пальто на грубую рабочую куртку из толстой шерсти, суконные кюлоты и добавить на одежду следы тяжелого крестьянского труда в виде грязи и потертостей.
Аксинья вряд ли бы имела идеальные графичные брови и кожу без загара
Почитайте Шолохова, что ли - так, для общего развития) Он пишет, что казачки при работе в поле полностью обвязывали лицо платками - именно , чтобы избежать загара. Оставляли только узкую щель для глаз ( это я помню из Поднятой целины)
Простая донская казачка начала XX века, ежедневно занятая тяжелым физическим трудом, разгуливает в фильме с идеально выщипанными бровями, накрашенными губами и лицом без малейшего намека на загар. Чтобы лишить образ неуместного голливудского лоска, достаточно просто смыть с героини помаду и вернуть бровям их природную густоту. Для полной реалистичности лицу стоило бы добавить текстуру обветренной кожи, естественный загар и легкий блеск от постоянной работы на палящем солнце.
Суровый шотландец Уильям Уоллес из «Храброго сердца» очень бы удивился, если бы ему предложили надеть килт
Знаменитый килт на главном герое — анахронизм, ведь шотландцы начали носить их лишь спустя несколько столетий. Кроме того, раскраска лица синей краской практиковалась пиктами за тысячу лет до показанных на экране событий. Для достоверности Уоллеса стоило бы умыть, а вместо килта одеть в длинную желтую льняную рубаху и плотные чулки-шоссы.
Главная героиня «Бедной Насти» вызвала бы настоящий скандал, появившись в обществе без жесткого корсета и с распущенными волосами
Образ Анны больше подходит для обложки глянцевого журнала начала нулевых, нежели для крепостной актрисы XIX века. Героиня носит платья без жестких утягивающих корсетов, перламутровые тени и блески, в волосах переливаются стразы, а сами локоны постоянно распущены. В действительности же девушке следовало носить строгий корсет, а волосы собирать в аккуратную прическу с характерными для 1840-х годов тугими кольцами локонов у висков.
Элизабет из «Гордость и предубеждение» сочли бы совершенно невоспитанной девицей за привычку гулять по полям с растрепанными волосами и без перчаток
А мне нравится, что в фильме она такая, как мне кажется, хорошо передан ее некий бунтарский дух и лёгкость. У Джо Райта акцент на эмоциях, а не на строгой букве истории, у База Лурмана так же, в Великом Гэтсби, например.
В фильме Лиззи постоянно ходит с распущенными или растрепанными волосами и совершает долгие прогулки по полям без верхней одежды, перчаток и головного убора. Однако для дочери дворянина появиться на улице с развевающимися локонами и голыми руками в ту эпоху было абсолютно неприлично. Для большей реалистичности волосы героини стоило бы аккуратно убрать в высокую прическу, а на саму девушку обязательно надеть скромный капор, укороченный жакет-спенсер и светлые перчатки.
Стрижка маллет и кожаные штаны: Робин Гуд явно сбежал с рок-концерта 80-х.
А ржачно получилась стрижка под горшок!
Кевин стал неотразим и незабываем. Просто врезался в память!
Средневековый разбойник в фильме щеголяет со стрижкой «маллет» и в обтягивающих кожаных штанах, которые больше подошли бы рок-звезде из 1980-х. Исторически кожа была слишком дорогой и жесткой, поэтому в таком виде штаны из нее просто не шили. В реальности гардероб героя должен был состоять из широкого льняного исподнего и раздельных шерстяных чулок, привязанных к поясу, а прическу стоило бы сменить на простое средневековое каре «под горшок».
Миледи из «Трех Мушкетеров» ни за что бы не сошла за свою, если бы была наряжена в черные кружева
В фильме Миледи выглядит как роковая женщина из 1970-х годов: голубые тени, мощные стрелки, черное платье из синтетики. Но, обращаясь к книгам Дюма, мы узнаем, что она была довольно юной девушкой, на долю которой выпали суровые испытания. Так как Миледи была шпионкой, то ей просто необходимо было сливаться с окружением — носить плотный шелк или парчу и белое кружево ручной работы по тогдашней моде.
Распущенные кудри и роскошные наряды: у соседок Констанции был бы сочный повод для сплетен
Может, у неё дорогие наряды, т к она что-то вроде камеристки (забыла точную должность, подскажите, кто помнит) королевы? Чуть ли не фрейлина. Что-то такое. А может, и вообще бастард высокопоставленного вельможи какого-нибудь
Как жена обычного галантерейщика, Констанция вряд ли бы имела возможность носить роскошные наряды из дорогих тканей. Простое льняное платье, волосы, убранные под чепец, и полное отсутствие макияжа и укладки — вот образ типичной парижской горожанки, далекий от волнующей романтической героини.
