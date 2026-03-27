Я тот самый бизнесмен, который таксует для души. Честно признаюсь, зачем мне это нужно — 27.03.2026

Первый рабочий день оказался веселым. Я, конечно, по работе встречал разных людей, но, как оказалось, общаться с поставщиками и подчиненными совсем не то, что с клиентами такси. Вызвали меня куда-то на окраину города, в заказе стояла пометка «Перевозка животного», в комментариях написали, что будут с собачкой. Ну ок, животных я люблю, проблем нет. Подъезжаю я к частному дому, выходит очень миниатюрная девушка, ведущая на поводке нечто, похожее на плод любви Цербера и волчицы-оборотня, да еще и без намордника.

Я, конечно, насторожился, но делать нечего, не отказывать же. Собака, на удивление, вела себя очень смирно, а девушка рассказала, что я уже третий таксист, который приезжает — двое предыдущих почему-то отказались ее везти. И правда, почему. В общем, пришлось после них ехать на химчистку салона — это адское создание украсило все сиденья слюной и шерстью. Ну а у меня прибавилась пара седых волос.

Второй заказ был из деревни. Припарковался у нужной калитки, выходит бабуля — божий одуванчик, и говорит, мол, сынок, помоги мне сумки перетащить. Чего же не помочь старушке, пошел за ней в дом. Заходим в сени, а там сумок пять — таких, знаете, с которыми челноки раньше ездили. Это, говорит, соленья да варенья, дочке в город хочу отвезти, а то уже скоро новый урожай, а этот еще не съели. В общем, четыре штуки кое-как засунул в багажник, а пятую пришлось в салон впихивать. Когда приехали, она попыталась всучить мне несколько банок, но я отказался, сославшись на тещу, которая нам подобные баулы таскает. А потом обнаружил на полу две банки огурцов и банку варенья — когда она успела их там оставить, ума не приложу.