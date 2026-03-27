Я тот самый бизнесмен, который таксует для души. Честно признаюсь, зачем мне это нужно — 27.03.2026
Наверняка каждому из нас, кто пользуется такси, хотя бы раз попадался водитель, который рассказывает о своем настоящем бизнесе и работе для души. Обычно мы просто киваем головой и делаем вид, что верим. Но есть у меня знакомый, довольно известный в нашем городе бизнесмен, который очень соскучился по простому человеческому общению и решил сесть за баранку. Далее с его слов.
Сколько себя помню, я всегда был очень общительным и открытым человеком, обожающим большие компании и выступления на публике. После школы я хотел поступить в театральное, но мои родители настояли на экономическом образовании. В университете я был старостой группы, участвовал во всех активностях и вообще, как написано в моей характеристике, «обладал выдающимися организаторскими способностями». После обучения я с парой друзей открыл небольшое кафе. Со временем моим приятелям это надоело, и я выкупил их доли. А через десять лет у меня уже была сеть заведений в нашем и ближайших городах. В общем, бизнес пошел в гору.
А еще через пять лет я заскучал: бизнес был налажен и почти не требовал моего вмешательства. Можно, конечно, было попробовать запустить еще какое-нибудь дело, но я решил пойти другим путем и устроился в такси. Словом, стал тем самым, если так можно сказать, мифическим существом — бизнесменом, который таксует для души. Жена, конечно, отговаривала, но если чему и научил меня бизнес, так это принимать окончательные решения, которые не подлежат обсуждению.
Первый рабочий день оказался веселым. Я, конечно, по работе встречал разных людей, но, как оказалось, общаться с поставщиками и подчиненными совсем не то, что с клиентами такси. Вызвали меня куда-то на окраину города, в заказе стояла пометка «Перевозка животного», в комментариях написали, что будут с собачкой. Ну ок, животных я люблю, проблем нет. Подъезжаю я к частному дому, выходит очень миниатюрная девушка, ведущая на поводке нечто, похожее на плод любви Цербера и волчицы-оборотня, да еще и без намордника.
Я, конечно, насторожился, но делать нечего, не отказывать же. Собака, на удивление, вела себя очень смирно, а девушка рассказала, что я уже третий таксист, который приезжает — двое предыдущих почему-то отказались ее везти. И правда, почему. В общем, пришлось после них ехать на химчистку салона — это адское создание украсило все сиденья слюной и шерстью. Ну а у меня прибавилась пара седых волос.
Второй заказ был из деревни. Припарковался у нужной калитки, выходит бабуля — божий одуванчик, и говорит, мол, сынок, помоги мне сумки перетащить. Чего же не помочь старушке, пошел за ней в дом. Заходим в сени, а там сумок пять — таких, знаете, с которыми челноки раньше ездили. Это, говорит, соленья да варенья, дочке в город хочу отвезти, а то уже скоро новый урожай, а этот еще не съели. В общем, четыре штуки кое-как засунул в багажник, а пятую пришлось в салон впихивать. Когда приехали, она попыталась всучить мне несколько банок, но я отказался, сославшись на тещу, которая нам подобные баулы таскает. А потом обнаружил на полу две банки огурцов и банку варенья — когда она успела их там оставить, ума не приложу.
А третьим моим пассажиром в тот день оказался бывший одноклассник, с которым мы не виделись лет десять. Сначала он пристально смотрел в зеркало заднего вида, а потом как завопит: «Леха, сто лет тебя не видел, чего это ты в таксисты подался? Бизнес не попер? А я ведь так и знал!» Я ответил, что все у меня хорошо, а это — своего рода хобби. А он мне в ответ, мол, что ты стыдишься, я же все понимаю, не все могут бабки зарабатывать, кому-то и таксовать надо. Убеждать его я не стал, пусть думает что хочет.
В общем, первый день оказался богат на события. Вечером рассказал обо всех своих приключениях жене, она опять начала меня уговаривать бросить эту блажь и заниматься только бизнесом. Но я твердо решил, что завтра поеду снова — ведь я впервые за долгие годы почувствовал себя нужным человеком.
