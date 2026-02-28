Ну вообще да правильно быстро уплыла от черепахи, морская черепаха конечно это не грифовая, но видит слабо, соображает плохо, что при её размерах не её проблемы - может переволноваться или принять за еду и тяпнуть больно.
16 живых историй, которые не случились бы без любви к путешествиям — 28.02.26
Истории
18 минут назад
Порой честный ответ ребенка на границе может запомниться ярче, чем весь отпуск. Герои нашей подборки не понаслышке знают: отдых за границей совершенно не похож на картинку из путеводителя, и здесь кипят свои страсти — от платных простыней в Норвегии до «побега» от доброго египтянина в Хургаде. Эти 16 историй о приключениях в разных странах подарят вам улыбку на весь день.
- Сыну 7, летали за границу. На паспортном контроле была заминка: мол, я на фото не похожа — прическа другая. Пограничник что-то проверил и задал вопрос сыну: «Это твоя мама?» От ответа сынишки я чуть не упала: он повернулся ко мне и громко спросил: «Надо сказать „да“?» В отпуск мы все-таки улетели, но эту историю никогда не забудем.
- Поехал я в Норвегию смотреть на фьорды. Прикатил в славный городок Гейрангер и пошел искать жилье. На выбор было всего 4 отеля: два за €250, один за €150 и один за €80. Я заселился в самый дешевый, потому что ну какая разница, где спать, а днем все равно шатаюсь по окрестностям и любуюсь природой. При заселении мне сказали, что постельное белье не входит в стоимость и его надо оплатить отдельно. Ну отдельно так отдельно — сколько там у меня возьмут за простыню? Взяли 800 Kč. Я их машинально оплатил. Через пару минут осознал, что 800 Kč — это еще €80 сверху. На простынях за такую стоимость в день я еще не спал, конечно. © molyanov / Pikabu
- Прилетаю в Хургаду. У аэропорта толпа «помощников», хватающих чемоданы за деньги. Иду к автобусу — вдруг мужик: «Мадам!» Я ускоряюсь, а он за мной. Я ему: «Нет, спасибо!» — и почти убегаю. Он не сдается. Догоняет у автобуса и резко протягивает мне мой телефон, который я впопыхах неаккуратно сунула в задний карман джинсов. Было очень стыдно. © SuperNataha / Pikabu
- Ездили мы на восток Турции. Народ там очень консервативен. Идем с мужем по улице, видим кошку с котятами. Муж ласково: «Ксс-ксс!» Проходящая мимо дама возмущенно на него глянула — думала, что он ее окликнул. Пытаемся объясниться, а она уже на нас мчит. И тут внезапно останавливается и начинает смеяться. Дошло! Ура! Я уже готовилась к тому, что сейчас налетит на нас.
- Во время отдыха в Турции появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7–8. И вот однажды плыву я и смотрю — рыбки, песочек, ракушки, все как всегда. Но черт меня дернул посмотреть, что вокруг. Поворачиваю голову и вижу просто огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие: я смотрю на нее, она — на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась, ведь черепаха мной вообще не заинтересовалась, но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / VK
- Два года назад я переехала в Чехию. Сначала год учила язык, поступила в университет, теперь учусь. Решила подрабатывать. Быстрее всего удалось устроиться во всемирно известную сеть быстрого питания, и это было одно из лучших решений. За четыре месяца я сильно подтянула разговорный чешский, даже ругаться стала не на родном языке, а на местном, подкачала тело и нашла действительно интересных людей, которым не важен мой акцент. © Подcлушано / Ideer
- Когда я был в Нью-Йорке, я оказался настоящей занозой для местных жителей. Несмотря на то что я очень старался ходить по правой стороне, спустя время обнаруживал, что меня невольно сносит влево — под ноги другим людям. Из-за этого я только и делал, что постоянно извинялся и объяснял, что я просто австралиец. Я старался относиться к этому с пониманием и совершенно спокойно воспринимал ворчание окружающих: извинялся, улыбался и снова отходил на правую сторону. © idontwannapeople / Reddit
- Семейный отпуск, час ночи. Мы с братом только что досмотрели по телеку «Сияние», до этого ни разу его не видели, и атмосфера уже была максимально напряженная. И тут слышим — кто-то пытается открыть нашу дверь, хотя ключей, кроме нас, ни у кого быть не должно. Ручку дергают, потом пытаются распахнуть дверь, но отельный замок не дает. И человек продолжает толкать и дергать — дверь бьется о защелку снова и снова. После нескольких попыток все стихло. Оказалось, администратор просто выдал кому-то карточку от неправильного номера. Честно, это был, наверное, лучший способ посмотреть «Сияние». © helpicantchooseauser / Reddit
