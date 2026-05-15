17 душевных историй о людях, способных вырастить розу из палки и найти счастье в цветочном горшке

Пока у одних людей из растений дома есть только проросшая картошка, другие умудряются превратить в цветущий сад даже сухую палку из забытого горшка. Порой достаточно искреннего желания помочь, чтобы подарить вторую жизнь самым безнадежным фикусам или кактусам. Наша живая и невероятно светлая статья — про доброе упрямство и душевное тепло, которые способны наполнить дом настоящей радостью и первыми зелеными листочками, даже если изначально в успех не верил никто.

Я год жила и трудилась в Махачкале, работодатель снимал мне квартиру. Въехала я туда и обнаружила на балконе засохший тещин язык с листьями-тряпочками. Решила его полить, мол, хоть напоследок попей. И он ожил! Да еще как!

Занесла в квартиру, назвала Сергеем Петровичем в честь знакомого механика и стала изредка поливать и протирать листики. Как же он разросся! Спустя год я решила уволиться и ехать на следующий завод. Но куда девать моего Петровича? Ясное дело — пристроить через интернет. Дала объявление, сфоткала красиво, цену поставила рублей 10 или меньше. Что там началось! Мне оборвали телефон — все хотели Петровича. И все вопрошали: «Серьезно, вы хотите за него 10 рублей?!» А я не хотела 10 рублей, я семью Петровичу хотела. В результате отдала одной женщине, которая высказала мне, что Петровичу тесно в этом горшке, его давно рассаживать надо. И она ему вечером заказала такси! Тогда еще не было услуг по доставке, а было просто пассажирское такси. Таксист знатно удивился, когда узнал, кого повезет. Но посадил Петровича на переднее сидение и даже пристегнул. Надеюсь, у него все хорошо. © doctortardis42 / Pikabu Маловато будет только что Я тоже даю имена вещам: у меня был диван Петрович, пылесос Филимон и микроволновка Маруся. А что, есть те, кто не дают?)) Ответить

«Уже третий год в конце зимы у меня дома цветут тюльпаны. В этом году попробовала вырастить еще и крокусы. Вот результат!»

У нас на работе кто-то цветок притащил и поставил в коридоре. Что-то типа пальмы комнатной, на последней стадии высыхания. Тетка из хозяйственного отдела озадачилась, пересадила, пролечила чем-то, потом купила большой горшок, пересадила еще раз — короче, все по-людски сделала. Цветок ожил. А тут приходит на работу, а цветка нет, только капли воды с горшка показывают на полу след. Она прошла по следу до кабинета, зашла, спросила:

— Вы зачем цветок забрали?

— Мы думали, что он ничейный.

— Ага, сам по ночам землю покупает и пересаживается в свое удовольствие!

В общем, унесла она его себе домой. © Wise.old.rabbit / Pikabu Маловато будет только что И правильно! Когда чахлый был - никому не надо, а как красота нарисовалась, так сразу забрали. И снова бы довели его до стадии "тряпочки"... Ответить

К Новому году в детском садике готовили костюм Деда Мороза. Муж воспитательницы сходил в лес, срубил какую-то палку, ее обмотали фольгой, украсили — получился посох. После праздника его пихнули в дальний угол. А в марте нашли и обомлели: он дал побеги, которые пробились из-под фольги! Фото посоха прилагаю. © Partizan1981 / Pikabu

Моя соседка пытается посадить садовую голубику. Лет 5 уже. В этом году она заказала 10 саженцев, все загнулись. В очередной раз обругав продавцов-обманщиков, вытряхнула она кустики на компостную кучу (мы туда всем СНТ сорняки и всякий зеленый мусор выбрасываем). А мне жалко их стало: корневая система у них хорошая, густая. Забрала саженцы голубики домой. Очистила корни от старой земли, там мошки какие то копошились, обработала средством. Купила специальный грунт, микоризу, раствор антистресс, лампу досветки. Дома было жарко, поэтому я соорудила систему мелкодиспенсерного распыления и стала два раза в день устраивать голубике «туман» (вычитала, что так в питомниках делают). Добавила первую весеннюю подкормку... В общем, возилась с кустиками, как с детьми. И они ожили! Все! Все 10. Начали они расти, стали упитанные, зеленые, дали новые отростки. Но вот дочка пригласила в гости дочку той соседки, показала ей саженцы и рассказала, что я их с мусорной кучи принесла, и вон какими красивыми они стали.

