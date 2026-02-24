15 человек, которые просили знак свыше, и ответ Вселенной не заставил себя ждать

Иногда мы так отчаянно просим у жизни подсказку, что делать дальше, что готовы увидеть ее в любой мелочи. А иногда ничего не ждем, но все-таки получаем сигналы свыше. Многие называют это знаками судьбы, но такие моменты часто подталкивают нас к действиям или хотя бы заставляют задуматься. В этой статье мы собрали истории людей, которые дождались намека от Вселенной.