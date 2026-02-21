15+ живых историй о коллекциях, в которых света больше, чем в лучах февральского солнца
Коллекционирование — это тихая охота за маленькими радостями, которые согревают душу даже в пасмурный день. Мы собрали разные примеры — от винтажных духов до счастливых билетиков и тамагочи. Приготовьтесь улыбнуться: эти коллекции доказывают, что для счастья иногда достаточно найти тот самый редкий вкладыш или крошечный глиняный домик.
«Нашел вот свою коллекцию. Почти 35 лет хранились»
«„Турбо“ были самыми популярными вкладышами: все на переменах обменивали повторы или выменивали на два вкладыша один, а если редкий вкладыш, то на пять и более штук. Были и параллельные коллекции, но они, увы, не стали популярными, и со временем спрос на все упал, а потом и вовсе забыли о них. А у меня вот осталась память о детстве».
«У моей подруги была огромная коллекция винтажных валентинок — сотни, если не тысячи! Открытки с 1920-х по 1960-е — настоящие сокровища»
«Я собираю винтажные таблетницы и миниатюрные контейнеры. Вот как выглядит моя коллекция на данный момент»
«Хочу поделиться фотографией моей коллекции миниатюрных сувенирных домиков»
«Начало ей было положено в 2006 году, когда я купила глиняный домик на блошином рынке в Германии. Потом я привозила домики из разных уголков мира, куда ездила, или мне их привозили друзья и родственники. Коллекционирование домиков интересно тем, что их мало. Это не тарелки или магниты, которые есть везде. Домики надо искать, можно даже сказать охотиться! Почему именно домики — не знаю. Они милые и нравятся мне».
«Всегда любил тамагочи. Вот уже и мест свободных нет для новинок в коллекцию, которую собираю с 1997 года»
«Нашла коллекцию винтажных духов моей бабули»
Вот это находка! Наверное, и запахи в некоторых ещё сохранились. Я бы принюхалась
- Боже, да вы сорвали джек-потище! © terrorbagoly / Reddit
«Недавно довел свою небольшую коллекцию до красивой цифры — 33 штуки!»
«Собираю фигурки динозавров и исторических животных»
«30 лет настольных игр»
«Мои куклы Bratz, которых я собираю с 2015 года»
Reddit -ам не понять русской игры слов: Bratz -ы. Очень жаль, братцы, I*m sorry, bros...
«Моя коллекция на данный момент»
- Такие милашки! © CreamAndCheerios / Reddit
«Коллекция сережек нашей учительницы рисования. Большая часть изготовлена учениками»
«Какая кукла вам больше всего понравилась?»
«Моя коллекция игрушек из яиц Kinder Surprise»
«Когда кто-то из знакомых отправляется в путешествие, всегда прошу привезти карандаш для моей коллекции»
«Мое собрание уже абсолютно устаревших DVD-дисков»
Есть у меня эта аппаратура. С девяностых сохранила, а как пользоваться уже забыла. А фильмы на этих дисках классные.
Бонус: когда обычное хобби превращается в настоящий сюжет для кино
- Когда у меня заканчивается очередной флакончик с духами, я его оставляю. Так у меня уже коллекция из пустых флаконов. Люблю некоторое время спустя вдыхать ароматы этих пузырьков — тогда меня наполняет ностальгия, сразу вспоминаются какие-то моменты. Такое офигенное чувство, как будто пересматриваешь свое прошлое. © Подслушано/ Ideer
- Ехала в трамвае. Покупаю билет, смотрю — счастливый! Ну, и мыслю вслух, что он будет еще один в коллекции. Парень рядом оборачивается и спрашивает: «Ты что, билеты собираешь?» Отвечаю, что да. Он достает из кармана маленький конвертик, молча дает мне и выходит. Там была целая куча счастливых билетов, один даже зеркальный! Эх, парень, спасибо! Ты даже не представляешь, как осчастливил меня в тот день! © Карамель / VK
- Бывший часто ходил в тир — так у меня набралась коллекция плюшевых игрушек. Нынешний узнал и сказал: «Выбрось». Пришла вечером после работы — игрушек нет. Наехала на него, а он: «Да ты все не так поняла. Игрушки твои я не выбросил, а раздал детям во дворе, как ты и хотела. Остался еще пакет, пойдешь со мной?» Теперь у детей во дворе куча новых плюшевых радостей.
- Я обожала киндеры — у меня была коллекция бегемотиков, которую я хранила как зеницу ока. Как-то вернулась из школы, зашла в комнату — полка пустая. Остался только один из пенала. В голове одна мысль: «Серьезно?!» Я бегом к маме, а она такая выдает, что просто устала вытирать пыль под каждым бегемотиком и на время уборки сложила их в коробку. Вечером торжественно достала ее из шкафа, и я с облегчением снова расставляла своих любимцев по местам — медленно, по одному, возвращая все обратно.
А какая коллекция была или есть у вас? Храните ли вы до сих пор те самые «сокровища» из детства или, может, собираете что-то необычное прямо сейчас? Расскажите о своих находках в комментариях — давайте ностальгировать вместе!
Комментарии
Хорошо быть добрым за чужой счёт...Ваш новый бойфренд распорядился вашим имуществом без разрешения,тоесть своровал!В следующий раз раздаст вещи и косметику, тоже на благотворительность!
У меня с мамой обратная история - она обожает ставить везде всякие мелкие финтифлюшки, а мне с юности приходилось протирать их и под ними от пыли. Это очень неприятно. Мама девочки должна была поручить ей самостоятельно регулярно протирать полку со своей коллекцией.