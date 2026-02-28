16 живых историй, которые не случились бы без любви к путешествиям — 28.02.26

Порой честный ответ ребенка на границе может запомниться ярче, чем весь отпуск. Герои нашей подборки не понаслышке знают: отдых за границей совершенно не похож на картинку из путеводителя, и здесь кипят свои страсти — от платных простыней в Норвегии до «побега» от доброго египтянина в Хургаде. Эти 16 историй о приключениях в разных странах подарят вам улыбку на весь день.

  • Сыну 7, летали за границу. На паспортном контроле была заминка: мол, я на фото не похожа — прическа другая. Пограничник что-то проверил и задал вопрос сыну: «Это твоя мама?» От ответа сынишки я чуть не упала: он повернулся ко мне и громко спросил: «Надо сказать „да“?» В отпуск мы все-таки улетели, но эту историю никогда не забудем.
  • Поехал я в Норвегию смотреть на фьорды. Прикатил в славный городок Гейрангер и пошел искать жилье. На выбор было всего 4 отеля: два за €250, один за €150 и один за €80. Я заселился в самый дешевый, потому что ну какая разница, где спать, а днем все равно шатаюсь по окрестностям и любуюсь природой. При заселении мне сказали, что постельное белье не входит в стоимость и его надо оплатить отдельно. Ну отдельно так отдельно — сколько там у меня возьмут за простыню? Взяли 800 Kč. Я их машинально оплатил. Через пару минут осознал, что 800 Kč — это еще €80 сверху. На простынях за такую стоимость в день я еще не спал, конечно. © molyanov / Pikabu
  • Прилетаю в Хургаду. У аэропорта толпа «помощников», хватающих чемоданы за деньги. Иду к автобусу — вдруг мужик: «Мадам!» Я ускоряюсь, а он за мной. Я ему: «Нет, спасибо!» — и почти убегаю. Он не сдается. Догоняет у автобуса и резко протягивает мне мой телефон, который я впопыхах неаккуратно сунула в задний карман джинсов. Было очень стыдно. © SuperNataha / Pikabu
  • Ездили мы на восток Турции. Народ там очень консервативен. Идем с мужем по улице, видим кошку с котятами. Муж ласково: «Ксс-ксс!» Проходящая мимо дама возмущенно на него глянула — думала, что он ее окликнул. Пытаемся объясниться, а она уже на нас мчит. И тут внезапно останавливается и начинает смеяться. Дошло! Ура! Я уже готовилась к тому, что сейчас налетит на нас.
  • Во время отдыха в Турции появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7–8. И вот однажды плыву я и смотрю — рыбки, песочек, ракушки, все как всегда. Но черт меня дернул посмотреть, что вокруг. Поворачиваю голову и вижу просто огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие: я смотрю на нее, она — на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась, ведь черепаха мной вообще не заинтересовалась, но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / VK
  • Два года назад я переехала в Чехию. Сначала год учила язык, поступила в университет, теперь учусь. Решила подрабатывать. Быстрее всего удалось устроиться во всемирно известную сеть быстрого питания, и это было одно из лучших решений. За четыре месяца я сильно подтянула разговорный чешский, даже ругаться стала не на родном языке, а на местном, подкачала тело и нашла действительно интересных людей, которым не важен мой акцент. © Подcлушано / Ideer
Dude
21 час назад

Ну вообще да правильно быстро уплыла от черепахи, морская черепаха конечно это не грифовая, но видит слабо, соображает плохо, что при её размерах не её проблемы - может переволноваться или принять за еду и тяпнуть больно.

