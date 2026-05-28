19 душевных историй и фото из начальной школы, которые вспоминаются со светлой ностальгией

Прекрасный человек и педагог сделала бы это ДО вручения подарков, и не объясняла ребенку, что "твои родители не скинулись". У сына в 1 классе Елена Николаевна такая была. Привезли на НГ подарки, а их 26 вместо 27. "А Куликова мама не сдавала". 3 часа до елки, подарки самосборные. Звонила, спрашивала, может у нас пакеты остались упаковочные такие же, чтобы купить хоть что-то и не выделяться. Но ей повезло, что мама, которая закупалась игрушками, делала это "с запасом", аналогичную игрушку за свои взяла для племяша, и как раз эта лишняя игрушка у нее оставалась, и пакет тоже (они по 30 штук в упаковке шли), только что надо было конфет докупить. Быстро всё согранизовали, мама Надя молодец, метнулась с младенцем в магаз, потом еще долго возмущалась, как это так, родком такое решение принял, и даже не весь родком, а одна баба единолично. Скандалили мы уже позже, а мальчик в тот день получил свой подарок.

Родительница, кстати, деньги донесла в марте...