- Я был в Улувату на Бали. Передо мной, откуда ни возьмись, появилась обезьяна и сорвала мои очки с лица. Зрение у меня ужасное, без них пришлось бы туго. Я тут же решил подойти к обезьяне, но она оскалила на меня зубы, поэтому я быстро передумал — не было у меня в планах травм и прививок от бешенства. К счастью, рядом оказался местный житель: он выменял у обезьяны мои очки в обмен на фрукт. © ButNowImGone / Reddit
- Обожаю путешествовать, но ни одна поездка еще не обходилась без происшествий. Первый раз я опоздала на поезд, потому что думала, что он на час позже. Второй раз мой автобус сильно задержался, я приехала в аэропорт за 15 минут до окончания посадки, но успела. В третий раз я потеряла паспорт и посадочный талон прямо в аэропорту, к счастью, он быстро нашелся. В четвертый раз я случайно проехала свою остановку и уехала в другой город. Путешествия очень люблю, но уже боюсь саму себя. © Подслушано / Ideer
- Прохожу как-то осмотр в одном из аэропортов. Все нормально вроде: сдаю багаж, его меряют, взвешивают. Два чемодана ставят рядом и говорят, что с ними все будет хорошо. Авиакомпания не из дорогих, поэтому я решил убедиться в сохранности своих сумок: «Скажите, а вы сможете мне в две разные страны отправить чемоданы?» Они ответили, что нет. Я улыбнулся и сказал: «Это хорошо. А то в прошлый раз авиаперевозчик отправил один мой чемодан в Мюнхен, второй — в Сидней, а я сам летел вообще в Лондон». © Не все поймут / VK
- Посидев на крыше своего хостела, я спустился обратно в свою комнату. Заходил тихо, стараясь не разбудить спящего на одной из кроватей новенького постояльца. И тут замечаю, что моя обувь не на своем месте, потом вижу, что пропал замок с моего шкафчика. Открыл его — моих вещей нет. Проходит секунда, и я понимаю, что просто ошибся комнатой. Моя была этажом ниже, а не понял я этого сразу из-за одинаковой планировки. Ладно, хоть тот спящий человек не проснулся. © ohhhbegoode / Reddit
- Я путешествовал по Италии, жилье снимал через известный сервис аренды. Захотелось искупаться, но пляж был переполнен, поэтому следить за вещами было проблематично. Телефон и кошелек я оставил, взял с собой только ключи и полотенце. Искупавшись, я расслабленно побрел к себе, вставляю ключ в дверь — а он не подходит. Я пытался крутить его и по часовой стрелке, и против, тряс замок, давил на дверь — мало ли, застряла защелка. Все никак. Стою я в плавках, без телефона, связаться с хозяином не могу, деньги остались в кошельке. Решил зайти в магазин по соседству, чтобы узнать, знают ли там хозяина моего жилья или владельца здания. Еле объяснил продавцу, в чем дело, подвел ее к двери, и она тоже попробовала открыть замок — так же безуспешно. А потом смотрю — что-то у нее глаза загорелись. Она провела меня к другой стороне магазина, где была точно такая же дверь с такой же дверной ручкой и кашпо на крыльце. © nextstep0318 / Reddit
- Собрались в Стамбул, настроение супер — впереди отпуск. Мы с сестрой прошли контроль, а маму с папой попросили отойти в сторону. Мама занервничала, сотрудники что-то сообщили, после чего она как закричала: «Как это вообще не заметить?» Оказалось, что папа взял с собой сразу два загранпаспорта «на всякий случай» и на контроле машинально протянул старый, давно недействительный. Рейс мы тогда почти пропустили, зато теперь папа проверяет документы три раза — под семейный смех.
- Я своего кота подобрал на выходе из аэропорта, когда возвращался из отпуска. Ждал такси, а он крутился рядом, мурлыкал, терся мне о ноги и всем видом давал понять, что оставаться ему тут не хочется. Я человек не железный — забрал его себе, вылечил, но недели через две обнаружил, что кот у меня какой-то грустный и никогда не играется. Я перепробовал разные варианты игрушек, но ему не понравилась ни нитка, ни рыба на нитке, ни что-либо еще — кот просто сидел на кровати и скучал. Однажды я сделал своему племяннику бумажный самолетик, запустил его в комнате, и кот буквально сошел с ума от радости. Он прыгал за ним, пытаясь поймать, разорвал его на куски, а потом принес мне в зубах газету, чтобы я сделал еще один. Теперь он с этим самолетиком и ест, и спит. © Не все поймут / VK
- Пару лет назад я впервые поехал в Прагу. Просто гуляя по Верхнему городу, я забрел во двор одного дома. Просто улица, просто дом — и я зашел. И тут у меня появилось странное чувство, что я вернулся домой. Подобного чувства у меня не было ни с моим домом, ни с родительским — да вообще нигде. Я стоял во дворе минут тридцать и не мог сдвинуться с места. Как вернулся в гостиницу, помню смутно. Теперь я точно знаю, чего хотят люди, когда говорят: «Я хочу домой». Я тоже хочу домой. © Подслушано / Ideer
А какая поездка оставила у вас необычные воспоминания? Поделитесь своими историями в комментариях.
Комментарии
