15 историй о том, что спорт — это не только про мышцы, но и про смех — 31.03.2026
В спортзале часто случаются вещи, к которым не подготовит ни один тренер. Здесь можно полчаса штурмовать чужой шкафчик, случайно выпить воду соседа по тренажеру или обнаружить в своей сумке кота, которого там и в помине быть не должно. Мы собрали 15 историй о людях, для которых обычный поход на тренировку превратился в курьез.
- Как-то сломался у меня замок на шкафчике в спортзале. Пыталась открыть его минут 15. Вскоре меня подбадривала и помогала вся раздевалка, а еще через 10 минут уже администратор спиливала неподдающийся замок. Открыли, все хлопали. Но это был не мой шкафчик... Вот это действительно было неловко.
- Занимаюсь батутами, но только сегодня решила прыгнуть с вышки в поролоновую яму (пространство, наполненное поролоновыми кубиками). Прыгнула и потеряла носок. Стала искать. Нашла восемь штук не своих, и ни один не составил пару. Теперь я знаю, куда пропадают мужские носки.
- Тренажерка, в которой занимаюсь, находится на −1 этаже. Весь свет там искусственный. Вчера в очередной раз он вырубился. Тишина. Спустя несколько секунд загорается чей-то фонарь на мобилке и с задорным возгласом «Пофиг, тянем!» начинают звенеть блины на штанге.
- Хожу в спортзал у себя на районе, чисто чтобы поддерживать форму. А еще для того, чтобы пообщаться с разными людьми, потому что кадры там попадаются уникальные. Видел мужчину, который тренировался перед свадьбой, а через год уже тренировался после развода, так как жена раскормила его до неузнаваемости. Был тип, который приходил чисто ради того, чтобы сходить в душ. А еще один приходил и брал шампуни. А недавно на входе случайно услышал разговор тренера и потенциального клиента. Тренер рассказывал, сколько что стоит, какие тренажеры ему подойдут лучше всего, а тот внимательно выслушал и говорит: «Да не, вы не поняли, мне чисто пофоткаться».
- В тренажерном зале на беговой дорожке слушал музыку. Увидел двух симпатичных девушек. Решил показать себя в лучшем виде и увеличил скорость. Сижу теперь со сломанным носом и сломанной рукой.
- Была сегодня в тренажерке. В перерыве между подходами пью воду, и какой-то парень рядом мне так мило улыбается, даже смеется. Ну, думаю, может, флиртует. Потом снова пила, и опять он мне улыбался. Странный какой. Только спустя время я поняла, что просто внаглую перед ним пила его воду, а свою оставила у другого тренажера. И кто тут, блин, странный...
- Работаю в спортзале тренером. Пришел как-то к нам мужчина заниматься, не один, а с ребенком, которому на вид лет семь. Они ко мне подходили, спрашивали о разном, в основном про тренировки и тренажеры. Под конец дня собрались уходить. Подошли, чтобы поблагодарить за помощь, но тут мальчик начал говорить отцу: «Пап, давай заберем эту тетю с нами! Она такая хорошая и красивая!» Мне аж неловко стало, а мужчина покраснел весь, говорит: «Мама нам не разрешит эту тетю брать с собой. Извините, пожалуйста!» Больше я их не видела. Наверное, постеснялся приходить мужчина, и я его прекрасно понимаю.
- Решила пойти в спортзал. Встала на беговую дорожку, начала прибавлять скорость. Мужчина рядом, видимо, принял это за соревнование. И начал тоже повторять за мной. Я на это сначала внимания не обращала. Обратила только тогда, когда мужчина с криком: «Да ты че быстрая такая?» покатился кубарем с дорожки. Неловко ж вышло.
- Сегодня видел, как в спортивном магазине бабуля наматывала километры на велотренажере. Спросил у продавцов, мол, почему она тут тренируется? Ответ: «Ее как-то не пустили в соседний спортивный зал, сказали, что пожилых не обслуживают». Наш хозяин услышал это и предложил ей моделью у нас работать. Сказал, что такую красивую надо еще поискать! А из того спортзала много ребят ушло, за бабулю многие вступились. Теперь она в магазине работает. Мастер-класс показывает.
- Собиралась в спортзал. В душе заметила, что не побрила подмышки. Побрила, но случайно намочила волосы (забыла убрать в хвост). Стало ясно, что теперь они высохнут и будут лежать как попало, поэтому было принято решение помыть голову заново. Пока мыла голову, случайно попала вода в глаз (а на лице макияж!) Все потекло, и пришлось еще и перекрашиваться заново. Спустя час вываливаюсь из ванной, а тренировку отменили. Вот каково быть женщиной!
- У нас в городе недавно открылся спортзал. Моя знакомая стала там постоянной клиенткой. Думал, что она там из-за какого-то тренера. А ведь она мне очень нравилась. Однажды зашел в этот зал и вижу: она стоит с каким-то мускулистым парнем, иногда даже касается его. Во мне закипело. Подошел к ним, а она говорит: «Знакомься, это мой сын». Оказывается, все это время она готовила меня к встрече с ее сыном из первого брака. Он профессиональный тренер и просто помогал ей поддерживать форму. Вот я дурак.
- Решили с подругой начать каждый вечер дома заниматься фитнесом. Включили музыку, стали делать упражнения. В итоге уже через 5 минут наш «спортзал» превратился в танцпол и караоке! В общем, бесились мы до тех пор, пока не заметили, как из соседнего дома с балкона за нами наблюдает мужчина.
- Спортзал — это удивительное место. Повсюду лежат дорогие телефоны и наушники без присмотра. Но стоит оставить гири или штангу без присмотра на 5 секунд, их уже нет.
- В спортзале заметила на велотренажере девушку, которая крутила педали с таким лицом, будто участвует в гонке за кубок. Она тяжело дышала, вытиралась полотенцем каждую минуту. Потом ушла. Я хотела занять ее место, но чуть не упала от смеха, когда увидела на дисплее уровень нагрузки, который был выставлен на ноль. Сопротивления не было вообще. Она просто полчаса крутила педали вхолостую, имитируя адскую работу, а тренажер даже не включила в сеть — экран был черным. И такое бывает.
Ну вообще покрутите от души полчаса педали даже без сопротивления. Ни разу не вспотеете, аха 🤦♀️
Не говоря уже о том, что иногда реально задумка такая и есть 🤷♀️
- В зале я организовала себе рабочее пространство: заняла «раму», постелила рядом коврик для упражнений на полу. Такая небольшая круговая тренировка. Неподалеку тренировался с тренером мужчина в возрасте. Он оттренировался; он видел, что я делаю в круг несколько упражнений. Но это не остановило его подойти и лечь на мой коврик, чтобы порастягиваться, пока я приседаю. От возмущения я чуть блин на него не уронила. Причем сделано все было молча, как бы это в порядке вещей. Более того, он ушел, оставив рядом с ковриком массажный валик.
Люди вон даже за свою воду не возмущаются. А тут на коврик прилегли.
А вдруг мужчинка так искал повод "показат- товар лицом" и завести беседу? 😄
В конце концов, спортзал — это не только про гантели, но и про такие вот нелепые моменты, которые потом пересказываешь знакомым. Главное в таких ситуациях — не терять самоиронию и не забывать завязывать шнурки перед тем, как прибавить скорость на дорожке. А какие забавные случаи происходили на тренировках у вас?