А вечером пришла соседка. Стучит в окно и говорит, мол, отдавай мои саженцы! Типа, она их в ту кучу не выбросила, а посадила. А мне их так жалко! Они же мне как дети стали. Я столько сил и денег в них вложила. Они мои. Вот смотрю на каждый, знаю все, что им пришлось пережить. Даже кажется, они мне благодарны, что я их тогда спасла. Пока не знаю, чем дело кончится. © user5492293 / Pikabu Ya только что Нда, а чем тут ещё может дело кончиться.. Просто сказать нет, делов-то Ответить

«3 года назад выпросила у знакомых цветок, который они хотели выбросить. В нем было три веточки и гнилые корни. Выходила его. И вот сегодня он меня отблагодарил!»

Мне подруга отдала юкку, зачуханную, еле живую, высотой 30 см, в горшке из магазина. Отдала со словами, мол, я все равно ее выкину, ну, а если у тебя приживется, то и ладно. И вот я ее пересадила, полечила, и сейчас у меня огромная «пальма» под потолок. Подруга увидела и такая: «Ого, красота какая! Это ж моя?» А я ей сказала, что ее давно бы загнулась, а эта — моя! © user6823358 / Pikabu Olga Dubrowski только что Правильный ответ! Ответить

В наследство от бабушки мне досталась большая драцена. Привезла я цветок домой, стала ухаживать, разговаривать с ним, назвала Аннушкой — в честь бабули. Он как попер расти! Решила пересадить. Достала его из горшка и обомлела: в корнях лежит маленький плотный пакетик, а в нем — золотая монета. Царская! В интернете пишут, что довольно редкая и, кажется, дорогая (если настоящая). Но я решила пока ее не трогать — пересадила вместе с цветком в новый горшок. Пусть Аннушка и дальше будет при деньгах, пока я не придумаю, зачем мне такое внезапно свалившееся богатство. ADME Ya только что Главное, не забыть в наследстве упомянуть. Вернее, где-нибудь записку оставить (а то наследства полгода ждать, а цветок выкинуть могут на следующий день) Ответить

«Лет 5 назад муж принес лимонное дерево с работы, так как там стало холодно. Оно цветет у нас несколько раз за год. Аромат волшебный! А недавно созрел царь-лимон!»

Уже лет 15 я увлекаюсь разведением комнатных растений. А началось все с того, что подобрала на асфальте возле дома листик от фиалки.. Ну, с тех пор и понеслось: все, что загибается у друзей и знакомых, я забираю к себе, выхаживаю и дарю всем подряд. Ну, и по закону подлости, все эти растения пристроить не получается. И тогда я их уношу в подъезд и оставляю на окне, а к вечеру следующего дня их уже нет! Недавно снова вынесла один цветок, а через час на окне уже стоял пустой горшок с запиской: «Спасибо!» © Подслушано / VK

Мы с мужем как-то притащили с помойки засохший большой фикус. Он был почти лысый, дома сбросил оставшееся. Я его пересадила в новую землю и горшок, обрезала засохшие ветки. И он ожил! Начал выпускать зеленые листики, потом целые веточки! И превратился в шикарное дерево. © bo007 / Pikabu Маловато будет только что Хороший фикус издалека видно! Ответить

«Забрала папоротник с полочки с убогими распродажными растениями, которые тянут к тебе дрожащую сухую веточку и просят: „Воды-ы-ы!“ И вот каким он стал за пару лет!»

ADME Маловато будет только что Просто он знает, что бывает с теми, кто сбрасывает листья... Ответить

Когда-то я работала в одном старом здании, бывшем институте. Пафосные лестницы, высокие потолки, большие кабинеты... Наша контора занимала один кабинет под офис, другой под склад, а когда стали расширяться, нам дали еще один кабинет. И там я нашла реечный ящик с землей, из которого торчала сухая палка.

