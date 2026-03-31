Вот как изменились бы наряды 13 киногероев, если бы художники по костюмам строго следовали эпохе

В знаменитой экранизации Анжелика выглядит как икона стиля 1960-х годов с огромными стрелками до висков, модным начесом и платьем, скроенным по современным лекалам с вытачками для груди. Если бы костюмеры стремились к достоверности, то на замену стрелкам пришел бы толстый слой пудры и модные «мушки». На голове, в зависимости от десятилетия, могла красоваться прическа «уши спаниеля» с пышными локонами по бокам или высокий «фонтанж». Кроме того, героиню нужно было бы затянуть в жесткий конусообразный корсет, который выровнял бы силуэт по суровым меркам XVII века.