19 душевных историй и фото из начальной школы, которые вспоминаются со светлой ностальгией
Когда натыкаешься на простые и искренние школьные истории, сразу ловишь самые живые и приятные эмоции. Ведь в начальных классах все казалось огромным, а учителя — загадочными существами, которые почему-то требуют сидеть на месте, когда так хочется бегать. Еще и правила эти. Но именно в этот период мы совершали свои первые открытия, гордились папиной работой на уроках, смешно путали учительские отчества и искренне не понимали, почему уроки не заканчиваются после первого сентября. Зато сейчас вспоминать об этих милых глупостях — одно удовольствие.
- Абсолютно реальная история, рассказанная моей школьной учительницей по биологии. О том, как та привела дочку в первый класс. Дочь приходит первого сентября вся радостная и счастливая, ей все нравится, вокруг все такие дружелюбные и веселые. Второго сентября энтузиазм заметно поугас. Третьего сентября ребенок после школы спрашивает: «Мама, а долго мне туда еще ходить?»
«В далеком 1997 году я пошла в первый класс. Вместе со мной была моя лучшая подруга — Ира»
«С тех пор изменилось многое, но мы так и остались подругами. И сегодня в ту же школу пошли уже наши дочки».
- Год назад проходила практику в одном учебном заведении. Мне дали второй класс и сказали поработать с ними. Я провела у них один урок, дала задание написать небольшой рассказ о том, кто у них любимый учитель в школе. Все справились, я села проверять, кто-то писал про учительницу математики, много кто писал про учителя физкультуры, но был один мальчик, который написал самый краткий рассказ: «Я люблю тех учителей, которые ставят мне хорошие оценки».
Тут был бы уместен совет на тему как делать так, чтобы дети оценки ставили - учиться
- В начальной школе писали мы как-то на уроке мини-сочинение. И понадобилось мне в нем написать слово «нравится». Ну и написала я «нравица». Дома мама долго объясняла мне правило тся/ться, а я все спрашивала: «Ну почему?! Ведь говорим „ца“». Маме надоело: «Просто запомни, когда слышится «ца», пиши «тся/ться». Ну ок. В следующем сочинении у меня появилась «красавится».
«Учительница первого класса, в который ходит моя дочка, скинула в родительский чат такое фото. Говорит, смеется до слез. А зовут ее Екатерина Валерьевна»
- Пришла жена недавно с собрания и рассказывает. В школе скандал: одна девочка-первоклашка пожаловалась маме, что их кормят объедками. Та пришла с разборками в школу. При выяснении обстоятельств было установлено, что в столовой эта девочка увидела кастрюлю с надписью красной краской «1Б». Так как она учится в 1Б, то пришла домой и рассказала маме, что в столовке для их класса собирают объедки, даже есть специальная кастрюля для этого. Ну это ребенок, тут вопросов нет, но мама прибежала в столовку, увидела ту кастрюлю и начала скандалить. То, что «1Б» на кастрюле означает «первое блюдо», ее не убедило, также ее не убедило, что кастрюли других классов отсутствуют, есть только 1Б. Говорит, я своему ребенку больше верю, чем вам. Буду писать жалобы в инстанции выше. Сделал запас попкорна, жду продолжения.
У нас в школе было огромное ведро. Реально ведро, товарищи. На нем красной краской написано было "суп". У детей уже кастрюли-выварки были, без надписей, но разного цвета, видимо, чтоб не путать.
- Во 2 классе учительница спрашивает нашего Кольку:
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Он отвечает:
— Богатым.
— Это не профессия.
— Тогда начальником богатых.
«Тетрадь моей мамы по чистописанию. Обычная сельская школа, 2-й класс, перо и чернила»
А мне вот именно: либерасты орали, что детей насильличали и тратили кучу времени на обучение писать красиво, но при этом умирали от восторга при виде японской каллиграфии...
- Забирает мама сына-второклашку со школьной продленки и спрашивает, ужинал ли он. Тот уверенно отвечает: «Нет». Мама на ушах: за питание уплачено, ребенка морят голодом! Идет ругаться с учительницей утром. А та подзывает мальчика: «Саша, ты вчера вечером вместе с ребятами после мультфильмов кушал?». «Ага», — отвечает Сашка и по просьбе подробно перечисляет все, что ел. «А ты ужинал?», — снова спрашивает педагог. «Не-а», — невозмутимо отвечает Сашка и спешит в столовую. Кушать, но не завтракать.
"Пожалейте сироту бесприютнаю - ел недосыта, спал без прос... эээ - недосыпал то есть!"©️😁
- Дочь учит профессии в школе. Задание — рассказать о работе родителей. И вот спрашивают: «Кем работает твой папа?» Дочь отвечает: «Программистом». Какие инструменты он использует в работе? Компьютер, клавиатуру, мышь, монитор. Какие использует материалы? Чай. Что получается в итоге? Ничего.
«Жил я в глухой деревушке. В первый класс нас пошло всего четыре человека, а к началу 4 класса остался я один. Весь год наедине с учителем, можно сказать — репетиторство»
Жесть. Демография в минус. Я надеюсь, 3 других просто переехали, живы-здоровы...
- Однажды во времена учебы в начальной школе получила первую двойку. Как сейчас помню свои душевные страдания в ожидании родителей с работы. Лежала на диване и слушала песню на пластинке: «А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике...» Потом пришла мама, посмеялась над этой картиной, и я с чувством облегчения и в веселом настроении побежала ужинать.