Ответить
  • Когда я был в Нью-Йорке, я оказался настоящей занозой для местных жителей. Несмотря на то что я очень старался ходить по правой стороне, спустя время обнаруживал, что меня невольно сносит влево — под ноги другим людям. Из-за этого я только и делал, что постоянно извинялся и объяснял, что я просто австралиец. Я старался относиться к этому с пониманием и совершенно спокойно воспринимал ворчание окружающих: извинялся, улыбался и снова отходил на правую сторону. © idontwannapeople / Reddit
  • Семейный отпуск, час ночи. Мы с братом только что досмотрели по телеку «Сияние», до этого ни разу его не видели, и атмосфера уже была максимально напряженная. И тут слышим — кто-то пытается открыть нашу дверь, хотя ключей, кроме нас, ни у кого быть не должно. Ручку дергают, потом пытаются распахнуть дверь, но отельный замок не дает. И человек продолжает толкать и дергать — дверь бьется о защелку снова и снова. После нескольких попыток все стихло. Оказалось, администратор просто выдал кому-то карточку от неправильного номера. Честно, это был, наверное, лучший способ посмотреть «Сияние». © helpicantchooseauser / Reddit
  • Я был в Улувату на Бали. Передо мной, откуда ни возьмись, появилась обезьяна и сорвала мои очки с лица. Зрение у меня ужасное, без них пришлось бы туго. Я тут же решил подойти к обезьяне, но она оскалила на меня зубы, поэтому я быстро передумал — не было у меня в планах травм и прививок от бешенства. К счастью, рядом оказался местный житель: он выменял у обезьяны мои очки в обмен на фрукт. © ButNowImGone / Reddit
  • Обожаю путешествовать, но ни одна поездка еще не обходилась без происшествий. Первый раз я опоздала на поезд, потому что думала, что он на час позже. Второй раз мой автобус сильно задержался, я приехала в аэропорт за 15 минут до окончания посадки, но успела. В третий раз я потеряла паспорт и посадочный талон прямо в аэропорту, к счастью, он быстро нашелся. В четвертый раз я случайно проехала свою остановку и уехала в другой город. Путешествия очень люблю, но уже боюсь саму себя. © Подслушано / Ideer
  • Прохожу как-то осмотр в одном из аэропортов. Все нормально вроде: сдаю багаж, его меряют, взвешивают. Два чемодана ставят рядом и говорят, что с ними все будет хорошо. Авиакомпания не из дорогих, поэтому я решил убедиться в сохранности своих сумок: «Скажите, а вы сможете мне в две разные страны отправить чемоданы?» Они ответили, что нет. Я улыбнулся и сказал: «Это хорошо. А то в прошлый раз авиаперевозчик отправил один мой чемодан в Мюнхен, второй — в Сидней, а я сам летел вообще в Лондон». © Не все поймут / VK
  • Посидев на крыше своего хостела, я спустился обратно в свою комнату. Заходил тихо, стараясь не разбудить спящего на одной из кроватей новенького постояльца. И тут замечаю, что моя обувь не на своем месте, потом вижу, что пропал замок с моего шкафчика. Открыл его — моих вещей нет. Проходит секунда, и я понимаю, что просто ошибся комнатой. Моя была этажом ниже, а не понял я этого сразу из-за одинаковой планировки. Ладно, хоть тот спящий человек не проснулся. © ohhhbegoode / Reddit
  • Я путешествовал по Италии, жилье снимал через известный сервис аренды. Захотелось искупаться, но пляж был переполнен, поэтому следить за вещами было проблематично. Телефон и кошелек я оставил, взял с собой только ключи и полотенце. Искупавшись, я расслабленно побрел к себе, вставляю ключ в дверь — а он не подходит. Я пытался крутить его и по часовой стрелке, и против, тряс замок, давил на дверь — мало ли, застряла защелка. Все никак. Стою я в плавках, без телефона, связаться с хозяином не могу, деньги остались в кошельке. Решил зайти в магазин по соседству, чтобы узнать, знают ли там хозяина моего жилья или владельца здания. Еле объяснил продавцу, в чем дело, подвел ее к двери, и она тоже попробовала открыть замок — так же безуспешно. А потом смотрю — что-то у нее глаза загорелись. Она провела меня к другой стороне магазина, где была точно такая же дверь с такой же дверной ручкой и кашпо на крыльце. © nextstep0318 / Reddit
  • Собрались в Стамбул, настроение супер — впереди отпуск. Мы с сестрой прошли контроль, а маму с папой попросили отойти в сторону. Мама занервничала, сотрудники что-то сообщили, после чего она как закричала: «Как это вообще не заметить?» Оказалось, что папа взял с собой сразу два загранпаспорта «на всякий случай» и на контроле машинально протянул старый, давно недействительный. Рейс мы тогда почти пропустили, зато теперь папа проверяет документы три раза — под семейный смех.
  • Я своего кота подобрал на выходе из аэропорта, когда возвращался из отпуска. Ждал такси, а он крутился рядом, мурлыкал, терся мне о ноги и всем видом давал понять, что оставаться ему тут не хочется. Я человек не железный — забрал его себе, вылечил, но недели через две обнаружил, что кот у меня какой-то грустный и никогда не играется. Я перепробовал разные варианты игрушек, но ему не понравилась ни нитка, ни рыба на нитке, ни что-либо еще — кот просто сидел на кровати и скучал. Однажды я сделал своему племяннику бумажный самолетик, запустил его в комнате, и кот буквально сошел с ума от радости. Он прыгал за ним, пытаясь поймать, разорвал его на куски, а потом принес мне в зубах газету, чтобы я сделал еще один. Теперь он с этим самолетиком и ест, и спит. © Не все поймут / VK
Dude
21 час назад

А разве сейчас в РФ при выдаче нового заграна старый не забирают?

Ответить
  • Пару лет назад я впервые поехал в Прагу. Просто гуляя по Верхнему городу, я забрел во двор одного дома. Просто улица, просто дом — и я зашел. И тут у меня появилось странное чувство, что я вернулся домой. Подобного чувства у меня не было ни с моим домом, ни с родительским — да вообще нигде. Я стоял во дворе минут тридцать и не мог сдвинуться с места. Как вернулся в гостиницу, помню смутно. Теперь я точно знаю, чего хотят люди, когда говорят: «Я хочу домой». Я тоже хочу домой. © Подслушано / Ideer

А какая поездка оставила у вас необычные воспоминания? Поделитесь своими историями в комментариях.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

