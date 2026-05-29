20+ смешных фото и историй о котиках, которые моментально заряжают хорошим настроением

Наш пёс очень любил маму. Просто всей своей собачьей душой, она , однако, хотела кота, а не собаку. И как-то раз сидит мама на крыльце, пёс положил на крыльцо голову и смотрит на маму влюблёнными глазами. И она говорит ему, я тебя не люблю, я кошек люблю. Он вздохнул, развернулся, зашёл в будку и закрыл за собой дверцу лапкой! Если б я сама не видела, не поверила бы. Потом, конечно, он все же простил ее, я такой любви собаки к человеку не видела ни до, ни после. Он чувствовал ее приближение за несколько улиц, начинал по-особому лаять и волноваться, когда она шла с работы, все время стремился быть рядом с ней во дворе, сбегал через забор, чтоб провожать ее в магазин.