- Был 2005 год, второй класс, жили мы бедно. Наступил какой-то праздник. Все мы, ученики, сидим в классе, последний урок, и тут классная руководитель объявляет название праздника и раздает всем детям пакетики с канцелярскими принадлежностями. Там клевые фломастеры, ластики, ручки, краски, альбомы. Раздает всем, кроме меня. Я расплакалась и сказала, что меня пропустили. И классная руководитель растерянно ответила, мол, родители тебе не скинулись на подарок.
И как же меня накрыло. Я, ребенок, вообще не понимала, что это значит. Разве в школе не по умолчанию все детям все поровну дают? Всех водят на уроки, на филармонию, на физкультуру. Почему подарки не всем? Помню, что я вообще не поняла этот момент и глубоко закрылась в себе.
На следующий день классная руководитель на первом уроке вручила мне пакет, сказала, вчера забыла отдать на празднике. А в пакете канцелярия отличалась от той, что была у одноклассников. И отличалась даже в лучшую сторону, как по мне. Я поблагодарила, от сердца отлегло, и забылся этот инцидент.
А спустя много лет я осознала, что прекрасная Лилия Владимировна купила этот набор канцелярии для меня лично за свои деньги. И с тех пор мне так щемит сердце это понимание. Многим покажется это мелочью, но для меня это очень добрый и светлый поступок, который я не могу забыть и по сей день.
Спасибо Вам огромное, Лилия Владимировна, Вы прекрасный человек и педагог.
Прекрасный человек и педагог сделала бы это ДО вручения подарков, и не объясняла ребенку, что "твои родители не скинулись". У сына в 1 классе Елена Николаевна такая была. Привезли на НГ подарки, а их 26 вместо 27. "А Куликова мама не сдавала". 3 часа до елки, подарки самосборные. Звонила, спрашивала, может у нас пакеты остались упаковочные такие же, чтобы купить хоть что-то и не выделяться. Но ей повезло, что мама, которая закупалась игрушками, делала это "с запасом", аналогичную игрушку за свои взяла для племяша, и как раз эта лишняя игрушка у нее оставалась, и пакет тоже (они по 30 штук в упаковке шли), только что надо было конфет докупить. Быстро всё согранизовали, мама Надя молодец, метнулась с младенцем в магаз, потом еще долго возмущалась, как это так, родком такое решение принял, и даже не весь родком, а одна баба единолично. Скандалили мы уже позже, а мальчик в тот день получил свой подарок.
Родительница, кстати, деньги донесла в марте...
«На днях попалась тетрадь знакомого ученика Матвея Вадимовича. Учительницу отчество не устроило»
Ну есть же шутка про то, что никто не встречал людей с отчеством «Артемович»)) вот учительница Вадимовичей не встречала))
- Моя мама работала в школе в начальных классах. При знакомстве с первоклашками представилась: «Лидия Ивановна», — но все 4 года была Леди Ивановна.
- В первом классе нам задали принести в школу что-нибудь, что ассоциируется с профессией родителей. У кого-то были папины отвертки, у кого-то мамин белый халат. Мой папа работал водителем автобуса, и мама утром вручила мне его компостер для билетов. Я была страшно гордая, всю дорогу несла его как сокровище.
На уроке каждый показывал свою вещь и рассказывал. Когда очередь дошла до меня, я так разволновалась, что вместо «это компостер» сказала: «Это штука, которой папа делает дырки людям». Учительница аж всхихикнула, а одноклассники смотрели как завороженные — до сих пор помню.
Ооочень бородатый анекдот. Переполненный автобус, все друг к друга чуть ли не на головах сидят, чья то попа торчит из окна.... ну в общем обычный утренний автобус. Кто то кричит "ай ай ухи, ухи! Ему отвечают - Поздно братец, прокомпосировано!"
«40 лет назад. Судя по моему виду на этой фотографии, я именно тогда начал подозревать, что меня в чем-то накололи»
- Начальная школа. Пишем диктант про лес: птички, деревья, все дела. Учительница диктует следующее предложение: «В лесном пруду плавает ерш». Все пишут, а я сижу туплю, потому что с ранних лет не могу делать то, чего не понимаю.
Учительница:
— Ты почему не пишешь?
— Я не понимаю.
— Чего не понимаешь?
Я очень скромно:
— Так ведь ерш нужен для того, чтобы унитазы чистить. Почему он в лесном пруду-то плавает?
- Пошла в 1 класс шестилеткой. Самая младшая в классе. Боялась всего жутко. А первые три класса началки были в соседнем здании от садика. Поэтому, когда топала утром на занятия, проходила мимо уже новой садовской группы и, соответственно, мимо своей воспитательницы, которая весь этот малышовый комплект собирала у крыльца. Воспитательницу любила большой и чистой любовью, а она любила меня (и не только меня, конечно), поэтому, завидев мою мелкую тушку в воротах, уже изделека кричала: «Это же моя Анюта», а я бежала ей навстречу, совершенно забыв о том, что я уже не какая-то там детсадовка несмышленая, а вполне себе взрослая первоклашка. В общем, весь первый месяц учебы я постоянно опаздывала, а она брала меня за руку, отправив новый состав мелкоты с нянечкой поглощать завтрак, и вела на уроки.
Спустя много лет я, уже проходя вдоль забора, топая на работу, кричала ей сквозь прутья: «Здравствуйте, Людмила Иннокентьевна», а она отвечала: «Здравствуй, Анечка».
Видимо, очень давно это было, когда деревья были большие, а первоклашек не надо было "с рук на руки" учителям сдавать.