16 душевных историй и фото о том, что бабушки полны добрых сюрпризов
Истории
29.05.2026
Раньше образ бабушки чаще всего ассоциировался с пожилой женщиной в косынке, чей дом наполнен запахом пирогов, а руки постоянно заняты рукоделием. Но в современных бабулях порой столько задора и энергии, что они легко находят время не только на ароматную выпечку, но и на массу других занятий, которые приносят им удовольствие.
- Подарила бабуле фитнес-браслет. Ну, чтобы ходила, шаги считала и вела активную жизнь. Она поохала, покрутила в руках, повозмущалась, но согласилась. Ладно, думаю, пусть привыкает. Через неделю смотрю, а приложение показывает, что бабушка шпарит по 20-30 тысяч шагов в день! Думаю, когда она успевает? Звоню: «Ба, ты куда так много ходишь?» Она: «Да я особо никуда, тут по дому, по огороду...» Ну, ладно. Еще неделя проходит, захожу к ней в гости. А она этот браслет... НА СТИРАЛКУ ПРИКЛЕИЛА!!! Шаги сами себя не набегают, знаете ли. Хитрости ей не занимать.
- Пригласил девушку на шашлыки, а она говорит, мол, надо к бабушке съездить в деревню. Предложил отвезти. Она сильно замялась, но кое-как согласилась. Когда подъехали к дому ее бабки, моя зазноба выдает: «Знаешь, у моей бабули есть необычное увлечение, она любит возиться с железками, но все почему-то сильно удивляются этому». Мы зашли во двор, она крикнула бабушку, а та в ответ: «Я в гараже». Заходим в гараж, и я вижу, как ее бабуля копошится под капотом машины! Я, конечно, изо всех сил старался вести себя прилично, но от восторга даже толком сказать ничего не мог. Потом моя девушка рассказала, что бабушка всю жизнь была инженером-механиком, а когда вышла на пенсию, то решила заняться ремонтом машин. Так к ней все местные мужики своих «ласточек» пригоняют на ремонт, а иногда даже целые тракторы.
ADME
«Моей бабушке уже исполнилось 100 лет, а она все еще делает планку»
- Моя бабушка была учителем русского и литературы. Из школы она ездила домой на троллейбусе. Тогда учителя возили с собой домой тетради на проверку. Однажды она села в троллейбус, достала тетрадь и начала проверять сочинение. Народу было полно, все толкались, гудели. Забывшись, она подняла руку и строго сказала, попрошу тишины! И все замолчали. Поняв, что не на уроке, она ничуть не смутилась, вздохнула и закончила: «Благодарю. Тургенев не терпит суеты».
christinabedina
«Моя бабушка сделала себе крутую теплицу в гараже. Она начинает выращивать рассаду из семян в феврале-марте, а в мае-июне высаживает ее в огород»
- Бежала как-то по делам, и вижу, как по тротуару идет незнакомая бабуля и пытается накрасить губы наощупь. Думаю, сейчас скажу ей, какая она красивая. Подхожу, она у меня спрашивает нормально ли накрасилась, а я предложила ей свое зеркало. Когда она закончила наводить красоту, то я все-таки сказала ей, что она красивая. А она в ответ: «Ой, детка, ты тоже красавица! Талия у тебя — загляденье! У меня в молодости тоже была такая же». Остаток дня я порхала окрыленная и с улыбкой до ушей.
golittele
- Пришли по объявлению смотреть квартиру. Хозяйка — энергичная бабулька за 70. Порхала по дому, все показывала, а в конце заявила, что мы ей понравились и она сделает большую скидку. Муж чуть было не согласился, а я почувствовала подвох. И тут же из спальни стали доноситься звуки игры на скрипке. Кто-то, кто абсолютно не умеет пользоваться инструментом, жутко фальшивил, и это была мука для моих ушей. Я говорю: «И часто у вас тут такое?» Она вздохнула и ответила: «Соседи дочку отдали в музыкальную школу, и она часто играет на скрипке у себя в комнате, которая прямо над моей спальней. Дом старый, шумоизоляции нет, поэтому все соседи слушают, как Танечка музицирует». И тут же выдает: «Но она такая усердная девочка, играет по 3 часа каждый день, даже в выходные, и скоро точно научится! Будете жить, как в филармонии». Я поблагодарила, но сказала, что мы далеки от такого искусства и в выходные предпочитаем спать долго и в тишине.
