20+ смешных фото и историй о котиках, которые моментально заряжают хорошим настроением
Котики — это не только ночные тыгыдыки и милые мордочки, но и источник смешных и теплых историй. Они создают в доме уют, поддерживают нас и умеют поднять настроение одним своим присутствием. С ними наши будни становятся в тысячу раз ярче и светлее. В этой подборке вас ждут фотографии и истории пушистых проказников, которые дарят нам безусловную любовь. Приготовьтесь улыбаться!
«Фергус терпеть не может ветер»
«Мое преступление: погладила другую кошку»
- Каждое утро ко мне приходит бабушка-кошка. Тяжело взбирается на террасу, смотрит укоризненно через стеклянную дверь. Молча. Вышел, хотел погладить — она отходит в сторону. Ну ладно, не хочешь — как хочешь. Ушла кошка. На следующее утро снова сидит. Вынес молочка, они полакала и ушла, на прощание бросив взгляд, в котором читалось: «А ты не безнадежен!» Купил корм в пакетиках, на следующее утро выставил миску с молоком и тарелочку с угощением. Съела все дочиста, а уходя, мяукнула мне. Посчитал за «спасибо». Пару дней все повторялось. А сегодня притащила мне голубя, положила у двери и сидит гордая.
«Моему малышу в этом году исполнилось 5. Он ленивый, ласковый, компанейский котик — просто очаровашка»
«Снял кота через картонную втулку от туалетной бумаги — и вот результат»
- Боже мой! Это самое милое, что я сегодня видела. © Accomplished-Back530 / Reddit
- Коты оставались с мамой, и она должна была их развлекать. Обычное содержание этих развлечений следующее:
— Приходят в ее комнату, мяукают, показывают, что меня нет.
Мама им все про меня рассказывает. Тогда они ведут ее на кухню, подходят к своим плошкам. Она подсыпает им сухой корм. Они объясняют, что пришли за жидким кормом. Мама отвечает, что жидкий корм им даст Витя, когда завтра приедет. Коты вздыхают и уходят в мою комнату. Ну вот я приехал. В прихожую из глубин квартиры выбегают сонные коты. Фокс мяукает-мяукает и показывает путь к кухне. Кузьма ложится ковриком поперек коридора для ритуала глажения. В этот раз Фокс решил гарантированно не выпускать меня из дома. Лег на ноут с явной мыслью на морде: «Теперь не уйдет!» Причем они, видимо, договорились о сменах на посту. Потому что на Кузя проделась тоже самое. Успокоились они, когда я переоделся в домашнее. Чувствую себя вожаком стаи.
«Начала прятать от кота вкусняшки — теперь целыми днями ловлю вот такие осуждающие взгляды»
«Кот увидел как я пошла в гости к соседям: „А ну быстро вернись и люби меня, женщина!“»
- Ох уж этот взгляд! Сразу захотелось извиниться.
- Пришел я с работы уставший. Сел за комп. А мне кот на колени запрыгнул, трется. Ну я его рукой и смахнул. Он куда-то ушел. Чувствую — что-то не то. Нехорошо поступил. Зову кота, а он не идет. Пошел в коридор — сидит, куда-то смотрит. Я ему в глаза смотрю, а он отвернулся от меня. Я извинился, объяснил, что был неправ и вообще очень его люблю. Погладил и попросил пойти со мной посмотреть сериальчик. Он не пошел сразу, но минут через 10 прилег рядом со мной. Простил. В тот вечер я понял, что кот — это личность. Его уважать надо. С тех пор я себе такого не позволял.
Наш пёс очень любил маму. Просто всей своей собачьей душой, она , однако, хотела кота, а не собаку. И как-то раз сидит мама на крыльце, пёс положил на крыльцо голову и смотрит на маму влюблёнными глазами. И она говорит ему, я тебя не люблю, я кошек люблю. Он вздохнул, развернулся, зашёл в будку и закрыл за собой дверцу лапкой! Если б я сама не видела, не поверила бы. Потом, конечно, он все же простил ее, я такой любви собаки к человеку не видела ни до, ни после. Он чувствовал ее приближение за несколько улиц, начинал по-особому лаять и волноваться, когда она шла с работы, все время стремился быть рядом с ней во дворе, сбегал через забор, чтоб провожать ее в магазин.
