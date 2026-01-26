15 историй с праздников, в которых события затмили повод торжества
Праздники вроде бы созданы для тостов, улыбок и фото «на память», особенно когда кажется, что все идет по плану. Но именно в такие дни жизнь любит подкинуть сюжетный поворот, после которого уже не важно, чей был день рождения и по какому поводу собрались. В этой подборке — истории с праздников, где события оказались громче салюта и запомнились сильнее самого торжества.
- Приехали к бабуле с женой на юбилей, она у нас в глухой деревне живет и бытовой техники особо никакой толком не видела. Подарить решили стиральную и посудомоечную машины, порадовать бабушку в таком хоть возрасте. Сначала говорила, зачем такие подарки дорогие, а потом все-таки попросила научить пользоваться. Я попросил жену, она все рассказала и объяснила. Наутро проснулись от грохота посуды. Бабушка перепутала, в какую машину, что нужно положить. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз, ведь предыдущий отстирался до неузнаваемости. © Палата № 6 / VK
- Подруга выходила замуж. Очень большая любовь, жених — золото. Непосредственно перед самой свадьбой был девичник, ночевали в отеле. С утра, когда должны были начаться сборы невесты, она заявила, что замуж выходить не собирается, потому что (цитата): «На новом месте приснись жених невесте, а мне не приснился, значит не судьба!» Свадьба так и не состоялась. © Подслушано / Ideer
- Недавно был свидетелем очень милого случая на детском празднике. У одного мальчика был день рождения (4 года). Собралась толпа таких же карапузов 3-4 годика. Аниматор ведет праздник и говорит: ребята, а по какому поводу мы все здесь собрались? Дети немного затупили и молчат, с интересом смотрят на аниматора. Аниматор решает подсказать и продолжает: «Может сегодня новый год?» «Нет!» «Может сегодня восьмое марта?» «Нет!» «А какой сегодня праздник? Давайте все дружно хором скажем, Три-четыре!» И все дети хором: «Три-четыре!» © Alexograf / Pikabu
- Моя одноклассница выходила замуж и делала большую свадьбу. Со школьных лет я помню ее как такую сильно требовательную девушку, которой вечно все не так, поэтому был уверена, что на свадьбе каждый момент будет идеальным. Получила я приглашение на свадьбу и офигела, потому что это больше было похоже на какой-то документ о трудоустройстве — очень много требований. Кроме информации о дате, времени и места празднования, был еще отдельный лист, где было указано, что нельзя приходить с детьми младше 10 лет, что никакие фото или видео со свадьбы нельзя выставлять с соцсети до того дня, пока молодожены не получат свои фото от фотографов, что одетым надо быть исключительно в такой вот цвет, а вот такие вот цвета строго запрещены. Кроме этого, даже были примеры тона одежды, которую можно надеть. И это еще не весь список. Сначала ломала себе голову, а потом решила, что просто не приду. А после узнала, что так сделала не одна и из 300 приглашенных людей пришло меньше 100. Честно, аж на душе легче стало, что не я одна такая, потому что такие приколы для меня очень странныe и непонятные. © Палата № 6 / VK
- У меня была подруга из богатой семьи. Никогда не кичилась деньгами и помогала другим. Я пригласила ее на новогоднюю вечеринку к ребятам-мажорам. В коттедже устроили шутливый «фейс- контроль»: проверяли телефон для входа. Подруга возмутилась, вот только спустя несколько лет я встретила ее в ТЦ: беременной, с кольцом и счастливой. Оказалось, ее будущий муж — тот самый «фейс-контролер». После Нового года он извинился, добивался ее, их дружба переросла в любовь и брак. Я сидела и удивлялась: избалованный парень превратился в заботливого и ответственного мужчину. Мы снова возобновили дружбу и встретили следующий Новый год вместе. © Подслушано / Ideer
- Выдался плохой год, а с подругой находимся в разных странах. Договорились встречать Новый год вместе по видеосвязи, раз уж обе будем в одиночестве. Но незадолго до праздника я помирилась со своим парнем, да и приятельница с работы пригласила к себе. Сказала своей подруге, что будем на телефоне, но у меня будут свои планы. Так она обиделась вплоть до того, что сказала: «Такую дружбу незачем нести в Новый год». До сих пор не понимаю, что это было. © Подслушано / Ideer
Ну если бы в дресс-коде свадьбы указывалась цветовая гамма, а не один конкретный цвет, то не вижу проблемы, если честно. А вот зачем нужны 300 человек в одном единственном цвете нарядов - не знаю, это же нелепо выглядеть будет))
Остальные рассказанные нам требования тоже нормальные, свадьба без детей - понятно, просьба не выкладывать фотографии, ведь хочется невесте быть на фото со своей свадьбы красивой, материал от фотографа точно будет качественным, тоже ничего экстраординарного.
