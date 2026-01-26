15 историй с праздников, в которых события затмили повод торжества

Ну если бы в дресс-коде свадьбы указывалась цветовая гамма, а не один конкретный цвет, то не вижу проблемы, если честно. А вот зачем нужны 300 человек в одном единственном цвете нарядов - не знаю, это же нелепо выглядеть будет))

Остальные рассказанные нам требования тоже нормальные, свадьба без детей - понятно, просьба не выкладывать фотографии, ведь хочется невесте быть на фото со своей свадьбы красивой, материал от фотографа точно будет качественным, тоже ничего экстраординарного.

Вероятно, там были более странные требования, но нам о них не сообщили.



А почему нельзя было и подруге по видеосвязи позвонить? Где бы я ни была в Новый год, каждый год последние десять лет я в 21:00 звоню лучшей подруге, потому что у них в это время полночь, а мы привыкли встречать Новый год вместе, как делали первые 22 года своей жизни.