Я, как почетный цветовод и юный натуралист, поставила этот ящик на солнечное место, взрыхлила землю и полила, чтобы потом посадить туда что-нибудь интересное. А сухая палка возьми да оживи, и как начала листочки выкидывать! Пришлось ставить ей поддержку, а она разрасталась и разрасталась. В итоге на стену прибили гвозди, на них натянули толстые шнуры, и «сухая палка», вымахавшая за весну и начало лета в приличное растение, с радостью обвила все поддержки, а затем буйно расцвета гроздьями белых цветов с нижним ярко-маджентовым окончанием. Это оказался клеродендрум! Большая загадка, как растение довели до состояния сухой палки, сколько оно там в запертом кабинете стояло и каким чудом ожило. © Pikabu Маловато будет только что Пришлось гуглить - смотрите, какая это красота! Ответить

«Этот красавчик позапрошлой зимой валялся на улице в снегу. Без корней. Я его пожалел, забрал, и в прошлом году он цвел 4 раза с июня по сентябрь!»

«Самое удивительное, что он зацветал ровно в дни рождения членов семьи. В этом году он решил повторить традицию и уже поздравил жену. И я вижу, что готовит и мне подарок!»

Друг, зная, что я большой любитель шлюмбергер (кактусов), решил мне отдать один цветок по причине «надоел». Цветок был крайне чахлым. Я потратил 4 месяца на его оживление, при этом даже не надеялся на цветение.

Однако, осенью цветок решил скромно и робко зацвести. Поскольку цветки забирают много сил у растения, я оборвал бутоны, сказав, мол, рано, набирайся сил (и да, я из тех людей, которые разговаривают с растениями). Прошло ровно 2 недели, цветок ожил настолько, что решил сделать дубль два и зацвел снова, но уже чуть поинтенсивнее. Я сделал фотки, как всегда выложил в блоге. Друг увидел пост и затребовал свой цветок обратно, на что я, конечно, ответил отказом, ведь он мне его сам отдал. В общем, обменял друга на шлюмбергеру. © RenOtiranDark / Pikabu Маловато будет только что У цветка такое смешное название!))) Опять пришлось гуглить. Оказалось, у меня в детстве тоже была шлюмбергера... Только мы не знали, что оно так называется Ответить

«В магазине у дома продавался фикус, стоил рублей 800. На моих глазах он завял, его выкинули, а я подобрал. Теперь вот такой красавчик меня радует!»

У нас сосед уезжал на месяц. Оставил нам фикус. Когда вернулся, сказал, мол, фикус так похорошел, что ему жалко его забирать! Так он у нас потом и жил 20 лет. Фикус, не сосед. © victoria222 / Pikabu Julia только что Вот странное дело. У нас растения всегда стоят на одном месте и хорошо растут. Но стоит их переставить в другой угол, они через пару дней опускают листья. Приходиться на прежнее место ставить. Ответить

Соседка по даче отдала маме лишнюю рассаду клубники. Мама, конечно, чисто символически по 5 рублей за кустик заплатила. Через год у нас отлично пошли ягоды, а у соседки что-то не уродилась клубника. Так она пришла и говорит: «Отдавай мою рассаду!» © ABuser11276743 / Pikabu Oblaka_v_reke только что Ну, может быть, соседка хотела, чтобы с ней поделились усами?

Когда-то давно у моих бабушки и дедушки была дача, где я до 13 лет проводила всё лето. Естественно, бабушка огородничала. Как-то одна из соседок принесла бабушке усы земклуники. Это такая клубника с зеленым кончиком. Вкусная очень и необычная. Через год у соседки вся эта клубника погибла (или выкопали, бывало у нас такое). Соседка тоже пришла просить свою земклунику, но не урожай, конечно, а усы. Усов ей бабушка нарезала, со следующего года уже у обеих были ягоды. Ответить

«Кто-то выкидывал старую мебель и заодно выбросил фикус в плохом состоянии. Мне его прям жалко стало! Забрала домой, почикала верхушки и укоренила. И вот!»