Вероятно, там были более странные требования, но нам о них не сообщили.
А почему нельзя было и подруге по видеосвязи позвонить? Где бы я ни была в Новый год, каждый год последние десять лет я в 21:00 звоню лучшей подруге, потому что у них в это время полночь, а мы привыкли встречать Новый год вместе, как делали первые 22 года своей жизни.
- На свадьбе коллеги был конкурс. Вытащили всю молодежь. Мне как пару дали пузатого дядю с ростом 160см. Во время танца говорит: «Если что я занят» Откуда у него такая самооценка, я всего лишь хотела выиграть кастрюлю. © nurzhaynok
- Родила в 20 лет, будучи студенткой. Оставляла бабулям, мчалась на учебу и обратно к ребенку. Приехала мама помочь, она с ребенком на кухне, а я в зале с берушами поспала нормально. Муж их потом увидел и на очередном празднике выдал: «Да она когда устанет, уши берушами заткнет и спит, ничего не слышит, даже ребенка». При всех промолчала, но когда вышли из дома, то орала, как потерпевшая. Ошибку понял, 4 года не ссоримся вообще. © Подслушано / Ideer
- Был на дне рождения жены друга. Зовут ее Таня, день рождения 25 января. Сидим, кушаем. И тут я задумываюсь и выдаю: «Блин, так интересно получилось, ты в Татьянин день родилась, такое совпадение». Секундная тишина, а потом муж Тани сползает под стол и смеется, а я так сижу и недоумеваю, чего он смеется то? © SandaliSnoskami / Pikabu
А у меня сегодня день рождения, и поэтому я к своему счастью пролетела мимо имени Таня :)))
- Сидим с двух дня на дне рождения друга в беседке компанией ребят, все спокойно. К вечеру приходит девочка, заходит: «Всем привет», не представившись. Мы молчим, неловко, никто не знает, кто она. Уходит, возвращается и сразу спрашивает: «Сколько вам лет?» Без «как вас зовут», без контекста и меня это взбесило. Я: «27». Она: «Выглядишь на 15». Мы: «А тебе?» «25». Я: «Ну ты тоже на 15 тянешь». Может, это только мне показалось, но как будто странная энергия. © aida_sanpina
- Я повар и люблю готовить. Жена рада. Решил приготовить на ее день рождения шикарный стол. Там было много всего вкусного. Вместе с приглашенными гостями пришла далекая родственница, которую мы и не ждали. Ну и ладно, сели за стол. Жена решила похвастаться, что, мол, смотрите, как у меня муж хозяйственный, сам все приготовил для вас. Родственница выдала: «Фи! Я не буду есть то, что приготовил мужик!» Весь праздник не прикоснулась к еде и все спрашивала жену, как она меня вообще на кухню подпустила. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не считала себя красавицей, но и комплексов по поводу внешности никогда не было, поскольку мужчины всегда обращали на меня внимание. Сидели на дне рождения брата, и, соответственно, собралась вся наша семья, человек 20. В ходе активной беседы я в шутку сказала: «Ну конечно, откуда ему еще такую красавицу, как я, найти?» Вся семья начала, как сумасшедшая, смеяться, повторяя: «Красавица! Ха-ха-ха». Как-то даже неловко стало было мне. А ведь я высокая, фигура хорошая, лицо нормальное. © Подслушано / Ideer
- У мужа скоро день рождения. Хотела заинтриговать его, сказала, что он даже не представляет, какой его подарок ждет. На что он ответил: «А я знаю, что ты мне подаришь». Меня это удивило, ведь я все скрываю. Спросила: «Ну и что же это?» Не поверите, с детской, как у маленького ребенка улыбкой, он сказал: «Этот подарок нигде нельзя купить, ни за какие деньги — это твоя любовь!» Меня это так растрогало, я так его люблю. © Не все поймут / VK
- Как-то перед Новым годом ехала в такси, разговор крутился вокруг праздника. Таксист спросил, в каком костюме я буду встречать Новый год. Я почему-то подумала, что он имеет в виду маскарадный и почти не раздумывая, выпалила: «Самка гепарда!» Не знаю, что представил водитель, однако выдал мне: «Пять баллов за ответ!» — и денег не взял. © Подслушано / Ideer
- Работаю тату-мастером. У самого у меня 12 татуировок, из которых 10 цветные. А сегодня у меня день рождения, и я проснулся от того, что моя четырехлетняя дочь фломастерами разрисовывает тату дракона на моем плече. Когда она заметила, что я проснулся и наблюдаю за ней, он сказала: «Папочка, не смотри. Я тебе подарок делаю». В общем, теперь все тату на моем теле цветные. Милый подарок от дочурки. © Не все поймут / VK
