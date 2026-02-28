16 живых историй, которые не случились бы без любви к путешествиям — 28.02.26

Порой честный ответ ребенка на границе может запомниться ярче, чем весь отпуск. Герои нашей подборки не понаслышке знают: отдых за границей совершенно не похож на картинку из путеводителя, и здесь кипят свои страсти — от платных простыней в Норвегии до «побега» от доброго египтянина в Хургаде. Эти 16 историй о приключениях в разных странах подарят вам улыбку на весь день.