ADME
«Моя 81-летняя бабушка всех заткнет за пояс своими навыками йоги»
- Мы с семьей решили навестить нашу бабушку. Предупредили ее и сказали, что она может сильно ничего не готовить, потому что мы взяли суши. Она у нас не то, чтобы сильно продвинутая, но о суши знает, хоть и не одобряет. Где-то через часа 3 мы приехали и увидели, что бабушка наготовила еды, как на праздник, стол просто ломился уже. В итоге практически весь день мы провели у нее, а когда собрались уходить, бабушка вручила нам еще пакеты домашней еды с собой, а о наших суши мы вспомнили уже приехав домой. Позвонили бабуле, хотели поблагодарить за обед и все такое, а в ответ услышали: «Рада, что вам понравилась моя еда, и теперь я могу наедине и в тишине поесть ту заморскую вкуснятину». Вот это, конечно, она выдала!
- Если находясь в Китае заходишь в лифт, а там китайская бабуля едет с детской коляской, в которой стоит огромный мешок, килограмм так на 50, и спрашивает тебя голоден ли ты, то не отвечайте «да», иначе внезапно получите мешок пельменей, как я. Теперь у меня этих пельменей на месяц, наверное. А если задуматься, то сколько я помню бабушек — в их глазах ты всегда «голодный», пусть и чей-то чужой, но внук.
konstandtin
«Моя прабабушка отметила 100-летний юбилей. Она все еще бодрячком! Живет одна и каждый день возится в своем саду»
- Обожаю свою бабулю. Девочке 72 годика, а она каждое утро начинает с зарядки и смузи. По вечерам водит себя на свидания, пьет только качественный кофе (и только на растительном молоке), раз в месяц радует себя новой ювелиркой, отдыхает на молодежных курортах и вообще ведет такой образ жизни, которому я в свои 20 могу только завидовать. Знает все о мужчинах, последних тенденциях моды и секретах красоты. Молодая (а не молодящаяся), активная, шикарная львица. Вот честно, я на ее фоне — разваренный древний пельмень.
- У меня старенькая и капризная бабушка. Постоянно жалуется на здоровье, просит привозить ей еду. Приезжаю по выходным. Она обычно лежит, вздыхает, что все плохо, пока я убираю, готовлю и развлекаю ее. Тут как-то решил приехать в будни, днем, и встретил ее на улице. Она спокойно гуляла и, заметив меня, пыталась удрать. На 4-й этаж поднялась быстрее меня и без одышки. Никогда еще бабуля не была так близка к провалу.
devil_wearssneakers
«Моей бабуле 96 лет и она выращивает просто потрясающие цветочные кусты»
- В большом супермаркете возле дома часто видел бабушку. Старушка в платочке постоянно стояла возле книжных полок и читала разную литературу. Серьезно, ни разу не видел ее у рядов с продуктами. Стояла стабильно только у книжного отдела. Вчера снова выбрался на закупки и увидел милую картину. Работники супермаркета поставили небольшой деревянный диванчик возле книжных полок. Специально, чтобы бабуля могла наслаждаться книгами, которые финансово не тянет купить. Теперь ей гораздо комфортнее. Большой респект, вместо того, чтобы говорить, что чтение до покупки запрещено и возмущений, порадовали пожилого человека.
- Ехала в автобусе. Прямо передо мной сидела бабуля, ей на вид лет 70. Руки в татуировках и пирсинге. Глаза подведены черным. В ушах беспроводные наушники, на голове бандана. Смотреть на это было очень забавно, пока она гроулом не пропела «на остановке». Для тех, кто не шарит — гроул, это такой гортанный тип пения в тяжелом металле, когда ты орешь, как медведь, который наступил на кактус. Водитель аж подскочил, а вместе с ним и весь автобус
А вот еще несколько уютных подборок, которые помогут скрасить ваш день:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 душевных историй о питомцах с острым умом и горячим сердцем — 18.03.2026
Животные
18.03.2026
17 жизненных сцен из транспорта, теплых и бодрящих как кофе на заправке
Истории
09.03.2026
15+уютных историй и фото о буднях семейных пар, которые вызывают искреннюю улыбку
Народное творчество
12.05.2026
16 смешных историй из путешествий, которые оказались покруче магнитиков на холодильник — 30.03.2026
Истории
30.03.2026
19 человек попали в мир, где все дорого-богато, и набрали историй на фолиант
Интересное
07.04.2026
20+ фото и историй о том, какими сюрпризами оборачиваются встречи со школьными знакомыми спустя годы
Истории
09.04.2026
18 случаев, когда люди поставили точку так мощно, что это стоит тысячи слов
Истории
02.04.2026
15 теплых историй от туристов, которые привезли из отпуска не только сувениры
Истории
21.04.2026
15 человек, которые встряли в спор с начальством и неожиданно вышли из него победителями
Истории
22.05.2026
20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами
Истории
20.03.2026
14 живых историй с ароматом цветов и шашлыка, которые могли произойти только в деревне или на даче — 30.03.2026
Истории
30.03.2026
16 животных, у которых можно поучиться доброте и милосердию
Истории
03.04.2026