20+ примеров того, как вышивка или вязание стали не просто хобби, а искусством

Народное творчество
3 часа назад
Существует мнение, что настоящее искусство должно быть из мрамора. Или хотя бы написанным маслом на холсте. Но в мире есть люди, которые из самых простых ниток и бусин творят такое, что их хобби уже сложно назвать маленьким развлечением на досуге. Перед вами — доказательства того, что искусство может быть теплым, мягким и немного смешным.

В бонусе — пример того, что питомцы не всегда ценят творческие порывы хозяев.

«Мой первый такой проект... если не считать 10 000 часов практики до этого»

Курага
26 минут назад

О! Это моя мечта - кружевной зонтик, чтоб свою неземную красоту от солнца и людей спрятать! А на фото еще и женщина так соответствует кружеву. Красавица!

«Первая законченная работа этого года»

Танька
2 часа назад

мне подруга на мой др вышила мой портрет (!!!). он долго висел в комнате, а потом сняли, потому что после ремонта он стал не к месту.

«Теща позвала в гости и сказала, что у нее для нас кое-что есть. Мы почти дар речи потеряли»

«Вязаный тираннозавр Рекс!»

«Стич в стиле витража»

«Это самый амбициозный проект, который я когда-либо делала — подарок для моей подруги»

«Мои грибочки»

«Придумываю цветочные „бабушкины квадраты“. Их уже больше 40! Нашли свой любимый цветок?»

«Когда на улице темно и холодно, всегда хочется вышить что-нибудь яркое. Весна уже не за горами!»

«Никогда раньше не делала сумок, не вшивала молнию и не вышивала бисером настолько большую вещь. Но я закончила этот проект и действительно горжусь собой!»

«Первый жук в моей коллекции»

«Закончила это шикарное платье за ​​две недели»

«Я наконец-то вышила картину Ван Гога!»

«Мой вороний рюкзак»

«Ку-ку!»

«Связала аметистовую жеоду»

«Вышила эту серию для выставки в галерее»

«Когда-нибудь обязательно сделаю из них подушки»

«56 трав и специй»

«Я связала крючком свое свадебное платье!»

«Вышила малиновку»

«Наконец-то закончила этот триптих»

«Осьминог с меняющими цвет бусинками»

«Я вышил ночной поезд в движении»

  • Никогда не пишу комментарии. Но это просто нереально круто! © Jobriath / Reddit

«Мой человечек-гриб»

«Лизь»

Бонус: путь художника устлан не только похвалами

Olga Dubrowski
2 часа назад

Ой, я тоже вязала одежду для собаки. Ника (помесь с чихуахуа, очень мёрзла на улице) не выпендривалась, как этот мопс, носила с удовольствием.

«Я очень горжусь свитером, который связала, хоть моя собака его и не оценила»

Фото на превью MalsVentje / Reddit

Конфуз
2 часа назад

Я тут думала. а не достать ли мне вышивку... крестиком люблю русские узоры вышивать. Одно время просто как маньяк чуть не сутками вышивала... а тут - темка подкатила :)))

Suomi-NPP
1 час назад

Отличная подборка, некоторые примеры - прямо в самое сердечко!

