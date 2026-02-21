15+ живых историй о коллекциях, в которых света больше, чем в лучах февральского солнца

«Начало ей было положено в 2006 году, когда я купила глиняный домик на блошином рынке в Германии. Потом я привозила домики из разных уголков мира, куда ездила, или мне их привозили друзья и родственники. Коллекционирование домиков интересно тем, что их мало. Это не тарелки или магниты, которые есть везде. Домики надо искать, можно даже сказать охотиться! Почему именно домики — не знаю. Они милые и нравятся мне».