Вообще же эта работа очень непредсказуема и порой не знаешь, что учудит тот или иной пассажир. Как-то выпал заказ к пассажиру с рейтингом 3,9. Я напрягся — просто так этот показатель так низко не падает. Подъезжаю, стоит девушка, одета прилично, ухоженная. Садится в машину, ноги отряхивает, дверью не хлопает. Я недоумеваю, понять не могу, что с ней не так. И тут она достает из сумочки флакончик духов и начинает на себя брызгать. Знаете, я такого запаха ни разу не встречал — по салону разнесся запах креозота с примесью каких-то ароматов помойки. Пришлось приоткрыть окно, хотя на улице и была зима, и всю дорогу так ехать — благо, поездка была недолгой.
А однажды была и вовсе интересная история. Сейчас очень редко кто садится на переднее сиденье — все предпочитают ездить на заднем наискосок от водителя. А тут девушка села рядом со мной, ну, думаю, мало ли, укачивает ее сзади. Только мы тронулись, как она попросила остановиться. Я, конечно, притормозил в разрешенном месте. Она так томно на меня посмотрела и выдала: «Алексей, а вы женаты?» Я утвердительно кивнул, а она тут же отстегнула ремень безопасности и открыла дверь, чтобы выйти. Я спросил, что тут вообще происходит, а она ответила, что пытается таким образом найти себе мужа, но все таксисты оказываются женатыми. Я пожелал ей удачи в поисках и попрощался.
Через пару месяцев со дня моего первого дня в такси у нас наметилась встреча выпускников — 20 лет со дня окончания школы. Пришел я в школу, сел в актовом зале, и стал замечать, что многие смотрели на меня с каким-то сожалением, а кое-кто даже перешептывался, бросая на меня сочувствующие взгляды.
Я сначала не понял, в чем дело, а потом подошел к тому однокласснику, которого вез, и спросил, что ж он такое наговорил всем. А тот не моргнув глазом ответил: «Правду. Что бизнес твой прогорел и ты вынужден баранку крутить». Последней каплей стала бывшая одноклассница, которая подошла, похлопала по плечу со словами «Все наладится». Тут уж я не выдержал — попросил микрофон, вышел на сцену и сказал, что все это неправда, и работаю в такси я просто ради общения. И заодно пригласил всех в свои заведения, ведь реклама лишней не бывает.
Кстати, неделю спустя я вновь вез этого одноклассника. И знаете что? Он спросил, не довезу ли я его бесплатно, раз уж бизнес мой процветает. Я, само собой, отказал. И дело вовсе не в деньгах — я просто не люблю халявщиков. Тем более, он не постеснялся распространять обо мне сплетни, а потом, ничуть не смущаясь, попросил скидку в 100%.
Вызвали меня как-то к одному ресторану, место назначения — ЗАГС. Подъезжаю, садятся мужчина и женщина: он в белоснежном костюме, она — в черном платье. Едут, милуются, воркуют что-то друг другу на ухо. Мне интересно стало, что у них за торжество такое. А они рассмеялись, говорят, решили отметить развод, вот и оделись противоположно тому, во что на свадьбу наряжаются. А пока праздновали в ресторане, поняли, что совершают ошибку, и решили снова подать заявление на брак. Бывает же.
Я таксую уже год, не каждый день, конечно. За это время я понял, что не стоит судить о людях по первому впечатлению — иногда самый суровый пассажир оказывается просто уставшим человеком, у которого нет сил даже на улыбку, а порой разговорчивый и доброжелательный в конце поездки отказывается платить.
А еще я иногда подвожу людей бесплатно — особенно зимой, в морозы, когда общественный транспорт ходит плохо и им приходится мерзнуть. Чаще всего они оставляют мне маленькие благодарности — то конфетку, то мандаринку. И для меня это ценнее денег. Кроме того, теперь я знаю, что если с моим бизнесом что-то случится, я всегда найду способ заработать.
Что-то верится с трудом, ну хоть убейте... Знала одного математика, преподавателя солидного вуза, который в свободное время подрабатывал дворником для физической активности. Но таксист... Одна из самый опасных и неприятных профессий на мой взгляд. Если и правда этот рассказ, я б на месте жены ему трепку устроила
Владелец сети кафе должен 7/24 следить за бизнесом, чтобы его не нажухали. Сказочники!