«У нее сегодня была отличная фотоссесия»
«На полном расслабоне»
- Сначала мой отец не хотел заводить кошку и всячески сопротивлялся, когда его жена просила пушистика. А теперь у него три кошки. А еще он заставляет жену расставлять пакетики корма так, чтобы вкусы шли по очереди, потому что «каждый день есть одно и то же — грустно». И у него появилось кресло-качалка, потому что «морды любят лежать на мне, когда качаюсь». Ну и последнее: он научил котеек давать лапу и теперь не впускает никого в дом, пока гость не пожмет всем трем лапу в качестве приветствия. А кошки фишку знают, поэтому всех строем встречают и провожают.
«Вот что бывает, когда возвращаешься домой спустя неделю»
«Когда перешел в свою финальную форму»
- Дочка попросила завести дневник — красивый, с замочком, вся такая серьезная. Купили. Она писала туда три дня — я не лезла. На четвертый день прибегает с этим дневником и говорит: «Мама, почитай, я тут написала кое-что важное».
Открываю. Там три страницы про то, что наш кот Василий «не ценит ее как личность» и «специально делает вид, что спит, когда она хочет с ним поговорить». Очень подробно. С примерами. На третьей странице вывод: «Василий эгоист, но я его все равно люблю, потому что он мягкий». Спрашиваю, зачем замочек, если она сама дает читать. Она говорит: «Это чтобы Василий не прочитал. Он бы расстроился».
«Когда устраиваешь театральное представление, лишь бы не идти к ветеринару»
«Фото Коки из моей галереи»
- Мой кот любит фотографироваться. Как только на него направляют телефон — сразу делает модельный вид. Любимая фотография — это где он с другим котом на руках у мамы. Второй кот орет и хочет слезть. А мой — спина прямая, лапа аккуратно положена на мамино плечо, взгляд прямо в камеру. Ну прям граф! Любит селфи: сразу поднимает уши и садится ровно, как на заказ. Все его фото красивые. А еще он часто любит сидеть перед зеркалом и смотреть на себя. Любуется, наверное
«Фотосессия Фрости в полевых цветах»
«Семейный ужин»
- У нас в городе открыли котокафе, и это лучшее место на планете. Там много котов — можно гладить, кормить, брать на руки, да хоть лежать с ними весь день (что я, собственно, и сделала). А если прям влюбился в кого-то — проходишь собеседование и можешь забрать домой. Поговорила с владельцами — у них, кстати, шесть котов дома живет. Ну чем не рай? Работают там только те, кто котиков любит больше жизни. А если кота кто-то забирает, они сразу едут в приют за новым.
«Этот комочек шерсти очень мной разочарован»
- Мой отец никогда не любил животных, всегда говорил, что мы их заводить не будем. Я пыталась его уговорить, но он был неприступным. Однажды гуляли на улице, переходили дорогу через подземку, а там стояла девочка, уговаривала купить у нее котенка. Мы прошли мимо, но я остановилась. Взяла отца за руку и сказала, что нам нужно забрать его. Он тут же начал отговаривать меня, но котенок вылез к нему и начал кусать за штаны. Все — сердце отца растаяло в один миг. Он поднял котенка на руки, прижал к себе и сказал заплатить. С тех пор у нас в доме живет прекрасная кошечка, которая стала для папы «второй дочкой».
Котя-улыбака
- У моего кота появилась подруга. Я покупаю ему куриные лапы и даю сырыми. Чтобы не мусорил дома, кормлю на улице — живем в частном доме. Кот уже привык: иногда даже домой не заходит, просто орет под дверью — я выношу лапу, он съедает и снова гулять. А тут однажды орет — я вынесла лапу. Опять орет — вынесла еще одну. Снова орет — третью понесла. Смотрю в окно кухни, а из-за цветов выходит кошечка, берет лапу и уходит. Съест — возвращается. И так три раза! А на четвертый — кот лапу уже себе попросил. Джентльмен!
«Застал его вот так. Даже не знаю, что сказать»
«Питер в режиме „не подходить“»
- Сестра попросила посидеть с ее котом, пока она в отпуске. Я согласился, думал — ну кот и кот: насыпал корм и живи. Приехал, забрал, привез домой. Кот осмотрел квартиру с видом риелтора, которому показывают вариант ниже его уровня, зашел в спальню, лег на мою подушку и посмотрел на меня.
Я говорю:
— Это моя подушка.
Он посмотрел еще секунду и отвернулся. Я спал на диване две недели. Когда сестра забирала его обратно, он уходил не оглядываясь — как будто я обслуживающий персонал, которому незачем прощаться.
Сестра говорит:
— Ой, он тебя полюбил, смотри как освоился!
— Да, вижу.
Два дня отходил.
