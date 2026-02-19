20+ примеров того, как вышивка или вязание стали не просто хобби, а искусством

Существует мнение, что настоящее искусство должно быть из мрамора. Или хотя бы написанным маслом на холсте. Но в мире есть люди, которые из самых простых ниток и бусин творят такое, что их хобби уже сложно назвать маленьким развлечением на досуге. Перед вами — доказательства того, что искусство может быть теплым, мягким и немного смешным.

В бонусе — пример того, что питомцы не всегда ценят творческие порывы хозяев.