15 случаев, когда ремонт превратился в семейный квест, где главным призом стал уют

8 минут назад
15 случаев, когда ремонт превратился в семейный квест, где главным призом стал уют

Каждый ремонт начинается с надежды и заканчивается историями, которые потом пересказывают годами. По дороге он успевает превратиться в семейное приключение, а награда — дом, в который хочется возвращаться.

  • Через пять лет после свадьбы мы с мужем наконец накопили деньги на собственное жилье. Долго взвешивали за и против — выбирали между частным домом и квартирой. Я хотела поскорее уже переехать: для дома требовалось больше времени на ремонт, а в квартиру можно было заехать раньше. Но муж убедил меня, и мы купили участок земли. Еще год мы все отстраивали, делали ремонт. В результате я не пожалела, что решили подождать, потому что вечера за чаем во дворе — это лучшее, что может быть. © Мамдаринка / VK
  • Делаем с мужем ремонт в детской комнате. Оставила на днях пятилетнего сына одного, он туда залез, нашел какой-то папин инструмент и взялся собственноручно заниматься ремонтом. Спустя полчаса я вдруг обнаружила, что малыш вырезал на стенках разные картинки животных. Собачек, котиков, птичек. Я думала, ругать его за это или хвалить. Вдруг спустя 1000 лет кто-то найдет эти рисунки и подумает, что это в древние времена люди так общались между собой. © Мамдаринка / VK
  • Сосед вызвался помочь — плитку в ванной положить, цену зарядил приличную. День отработал, а вечером слышим — на него жена орет. Неделю на телефон не отвечал, дверь не открывал. Идем домой — он у подъезда. Нас засек и спрятался. Решили схитрить, дождались у лифта. Говорим: «Мы сами уже все сделали». А он выдает: «Жена разозлилась — у себя дома ремонт не могу доделать, а другим помогаю. Как-то неудобно было перед вами!»
  • Недавно у нас с мужем был очень важный этап отношений — капитальный ремонт. Я знала, что большинство пар плохо переживает это время, потому что трудно угодить друг другу. Мы с мужем сразу обсудили свои предпочтения о ремонте и, на удивление, мы смотрели в одну сторону. Иногда возникали какие-то мини-споры, но мы быстро находили компромисс и когда закончили ремонт не ненавидели друг друга. Когда я рассказываю об этом подружкам, то они мне просто не верят: у некоторых этот процесс приводил почти к разводу, а у нас прошло все с взаимоуважением и легкостью. © Мамдаринка / VK
  • Переехали в дом и делали ремонт. Заказали обои, вызвали мастера. Поклеил хорошо, но через несколько дней мы отодвинули шторы и обомлели: за батареей остался целый кусок со старыми обоями. Позвонили мастеру, он объяснил, новый рулон не стал открывать — все равно не видно.
  • Лучший момент моей жизни — это ремонт в собственной квартире. Тогда мы с мужем сблизились как никогда. Мы вместе выбирали мебель, цвет стен и пола. У нас было общее занятие, от которого нас никто не мог оторвать. Однако одна ссора у нас была. Мы с мужем выбрали диван, муж сам должен был договориться о размерах и заказать его. Когда диван привезли, то оказалось, что он не проходит в дверной проем. Работники вместе с мужем долго пытались его пропихнуть. Я была в ярости, потому что следствием их стараний были потертые стены и пол. Работники сразу начали исправлять это, но с мужем тогда все разругались. © Мамдаринка / VK
  • Есть опыт капитального ремонта и перепланировки вдвоем. Сделали черновой проект (без технических нюансов, которые потом в отдельном проекте сделали в проектном бюро). Снесли и возвели все межкомнатные стены, все стены, потолок ободрали, потом и отделку всю сделали. Вышло отлично! По видосам из интернета можно все освоить. У нас даже минималистичный биокамин вышел из обрезков гипсокартона. Лишь бы было желание и время! И сильный стимул в виде ограниченного бюджета и высоких эстетических запросов. © Чадо Брюн / ADME
  • Мы купили старый дом, и я сделал ремонт в каждой комнате. Это заняло три года. Дом находится в живописном городке на заливе. Люди говорили мне: «Разве тебе не нравится жить в таком красивом месте?» А я отвечал: «Не знаю, все, на что я смотрю каждый день, — это стена». © patti_la / Reddit
  • Ремонт — это стресс, но он может и сблизить. Я сделал предложение будущей жене во время ремонта. У нас родился ребенок — тоже во время ремонта. Сейчас в доме нужно доделать еще кое-что, но меня тормозит уже второй ребенок. Мы очень гордимся проделанной работой и любим дом, который построили. Постоянно получаем комплименты от гостей. Если отношениям суждено распасться, ремонт просто ускорит этот процесс. © TheSpork32486 / Reddit
Чадо Брюн, поздравляю 💐. Вашу историю опубликовали ( Уриии, я опередила Ольгу Курпякину .( Извините если я не правильно написала вашу фамилию))

  • Мы ремонтируем дом 1900-х годов во Франции уже три года. Все делаем сами. Все годы наше свободное время было посвящено дому. Это означает, что никакой общественной жизни, никаких хобби, никаких праздников... только работа и дом. Да еще куча трат. У меня есть друзья, которые думают, что ремонт — это весело. Я честно говорю, что это гораздо сложнее. © berbaby-toast / Reddit
  • До того как я купила квартиру, у меня были ухажеры. Но они почти все испарились, когда я начала делать ремонт. Один остался и периодически спрашивал, как у меня дела. После того как я показала, какой у меня вышел классный ремонт, от него пришло СМС: «А когда ты уже меня на новоселье позовешь?» Уже и не знаю, как ему сказать, что никогда! Максимум — могу периодически спрашивать, как у него дела.
  • Думаю, что ремонт делать намного сложнее, когда рядом дети. Мы работали над нашим первым домом до того, как у нас появились дети, и это было намного легче, чем сейчас! © Unknown author / Reddit
  • Продали нашу квартиру и купили побольше в ипотеку. В новой надо было делать ремонт, муж рукастый — взялся сам, а мы пока переехали к его родителям. Муж как в детство впал, расслабился. А вдруг прибежал, мол, давай съедем. Дело в том, что свекровь взяла сыночку в оборот, да так плотно, что у него открылось второе дыхание. Ремонт был закончен в рекордные сроки — лишь бы подальше от грядок и маминых ценных указаний. Зато гнездышко мы свили прекрасное — то что надо!
  • Мой отец устанавливал новую входную дверь. Чтобы прибить молдинг в верхней части двери, он прислонил к двери лестницу. Ну, я открыл дверь, когда отец был на лестнице, и лестница пошатнулась и поцарапала всю дверь. Я всегда был белой вороной в семье. © Unknown author / Reddit
  • Свекровь дала нам после свадьбы пожить в своей квартире с условием, что мы там сделаем ремонт. Ну, мы и начали. Тут нам звонит строитель и говорит: мол, что-то нашли в стене. Приезжаем, а там маленькая шкатулка. Сначала испугались, потом открыли, а там там любовные письма родителей мужа. Это ж надо было так спрятать воспоминания!

"Чёрная (ну ок, здесь серая) овца" и "белая ворона" - это вообще разные вещи. Это всё равно что "синий чулок" перевести как "малиновый пиджак"