В конце позапрошлого лета понадобилось мне поехать по делам. Собралась обратно, вызвала такси. Рядом была большая площадка для вывоза мусора, и почему-то приложение такси привязало точку отправления именно туда, пришлось подгребать к этой мусорке. И там-то я и обнаружила 3 строительных горшка с голыми палками. Судя по палкам, это когда-то были розы Ну, что... В такси пришлось загрузить и их. Пролечила я розы за сентябрь, подкормила, ушли в зиму они уже окрепшими. Какое шикарное цветение они дали на следующий год! Просто невероятные розы. Стоят до холодов, цветы ароматные. Красота! © Prostomimoidu / Pikabu

Я 2 года не могла встретить нормального мужика. Купила цветок, который называется «женское счастье». А через неделю познакомилась с хорошим парнем! Когда он ко мне переехал — цветок зацвел. Ну, я время терять не стала и сразу же взяла ему в пару цветок «мужское счастье». Он тоже цветет! А раньше даже кактусы у меня умудрялись засохнуть... В общем, мне кажется, на этот раз все должно получиться! ADME Маловато будет только что Пффф, я тоже купила "женское счастье". В первую же неделю кот его уронил, и счастье сломалось. Все, не судьба мне теперь прЫнца встретить?... Ответить

«Я в этом году экспериментировала с луковицами лилий. Брала самые дешевые на маркетплейсе и выращивала на подоконнике. Красота!»

Я растения люблю, раньше даже продавала их. Однажды у знакомой забрала маранту — она совсем завяла, хозяйка хотела ее выбросить. Знающие люди понимают, что вернуть к жизни марантовые с паутинным клещом и гнилыми корнями — это надо ну очень постараться. О, чудо! У меня получилось — правда, полгода на это ушло. От растения пошли новые ростки, один я решила оставить себе, а остальные продать. Выставила фото на продажу. Мне тут же написала та знакомая: «Ты какое право имеешь продавать мою маранту?» Но, по факту, это была уже не ее маранта: новая земля, новые горшки, да даже из корней там ничего не осталось. Сколько там стимуляторов, средств от клещей и прочего! Я ей предложила забрать маранту, оплатив всю стоимость лечения. Но она обиделась.

А, другая, соседка хотела выбросить нефролепис. Я его выходила, он стал пушистый. И вот она через пару лет зашла ко мне, увидела нефролепис и спросила робко, не ее ли бывший? Говорю, мол, он самый! Женщина порадовалась за него, просить обратно не стала. © Prohorlinna55 / Pikabu Маловато будет только что оказывается, маранта - это красиво. У меня сегодня день познания нового. Вообще говорят, каждый день нужно узнавать хотя бы один новый факт, чтобы не деградировать. Я сегодня за всю неделю отдуваюсь)) А нефролепис оказался обычным папоротником! Ответить

«Из одного листочка монстеры выросло вот такое дерево. Кажется, оно скоро постучится к соседям»

Была у меня ситуация с кактусом. Вообще-то я за ним следил. Но как-то в процессе уборки вынес его на балкон и забыл про него там. На глаза он мне не попадался. А тут еще осенние холода наступили... Вспомнил о нем недели через три-четыре, глянул на балкон, а кактус-то зацвел! Видать, в сложных условиях размножаться захотел. © kot.begemot / Pikabu Olga Dubrowski только что Про сложные условия и размножение. В одном зоопарке слоны не размножались. Вокруг них только что танцы с бубнами не исполняли: и помещение замечательное, и площадка для выгула превосходная, и еда отборная. Но всё - впустую. И тут зимой случился необыкновенный мороз, зима была непривычно суровой. И тут же слониха забеременела. Прямо-таки по сценарию: "преодолеем трудности, предварительно их создав". Ответить

А у меня, впервые, зацвела валлота. Причем, я узнал что это такое, только сфотографировав цветок. До этого он 6 лет стоял на работе, 8 лет у меня. Просто горшочек с какой-то зеленью. Я перемещал цветы из комнаты на кухню, хотел его выкинуть. Но со словами «я дам тебе ещё один шанс!» решил оставить. Через неделю валлота бахнула стрелками по три бутона на каждой. Теперь ее ждёт новый горшок и грунт, а я все еще весь во впечатлениях хожу! © Zloba1911 / Pikabu Маловато будет только что Много раз слышала, что цветы очень даже нас понимают, и если им говорить, мол, или цвети, или выкину - то часто начинается цветение Ответить